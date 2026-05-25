REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » 6 koniecznych poprawek w KSeF. Nowelizacja ustawy o VAT w lipcu 2026 r. ze skutkiem od lutego (najlepszy wariant)

6 koniecznych poprawek w KSeF. Nowelizacja ustawy o VAT w lipcu 2026 r. ze skutkiem od lutego (najlepszy wariant)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 maja 2026, 16:41
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
VAT, podatek od towarów i usług
6 koniecznych poprawek w KSeF. Nowelizacja ustawy o VAT w lipcu 2026 r. ze skutkiem od lutego (najlepszy wariant)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Profesor Witold Modzelewski wskazuje sześć najważniejszych poprawek Krajowego Systemu e-Faktur, które trzeba jak najszybciej uchwalić. Zdaniem Profesora zmiany te powinny być wprowadzone w ustawie o VAT od 1 lipca 2026 r. z możliwością ich zastosowania wstecznego od 1 lutego 2026 r.

rozwiń >

Trzeba pilnie poprawić przynajmniej najważniejsze wady KSeF

Po pierwszym „pełnym” miesiącu prób obowiązkowego wdrożenia wystawiania faktur ustrukturyzowanych, który dla twórców tego systemu jest porażką, która jednocześnie jest sukcesem podatników, mamy już listę najważniejszych zmian, które tu trzeba pilnie wprowadzić. Najprostszym i powszechnie postulowanym rozwiązaniem ”problemu KSeF” byłaby formalna jego zmiana z wersji obowiązkowej na dobrowolną i to nie tylko w tym roku, ale również do końca obecnego dziesięciolecia. Byłoby to nawet zgodne z oficjalną narracją w myśl której KSeF jest faktycznie dobrowolny (choć formalnie nie jest).

Nie chcąc przyznać się do porażki (powszechny bojkot wykonywania prawnych obowiązków, nawet niezbyt mądrych, jest obiektywnie dla władzy klęską), lepiej się wycofać z błędów. Ale nawet w przypadku dobrowolności (faktycznej lub formalnej) trzeba pilnie poprawić przynajmniej najważniejsze wady tych rozwiązań, a zwłaszcza uchylić regulacje wyjątkowo wadliwe. Lista wad wśród podatników jest powszechnie znana, więc ją tylko przypomnę.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Anulowanie faktury

Po pierwsze musi być formalna i techniczna możliwość prawnego i definitywnego anulowania w KSeF faktury wystawionej pod wpływem niezawinionego błędu, co jednoznacznie wynika z prawa UE i judykatury TSUE. Jeżeli ktoś pomylił się (nie fałszował!) i wysłał do KSeF (czyli wystawił) jakąś bzdurę z kwotą VAT, to musi istnieć tryb „zniebylenia” tego dokumentu bez zapłaty podatku – faktury w rozumieniu art. 108 ust. 1 ustawy o VAT mogą być anulowane bez zapłaty podatku jeżeli nie były związane z oszustwem. Nie ma takiego trybu a proponowane przez oficjalnych (choć anonimowych) autorów pomysły w postaci wystawienia wewnętrznej faktury korygującej do KSeF jest prawnie bezskuteczny.

Wyłączenie obowiązku wystawiania faktur w KSeF przez podatników, którzy nie muszą mieć NIP

Po drugie trzeba bezterminowo wyłączyć obowiązek wystawiania tych faktur przez wszystkich podatników, którzy nie muszą mieć NIP, czyli wszystkich niezarejestrowanych dla potrzeb VAT podatników, zwolnionych przedmiotowo lub podmiotowo z tego podatku. Władza nigdy nie zmusi do wystawienia faktury w KSeF podmiotów, które nie mają i nie chcą mieć NIP, nawet w przypadku gdy musi mieć ten numer. Są tu już „równi i równiejsi”, bo usługi finansowe, w tym zwłaszcza bankowe zwolnione od VAT są również formalnie z wyłączeniem KSeF, a samozatrudnieni lekarze i pielęgniarki muszą na żądanie (tylko na żądanie) wystawiać faktury ustrukturyzowane (absurd).

Dobrowolne otrzymanie faktury przy użyciu KSeF

Po trzecie otrzymanie faktury przy użyciu KSeF musi być od początku do końca dobrowolne: jeżeli nabywca formalnie zgodzi się na ten sposób odbierania faktur, to będzie ono wywoływać skutki prawne (zmiana art. 106na ustawy o VAT). Zasada być musi, gdy nabywca ma ostateczny głos co do tego, w jakiej postaci będzie miał otrzymać fakturę: czy w postaci papierowej czy elektronicznej.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Wystawca faktury w KSeF musi mieć prawo pominąć w niej dane objęte tajemnicą handlową lub innym zakazem

Po czwarte wystawca faktury ustrukturyzowanej musi mieć prawo POMINĄĆ W NIEJ DANE, które są objęte tajemnicą handlową lub innym zakazem ujawienia. W przypadku faktur dokumentujących czynności na rzecz podmiotów zagranicznych należy również uwzględnić obowiązujące w tym zakresie zakazy w państwie nabywcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Każda postać faktury jest legalna

Po piąte trzeba po prostu uchylić art. 106nda ustawy o VAT, bo jest to pułapka i absurd (tzw. offline24). Trzeba potwierdzić zasadę odwrotną: każda postać faktury jest legalna a jeżeli podatnik wybierze postać papierową lub elektroniczną, to musi w ciągu np. 30 dni przesłać do KSeF informację o jej wystawieniu, zawierającą podstawową informację na ten temat.

Prawo wyboru innej postaci faktury

Po szóste każdy nabywca zagrożony narzucaniem mu otrzymywania faktur przy pomocy KSeF – jeżeli tego nie chce lub nie ma możliwości ich odbierania – musi mieć prawo wyboru innej postaci. Tak zresztą robi wielu nabywców, którzy przekazują dostawcy informację, że proszą o niewystawianie faktury przez KSeF, bo ich nie będą w ten sposób odbierać.

Proponuję aby te zmiany były wprowadzone od dnia 1 lipca 2026 r. z możliwością ich zastosowania wstecznego od 1 lutego 2026 r. Trzeba umieć wyjść z tej porażki. Najlepiej z marszu.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Myślisz, że skarbówka pyta: Skąd masz 180 000 zł? Pytają już o 18 000 zł. I jest postępowanie
25 maja 2026

Kłopoty polegają na wszczęciu postępowania sprawdzającego, czy 18 000 zł nie pochodzi z nieopodatkowanych środków. A to oznacza ryzyko podatku w stawce 75%.
Zasady korekt elektronicznych ksiąg podatkowych (JPK) będą ujednolicone od 2027 roku – zmiany w Ordynacji podatkowej, ustawie o VAT, kks i ustawie o KAS (projekt)
25 maja 2026

W dniu 25 maja 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i trzech innych ustaw (kodeksu karnego skarbowego, ustawy o VAT i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej). Głównym celem tej nowelizacji jest ujednolicenie zasad dokonywania korekt (bez wezwania organu podatkowego) tych ksiąg podatkowych, które zostały przesłane organowi podatkowemu w postaci elektronicznej. Ponadto nowe przepisy pozwolą na automatyczne udostępnianie podatnikowi (płatnikowi), w tym przedsiębiorcy, w systemie teleinformatycznym organu podatkowego - danych tego podatnika (płatnika) będącego użytkownikiem systemu teleinformatycznego.
6 koniecznych poprawek w KSeF. Nowelizacja ustawy o VAT w lipcu 2026 r. ze skutkiem od lutego (najlepszy wariant)
25 maja 2026

Profesor Witold Modzelewski wskazuje sześć najważniejszych poprawek Krajowego Systemu e-Faktur, które trzeba jak najszybciej uchwalić. Zdaniem Profesora zmiany te powinny być wprowadzone w ustawie o VAT od 1 lipca 2026 r. z możliwością ich zastosowania wstecznego od 1 lutego 2026 r.
Prof. Modzelewski: tzw. wizualizacja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT. Trzeba ją przechowywać, księgować, doręczać – to prawnie, materialnie i funkcjonalnie odrębny byt od jej postaci ustrukturyzowanej
25 maja 2026

W art. 106gb ust. 5 i 5a ustawy o VAT mowa jest o „użyciu faktury ustrukturyzowanej POZA KSeF”, czyli nie ma żadnych „wizualizacji”, są tylko dwie postacie faktury VAT (przypomnę, że zgodnie z ustawą faktura VAT ma tak naprawdę tylko dwie postacie: papierową i elektroniczną) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował
25 maja 2026

Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, ale spóźnienie może oznaczać realne straty finansowe. Po 1 czerwca 2026 roku kwota wsparcia będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Resort rolnictwa wydłużył także termin wprowadzania zmian do dokumentów.
Kontyngenty taryfowe w praktyce – mechanizm, problemy oraz znaczenie składu celnego
25 maja 2026

Kontyngenty taryfowe od wielu lat pozostają jednym z kluczowych instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze środków ochrony rynku, takich jak cła ochronne. Dla importerów oznaczają możliwość przywozu określonej ilości towarów bez konieczności zapłaty dodatkowych należności ochronnych albo przy zastosowaniu ich obniżonego poziomu. Dla organów celnych stanowią narzędzie kontroli napływu towarów na rynek unijny, natomiast dla przedsiębiorców są często wyścigiem z czasem, dostępnością limitów oraz procedurami administracyjnymi. W praktyce kontyngenty mają ogromne znaczenie zwłaszcza dla branż takich jak stal, aluminium, chemia czy rolnictwo, gdzie po wyczerpaniu limitów aktywowane są pełne środki ochronne generujące istotny wzrost kosztów importu.
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
24 maja 2026

Od 28 maja 2026 r. firmy audytorskie będą mogły świadczyć znacznie szerszy katalog usług dodatkowych. Polska rezygnuje z krajowej „białej listy" usług dozwolonych i przechodzi na model unijny, w którym zakazane jest tylko to, co wprost wymienia rozporządzenie 537/2014. Dla spółek giełdowych oznacza to większą elastyczność przy transakcjach kapitałowych oraz mniejsze ryzyko nieważności badania.
Skutki podatkowe decyzji PIP oraz wyroków „przekształcających” umowy B2B w stosunek pracy. Czy dojdzie do „uwstecznienia” opodatkowania?
22 maja 2026

Jakie będą skutki podatkowe decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wyroków sądów przekształcających umowy z samozatrudnionymi (umowy B2B) w umowy o pracę – wyjaśnia prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Jakie obowiązki ma właściciel ziemi rolnej? Wiele osób nie zna tych przepisów
22 maja 2026

Już przekroczenie 1 ha gruntów rolnych może oznaczać, że działka formalnie staje się gospodarstwem rolnym. To z kolei uruchamia obowiązki podatkowe, ograniczenia przy sprzedaży ziemi i przepisy związane z KRUS czy KOWR. Problem dotyczy także osób, które odziedziczyły nieużytkowane działki po rodzinie.
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Jakie grożą kary za brak?
24 maja 2026

Wystarczy posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 1 ha, aby mieć obowiązek wykupienia OC rolnika – nawet wówczas, jeżeli ziemia nie jest uprawiana i nie prowadzisz żadnej produkcji. Wielu właścicieli gruntów nadal o tym nie wie, a brak ważnej polisy może skończyć się karą finansową i koniecznością pokrycia ogromnych odszkodowań z własnej kieszeni. W 2026 roku przepisy nadal obowiązują, a kontrole mogą prowadzić nie tylko urzędnicy UFG, ale również gminy i starostwa.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA