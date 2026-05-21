Komisja Europejska zatwierdziła V rewizję Krajowego Planu Odbudowy, a Polska rezygnuje z planów wprowadzenia podatku od aut spalinowych. Zamiast nowych opłat rząd stawia na inwestycje w transformację energetyczną, ciepłownictwo oraz rozwój bezpiecznego internetu satelitarnego. W ramach zmian powstanie fundusz ciepłownictwa wart 3 mld zł, a Polska zwiększy udział w europejskim programie IRISS. Nowe rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne i cyfrowe kraju oraz zapewnić stabilną łączność w sytuacjach kryzysowych i lepszy dostęp do szybkiego internetu.

KE zatwierdziła zmiany w KPO. Polska rezygnuje z podatku od aut spalinowych

Jak przekazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: „Bruksela daje zielone światło dla zmian w KPO. W ramach V rewizji zlikwidowaliśmy podatek od aut spalinowych. Zamiast niego stawiamy na miliardowe inwestycje w ciepłownictwo i na bezpieczny, europejski internet satelitarny.”

Komisja Europejska zatwierdziła V rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Najważniejszą zmianą jest odejście od kontrowersyjnych reform, wprowadzonych ponad dwa lata temu przez poprzedni rząd, a dotyczących opłat dla właścicieli samochodów spalinowych. Po wielomiesięcznych negocjacjach, Polska uzgodniła z Brukselą nowy pakiet reform oparty na dekarbonizacji i wsparciu transformacji energetycznej.

Zamiast opłat za auta spalinowe rząd stawia na inwestycje i zachęty

„Przekonaliśmy Komisję Europejską, żeby w ramach KPO zamiast kija zastosowano metodę marchewki, czyli zamiast opłat, były zachęty i inwestycje. Miały być trzy podatki od aut spalinowych, a nie będzie żadnego. Zamiast nich będzie fundusz ciepłownictwa, czyli 3 mld zł na stabilne finansowanie polskich ciepłowni i ich dekarbonizację, a docelowo – na zwiększenie niezależności polskiego systemu grzewczego i tańsze rachunki za prąd” – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Rządowy Fundusz Ciepłownictwa Systemowego na lata 2026–2030 z budżetem na poziomie ok. 3 mld zł zostanie utworzony do sierpnia 2026 r. Te pieniądze mają wesprzeć finansowanie sektora ciepłowniczego oraz ograniczyć emisję CO2. Za nabory będzie odpowiadać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe rozwiązania mają wesprzeć transformację energetyczną i poprawić stabilność polskiego systemu grzewczego. Według zapowiedzi środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury oraz działania związane z dekarbonizacją sektora ciepłowniczego.

Polska zwiększy udział w europejskim programie satelitarnym IRISS

Rewizja KPO obejmuje także zwiększenie polskiego udziału w europejskim programie satelitarnym IRISS. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznej łączności państwom członkowskim UE i ich instytucjom rządowym, a także możliwości korzystania z szybkiego łącza satelitarnego przez firmy prywatne i obywateli Wspólnoty. Dzięki temu przyczyni się również do likwidacji tzw. białych plam w dostępie do internetu, tam gdzie jeszcze go brakuje albo ma bardzo ograniczoną moc.

Wkład Polski w tym programie wzrośnie z 500 mln do 656 mln euro. To ma nam zapewnić dostęp do szybkiego przesyłu danych za pośrednictwem satelitów, a także korzystanie z technologii bezpiecznej łączności. Dzięki własnej stacji naziemnej będziemy mogli kierować i kontrolować ruch danych internetowych na terenie Polski, co z kolei wzmocni bezpieczeństwo naszej administracji, wojska i infrastruktury krytycznej.



W ten sposób zagwarantujemy sobie niezależną łączność w sytuacjach kryzysowych – od cyberataków po awarie infrastruktury naziemnej.