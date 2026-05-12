SENT 2026: w tych przypadkach nie trzeba zgłaszać przewozu odzieży i obuwia. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki

Minister Finansów i Gospodarki wydał 12 maja 2026 r. rozporządzenie, w którym określił przypadki wyłączenia z obowiązku zgłaszania przewozu odzieży i obuwia dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w tym spółek cywilnych albo będących spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby. Nowe przepisy wchodzą w życie 13 maja 2026 r.

Zwolnienie z obowiązku zgłaszania w SENT przewozów odzieży i obuwia na targowiska

W przypadku przewozów odzieży i obuwia, rozpoczynających się na terenie kraju (art. 5 ustawy SENT - czyli ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi - Dz. U. z 2024 r. poz. 1218), wykonywanych w celu dokonania sprzedaży na targowisku, podlegającej opłacie targowej (na podstawie art. 15 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2025 r. poz. 707), z obowiązku przesyłania zgłoszeń do systemu SENT są wyłączone przewozy, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

1) przewóz towarów objętych działem 61, 62 CN lub kodem CN 6309 00 00 (odzieży lub odzieży używanej) nie przekracza łącznie 500 kg lub towarów objętych działem 64 CN, z wyłączeniem pozycji CN 6406 (obuwia) nie przekracza 700 sztuk,

2) przewóz towarów odbywa się od stałego miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności gospodarczej lub miejsca jego zamieszkania albo siedziby na targowisko i z targowiska,

3) przewozowi towarów towarzyszy dokument zawierający:

- imię i nazwisko albo nazwę tego podmiotu, adres jego zamieszkania albo siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- rodzaj towaru będącego przedmiotem przewozu,

- numer rejestracyjny środka transportu, którym są przewożone towary,

- datę ich przewozu,

- dane adresowe stałego miejsca wykonywania przez ten podmiot działalności gospodarczej lub miejsca jego zamieszkania albo siedziby,

- dane adresowe targowiska.



Targowiska, na których sprzedaż podlega opłacie targowej to miejsca, takie jak otwarte place targowe, ulice handlowe. Bez znaczenia jest przy tym, czy rada gminy wprowadziła opłatę targową i czy ta opłata jest pobierana.

