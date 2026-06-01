Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Finanse i inwestycje » Nowy grant rządowy 2035 - pierwsze wypłaty w 2027 roku. Rewolucja czy ewolucja dla inwestorów?

Nowy grant rządowy 2035 - pierwsze wypłaty w 2027 roku. Rewolucja czy ewolucja dla inwestorów?

01 czerwca 2026, 17:15
CRIDO
Dokumentacja „Programu rozwoju inwestycji w polskiej gospodarce do 2035 roku” weszła właśnie w etap konsultacji publicznych. To moment, w którym warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić: co tak naprawdę zmienia się dla inwestorów planujących duże projekty w Polsce? Z jednej strony – mamy kontynuację znanego od lat grantu rządowego. Z drugiej – nowy program jest wyraźnie „przepisany” pod realia gospodarki po 2022 roku, uwzględniając bezpieczeństwo, technologię i odporność systemową.

Cel programu i preferowane sektory

Formalnie cel programu się nie zmienia – nadal chodzi o zwiększenie konkurencyjności gospodarki i przyciąganie inwestycji. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej szczegółom, widać wyraźną zmianę akcentów – i nie jest to tylko zmiana „narracyjna”.

Program jasno wskazuje katalog sektorów preferowanych, który obejmuje m.in.:
- technologie cyfrowe i IT,
- technologie niskoemisyjne i energetykę (w tym OZE),
- biotechnologię i sektor biomedyczny,
- sektor rolno-spożywczy (w tym rolnictwo precyzyjne),
- przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny.

Nowa logika wsparcia – mniej „projektu”, więcej strategii państwa

Preferencja tych sektorów nie polega jednak na formalnym „bonusie punktowym”, lecz jest wbudowana w konstrukcję programu. Projekty z tych obszarów kwalifikują się do kategorii „kluczowych inwestycji sektorowych i technologicznych”. Dodatkowo mają niższe progi wejścia (wymagany poziom nakładów inwestycyjnych) niż standardowe inwestycje rozwojowe, co realnie otwiera program dla większej grupy projektów. Łatwiej spełniają także wskaźniki jakościowe, które bezpośrednio wpływają na poziom wsparcia.

W praktyce oznacza to jedno: projekt inwestycyjny przestaje być oceniany wyłącznie przez pryzmat skali czy zatrudnienia. Coraz ważniejsze jest to, czy wpisuje się w długofalową politykę państwa i czy można go zakotwiczyć w jednym z preferowanych sektorów.

To zmiana, którą inwestorzy powinni traktować bardzo poważnie – „dobry projekt” to dziś projekt strategiczny sektorowo, a nie tylko duży kapitałowo. Co więcej, sektorowość może dziś „obniżyć próg wejścia” do programu, co w wielu przypadkach będzie decydowało o tym, czy projekt w ogóle kwalifikuje się do wsparcia.

Zmiana sposobu liczenia dotacji

W nowym programie zaproponowano istotną zmianę dotyczącą sposobu liczenia wsparcia. Uproszczono wzory, pojawił się system współczynników jakościowych (kosmetyka względem poprzedniego programu), a także wprowadzono dodatkowe parametry (np. związane z zatrudnieniem) dla inwestycji rozwojowych.

Projekty w obecnym wydaniu programu będą mogły z pewnością liczyć na wyższą intensywność wsparcia niż historycznie w grancie rządowym. Nadal stosowane są wzory do wyliczenia wielkości pomocy, które biorą pod uwagę przede wszystkim wielkość kosztów projektu i intensywność wsparcia wynikającą z mapy pomocy regionalnej.

Jednocześnie wprowadzone współczynniki jakościowe (im więcej kryteriów jakościowych jest spełnianych, tym wyższa wartość grantu) w praktyce spowodują to, że przedsiębiorcy nie będą mieli realnych szans uzyskać maksymalnej intensywności wsparcia wynikającej z mapy pomocy dla swojego projektu. Maksymalny limit wsparcia w aktualnym programie wynosi 250 mln zł na inwestora / grupę kapitałową.

Co dziś „robi punkty”? Nowa definicja jakości projektu

Jedna z najciekawszych zmian dotyczy wskaźników jakościowych – czyli tego, co w praktyce decyduje o wysokości grantu. Nowa wersja programu wyraźnie premiuje projekty, które:
- angażują startupy lub jednostki naukowe,
- wdrażają robotyzację / automatyzację,
- korzystają z OZE i efektywnych systemów energetycznych,
- rozwijają cyberbezpieczeństwo przemysłowe,
- wdrażają innowacyjne produkty oraz inwestują w B+R.

To bardzo wyraźny sygnał – grant nie będzie już „czystym CAPEX-em”. Bez komponentu technologicznego i podejścia innowacyjnego trudno będzie osiągnąć atrakcyjny poziom wsparcia.

4,5 mld zł budżetu

Budżet całego programu w perspektywie do 2035 r. to 4,5 mld zł. Jednocześnie rozciągnięty jest on na lata i pierwsze środki z nowego grantu rządowego wypłacone będą dopiero w 2027 r. Z każdym kolejnym rokiem budżet będzie rósł aż do 650 mln PLN dostępnych od 2033 r.

Nabór wniosków jest ciągły, ale biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedyny grantowy program finansujący projekty o tej skali, to zainteresowanie na pewno będzie bardzo duże.

Czas na konsultacje

Nowy grant rządowy nie jest rewolucją – to raczej ewolucja ukierunkowana na przesunięcie zasad z premiujących samą wielkość projektu na kierunkowe podejście zgodne ze strategiami rozwoju kraju. Bardzo ważne na obecnym etapie jest to, aby zainteresowani przedsiębiorcy wzięli udział w konsultacjach i zgłaszali uwagi do kształtu programu – w szczególności do jego krytycznych założeń. Czas na konsultację to 21 dni od daty opublikowania dokumentów. Później będziemy działać już w oparciu o zapisy programu, które zostaną zaakceptowane i prawdopodobnie nie zmienią się przez kilka najbliższych lat.

Grzegorz Rebkowiec, partner w CRIDO, zespół dotacji i ulg podatkowych

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Orlen i branża paliwowa na celowniku skarbówki. Nowy podatek ma przynieść 5 mld zł
01 cze 2026

Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który – według szacunków – ma przynieść budżetowi państwa około 5 mld zł w latach 2026–2027. Nowa danina obejmie producentów i sprzedawców paliw, a jej stawka ma wynieść aż 75 proc. podstawy opodatkowania.
ZUS: można odzyskać nadpłaconą składkę zdrowotną – 1 czerwca mija termin na złożenie wniosku
01 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że najpóźniej 1 czerwca 2026 r. przedsiębiorcy mogą przesłać wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2025 rok. Jeśli tego nie zrobią, ZUS rozliczy nadpłatę do końca roku.
Dofinansowanie studiów pracownika z prawem do ulgi podatkowej
30 maja 2026

Finansowanie przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników może budzić wątpliwości podatkowe, zarówno po stronie pracownika (przychód i ewentualne zwolnienie), jak i pracodawcy (koszty uzyskania przychodów oraz możliwość skorzystania z preferencji podatkowych). Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przyjmują często podejście korzystne dla podatników, konieczne jest jednak spełnienie odpowiednich przesłanek wynikających z przepisów.

US darowizna dopasowana 34.979,00 zł. Dopasowana do podatku w podobnej wysokości
31 maja 2026

Darowizna „dopasowana” to w języku pracowników urzędów skarbowych taka darowizna od członka rodziny, która tłumaczy „na styk”, skąd pojawiły się u podatnika pieniądze. Np. fiskus zauważa, że podatnik kupił samochód za 100 000 zł, a na koncie bankowym miał 82 000 zł. W związku z tym podatnik tłumaczy się w US, że 9 000 zł dostał w darowiźnie od mamy, a 9 000 zł od brata. Daje to brakujące 18 000 zł.Obie darowizny są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Mogłyby być o wiele wyższe niż dwa razy po 9 000 zł. Dla I grupy (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, macocha, ojczym, teściowie) limit darowizny, która – na mocy ustawy (bez zgłaszania) – jest zwolniona z podatku, wynosi 36 120 zł.
Czerwcowe święto demokracji korporacyjnej. Co trzeba wiedzieć przed zgromadzeniem wspólników lub akcjonariuszy? Jakie są najczęstsze błędy?
29 maja 2026

Czerwiec to tradycyjnie miesiąc, w którym w spółkach kapitałowych odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy. Wynika to wprost z kodeksowych terminów – zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że właśnie teraz zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku, w tym wypłaty dywidendy.
Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
29 maja 2026

Rozliczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mogą budzić wątpliwości w zakresie ich odpowiedniej kwalifikacji. Spółki często stoją przed pytaniem czy wynagrodzenie za korzystanie z takiej nieruchomości należy uznać za wynagrodzenie za świadczenie usług czy też uzyskane pieniądze będą stanowić odszkodowanie za korzystanie z gruntu bez umowy. Dyrektor KIS wskazał w swojej interpretacji, że nawet w przypadku, w którym Spółka otwarcie sprzeciwia się korzystaniu z gruntu i wzywa do wydania gruntu, korzystanie z gruntu może być dorozumianie zakwalifikowane jako świadczenie usług.
Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
28 maja 2026

Przychody z innych źródeł to jedna z tych kategorii podatkowych, która często budzi wątpliwości przy rocznym rozliczeniu PIT. Podatnicy pytają najczęściej: czym dokładnie jest przychód z innych źródeł, czy trzeba zapłacić od niego podatek, gdzie wykazać go w zeznaniu oraz który formularz będzie właściwy: PIT-37 czy PIT-36. W tym artykule wyjaśniamy aktualne zasady rozliczania takich przychodów, pokazujemy praktyczne przykłady i omawiamy najważniejsze kwestie: przychody z innych źródeł w PIT-11, koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek, zwolnienia oraz różnice między PIT i CIT.

Skarbówka ostrzega rolników: jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC na lata
01 cze 2026

Jedna decyzja o przekazaniu ziemi w rodzinie może mieć znacznie poważniejsze skutki, niż większość rolników zakłada. W nowej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji jasno wskazuje, że nawet darowizna części gospodarstwa rolnego może prowadzić do utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli nastąpi w okresie 5 lat od zakupu gruntów objętych ulgą.
Sposoby postępowania, gdy na koncie KSeF pojawi się faktura dokumentująca nie nasze zakupy
27 maja 2026

Wprowadzenie KSeF powoduje, że podatnik uzyskuje dostęp do wszystkich faktur przypisanych do jego numeru NIP – niezależnie od tego, czy faktycznie dokumentują one rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. W praktyce oznacza to, że w systemie mogą pojawić się faktury, które nie dotyczą działalności podatnika, zostały wystawione omyłkowo albo stanowią element działań o charakterze nadużycia.
