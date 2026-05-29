ZUS: można odzyskać nadpłaconą składkę zdrowotną – 1 czerwca mija termin na złożenie wniosku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że najpóźniej 1 czerwca 2026 r. przedsiębiorcy mogą przesłać wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2025 rok. Jeśli tego nie zrobią, ZUS rozliczy nadpłatę do końca roku.
Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej
Jeśli roczna składka zdrowotna okazała się niższa niż suma składek wpłaconych w ciągu roku, ZUS zwróci różnicę. Koniecznymi warunkami, by płatnik składek otrzymał zwrot, są:
- brak zaległości w opłacaniu składek,
- brak nienależnie pobranych świadczeń z ZUS.
Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej
ZUS automatycznie przygotował wniosek o zwrot (RZS-R) i udostępnił go na eZUS. Wystarczy, że płatnik składek:
- zaloguje się na platformę eZUS,
- wejdzie w zakładkę „Dokumenty i wiadomości”,
- przejdzie do sekcji „Dokumenty robocze” i tam znajdzie przygotowany dokument RZS-R, dokładnie go sprawdzi i podpisze.
Ważne! Przed wysłaniem wniosku trzeba wybrać, na jaki rachunek bankowy mają trafić pieniądze.
Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego
