Skarbówka pyta: Skąd miałaś 18 000 zł kupując samochód za 100 000 zł

Kłopoty przez brakujące 18 000 zł. Organ podatkowy wszczął postępowanie z tezą "18 000 zł pochodzi z nieopodatkowanych środków". A to oznacza ryzyko podatku w stawce 75%. A to wszystko w sytuacji, gdy kobieta miała na koncie "legalne" 82 000 zł. Ze źródła "X" dołożyła 18 000 zł. I za całość sumy kupiła za 100 000 zł Mercedesa. Te 18 000 zł uruchomiła gigantyczną machinę weryfikacyjną majątku i dochodów kobiety. Mitem jest więc przekonanie, że fiskus "przetrzepuje" legalność gotówki podatników tylko co do dużych kwot. W omówionej w artykule sprawie wystarczyło 18 000 zł.

Podstawa prawna Podstawa prawna: art. 25b i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ta wysoka stawka podatkowa stosowana jest w sytuacji, gdy organ podatkowy ustali, że wydatki podatnika nie znajdują pokrycia w ujawnionych dochodach lub zgromadzonym majątku.

Opisana historia rozstrzygana była przez sędziów:

Agnieszkę Gortych-Ratajczyk – sprawozdawcę Bożenę Kasprzak – przewodniczącą Joannę Grzegorczyk-Drozdę

w wyroku WSA w Łodzi z 28 kwietnia 2026 r. (sygn. akt I SA/Łd 727/25) - link do wyroku

Na koncie przeszło 80 000 zł. A i tak jest postępowanie

W jaki sposób organ podatkowy to ustalił?

Fiskus zbadał fakturę - kobieta nabyła pojazd marki Mercedes-Benz E200 D, za kwotę 100.000,00zł. Zgodnie z adnotacją na fakturze, zapłaty dokonano gotówką, zaś przeprowadzona analiza zdolności finansowych strony wykazała, że poniesiony wydatek może nie znajdować pokrycia w przychodach (dochodach) opodatkowanych lub przychodach (dochodach) nieopodatkowanych, uzyskanych przed poniesieniem tego wydatku.

Z uwagi na fakt, iż zapłaty za pojazd marki Mercedes-Benz E200 D w kwocie 100.000,00 zł Strona dokonała gotówką, przeprowadzono odrębną analizę posiadanych środków pieniężnych w gotówce. Końcowo organ ustalił, iż Strona nie dysponowała środkami pieniężnymi w gotówce pozwalającymi na nabycie w dniu 26 listopada 2020 r. pojazdu marki Mercedes-Benz E200 D, w następstwie nadwyżka wydatku nad przychodami (dochodami), uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku, wynosi 82.465,74 zł.

Reasumując: Po uwzględnieniu wszystkich ustaleń, rozliczenia przychodów i wydatków oraz dodatkowych źródeł przychodów wykazanych w postępowaniu odwoławczym za lata 2014–2019 (a za lata 2009–2013 analogicznie jak w decyzji organu I instancji), fiskus podzielił stanowisko organu pierwszej instancji. Uznał, że na dzień 1 stycznia 2020 r. podatniczka mogła zgromadzić oszczędności w wysokości 5 668,99 zł. Z historii rachunków bankowych wynika natomiast, że na 1 stycznia 2020 r. podatniczka posiadała na kontach bankowych środki w wysokości 82 025,95 zł, a także 8,79 CHF, 3,25 GBP oraz 1,33 zł w Banku B. Oznacza to, że nie dysponowała gotówką, ponieważ wszystkie oszczędności były zgromadzone na rachunkach bankowych. W rozliczeniach uwzględniono również środki pochodzące z lokat bankowych i wykupu papierów wartościowych. Fiskus podsumował, że nie kwestionuje posiadania przez podatniczkę środków na rachunkach bankowych, w tym kwoty 82 025,95 zł na dzień 1 stycznia 2020 r. Uznał jednak, że środki te nie mogły stanowić pokrycia wydatku gotówkowego poniesionego 26 listopada 2020 r., czyli zakupu samochodu Mercedes-Benz E200 D za gotówkę.

Analiza sprawy przez organ podatkowy - krok po kroku, decydują szczegóły

Organ podatkowy argumentował, że na podstawie analizy przychodów i wydatków z lat 2009–2019 Strona mogła zgromadzić jedynie 5 668,99 zł oszczędności do dnia 1 stycznia 2020 roku. Chociaż fiskus nie kwestionował faktu, że na jej rachunkach bankowych znajdowało się wówczas ponad 82 000 zł, uznał jednak, że środki te nie pochodziły z ujawnionych źródeł. W konsekwencji organ przyjął, że te pieniądze nie mogły stanowić pokrycia dla późniejszego gotówkowego zakupu samochodu.

Strona z kolei twierdziła, że zgromadzone 82 000 zł były wynikiem sukcesywnego oszczędzania dochodów z lat ubiegłych, w tym z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej oraz darowizn od najbliższej rodziny, które mieściły się w kwotach zwolnionych z opodatkowania.

Nie pomogło wskazywanie osobnych źródeł gotówki

Organ podatkowy szczegółowo zweryfikował dodatkowe źródła finansowania wskazane przez podatniczkę. W kwestii alimentów uznał jedynie 12 000 zł udokumentowanych wpłatą na konto, odrzucając pozostałe 10 000 zł z ugody z powodu braku dowodów ich otrzymania. Środki ze sprzedaży samochodu Audi (37 000 zł) organ uznał za "skonsumowane" w latach 2017–2018, wskazując na ówczesny niedobór środków finansowych u Strony. Wsparcie od osoby trzeciej (ok. 5 600 zł) zostało potraktowane przez fiskusa jako fundusze przeznaczone na bieżące zakupy, a nie na oszczędności, ponieważ saldo konta po tych operacjach było bliskie zeru.

Strona kontrargumentowała, że ojciec jej córki przekazywał jej znaczne kwoty pieniężne poza alimentami, aby zapewnić dziecku dobrą przyszłość, co organ miał całkowicie pominąć w swoich ustaleniach mimo złożonych wyjaśnień.

Skarbówka wykorzystuje dane GUS - to logiczne

Z uwagi na to, że Strona nie wskazała konkretnych kwot wydatkowanych na bieżące utrzymanie, organ przyjął statystyczne dane GUS dla pierwszej osoby w rodzinie. Koszty te zostały dodatkowo pomniejszone o wydatki na mieszkanie, energię oraz wyposażenie domu. Organ uznał taką metodologię za prawidłową w celu wyliczenia zdolności oszczędnościowej Strony.

Podatniczka podnosiła natomiast, że dane GUS były w jej przypadku nieadekwatne i nie powinny stanowić podstawy do wyliczeń. Zarzucała organowi, że ustalając koszty utrzymania na poziomie statystycznym, całkowicie pominął jej indywidualną sytuację osobistą oraz fakt, że otrzymywane alimenty były przeznaczane na potrzeby dzieci, co powinno wpłynąć na ocenę jej realnych możliwości gromadzenia kapitału.

Zostało uwzględnione Audi

W wyliczeniach organu pierwszej instancji zostały uwzględnione środki uzyskane ze sprzedaży samochodu AUDI w 2017 roku za kwotę 37.000 zł. Wnikliwa analiza przychodów i wydatków za lata 2017 - 2018 (niedobór środków finansowych na koniec 2018 r. wyniósł 37.616,32 zł) wykazała jednak, że Strona nie mogła środkami tymi dysponować na dzień 1 stycznia 2020 r., zaś w toku prowadzonego postępowania Strona nie udowodniła, ani nawet nie uprawdopodobniła, że środki te nie zostały skonsumowane w latach wcześniejszych.

