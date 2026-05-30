Strona główna » Księgowość » Podatki » Dofinansowanie studiów pracownika z prawem do ulgi podatkowej

Dofinansowanie studiów pracownika z prawem do ulgi podatkowej

30 maja 2026, 04:00
Dofinansowanie studiów pracownika z prawem do ulgi podatkowej
Finansowanie przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników może budzić wątpliwości podatkowe, zarówno po stronie pracownika (przychód i ewentualne zwolnienie), jak i pracodawcy (koszty uzyskania przychodów oraz możliwość skorzystania z preferencji podatkowych). Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przyjmują często podejście korzystne dla podatników, konieczne jest jednak spełnienie odpowiednich przesłanek wynikających z przepisów.

Dofinansowanie studiów pracownika a skutki podatkowe po stronie pracodawcy i pracownika

Sprawa dotyczyła osoby fizycznej wykonującej zawód komornika sądowego, która wybrała opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego, określonych w art. 30c ustawy o PIT. W prowadzonej kancelarii komorniczej zatrudnia pracowników, z których jeden podjął decyzję o rozpoczęciu studiów magisterskich. Decyzja ta została podjęta wyłącznie z inicjatywy pracownika.

Wnioskodawczyni nie uczestniczyła w podjęciu tej decyzji, jednak dostrzegała zasadność podnoszenia kwalifikacji pracownika, uznając je za istotne dla prawidłowego wykonywania obowiązków w kancelarii. W konsekwencji zawarła z pracownikiem umowę dotyczącą dofinansowania studiów i zobowiązała się do pokrywania całości kosztów związanych z opłatami za studia.

Mechanizm finansowania polegał na tym, że pracownik w pierwszej kolejności sam ponosił koszty, następnie uczelnia wystawiała fakturę na kancelarię, a wnioskodawczyni, na tej podstawie, dokonywała zwrotu wydatków pracownikowi.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika a prawo do kosztów podatkowych

W związku z powyższym podjęto w wątpliwość czy otrzymana przez pracownika kwota będzie stanowić dla niego przychód, korzystający ze zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 90 ustawy o PIT. Dodatkowo wnioskodawczyni chciała się dowiedzieć czy wydatek poniesiony na studia pracownika będzie stanowił koszt uzyskania przychodu oraz czy możliwe w związku z nim będzie zastosowanie ulgi sponsoringowej z art. 26ha ustawy o CIT.

Przedstawiając swoje stanowisko wnioskodawczyni wskazała, iż zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 90 zwolniona z opodatkowania jest wartość świadczeń przyznanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przez podnoszenie kwalifikacji rozumie się natomiast zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z jego inicjatywy lub za jego zgodą. Zdaniem wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym wskazano, że przesłanki te zostały spełnione. Mimo zamiarów wnioskodawczyni to pracownik sam bez jej ingerencji zdecydował o podjęciu studiów w celu zdobycia wiedzy niezbędnej do pracy w kancelarii.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów, zdaniem wnioskodawczyni zostały spełnione przesłanki uznania wydatku za koszt. Dofinansowanie studiów pracownika ma przede wszystkim na celu podniesienie jego wiedzy oraz kwalifikacji co będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość wykonywanej przez niego pracy w kancelarii. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie również ilość błędów pracownika, a z kolei zwiększy się skuteczność działania wnioskodawczyni jako komornika. W związku z powyższym zdaniem wnioskodawczyni koszt ten będzie poniesiony w celu uzyskania, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Sam wydatek będzie również odpowiednio udokumentowany poprzez otrzymanie faktury oraz dowodu wpłaty.

Natomiast w kwestii ulgi sponsoringowej wnioskodawczyni wskazała, iż zgodnie z definicją za koszty uzyskania przychodów wspierające szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się również koszty poniesione na sfinansowanie zatrudnionemu pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które zostaną określone w umowie pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą, która je podejmuje. Zdaniem wnioskodawczyni wydatki poniesione przez nią na finansowanie studiów pracownika powinny być zaliczane do obszaru działalności wspierającej szkolnictwo wyższe.

Ulga sponsoringowa na finansowanie studiów wyższych pracownika – stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy w wydanej interpretacji odniósł się do stanowiska zaprezentowanego przez wnioskodawczynię uznając je za w pełni prawidłowe. W zakresie pytania pierwszego organ uznał, iż zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym otrzymywane środki pieniężne przez pracownika będą stanowiły dla niego przychód z stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust 1 ustawy o PIT. Przychód ten będzie mógł jednak korzystać ze zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 90, przez co na wnioskodawczyni nie będą ciążyć obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

W zakresie uznania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów organ podatkowy wskazał, iż pomiędzy wnioskodawczynią a pracownikiem została zawarta umowa o dofinasowanie kosztów związanych z kształceniem wyższym, w ramach której wnioskodawczyni pokrywa 100% opłat za studia. Wydatki te, jako że służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika mają związek z prowadzoną działalnością komorniczą, wykształcony pracownik lepiej spełnia wymogi związane z pracą w kancelarii jak i związane z znajomością prawa administracyjnego. Kancelaria natomiast została uznana przez organ za działalność, która nie polega wyłącznie na posiadaniu właściwego sprzętu i oprogramowania, lecz niezbędna jest odpowiednio wykwalifikowana kadra, przez co należy uznać, iż pomimo braku możliwości powiązania wydatków z konkretnym przychodem należy uznać je za związane z prowadzoną działalnością, a jeżeli zostały faktycznie poniesione oraz odpowiednio udokumentowane to będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu.

Organ odnosząc się do kwestii ulgi sponsoringowej wskazał na brzmienie przepisu przywołanego przez Wnioskodawczynię, zgodnie z którym opłaty mogą być pobierane za kształcenie podyplomowe, specjalistyczne lub kształcenie w innych formach. Zdaniem Organu koszty jakie zostały poniesione przez Wnioskodawczynie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie kosztów związanych z nauką na studiach wyższych będą związane z opłatami, o których mowa powyżej. Co za tym idzie możliwe będzie ich zaliczenie do obszaru działalności wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę i będą mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania.

Aleksandra Szczepaniak - Doradca Podatkowy Manager

ZUS: można odzyskać nadpłaconą składkę zdrowotną – 1 czerwca mija termin na złożenie wniosku
30 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że najpóźniej 1 czerwca 2026 r. przedsiębiorcy mogą przesłać wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2025 rok. Jeśli tego nie zrobią, ZUS rozliczy nadpłatę do końca roku.
