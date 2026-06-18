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Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Ceny transferowe nie tylko dla dużych firm. Kiedy te obowiązki obejmują także małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Jak uniknąć najczęstszych błędów?

Ceny transferowe nie tylko dla dużych firm. Kiedy te obowiązki obejmują także małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Jak uniknąć najczęstszych błędów?

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18 czerwca 2026, 17:04
Ceny transferowe nie tylko dla dużych korporacji. Kiedy te obowiązki obejmują także małe i średnie firmy (MŚP). Jak uniknąć najczęstszych błędów?
Ceny transferowe nie tylko dla dużych korporacji. Kiedy te obowiązki obejmują także małe i średnie firmy (MŚP). Jak uniknąć najczęstszych błędów?
Shutterstock

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Mimo że przepisy dotyczące cen transferowych obowiązują w Polsce już od ponad 20 lat, przez długi czas były postrzegane jako obszar istotny głównie dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. W praktyce utrwaliło się przekonanie, że małe i średnie przedsiębiorstwa pozostają poza zakresem tych regulacji. Tymczasem wielu podatników nadal nie ma świadomości ciążących na nich obowiązków. W praktyce przekłada się to na brak identyfikacji powiązań, niemonitorowanie wartości transakcji oraz pomijanie obowiązków dokumentacyjnych i raportowych. W efekcie przedsiębiorcy nieświadomie narażają się na zakwestionowanie rozliczeń przez organy podatkowe, doszacowanie dochodu oraz dodatkowe sankcje. Warto przy tym podkreślić, że o powstaniu obowiązków w zakresie cen transferowych nie decyduje wielkość przedsiębiorstwa, lecz istnienie powiązań oraz wartość realizowanych transakcji.

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Kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi?

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy dokonujemy transakcji z podmiotami powiązanymi. Wbrew pozorom katalog powiązań jest bardzo szeroki i wykracza daleko poza klasyczne relacje spółka–spółka.
Powiązania mogą mieć charakter kapitałowy, gdy jeden podmiot posiada co najmniej 25% udziałów lub praw głosu w innym podmiocie. Jednak w praktyce równie często występują powiązania osobowe – przykładowo, gdy ta sama osoba pełni funkcję członka zarządu w dwóch podmiotach lub ma realny wpływ na ich decyzje gospodarcze.

Istotne są także powiązania rodzinne, które obejmują m.in. małżonków, krewnych i powinowatych. W przypadku firm rodzinnych jest to szczególnie częsty scenariusz, który automatycznie powoduje powstanie relacji powiązanych.

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Ważne

Co ważne, przepisy uwzględniają również tzw. powiązania faktyczne, czyli sytuacje, w których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na drugi – nawet bez formalnego udziału kapitałowego.

W praktyce oznacza to, że nawet jednoosobowa działalność gospodarcza może być podmiotem powiązanym ze spółką, jeżeli ta sama osoba kontroluje oba podmioty. To właśnie w takich konfiguracjach najczęściej „nieświadomie” powstają obowiązki w zakresie cen transferowych.

Progi dokumentacyjne

Samo występowanie powiązań pomiędzy podmiotami nie przesądza jeszcze o obowiązkach w zakresie cen transferowych. Kluczowe znaczenie ma dopiero wartość transakcji kontrolowanych realizowanych w danym roku podatkowym.

Ustawodawca określił konkretne progi, których przekroczenie oznacza konieczność sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych:
• 2 mln zł – dla transakcji usługowych oraz innych,
• 10 mln zł – dla transakcji towarowych,
• 10 mln zł – dla transakcji finansowych (np. pożyczek, kredytów).

Z perspektywy MŚP największe znaczenie ma próg 2 mln zł, który w praktyce jest relatywnie niski i łatwy do przekroczenia. Dotyczy to szczególnie powtarzalnych świadczeń realizowanych w ramach grupy, takich jak usługi zarządcze, IT, marketingowe czy szeroko rozumiane wsparcie administracyjne. Nawet jeśli pojedyncze faktury opiewają na niewielkie kwoty, ich suma w skali roku może przekroczyć limit.

Ważne

Co istotne, przepisy nakazują analizować wartość transakcji łącznie w ujęciu rocznym, a nie w odniesieniu do pojedynczych rozliczeń. Oznacza to, że regularne, miesięczne świadczenia, często traktowane przez przedsiębiorców jako „operacyjne”, mogą niepostrzeżenie doprowadzić do powstania obowiązku dokumentacyjnego.

W praktyce oznacza to konieczność bieżącego monitorowania wartości transakcji z podmiotami powiązanymi. Brak takiej kontroli jest jedną z najczęstszych przyczyn nieświadomego naruszenia przepisów o cenach transferowych przez małe i średnie firmy.

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Najczęstsze sytuacje generujące obowiązki w MŚP

Z perspektywy praktyki doradczej widać wyraźnie, że obowiązki w zakresie cen transferowych w małych i średnich firmach nie wynikają ze „skomplikowanych struktur”, lecz z bardzo codziennych, często rutynowych rozliczeń. Problem polega na tym, że przedsiębiorcy nie zawsze identyfikują je jako transakcje kontrolowane.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze scenariusze, które w praktyce uruchamiają obowiązki dokumentacyjne:

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• Usługi między spółką a właścicielem (JDG)

To jeden z najczęstszych przypadków w MŚP. Wspólnik lub właściciel prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz swojej spółki – np. doradcze, zarządcze, IT czy specjalistyczne. W takich sytuacjach stałe miesięczne wynagrodzenie bardzo często powoduje przekroczenie progu 2 mln zł w skali roku. Co istotne, organy podatkowe zwracają szczególną uwagę na rynkowy charakter wynagrodzenia w takich relacjach.

• Pożyczki
Finansowanie pomiędzy podmiotami powiązanymi, nawet jednorazowe, podlega regulacjom cen transferowych. Typowy przykład to sytuacja, w której wspólnik lub właściciel udziela spółce pożyczki.

• Refakturowanie kosztów
Bardzo często bagatelizowany obszar. Przykładowo centrala lub jeden podmiot w grupie ponosi koszty (np. administracyjne, marketingowe, IT), a następnie obciąża nimi inne spółki. Z punktu widzenia przepisów jest to pełnoprawna transakcja kontrolowana – nawet jeśli przedsiębiorca traktuje ją wyłącznie jako „techniczne rozliczenie”.

• Najem lub dzierżawa
Transakcje dotyczące nieruchomości pomiędzy podmiotami powiązanymi są bardzo częste, szczególnie w firmach rodzinnych. Może to być np. wynajem lokalu przez wspólnika na rzecz spółki lub odwrotnie. W takich sytuacjach kluczowe jest ustalenie rynkowego poziomu czynszu.

Wspólnym mianownikiem wszystkich powyższych przypadków jest to, że są one postrzegane przez przedsiębiorców jako naturalne elementy prowadzenia biznesu. Tymczasem z perspektywy podatkowej mogą one generować pełne obowiązki w zakresie cen transferowych, włącznie z koniecznością przygotowania dokumentacji i wykazania rynkowości warunków.

Zwolnienia, uproszczenia i „safe harbour” – realne wsparcie dla MŚP

Choć obowiązki w zakresie cen transferowych mogą wydawać się skomplikowane i kosztowne, ustawodawca przewidział szereg rozwiązań, które mają istotnie odciążyć mniejsze podmioty. W praktyce odpowiednie zastosowanie zwolnień i uproszczeń może znacząco ograniczyć zarówno zakres dokumentacji, jak i koszty jej przygotowania.

Zwolnienie dla transakcji krajowych

Jednym z najważniejszych ułatwień jest zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych. Ma ono zastosowanie pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, w szczególności: obie strony transakcji mają siedzibę w Polsce, żadna ze stron nie korzysta ze zwolnienia podatkowego (np. SSE/PSI), żadna ze stron nie ponosi straty podatkowej.

W praktyce oznacza to, że wiele transakcji realizowanych pomiędzy polskimi spółkami powiązanymi może być wyłączonych z obowiązku dokumentacyjnego. Jest to szczególnie istotne dla grup działających wyłącznie na rynku krajowym.

Safe harbour – uproszczenia dla wybranych transakcji

Kolejnym istotnym mechanizmem jest tzw. safe harbour, czyli „bezpieczna przystań”. Dotyczy on wybranych kategorii transakcji i polega na tym, że jeżeli podatnik spełni określone warunki, nie musi sporządzać analizy porównawczej oraz korzysta z domniemania rynkowości. W Polsce mechanizmy te dotyczą m.in.:
- pożyczek między podmiotami powiązanymi,
- usług o niskiej wartości dodanej.

Zwolnienie z analizy porównawczej dla MŚP

Mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania analizy porównawczej, co stanowi istotne uproszczenie w zakresie cen transferowych. W praktyce oznacza to ograniczenie najbardziej czasochłonnego i kosztownego elementu dokumentacji. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie dotyczy wyłącznie samego benchmarku – podatnik nadal musi przygotować dokumentację oraz być w stanie uzasadnić rynkowy charakter stosowanych cen w razie kontroli.

Ważne

Warto jednak podkreślić, że zastosowanie powyższych uproszczeń wymaga spełnienia ściśle określonych warunków. Ich niespełnienie oznacza konieczność przygotowania pełnej dokumentacji wraz z analizą rynkowości.

Kluczowa zasada pozostaje niezmienna: niezależnie od zwolnień i uproszczeń, każda transakcja z podmiotem powiązanym musi być zawarta na warunkach rynkowych. W przypadku transakcji objętych mechanizmem safe harbour spełnienie określonych warunków daje domniemanie rynkowości, co istotnie ogranicza ryzyko zakwestionowania rozliczeń przez organ podatkowy.

Najczęstsze błędy i ich konsekwencje

W praktyce największym problemem nie jest samo przygotowanie dokumentacji cen transferowych, lecz brak świadomości obowiązków oraz bieżącego monitorowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Przedsiębiorcy często nie identyfikują powiązań – zwłaszcza w strukturach rodzinnych lub przy działalności równoległej (spółka + JDG), gdzie relacje są traktowane jako „naturalne”, a nie podatkowo istotne.

Częstym błędem jest również pomijanie transakcji usługowych, które ze względu na niski próg dokumentacyjny najczęściej generują obowiązki. Usługi zarządcze, doradcze, IT czy marketingowe bywają traktowane jako standardowe koszty operacyjne, bez analizy ich łącznej wartości w skali roku, co prowadzi do nieświadomego przekroczenia limitów.

Zdarza się także, że dokumentacja przygotowywana jest na podstawie ogólnych wzorów, bez dopasowania do rzeczywistej działalności, funkcji stron i warunków transakcji. Takie podejście znacząco zwiększa ryzyko jej zakwestionowania w trakcie kontroli.

Konsekwencje tych błędów są istotne. Organy podatkowe mogą doszacować dochód, jeśli uznają, że warunki odbiegają od rynkowych, co wiąże się z koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, a w niektórych przypadkach pojawia się również ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podsumowanie

Ceny transferowe dotyczą także małych i średnich przedsiębiorstw – decydują tu powiązania i wartość transakcji, a nie wielkość firmy. W praktyce kluczowe jest bieżące identyfikowanie powiązań, monitorowanie progów oraz weryfikacja, czy powstają obowiązki dokumentacyjne i raportowe (w tym TPR).

Dostępne uproszczenia, takie jak zwolnienia dla transakcji krajowych czy safe harbour, mogą ograniczyć formalności, ale nie zwalniają z podstawowej zasady: transakcje muszą być realizowane na warunkach rynkowych. Oznacza to, że temat cen transferowych warto uwzględniać na bieżąco w prowadzeniu działalności, a nie dopiero w reakcji na działania organów podatkowych.

Kiedy powstają obowiązki – szybka diagnoza dla przedsiębiorcy

Etap

Pytanie

Na co zwrócić uwagę w praktyce

Co to oznacza

1

Czy istnieją powiązania?

Powiązania kapitałowe (udziały), osobowe (zarząd), rodzinne lub faktyczny wpływ

Jeśli tak – wchodzisz w obszar cen transferowych

2

Czy realizujesz transakcje z podmiotem powiązanym?

Usługi (np. zarządzanie, IT), pożyczki, najem, refakturowanie kosztów

Jeśli tak – przejdź do analizy rocznej wartości transakcji

3

Czy przekraczasz progi dokumentacyjne?

2 mln zł (usługi i inne), 10 mln zł (towary i finansowanie) – liczone rocznie

Jeśli tak – powstaje obowiązek złożenia formularza TPR i sporządzenia dokumentacji cen transferowych

4

Czy możesz zastosować uproszczenia?

Safe harbour, usługi o niskiej wartości dodanej, transakcje krajowe

Możliwe ograniczenie obowiązków

5

Czy dopełniłeś obowiązków formalnych?

Sporządzenie dokumentacji, złożenie TPR

Brak = realne ryzyko s

Katarzyna Zakrzewska, Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Forvis Mazars

Forvis Mazars to globalna sieć świadcząca usługi audytorsko-doradcze. Działa w ponad 100 krajach i terytoriach, oferując swoim klientom wiedzę i doświadczenie ponad 40 tys. wybitnych specjalistów. W Polsce pod marką Mazars obecna od 1992 roku.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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