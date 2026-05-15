Management fee w grupach kapitałowych – dlaczego fiskus tak często kwestionuje te koszty?

Rozliczenia z tytułu management fee stanowią powszechny element funkcjonowania grup kapitałowych. Wynikają z centralizacji funkcji zarządczych, finansowych czy administracyjnych oraz dążenia do efektywnego wykorzystania zasobów w ramach grupy. Z perspektywy biznesowej są rozwiązaniem racjonalnym i często uzasadnionym ekonomicznie. Z punktu widzenia organów podatkowych pozostają jednak jednym z najbardziej wrażliwych obszarów rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. W praktyce to właśnie te rozliczenia należą do najczęstszych przyczyn sporów z fiskusem.

rozwiń >

Czym jest management fee?

Management fee to wynagrodzenie wypłacane przez spółkę zależną na rzecz podmiotu powiązanego (najczęściej spółki dominującej) za świadczenie usług o charakterze zarządczym, doradczym lub administracyjnym. Rozliczenia te są typowe dla grup kapitałowych, w których określone funkcje są centralizowane i wykonywane na poziomie jednego podmiotu, a następnie ich koszt alokowany jest na spółki korzystające z tych usług.



W praktyce management fee obejmuje szeroki katalog świadczeń wspierających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego rozwój. Do najczęściej spotykanych należą usługi związane z zarządzaniem strategicznym i podejmowaniem decyzji na poziomie grupy, controllingiem finansowym i raportowaniem, wsparciem w obszarze HR, obsługą prawną i podatkową, a także zarządzaniem systemami IT oraz działaniami marketingowymi i komunikacyjnymi. Zakres tych usług bywa szeroki, co dodatkowo komplikuje ich prawidłowe udokumentowanie i wycenę.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Niematerialny charakter usług i trudności dowodowe

Usługi objęte management fee mają charakter niematerialny, co oznacza, że ich efekty są trudne do jednoznacznego uchwycenia i przypisania do konkretnych działań. Nie generują one typowych, materialnych dowodów wykonania, a ich rezultaty mają często charakter pośredni – przejawiają się w usprawnieniu procesów, poprawie jakości zarządzania czy wzroście efektywności, a nie w łatwo mierzalnym rezultacie. Co więcej, efekty te często ujawniają się dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym i są wynikiem wielu nakładających się czynników, co dodatkowo utrudnia ich jednoznaczne przypisanie do konkretnej usługi.



Z tej perspektywy kluczowym wyzwaniem staje się wykazanie, że usługa rzeczywiście została wykonana oraz że miała znaczenie dla działalności podatnika. Organy podatkowe w toku kontroli koncentrują się więc na analizie rzeczywistego przebiegu współpracy badają, kto wykonywał czynności, w jakim zakresie, z jaką częstotliwością oraz jakie były ich efekty. W efekcie to właśnie w tym obszarze najczęściej dochodzi do zakwestionowania kosztów nie z powodu samej konstrukcji rozliczenia, lecz braku wystarczających dowodów.

W praktyce oznacza to konieczność posiadania rozbudowanej dokumentacji operacyjnej, obejmującej m.in. raporty, analizy, prezentacje czy korespondencję biznesową. Brak takich dowodów często prowadzi do wniosku, że usługa miała charakter jedynie formalny lub została wykreowana wyłącznie na potrzeby rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Podejście to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 listopada 2011 r. (II FSK 1048/10) wskazał, że to podatnik musi wykazać zarówno fakt poniesienia wydatku, jak i jego związek z osiąganym przychodem. W praktyce oznacza to, że sama faktura czy umowa nie stanowią wystarczającego dowodu i konieczne jest udokumentowanie rzeczywistego charakteru świadczenia.

REKLAMA

Granica między usługą a funkcją właścicielską

Jednym z kluczowych problemów jest rozróżnienie usług zarządczych od czynności wykonywanych w interesie właściciela. Organy podatkowe konsekwentnie podkreślają, że działania związane z nadzorem właścicielskim, relacjami inwestorskimi czy funkcjonowaniem organów grupy nie stanowią usług na rzecz spółek zależnych. W konsekwencji nie powinny być one refakturowane w ramach management fee.



W praktyce granica ta bywa jednak nieostra, co powoduje liczne spory. Brak wyraźnego rozdzielenia tych obszarów znacząco zwiększa ryzyko zakwestionowania kosztów, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do uznania całej płatności za nienależną z punktu widzenia podatkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rzeczywiste wykonanie usług jako warunek podstawowy

W toku kontroli szczegółowo analizowane jest, czy za deklarowanymi usługami stoi realna aktywność. Organy podatkowe oczekują dowodów potwierdzających, że konkretne osoby wykonywały określone czynności na rzecz spółki, a współpraca miała charakter rzeczywisty, powtarzalny i zorganizowany. Weryfikowany jest m.in. zakres obowiązków, zaangażowanie personelu oraz sposób komunikacji pomiędzy stronami.



Oznacza to konieczność gromadzenia dokumentacji operacyjnej – raportów, analiz, prezentacji, harmonogramów, a także korespondencji e-mail czy materiałów projektowych. Szczególne znaczenie ma możliwość przypisania tych działań do konkretnej spółki, a nie jedynie do poziomu całej grupy.

Aktualne orzecznictwo potwierdza to podejście. W wyroku z 7 września 2022 r. (I SA/Go 234/22) Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że dla uznania wydatku za koszt podatkowy konieczne jest przedstawienie dowodów pozwalających na identyfikację konkretnych czynności oraz ocenę ich znaczenia dla działalności podatnika. Dokumentacja powinna mieć charakter operacyjny i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg współpracy.

Znaczenie benefit test

Benefit test stanowi narzędzie analityczne służące ocenie zasadności nabywania usług wewnątrzgrupowych. Jego celem jest wykazanie, że dane świadczenie zostało faktycznie zrealizowane, odpowiadało rzeczywistym potrzebom podatnika oraz przyniosło mu konkretną wartość gospodarczą. W praktyce oznacza to konieczność powiązania poniesionego wydatku nie tylko z samym faktem wykonania usługi, lecz także z jej ekonomicznym uzasadnieniem oraz efektami widocznymi w działalności przedsiębiorstwa.



Coraz częściej organy podatkowe oczekują, że podatnik będzie w stanie wskazać nie tylko ogólną korzyść, lecz również jej przełożenie na konkretne wskaźniki biznesowe, takie jak wzrost przychodów, poprawa efektywności operacyjnej czy ograniczenie kosztów. W praktyce brak przeprowadzenia takiej analizy – nawet jeśli nie jest formalnie wymagany – istotnie osłabia pozycję podatnika w razie kontroli.

Kluczowe elementy benefit test

Element analizy Na czym polega Na co zwraca uwagę fiskus Praktyczny komentarz Opis usługi Określenie zakresu i charakteru świadczenia Czy opis jest konkretny Ogólniki zwiększają ryzyko Uzasadnienie biznesowe Wskazanie potrzeby zakupu Czy usługa była potrzebna Warto wskazać problem biznesowy Rzeczywiste wykonanie Udokumentowanie działań Czy są dowody operacyjne Kluczowy element obrony Korzyść gospodarcza Wykazanie efektów Czy są realne rezultaty Najlepiej mierzalne Brak dublowania Analiza funkcji Czy usługa się nie powiela Częsty powód sporów Charakter usługi Ocena funkcji właścicielskich Czy to nie koszt udziałowca Koszty te nie powinny być refakturowane Warunki rynkowe Weryfikacja ceny Czy cena jest rynkowa Wymaga uzasadnienia Alternatywa rynkowa Analiza możliwości zakupu Czy usługa ma sens ekonomiczny Wzmacnia argumentację

Kalkulacja management fee pod lupą organów

Kontrole podatkowe bardzo często obejmują również szczegółową analizę sposobu kalkulacji wynagrodzenia. Organy badają strukturę kosztów stanowiących podstawę rozliczeń, w tym ich podział na koszty bezpośrednie i pośrednie oraz rozróżnienie pomiędzy usługami świadczonymi przez własny personel a podwykonawców. Analizowana jest także wysokość stosowanej marży oraz sposób jej ustalenia.

Istotnym elementem weryfikacji są klucze alokacji kosztów pomiędzy podmioty korzystające z usług. Choć alokacje oparte na współczynnikach są powszechnie stosowane i co do zasady akceptowane, muszą one odzwierciedlać rzeczywiste wykorzystanie usług i mieć racjonalne uzasadnienie ekonomiczne. Szczególnie wysokie ryzyko pojawia się w przypadku rozliczeń opartych na stałych procentach lub uproszczonych kluczach alokacji, które nie są poparte analizą ekonomiczną.

Niezależnie od poprawności kalkulacji, szczególne znaczenie ma wyłączenie z rozliczeń kosztów udziałowca. Do tej kategorii zalicza się m.in. koszty ładu korporacyjnego, funkcjonowania organów nadzorczych, relacji inwestorskich czy sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Przyjmuje się, że wydatki te nie przynoszą bezpośredniej korzyści spółkom operacyjnym, a zatem nie powinny być na nie przenoszone.

Recharakteryzacja i ryzyko doszacowania

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organy podatkowe mogą nie tylko zakwestionować koszt, lecz także zmienić charakter transakcji. Recharakteryzacja może prowadzić do uznania płatności za ukrytą dywidendę lub świadczenie niemające charakteru kosztowego. W konsekwencji podatnik naraża się na doszacowanie dochodu oraz dodatkowe zobowiązania podatkowe.

Podsumowanie

Management fee pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych obszarów w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wynika to z połączenia trudności dowodowych, niejednoznaczności efektów oraz potencjału do kształtowania wyniku podatkowego. Zarówno praktyka organów podatkowych, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych jednoznacznie wskazują, że ciężar udowodnienia zasadności takich rozliczeń spoczywa na podatniku.



W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia spójności pomiędzy dokumentacją, kalkulacją wynagrodzenia oraz rzeczywistym przebiegiem współpracy. To właśnie te elementy, a nie sama konstrukcja management fee, decydują o tym, czy wydatek zostanie uznany za koszt podatkowy, czy stanie się przedmiotem sporu z fiskusem.



Katarzyna Zakrzewska, Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Forvis Mazars

Forvis Mazars to globalna sieć świadcząca usługi audytorsko-doradcze. Działa w ponad 100 krajach i terytoriach, oferując swoim klientom wiedzę i doświadczenie ponad 40 tys. wybitnych specjalistów. W Polsce pod marką Mazars obecna od 1992 roku.