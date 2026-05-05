REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Umowy zlecenia » Kiedy umowa zlecenia z własnym pracownikiem może być uznana za umowę o pracę?

Kiedy umowa zlecenia z własnym pracownikiem może być uznana za umowę o pracę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 08:45
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – składki ZUS i ryzyko uznania za umowę o pracę
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – składki ZUS i ryzyko uznania za umowę o pracę
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami już zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę nadal jest w wielu firmach częstą praktyką. Coraz częściej jednak budzi to poważne wątpliwości prawne, zwłaszcza gdy dodatkowe umowy w rzeczywistości pokrywają się z obowiązkami pracowników etatowych. W takich sytuacjach rośnie ryzyko uznania, że mamy do czynienia z obchodzeniem przepisów prawa pracy.

rozwiń >

Na czym polega umowa zlecenia z własnym pracownikiem?

Taka sytuacja występuje wówczas, gdy pracodawca podpisuje z pracownikiem (już zatrudnionym na umowę o pracę) dodatkową umowę zlecenia, np. na inne obowiązki, dodatkowe godziny pracy lub odrębne zadania. Formalnie oznacza to funkcjonowanie dwóch odrębnych relacji prawnych: stosunku pracy oraz umowy cywilnoprawnej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem a składki ZUS

Jeśli pracownik realizuje umowę cywilnoprawną na rzecz własnego pracodawcy, to z tego tytułu podlega ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak przy umowie o pracę. Oznacza to obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne.

Nie dokonuje się odrębnego zgłoszenia takiej umowy do ubezpieczeń. Przychód z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem ujmuje się łącznie z wynagrodzeniem z etatu w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA, z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX.

Kiedy zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem budzi wątpliwości?

Zgodnie z przepisami prawa pracy, jeżeli dane zatrudnienie spełnia cechy stosunku pracy, powinno być ono realizowane na podstawie umowy o pracę – niezależnie od przyjętej nazwy umowy. Zasada ta dotyczy również sytuacji, w której pracodawca zawiera z własnym pracownikiem dodatkową umowę zlecenia.

Kluczowe znaczenie mają tu faktyczne warunki wykonywania pracy. Jeżeli:
- praca jest wykonywana osobiście,
- w określonym miejscu i czasie,
- pod kierownictwem pracodawcy, przełożonego,
- za wynagrodzeniem,
to mamy do czynienia ze stosunkiem pracy – nawet jeśli formalnie podpisano umowę zlecenia.

Najczęściej spotykane przypadki kwestionowane przez organy kontrolne

Najczęściej kwestionowane przez organy kontrolne przypadki to:
- zlecenie na te same czynności, które pracownik wykonuje w ramach etatu,
- zlecenie realizowane w tych samych godzinach lub miejscu pracy,
- brak realnej odrębności zadań,
- podporządkowanie służbowe identyczne jak przy umowie o pracę.

REKLAMA

Skutki zawarcia „pozornej” umowy zlecenia dla pracodawcy

Aktualnie zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem w sposób sprzeczny z przepisami może skutkować:
- grzywną nawet do 30 000 zł,
- obowiązkiem zapłaty zaległych składek ZUS i podatków,
- koniecznością przeliczenia wynagrodzenia jak dla umowy o pracę.

W tej sytuacji coraz większe znaczenie zyskują nadchodzące zmiany w zakresie nadzoru nad rynkiem pracy, które mogą znacząco zaostrzyć podejście organów do tego rodzaju rozwiązań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy – rewolucja w kontrolach

Wdrażane zmiany w przepisach znacząco wzmacniają rolę Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), nadając jej nowe narzędzia do kontroli rynku pracy. Nowelizacja ustawy o PIP, która ma wejść w życie 8 lipca 2026 r., wprowadza istotne modyfikacje w zakresie oceny i kwalifikacji form zatrudnienia.

Kluczowe zmiany w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy obejmują:
1) możliwość administracyjnego przekształcenia umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) w umowę o pracę przez inspektora pracy,
2) znaczące podwyższenie kar za naruszenia przepisów prawa pracy – nawet do 60 000 zł,
3) rozszerzenie możliwości prowadzenia kontroli zdalnych oraz usprawnienie i przyspieszenie procedur egzekwowania decyzji,
4) możliwość wymiany informacji i danych pomiędzy ZUS, PIP i KAS na potrzeby kontroli

Czy zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem będzie nadal możliwe?

Umowa zlecenia zawierana z własnym pracownikiem nie jest zakazana, jednak w praktyce coraz częściej podlega szczegółowej weryfikacji przez organy kontrolne. Kluczowe znaczenie ma nie nazwa umowy, ale rzeczywisty sposób wykonywania pracy.

Jeżeli dodatkowe zlecenie w rzeczywistości odpowiada pracy etatowej, ryzyko zakwestionowania takiego rozwiązania jest wysokie.

Justyna Krasoń, Senior HR and Payroll Specialist w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Forvis Mazars

Forvis Mazars to globalna sieć świadcząca usługi audytorsko-doradcze. Działa w ponad 100 krajach i terytoriach, oferując swoim klientom wiedzę i doświadczenie ponad 40 tys. wybitnych specjalistów. W Polsce pod marką Mazars obecna od 1992 roku.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nowe przepisy o AI w 2026 roku: co sprawdzi regulator, a na co musi przygotować się biznes?
05 maja 2026

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 (dalej „AI Act” lub „Rozporządzenie”) obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 sierpnia 2024 r., przy czym start stosowania poszczególnych przepisów został podzielony na fazy rozłożone w czasie. W sierpniu 2026 rozpocznie się stosowanie regulacji w części dotyczącej systemów AI wysokiego ryzyka, obowiązków dotyczących przejrzystości, a także egzekwowanie AI Act na szczeblu krajowym. Z tym ostatnim związany jest projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, który obecnie jest na etapie prac sejmowych.

Kiedy umowa zlecenia z własnym pracownikiem może być uznana za umowę o pracę?
05 maja 2026

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami już zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę nadal jest w wielu firmach częstą praktyką. Coraz częściej jednak budzi to poważne wątpliwości prawne, zwłaszcza gdy dodatkowe umowy w rzeczywistości pokrywają się z obowiązkami pracowników etatowych. W takich sytuacjach rośnie ryzyko uznania, że mamy do czynienia z obchodzeniem przepisów prawa pracy.
Pracownicy nie dostaną automatycznie PIT-11? Sprawdź, jakie zmiany szykuje rząd
04 maja 2026

Pracodawcy nie będą musieli przekazywać pracownikom PIT-11, a także innych podobnych formularzy – wynika z opublikowanego projektu ustawy. Formularze takie podatnik będzie mógł uzyskać z urzędu skarbowego.
Rozliczenie z dotacji oświatowej składek ZUS, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich
04 maja 2026

Zasady wydatkowania dotacji oświatowej budzą wiele pytań, szczególnie w kontekście kosztów pracowniczych. Choć środki te mają charakter podmiotowo-celowy, ich wykorzystanie jest ściśle limitowane ustawą. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych rzuca światło na możliwość finansowania składek ZUS oraz zasiłków wypłacanych pracownikom, wskazując na konkretne mechanizmy rozliczeń, które pozwalają uniknąć zarzutu podwójnego finansowania.

REKLAMA

Co powinien zrobić podatnik VAT, gdy na jego koncie KSeF pojawią się obce, omyłkowe lub fikcyjne faktury?
30 kwi 2026

Pojawienie się w KSeF faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zakupów podatnika, to zjawisko, na które firmy muszą być przygotowane. W nowym modelu fakturowania ustrukturyzowanego niechciane dokumenty – w tym faktury prywatne pracowników, omyłkowe czy scamowe – są widoczne zarówno dla podatnika, jak i dla organów podatkowych. Sam fakt ich otrzymania nie powoduje jednak obowiązku zapłaty ani szczególnych obowiązków informacyjnych. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie sytuacji oraz wdrożenie wewnętrznej procedury, aby takie faktury nie zostały zaewidencjonowane i rozliczone w księgach oraz w ewidencji VAT podatnika.
Koniec „scamowych" faktur? KSeF 2.0 ma nowe narzędzie do walki z oszustami
30 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wdrożyło w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nową funkcjonalność, która pozwala na natychmiastowe zgłaszanie do administracji skarbowej faktur budzących podejrzenie oszustwa lub nadużycia. Rozwiązanie to stanowi bezpośrednią odpowiedź na problem tzw. „scamowych faktur”, które automatycznie trafiają do systemów przedsiębiorców.
Rekordowe wpłaty powitalne PPK: 30,9 mln zł dla 123 tys. osób. Kto dostanie 250 zł od państwa?
30 kwi 2026

Wpłaty powitalne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosą rekordowe 30,9 mln zł w I kwartale br. - poinformował w środę PFR Portal PPK.
JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju
30 kwi 2026

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.

REKLAMA

Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy
30 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.
Państwowa ziemia pod ochroną do 2036 r. Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów
30 kwi 2026

Nowe przepisy wydłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej i upraszczają procedury dla rolników. Dzierżawa pozostaje kluczową formą gospodarowania, a zakup mniejszych działek stanie się szybszy i łatwiejszy.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA