Strona główna » Księgowość » KSeF » Faktura korygująca w KSeF (in plus i in minus) - kiedy wystawić i jak rozliczyć? Trzy metody korygowania pozycji faktury w KSeF

Faktura korygująca w KSeF (in plus i in minus) - kiedy wystawić i jak rozliczyć? Trzy metody korygowania pozycji faktury w KSeF

02 června 2026, 17:18
wfirma.pl
wfirma.pl
wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.
KSeF, Krajowy System e-Faktur
Faktura korygująca w KSeF (in plus i in minus) - kiedy wystawić i jak rozliczyć? Trzy metody korygowania pozycji faktury w KSeF
Obowiązkowy KSeF dla podmiotów, które zostały objęte nowym systemem, diametralnie zmienił zasady korygowania faktur. Zniknęła nota korygująca, pojawiły się nowe wymogi formalne, a moment ujęcia korekty w rozliczeniu zależy od kilku czynników. W artykule wyjaśniamy, kiedy powstaje konieczność wystawienia faktury korygującej, co musi zawierać oraz jak prawidłowo rozliczyć korektę in plus i in minus.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Obowiązek wystawienia faktury korygującej wynika bezpośrednio z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Otóż podatnik ma obowiązek wystawić korektę, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej zaistnieje jedno z następujących zdarzeń:
- zmiana podstawy opodatkowania lub kwoty podatku wskazanej w fakturze,
- zwrot podatnikowi towarów i opakowań,
- zwrot całości lub części otrzymanej zaliczki,
- stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Celem faktury korygującej jest doprowadzenie dokumentu do stanu zgodnego z rzeczywistym przebiegiem transakcji – zarówno pod względem kwotowym, jak i formalnym.

Jakie elementy musi zawierać faktura korygująca?

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać:
1) numer kolejny oraz datę wystawienia,
2) numer KSeF faktury korygowanej – obowiązkowy dla faktur wystawionych w systemie (wyjątek: faktury bez nadanego numeru KSeF),
3) dane z faktury pierwotnej (art. 106e ust. 1 pkt 1–5 ustawy o VAT):
- datę wystawienia,
- numer kolejny,
- dane stron (nazwy, adresy),
- NIP sprzedawcy,
- NIP nabywcy,
4) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
5) kwotę korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego z podziałem na stawki VAT – jeśli korekta zmienia ich wysokość,
6) prawidłową treść korygowanych pozycji – w pozostałych przypadkach.

Jako elementy opcjonalne ustawa dopuszcza oznaczenie FAKTURA KORYGUJĄCA lub KOREKTA oraz opis przyczyny korekty.

Ważne

Największą nowością i jednocześnie technicznym obowiązkiem jest konieczność wskazania unikatowego numeru KSeF faktury pierwotnej. To wymaganie bywa problematyczne przy wystawianiu zbiorczych faktur korygujących, ponieważ system wymusza podanie numerów KSeF dla wszystkich poprawianych dokumentów jednocześnie. Warto jednak pamiętać, że przepisy nie ograniczają liczby korekt do jednej faktury, a w systemie KSeF można korygować także te dokumenty, które pierwotnie zostały wystawione tradycyjnie, poza systemem.

Korekta in plus i in minus – kiedy i jak ująć w rozliczeniu?

Korekta in plus – zwiększająca podstawę opodatkowania

W przypadku korekt, które zwiększają podstawę opodatkowania na gruncie VAT, kluczowe znaczenie ma powód zmiany ceny. Jeśli korekta wynika z błędu popełnionego już przy wystawianiu faktury pierwotnej – na przykład zastosowano zaniżoną stawkę VAT lub doszło do pomyłki rachunkowej – dokument należy rozliczyć wstecznie, czyli w okresie rozliczeniowym faktury pierwotnej. Jeżeli ten miesiąc został już zamknięty, przedsiębiorca musi złożyć korektę pliku JPK_V7.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy podwyżka ceny wynika z nowego zdarzenia gospodarczego, na przykład z podpisania aneksu do umowy. Wtedy korektę ujmuje się na bieżąco, w dacie jej wystawienia. Co istotne, przy korektach in plus przepisy nie wymagają od sprzedawcy posiadania potwierdzenia odbioru dokumentu przez nabywcę ani dodatkowych uzgodnień, bez względu na to, jak faktura została wystawiona.

Przykład

Przykład 1. Pan Tomasz wystawił w lutym fakturę za usługę remontową ze stawką VAT 8%, a w kwietniu zorientował się, że prawidłowa stawka to 23%. Kiedy powinien ująć korektę in plus?

Ponieważ przyczyną korekty jest błąd na fakturze pierwotnej, pan Tomasz ujmuje korektę wstecz – w rozliczeniu za luty. Konieczne jest również złożenie korekty JPK_V7 za ten miesiąc.

Zasady ujęcia korekty zwiększającej w podatku dochodowym są spójne z VAT i również zależą od przyczyny korekty. Błąd rachunkowy lub oczywista omyłka przy fakturze pierwotnej oznacza konieczność wstecznego skorygowania przychodu – w okresie, w którym powinna być wykazana właściwa kwota. Jeśli natomiast korekta wynika z nowego zdarzenia gospodarczego, przychód koryguje się na bieżąco, w dacie wystawienia korekty.

Korekta in minus – zmniejszająca podstawę opodatkowania

Przy obniżeniu podstawy opodatkowania na gruncie VAT, kluczowy staje się sposób, w jaki dokument trafia do obrotu. Jeśli korekta jest wystawiana bezpośrednio w KSeF, momentem jej ujęcia jest okres, w którym została przesłana do systemu. Sam fakt nadania jej numeru KSeF działa jak automatyczne potwierdzenie doręczenia do nabywcy.

Jeżeli jednak korekta z jakichś powodów powstaje poza systemem KSeF, przedsiębiorca ujmuje ją w dacie uzgodnienia nowych warunków z klientem. Wtedy niezbędne jest posiadanie dodatkowego dowodu, takiego jak aneks, korespondencja mailowa czy potwierdzenie przelewu. Warto dodać, że z obowiązku dokumentowania poza systemem wyłączone są specyficzne branże, w tym eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) czy dostawcy energii, gazu i usług telekomunikacyjnych.

Przykład

Przykład 2. Pani Katarzyna wystawiła w KSeF fakturę za dostawę sprzętu na kwotę 15 000 zł netto, a prawidłowa wartość wynosiła 13 500 zł. Kiedy może ująć korektę in minus?

Ponieważ korekta została wysłana przez KSeF, pani Katarzyna może obniżyć podstawę opodatkowania już w miesiącu przesłania korekty do systemu. Numer KSeF zastępuje potwierdzenie odbioru przez nabywcę – żadna dodatkowa dokumentacja nie jest wymagana.

Natomiast w podatku dochodowym moment ujęcia korekty zmniejszającej nie zależy od tego, czy faktura trafiła do KSeF – decyduje wyłącznie przyczyna korekty. Błąd rachunkowy lub oczywista omyłka skutkuje wsteczną korektą kosztów w okresie faktury pierwotnej. Korekta wynikająca z nowego zdarzenia gospodarczego – na przykład udzielonego rabatu potransakcyjnego – jest ujmowana na bieżąco, w dacie wystawienia dokumentu korygującego.

Trzy metody korygowania pozycji faktury w KSeF

Gdy poprawiamy konkretne dane kwotowe w wierszach faktury, system KSeF pozwala na zastosowanie jednej z trzech technicznych metod.

Pierwsza z nich to tradycyjne korygowanie przez różnicę. W tym schemacie jednemu wierszowi faktury pierwotnej odpowiada jeden wiersz na korekcie, w którym wpisuje się jedynie kwotę różnicy. Sprawdza się to idealnie przy najprostszych sprawach, takich jak zwrot towaru lub zmiana jego ilości, gdzie ujemna wartość po prostu zeruje lub odpowiednio pomniejsza pierwotną pozycję.

Druga metoda opiera się na technicznym znaczniku StanPrzed. Tutaj pojedyncza poprawiana pozycja wymaga stworzenia dwóch wierszy w korekcie. Pierwszy wiersz odtwarza sytuację sprzed korekty i systemowo przyjmuje wartość ujemną do podsumowań, a drugi zawiera już całkowicie prawidłowe dane docelowe. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy skomplikowanych zmianach, takich jak całkowita zmiana stawki podatku dla danej pozycji lub przeliczanie kursów walut, ponieważ tworzy bardzo czytelną ścieżkę kontrolną i pozwala jednoznacznie odtworzyć stan sprzed i po korekcie.

Trzecią opcją jest korygowanie poprzez storno. Działa ono bardzo podobnie do metody ze znacznikiem StanPrzed, ale stosuje się je w programach finansowo-księgowych, które technicznie tego znacznika nie obsługują. Zamiast systemowego oznaczenia pola, efekt czyszczenia pozycji uzyskuje się po prostu przez ręczne odwrócenie znaku – wpisując wiersz z faktury pierwotnej z ujemną ilością lub ujemną ceną jednostkową.

Błędny NIP nabywcy na fakturze w KSeF – jak postąpić?

Szczególną sytuacją jest wystawienie faktury w KSeF z błędnym numerem NIP nabywcy. Wynika to z uwarunkowań systemowych – KSeF automatycznie udostępnia fakturę podmiotowi, którego NIP widnieje na dokumencie w momencie przetworzenia. W takim przypadku procedura korekty jest dwuetapowa:
- wystawienie faktury korygującej do zera do faktury z błędnym NIP-em,
- wystawienie nowej faktury ustrukturyzowanej na właściwego nabywcę z prawidłowym NIP-em.

Przykład

Przykład 3. Pan Marek wystawił fakturę w KSeF z błędnym NIP-em nabywcy. Jak poprawić błąd?

Należy wykonać dwa kroki: najpierw wystawić fakturę korygującą do zera do błędnej faktury (korekta zostanie przypisana podmiotowi z błędnym NIP-em), a następnie wystawić nową fakturę ustrukturyzowaną z prawidłowym NIP-em nabywcy.

Taki mechanizm budzi spore obawy, czy przedsiębiorcom nie grożą zaległości podatkowe i odsetki za czas, który upłynął od pierwotnej transakcji. Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości co do ryzyka powstawania zaległości podatkowych i odsetek przy tego rodzaju korektach. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem MF, oba dokumenty – korekta do zera oraz nowa faktura – powinny być ujęte wstecznie, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę z błędnym NIP-em (tj. w okresie powstania obowiązku podatkowego dla danej czynności).

Dzięki temu w rozliczeniu za dany miesiąc lub kwartał wykazana zostaje wyłącznie jedna rzeczywista transakcja opodatkowana. Jeżeli podatnik odprowadził już VAT należny z faktury pierwotnej, wystawienie nowej faktury na prawidłowego nabywcę nie rodzi obowiązku ponownej zapłaty podatku ani ryzyka naliczenia odsetek.

W razie niestandardowych problemów podatnicy wciąż mogą ubiegać się o indywidualną interpretację wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Nota korygująca w KSeF – czy jest możliwa?

Obowiązkowy KSeF oznacza całkowitą likwidację instytucji noty korygującej. Przepisy uchylają w całości art. 106k ustawy o VAT, który dotychczas dawał nabywcom możliwość samodzielnego poprawiania błędów formalnych na otrzymanych fakturach. Otóż od 1 lutego 2026 roku jedynym dopuszczalnym sposobem korekty jakiegokolwiek błędu na fakturze – niezależnie od jego charakteru – jest wystawienie ustrukturyzowanej faktury korygującej przez sprzedawcę.

W praktyce oznacza to:
- nabywca, który zauważy błąd formalny (np. nieaktualny adres, literówkę w nazwie), nie może samodzielnie go skorygować,
- musi zgłosić nieprawidłowość wystawcy faktury i wnioskować o wystawienie korekty w KSeF,
- sprzedawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe wystawienie korekty.

Przykład

Przykład 4. Pani Joanna otrzymała fakturę z błędnym adresem siedziby firmy. Czy może sama wystawić notę korygującą, żeby poprawić ten błąd?

Nie. Po wejściu obowiązkowego KSeF nota korygująca została całkowicie wyeliminowana. Pani Joanna musi zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie ustrukturyzowanej faktury korygującej w KSeF – nawet jeśli omyłka nie wpływa na kwotę podatku.

Krajowy System e-Faktur przyniósł rewolucję w korygowaniu sprzedaży: wyeliminował noty korygujące, nałożył obowiązek powiązywania dokumentów unikatowym numerem KSeF faktury pierwotnej oraz uprościł rozliczanie korekt in minus w systemie poprzez rezygnację z papierowych potwierdzeń odbioru. Szybkie wdrożenie i oswojenie tych zasad w codziennej pracy przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek w rozliczeniach podatku VAT.

Autor: Kinga Jańczak, Ekspert wFirma

