REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Obowiązkowy KSeF 2026: unikamy katastrofy, bo faktury wystawiamy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?

Obowiązkowy KSeF 2026: unikamy katastrofy, bo faktury wystawiamy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 maja 2026, 22:57
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
oprac. Paweł Huczko
KSeF: unikamy katastrofy, bo fakturujemy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?
KSeF: unikamy katastrofy, bo fakturujemy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Minął pierwszy miesiąc obowiązkowego KSeF. Podatnicy zachowali się w pełni racjonalnie, bo w przytłaczającej większości wystawiają po staremu faktury papierowe i elektroniczne, a niewielka ich część robi to podwójnie: po staremu i po nowemu (do KSeF). Zgodnie z przewidywaniami jedynym sposobem uniknięcia katastrofy rozliczeniowej, którą niesie za sobą nakaz powszechnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, było przysłowiowe „olanie” tego obowiązku – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Minimalna wiedza dot. KSeF

Część podatników zrobiła to zupełnie nieświadomie, bo wiedza na temat KSeF jest minimalna. Obrazują to codzienne przykłady: na pytanie o faktury w KSeF od wielu dostawców lub usługodawców dowiedziałem się, że „coś słyszeli na ten temat” ale „nie będą się tym teraz zajmować”, a wśród podatników zwolnionych od VAT dominuje przekonanie, że to ich w ogóle nie dotyczy. Słusznie, bo na żądanie kupującego mogą wystawiać rachunki a nie faktury, a sprzeczne z prawem interpretacje na ten temat, że jakoby tak nie wolno, nie mają żadnego znaczenia. Co ważniejsze, dali sobie spokój z KSeF-em nie tylko mali podatnicy (co było oczywiste), lecz również duzi (i bardzo duzi), bo wdrażanie na siłę tych absurdalnie skomplikowanych obowiązków całkowicie zdezorganizowałoby ich rozliczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Ilu podatników VAT zaczęło wystawiać faktury ustrukturyzowane w KSeF?

Prawdopodobnie ponad 10% populacji. Jest na ten temat zbyt dużo dezinformacji, więc postarajmy się rozpocząć istniejący stan rzeczy.

Po pierwsze liczba podmiotów zobowiązanych do wystawiania tych faktur jest dokładnie nieznana. Wiadomo, że jest ich ponad dwukrotnie więcej niż się mówi oficjalnie. Przypomnę, że media podają liczbę 1,4 mln podatników. To jakiś nonsens, bo tylko podatników VAT czynnych jest 1,75 mln, podatników zwolnionych na podstawie art. 113 i 113a ustawy o VAT jest minimum pół miliona, a aktywnych przedsiębiorców jest ogółem aż 2,7 mln.
Przypomnę, że podatnikami VAT jest również ponad milion rolników ryczałtowych oraz niezliczona, licząca setki tysięcy, grupa sprzedawców nie będących przedsiębiorcami ani rolnikami. Przypomnę także, że każdy z nas sprzedając prywatny majątek, w tym dom lub działkę, staje się podatnikiem VAT, gdy przy tej sprzedaży „zachowywał się jak podatnik”.

Prawdopodobnie jest w Polsce grubo ponad 3 mln podatników VAT (szacunek ostrożny) a można szacować tę grupę na co najmniej 3,6 mln podatników. A ile w pierwszym miesiącu podmiotów wystawiło faktury w KSeF? Z publicznych informacji wiemy, że było to ponad 400 tys. podmiotów, czyli co najwyżej kilkanaście procent populacji.

KSeF jest faktycznie dobrowolny?

Czy to jest sukces? Obiektywnie tak, to niewykonanie zbędnych a częściowo absurdalnych obowiązków jest racjonalne. Również władza już od pewnego czasu faktycznie zmieniła narrację na ten temat twierdząc, że „system jest dobrowolny”, bo faktycznie jest. Każda faktura może mieć nawet trzy postacie: papierową, elektroniczną i ustrukturyzowaną i każda z tych postaci jest legalna i ważna.

Kar administracyjnych za niewystawienie faktury w postaci ustrukturyzowanej nie ma i prawdopodobnie nie będzie w przyszłym roku (co też oficjalnie zapowiedziano).

Odrębnym zagadnieniem są zagrożenia, które niesie ze sobą przystąpienie do tego systemu: większość adresatów tych faktur nie posługuje się lub po prostu nie ma NIP i trzeba było z nimi uzgodnić sposób fakturowania. Kto to zrobił? Niewielu, prawie nikt.

Nie przyjęły się również „wynalazki” dokumentacyjne jak „potwierdzenie transakcji” czy faktury OFFLINE24. Poza tym każdy żartowniś lub oszust może w ciemno na nas wystawić fakturę, na dowolnie absurdalną kwotę, a my ponoć ex lege ją „otrzymaliśmy” i w dodatku musimy zapłacić. Bzdury, ale bardzo groźne. Lepiej się od tego trzymać z daleka. I tak postąpiła większość podatników VAT.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Instytut Studiów Podatkowych

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ceny złota – maj 2026. Taniej niż w styczniu, drożej niż w marcu. Co dalej? Czy banki centralne zaczną sprzedawać kruszec?
20 maja 2026

Ceny (spot, tj w obrocie hurtowym) złota na światowych giełdach kontynuują obecnie trwającą od tygodnia fazę konsolidacji po historycznym rajdzie, który wyniósł cenę kruszcu do styczniowego szczytu w pobliżu 5 595 USD, zanim nastąpiła gwałtowna korekta do marcowego minimum w okolicach 4 100 USD - wyjaśnia Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców w Saxo Bank. Przy cenie około 4 550 USD złoto nadal zyskuje mniej więcej 5% od początku roku i 40% w ujęciu rocznym, ale pozostaje blisko dolnego ograniczenia korekty o skali około 1 500 USD, która ukształtowała się w pierwszym kwartale 2026 roku.
Rolnicy alarmują. Coraz więcej gospodarstw działa „na styk”, a presja finansowa rośnie
20 maja 2026

Ponad 30 proc. rolników negatywnie ocenia swoją sytuację finansową, a eksperci ostrzegają przed narastającą niestabilnością całego sektora. Najnowszy raport pokazuje, że większość gospodarstw funkcjonuje bez finansowych buforów bezpieczeństwa, a nawet niewielkie wstrząsy mogą pogłębić problemy z płynnością i zadłużeniem.
Krajobraz po rewolucji. Przegląd rynku, nastrojów i procedur po wdrożeniu KSeF w 2026 roku
20 maja 2026

Obowiązkowy KSeF zmienił polski biznes bardziej, niż wielu się spodziewało. Po pierwszym miesiącu działania systemu przedsiębiorcy alarmują o chaosie organizacyjnym, problemach z uprawnieniami i podwójnym księgowaniem faktur. Eksperci, księgowi i dostawcy ERP ujawniają, gdzie firmy popełniają największe błędy i dlaczego e-fakturowanie stało się testem dojrzałości całych organizacji.
Niezaplanowana w budżecie firmy darowizna może być skontrolowana. Jak się przygotować na taką kontrolę?
19 maja 2026

W ostatnich tygodniach, szczególnie po spektakularnej zbiórce na Fundację Cancer Fighters, powróciła dyskusja o gotowości firm do wpłacania wysokich darowizn na cele społeczne i charytatywne. Wraz z nią pojawiło się też pytanie, które w praktyce dotyczy znacznie szerszego obszaru niż same przelewy: jak firmy powinny dziś zarządzać finansami, żeby nie tylko działać odpowiedzialnie społecznie, ale też być przygotowane na rosnącą transparentność i potencjalne kontrole przepływów.

REKLAMA

Czy dochody wspólnoty mieszkaniowej z wynajmu powierzchni elewacji lub dachu (np. pod reklamy, czy anteny) są zwolnione z CIT? Po korzystne rozstrzygnięcie trzeba iść do sądu
19 maja 2026

Od dłuższego czasu organy Krajowej Administracji Skarbowej nie pozwalają wspólnotom mieszkaniowym korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku przychodów z wynajmu powierzchni elewacji lub dachu na cele reklamowe lub telekomunikacyjne. Takie samo stanowisko prezentuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Jednak można spotkać wyroki sądów administracyjnych, które prezentują odmienne, korzystne dla wspólnot stanowisko
Nowa aplikacja eUS: personalizacja, szybkie płatności i łatwy kontakt z KAS
19 maja 2026

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. W nowej aplikacji resort poprawił nawigację i dostęp do najważniejszych danych.
Skarbówka ostrzega firmy przed PDF-ami z KSeF. Jedna różnica może spowodować, że fiskus uzna dokument za drugą fakturę i zażąda ponownej zapłaty VAT
20 maja 2026

Obowiązkowy KSeF stał się dla firm jedną z największych zmian w rozliczeniach VAT od lat. Wielu przedsiębiorców zakładało jednak, że mimo przejścia na faktury ustrukturyzowane nadal będzie mogło wygodnie wysyłać klientom „normalne” PDF-y jako czytelne wizualizacje dokumentów zapisanych w systemie. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że skarbówka patrzy na tę praktykę znacznie ostrzej, niż spodziewał się biznes.
Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko
18 maja 2026

Polacy nie chcą podatku katastralnego? Wyniki zaskakują. Większość badanych jest przeciw, ale jednocześnie wielu nie ma jeszcze wyrobionej opinii. Kluczowe okazują się szczegóły – od której nieruchomości miałby obowiązywać i kogo realnie obciążać.

REKLAMA

Pierwsze rozliczenie VAT po miesiącu z obowiązkowym KSeF: co trzeba sprawdzić przed 20 maja stosując podwójną ścieżkę doręczeń faktur (model hybrydowy)
18 maja 2026

Zbliża się termin pierwszego rozliczenia podatku VAT po wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur. Głównym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest stosowanie modelu hybrydowego, czyli przesyłanie dokumentów równolegle przez KSeF oraz tradycyjną pocztą elektroniczną. Podwójna ścieżka doręczania faktur zaburza spójność deklaracji podatkowych, utrudnia rozliczenia z kontrahentami i zwiększa ryzyko kontroli ze strony Ministerstwa Finansów, które monitoruje aktywność podatników w okresie przejściowym.
Ceny transferowe mogą istotnie zwiększyć podatek CIT - przykłady sporów podatników z fiskusem
15 maja 2026

Ceny transferowe mogą wpływać na wysokość podatku CIT w znacznie szerszym zakresie, niż wynikałoby to wyłącznie z klasycznego doszacowania ceny. W praktyce kontroli podatkowych organy Krajowej Administracji Skarbowej ingerują w wynik finansowy podatnika poprzez różne mechanizmy od eliminacji kosztów usług niematerialnych, przez korekty cen towarów i rentowności, aż po ograniczenia w zakresie finansowania dłużnego czy zakwestionowanie korekt cen transferowych. Co bardzo istotne - kontrole w zakresie cen transferowych dotyczą zdarzeń przeszłych, często sprzed kilku lat. Zatem ewentualne doszacowanie dochodu skutkuje nie tylko koniecznością zapłaty zaległego podatku CIT, ale również naliczeniem odsetek za zwłokę, co w praktyce może istotnie zwiększyć całkowite obciążenie podatkowe.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA