Ceny transferowe mogą istotnie zwiększyć podatek CIT - przykłady sporów podatników z fiskusem

Ceny transferowe mogą istotnie zwiększyć podatek CIT - przykłady sporów podatników z fiskusem

15 maja 2026, 13:52
podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
Ceny transferowe mogą istotnie zwiększyć podatek CIT - przykłady sporów podatników z fiskusem
Ceny transferowe mogą wpływać na wysokość podatku CIT w znacznie szerszym zakresie, niż wynikałoby to wyłącznie z klasycznego doszacowania ceny. W praktyce kontroli podatkowych organy Krajowej Administracji Skarbowej ingerują w wynik finansowy podatnika poprzez różne mechanizmy od eliminacji kosztów usług niematerialnych, przez korekty cen towarów i rentowności, aż po ograniczenia w zakresie finansowania dłużnego czy zakwestionowanie korekt cen transferowych. Co bardzo istotne - kontrole w zakresie cen transferowych dotyczą zdarzeń przeszłych, często sprzed kilku lat. Zatem ewentualne doszacowanie dochodu skutkuje nie tylko koniecznością zapłaty zaległego podatku CIT, ale również naliczeniem odsetek za zwłokę, co w praktyce może istotnie zwiększyć całkowite obciążenie podatkowe.

Dlaczego ceny transferowe mogą zwiększyć podatek CIT

Ceny transferowe nie są odrębnym podatkiem, ale w praktyce mogą istotnie zwiększyć wysokość zobowiązania w podatku CIT. Dzieje się tak w sytuacji, gdy organy podatkowe uznają, że warunki transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niezależne (zasada ceny rynkowej) i w konsekwencji dokonują korekty wyniku podatnika.

W praktyce oznacza to, że organ nie ogranicza się wyłącznie do weryfikacji formalnej dokumentacji cen transferowych, lecz analizuje ekonomiczną treść transakcji, w tym pełnione funkcje, ponoszone ryzyka oraz sposób kalkulacji wynagrodzenia. Jeżeli uzna, że przyjęty model rozliczeń nie odzwierciedla realiów rynkowych, może ingerować w wynik podatkowy podatnika.

Mechanizm działania jest stosunkowo prosty: jeżeli cena, marża lub poziom kosztów nie odpowiadają warunkom rynkowym, fiskus może:
- doszacować dochód (np. w przypadku sprzedaży po zaniżonej cenie),
- ograniczyć lub wyłączyć koszty uzyskania przychodów (np. gdy wynagrodzenie jest zawyżone lub brak jest uzasadnienia ekonomicznego),
- skorygować poziom rentowności do poziomu rynkowego.

Każda z tych korekt prowadzi bezpośrednio do zwiększenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji do wyższego podatku CIT.

Co istotne, skutki te mogą powstać nie tylko w wyniku klasycznego „doszacowania ceny”, ale również w efekcie zakwestionowania całego modelu rozliczeń w grupie, w tym struktury kosztów, sposobu finansowania czy zasad dokonywania korekt cen transferowych.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze sytuacje, w których w przypadku sporu z fiskusem może dojść do zwiększenia zobowiązania w podatku CIT.

Usługi niematerialne

To jeden z najczęstszych i najbardziej „wrażliwych” obszarów sporów z fiskusem. Wynika to z charakteru usług niematerialnych (np. zarządczych, doradczych, marketingowych, IT czy HR), które są trudne do jednoznacznego uchwycenia, nie mają fizycznego efektu, a ich wartość opiera się w dużej mierze na kalkulacjach wewnątrzgrupowych.

Z perspektywy organów podatkowych jest to obszar podwyższonego ryzyka, ponieważ stosunkowo łatwo jest wykazać koszt, natomiast znacznie trudniej udowodnić jego rzeczywistą wartość ekonomiczną.

W toku kontroli organy podatkowe nie ograniczają się do weryfikacji faktur czy umów. Analiza ma charakter kompleksowy i obejmuje w szczególności:
- bazę kosztową tj. czy koszty stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia są rzeczywiste, racjonalne i związane z daną usługą,
- sposób alokacji kosztów, czy przyjęty klucz podziału (np. przychody, liczba pracowników, czas pracy) odzwierciedla faktyczne wykorzystanie usług przez poszczególne podmioty,
- wysokość narzutu (mark-up),
jednak kluczowe znaczenie ma tzw. benefit test, czyli odpowiedź na pytanie, czy dana usługa przynosi realną i mierzalną korzyść dla odbiorcy.

Ważne

Jeżeli organ podatkowy uzna, że usługi nie zostały faktycznie wykonane, nie przynoszą korzyści ekonomicznej albo ich wynagrodzenie odbiega od poziomu rynkowego, może wyłączyć koszt w całości z kosztów uzyskania przychodów lub uznać jedynie jego część (np. poprzez obniżenie narzutu lub zakwestionowanie części bazy kosztowej). W obu przypadkach prowadzi to bezpośrednio do zwiększenia podstawy opodatkowania i wzrostu podatku CIT, często w istotnej skali.

Nierynkowe ceny towarów

Kolejny obszar sporów dotyczy obrotu towarowego pomiędzy podmiotami powiązanymi. W przeciwieństwie do usług niematerialnych, transakcje te są łatwiejsze do uchwycenia i znacznie prostsze do porównania z rynkiem.

Najczęściej spotykane sytuacje to:
- zawyżone ceny przy zakupie prowadzące do sztucznego zwiększenia kosztów,
- zaniżone ceny przy sprzedaży skutkujące zaniżeniem przychodów.

W toku kontroli organy podatkowe opierają się przede wszystkim na analizie porównawczej, badając poziom cen lub marż stosowanych w transakcjach z podmiotami niezależnymi, warunki handlowe (takie jak wolumen, terminy płatności czy funkcje stron) oraz rolę poszczególnych podmiotów w łańcuchu dostaw. Na tej podstawie mogą skorygować poziom ceny, doszacować przychody albo obniżyć koszty uzyskania przychodów. Jeżeli organ uzna, że ceny odbiegają od poziomu rynkowego, dokonuje korekty przychodów lub kosztów do poziomu rynkowego, co w praktyce prowadzi do zwiększenia podstawy opodatkowania i wzrostu podatku CIT.

Niedostosowanie rentowności do profilu funkcjonalnego

Jednym z kluczowych elementów kontroli cen transferowych jest analiza funkcji, aktywów i ryzyk (tzw. analiza FAR). Na jej podstawie organy podatkowe określają, jaki poziom wyniku finansowego jest rynkowo uzasadniony dla danego podmiotu.

Co do zasady przyjmuje się, że podmioty o prostym, rutynowym profilu działalności (np. dystrybutorzy o ograniczonym ryzyku, producenci kontraktowi czy centra usług wspólnych) powinny osiągać stabilną, dodatnią rentowność. W konsekwencji straty lub bardzo niskie marże w takich podmiotach są traktowane przez organy jako sygnał podwyższonego ryzyka i potencjalnej nierynkowości rozliczeń.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ podatkowy określa rynkowy przedział rentowności na podstawie analizy porównawczej, a następnie podwyższa wynik podatnika co najmniej do dolnej granicy tego przedziału.

Kluczowe znaczenie mają trzy elementy.
1) prawidłowa analiza funkcjonalna – czyli odpowiedź na pytanie, czy spółka rzeczywiście pełni funkcje o niskim poziomie ryzyka, czy też jej rola w grupie jest bardziej złożona.
2) jakość benchmarku – analiza porównawcza powinna być adekwatna do profilu działalności i oparta na właściwie dobranej próbie podmiotów.
3) zdolność do wyjaśnienia odchyleń od poziomu rynkowego – podatnik powinien być w stanie uzasadnić występowanie strat lub niskiej rentowności, np. szczególną sytuacją rynkową, fazą inwestycyjną czy przejściowymi zakłóceniami działalności.

W przypadku zakwestionowania poziomu rentowności organ dokonuje jej korekty do poziomu rynkowego, co skutkuje doszacowaniem dochodu i bezpośrednim zwiększeniem zobowiązania w podatku CIT.

Finansowanie dłużne i koncepcja debt capacity

W przypadku finansowania wewnątrzgrupowego (np. pożyczek) organy podatkowe analizują nie tylko poziom oprocentowania, ale również całościową strukturę finansowania podatnika. Coraz większe znaczenie przypisuje się koncepcji tzw. debt capacity, czyli zdolności podmiotu do zadłużenia na warunkach rynkowych.

Analiza w tym zakresie obejmuje w szczególności ocenę:
- czy podatnik byłby w stanie uzyskać finansowanie od niezależnego kredytodawcy,
- jaki poziom zadłużenia jest ekonomicznie uzasadniony,
- czy struktura finansowania nie prowadzi do nadmiernego zadłużenia (tzw. overleveraging),
- czy część finansowania nie powinna zostać zakwalifikowana jako kapitał własny.

Kluczowe znaczenie mają trzy elementy:
Po pierwsze, analiza zdolności kredytowej gdzie sytuacja finansowa podatnika oceniana jest w sposób zbliżony do podejścia stosowanego przez instytucje finansowe.
Po drugie, rynkowy poziom oprocentowania, który powinien uwzględniać m.in. rating kredytowy, poziom ryzyka, zabezpieczenia oraz warunki umowy.
Po trzecie, struktura finansowania, czyli relacja długu do kapitału własnego oraz jej zgodność z warunkami rynkowymi.

Ważne

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ podatkowy może obniżyć rynkową stopę procentową, wyłączyć część odsetek z kosztów uzyskania przychodów lub uznać część finansowania za kapitał własny zamiast długu. W efekcie dochodzi do zwiększenia podstawy opodatkowania i wzrostu podatku CIT.

Zakwestionowanie dokonanej korekty (year-end adjustment) jako korekty cen transferowych (art. 11e CIT)

Korekta cen transferowych może być uznana podatkowo wyłącznie wtedy, gdy spełnia ściśle określone warunki ustawowe. W praktyce jest to jeden z najbardziej spornych obszarów w kontrolach dotyczących cen transferowych.

Aby korekta mogła zostać zaakceptowana, co do zasady:
- transakcja pierwotna musi być ustalona na warunkach rynkowych,
- zmiana wyniku powinna wynikać z okoliczności ujawnionych po zakończeniu roku,
- podatnik musi posiadać odpowiednią dokumentację oraz potwierdzenia od drugiej strony transakcji.

W praktyce organy podatkowe bardzo często kwestionują tzw. downward adjustment, czyli korekty zmniejszające dochód, wskazując, że nie stanowią one rzeczywistej korekty cen transferowych, lecz próbę „naprawienia” nierynkowej ceny ustalonej pierwotnie.

Ważne

Jeżeli organ uzna, że korekta nie spełnia warunków określonych w przepisach, podatnik nie ma prawa do jej uwzględnienia podatkowego. W praktyce oznacza to brak możliwości rozpoznania kosztu lub zmniejszenia przychodu, co prowadzi do zwiększenia podstawy opodatkowania i wzrostu podatku CIT.

Na co zwrócić uwagę – checklista przed kontrolą TP

Obszar ryzyka

Co sprawdza fiskus

Co powinien mieć podatnik

Usługi niematerialne

Czy była realna korzyść (benefit test)

raporty, analizy, korespondencja, dowody wykonania

Kalkulacja ceny

Czy metoda i narzut są rynkowe

benchmark + uzasadnienie wyboru metody

Rentowność

Czy wynik odpowiada profilowi funkcjonalnemu

analiza funkcji, aktywów i ryzyk (FAR)

Transakcje towarowe

Czy ceny nie odbiegają od rynkowych

analizy porównawcze, polityka cenowa

Finansowanie

Czy poziom zadłużenia i odsetek jest rynkowy

analiza debt/capacity, benchmark

Korekty TP

Czy spełnione są warunki z art. 11e CIT

polityka kalkulacji korekt, uzasadnienie ekonomiczne, potwierdzenia od kontrahenta

Podsumowanie

Ceny transferowe mogą wpływać na wysokość podatku CIT w znacznie szerszym zakresie, niż wynikałoby to wyłącznie z klasycznego doszacowania ceny. W praktyce kontroli podatkowych organy ingerują w wynik podatnika poprzez różne mechanizmy od eliminacji kosztów usług niematerialnych, przez korekty cen towarów i rentowności, aż po ograniczenia w zakresie finansowania dłużnego czy zakwestionowanie korekt cen transferowych.

Należy również pamiętać, że kontrole w zakresie cen transferowych dotyczą zdarzeń przeszłych, często sprzed kilku lat. Oznacza to, że ewentualne doszacowanie dochodu skutkuje nie tylko koniecznością zapłaty zaległego podatku CIT, ale również naliczeniem odsetek za zwłokę, co w praktyce może istotnie zwiększyć całkowite obciążenie podatkowe.

W efekcie ceny transferowe mogą stać się istotnym źródłem ryzyka podatkowego i realnego wzrostu zobowiązania w CIT.

Jak ceny transferowe zwiększają wysokość podatku CIT (przykłady)

Obszar

Sytuacja w spółce

Działanie fiskusa

Efekt w CIT

Usługi niematerialne

Spółka płaci 1 mln zł za usługi zarządcze, brak dowodów wykonania

Wyłączenie 100% kosztu (brak benefit test)

+1 mln zł do podstawy opodatkowania

Towary (zakup)

Zakup towarów od podmiotu powiązanego (koszt 5 mln zł) zawyżony o 15%

Obniżenie kosztu do poziomu rynkowego

Wzrost dochodu o 750 tys. zł

Towary (sprzedaż)

Sprzedaż do podmiotu powiązanego z marżą 1% zamiast rynkowych 5%

Doszacowanie przychodu

Doszacowanie dochodu do poziomu rynkowego

Dystrybutor

Spółka o prostym profilu wykazuje stratę -2%

Podniesienie rentowności do 2%

Doszacowanie dochodu do poziomu rynkowego

Finansowanie

Pożyczka od podmiotu powiązanego – odsetki 10%, nadmierne zadłużenie

Korekta oprocentowania + ograniczenie debt capacity

Część odsetek nie jest kosztem

Korekta TP

Korekta skutkująca zwiększeniem kosztów o 2 mln zł

Brak uznania korekty (art. 11e CIT)

Brak kosztu → +2 mln zł w podstawie opodatkowania

Katarzyna Zakrzewska, Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Forvis Mazars

Forvis Mazars to globalna sieć świadcząca usługi audytorsko-doradcze. Działa w ponad 100 krajach i terytoriach, oferując swoim klientom wiedzę i doświadczenie ponad 40 tys. wybitnych specjalistów. W Polsce pod marką Mazars obecna od 1992 roku.

