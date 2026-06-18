Polska ma otrzymać co najmniej 33,6 mld euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. To więcej niż w obecnej perspektywie finansowej. Dodatkowo całkowita pula środków związanych z rolnictwem może przekroczyć 40 mld euro. Komisja Europejska zapowiada również większe wsparcie dla młodych rolników oraz działania osłonowe wobec rosnących cen nawozów.

Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33,6 mld euro z nowego budżetu UE na lata 2028-2034, co oznacza wzrost w stosunku do obecnej wspólnej polityki rolnej dla Polski — powiedział komisarz rolnictwa Christophe Hansen. Jak podkreślił, Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej. „Polska ma 31,2 mld euro w obecnej wspólnej polityce rolnej, a w przyszłości będzie to co najmniej 33,6 mld euro. Będzie więc więcej pieniędzy i myślę, że to jest dobra wiadomość” — podkreślił komisarz rolnictwa, który w czwartek i piątek składa wizytę w Polsce.

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Polska w gronie największych beneficjentów nowego budżetu UE

Jak powiedział, wzrost dla Polski i innych 15 krajów wynika z wyrównywania dopłat dla rolników w nowej perspektywie budżetowej. Jak poinformował Hansen, 11 państw otrzyma z kolei mniejsze pieniądze na rolnictwo niż w obecnej „siedmiolatce”.

Różnica w poziomach dopłat dla rolników pomiędzy krajami tzw. starej i nowej Unii utrzymuje się od czasu rozszerzenia Wspólnoty. O jej zniesienie państwa naszego regionu zabiegają w każdych negocjacjach budżetowych.

Komisarz rolnictwa dodał, że wraz z funduszami, które trafią do rolników niebezpośrednio, np. w formie dofinansowania szkół rolnych, pieniądze dla Polski przekroczą 40 mld euro w przyszłej perspektywie budżetowej.

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Komisja Europejska nie chce cięć. Rolnictwo ma pozostać priorytetem

Odnosząc się do postulowanych przez m.in. Niemcy cięć w funduszach na rolnictwo, Hansen zauważył, że Irlandia, której kolejna prezydencja ma przygotować nowy kompromis uwzględniający głosy stolic, jest wielką sojuszniczką, jeśli chodzi o utrzymanie wspólnej polityki rolnej i jej siły.

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„W obecnej sytuacji geopolitycznej, w której znajdujemy się pod dużą presją związaną chociażby z cenami nawozów, zmniejszenie budżetu dodatkowo by nas osłabiło” — zaznaczył komisarz. „Mówiąc o bezpieczeństwie i pomijając bezpieczeństwo żywnościowe, zabezpieczamy zaledwie połowę pola bitwy” — dowodził.

Jak zauważył Hansen, nawozy także są wykorzystywane w geopolityce, a one są głównym elementem produkcji żywności. „To skłania mnie do myślenia, że powinniśmy wręcz wzmocnić wsparcie dla naszych rolników, a nie je osłabiać” — podkreślił.

Nowa struktura WPR. Pieniądze dla rolników mają być zabezpieczone

Hansen bronił nowej struktury budżetu UE, w ramach której wspólna polityka rolna zostanie połączona z funduszami na rozwój regionów w ramach jednego krajowego i regionalnego planu partnerstwa.

„Pieniądze dla rolników zostały odgrodzone (tzw. ring-fencing), co oznacza, że kwoty, o których mówimy, będą w pełni zabezpieczone” — powiedział. Jak dodał, likwidacja dwóch filarów (dopłat bezpośrednich i środków na rozwój obszarów wiejskich) pozwoli ujednolicić WPR pomiędzy państwami członkowskimi.

„Wielu rolników, a także urzędników w administracji publicznej, mocno trzymało się struktury dwufilarowej. Doprowadziła ona jednak do wielu rozbieżności w Unii, ponieważ państwa członkowskie zdecydowały się na nadmierne przeznaczanie środków na pierwszy bądź drugi filar” — podkreślił komisarz, dodając, że w nowej perspektywie finansowej te różnice zostaną złagodzone.

Młodzi rolnicy dostaną większe wsparcie. Polska wyróżnia się na tle UE

Hansen zwrócił uwagę, że w nowej wspólnej polityce rolnej dwukrotnie zwiększy się wsparcie dla młodych farmerów. Ma to zapobiec odpływowi młodych ludzi ze wsi. Obecnie mniej niż 12 proc. rolników w UE ma poniżej 40 lat.

„Najlepszy wynik osiąga Austria, ale Polska również jest bardzo silna. 21 proc. gospodarzy ma poniżej 40 lat, a średnia wieku wynosi około 50 lat” — zwrócił uwagę.



Komisarz rolnictwa podczas wizyty w Polsce będzie chciał się dowiedzieć, jak to jest, że młodzi ludzie w Polsce chcą zostać na wsi.

Ceny nawozów wzrosły o 70 proc. Bruksela zapowiada dodatkową pomoc

Jak dodał, w obliczu wysokich cen nawozów Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe wsparcie bez czekania na nowy budżet. „Wojna na Bliskim Wschodzie przerwała nie tylko dostawy energii, ale także nawozów, co doprowadziło do wzrostu ich cen o 70 proc. od 2024 roku” — zaznaczył komisarz rolnictwa.

Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza dla rolników produkujących zboża lub inne rośliny uprawne, dla których koszty nawożenia stanowią około jednej trzeciej wszystkich nakładów. „Wzrost cen o 70 proc. sprawia, że produkcja staje się nieopłacalna” — zauważył.

Według Hansena zaproponowany przez KE pakiet wsparcia dla rolników, w związku z sytuacją na rynku nawozów, w wysokości 540 mln euro może zostać uzupełniony przez same państwa członkowskie wsparciem do 200 proc.; łącznie jest więc mowa o kwocie 1,6 mld euro.