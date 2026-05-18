Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko

Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko

18 maja 2026, 13:16
oprac. Adam Kuchta
Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko
Kataster od trzeciego mieszkania? Polacy wskazali granicę, która zmienia wszystko
Polacy nie chcą podatku katastralnego? Wyniki zaskakują. Większość badanych jest przeciw, ale jednocześnie wielu nie ma jeszcze wyrobionej opinii. Kluczowe okazują się szczegóły – od której nieruchomości miałby obowiązywać i kogo realnie obciążać.

Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Z badania Rankomat.pl wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Duża grupa niezdecydowanych (35%) pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów: kogo miałby objąć, od którego mieszkania byłby naliczany i na co trafiłyby wpływy.

Zwolennicy podatku katastralnego chcą ograniczyć spekulację na rynku mieszkań

Z kolei zwolennicy podatku katastralnego postrzegają go jako narzędzie do walki ze spekulacyjnym wykupem mieszkań. Najczęściej wskazywanym argumentem jest przekonanie, że ograniczyłby on inwestycyjne zakupy nieruchomości. Tak uważa 56% osób popierających jego wprowadzenie.

Kolejne argumenty to potrzeba większego wkładu właścicieli wielu nieruchomości do budżetu (41%) oraz przekonanie, że podatek zwiększyłby dostępność mieszkań na rynku sprzedaży i wynajmu (40%). Dla części respondentów kataster byłby również bardziej sprawiedliwy niż obecny podatek od powierzchni – tak wskazało 36% badanych.

Zwolennicy zmian podkreślają, że obecny system nie uwzględnia realnej wartości nieruchomości, przez co nie oddaje faktycznej sytuacji majątkowej właścicieli.

Od której nieruchomości podatek? Polacy wskazują trzy mieszkania jako granicę

Jednym z najbardziej dyskutowanych elementów podatku katastralnego jest próg jego wprowadzenia. Wyniki badania pokazują, że podejście Polaków w tej kwestii jest zróżnicowane, ale istnieje wyraźna dominująca grupa.

Ciekawostką jest, że 12% popierających kataster chciałoby opodatkować nawet właścicieli jednej nieruchomości. Największa grupa (48%) wskazała jednak, że podatek powinien obowiązywać dopiero od trzeciej nieruchomości. Drugie najczęstsze wskazanie (25%) to próg od drugiego mieszkania.

Na kolejnych miejscach znalazło się 12% osób opowiadających się za podatkiem od czwartej nieruchomości, a tylko 1% respondentów wskazało próg od piątej nieruchomości.

Wyniki pokazują wyraźnie, że akceptacja podatku katastralnego w Polsce zależy nie tylko od samej idei, ale przede wszystkim od szczegółowych zasad jego wprowadzenia.

Źródło: INFOR
18 maja 2026

Polacy nie chcą podatku katastralnego? Wyniki zaskakują. Większość badanych jest przeciw, ale jednocześnie wielu nie ma jeszcze wyrobionej opinii. Kluczowe okazują się szczegóły – od której nieruchomości miałby obowiązywać i kogo realnie obciążać.
