Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Można złożyć lub skorygować PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie. Jak uniknąć kary i dostać wyższy zwrot podatku? Na czym polega "czynny żal"?

Można złożyć lub skorygować PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie. Jak uniknąć kary i dostać wyższy zwrot podatku? Na czym polega "czynny żal"?

08 maja 2026, 09:40
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Tegoroczny termin na rozliczenia (30 kwietnia) już minął ale eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na skorygowanie błędów: 7 maja po godzinie 21:00, ponownie ruszyła usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym "zapominalskim" na korektę, która otwiera drogę w szczególności do uwzględnienia ulg podatkowych, a tym samym odzyskania nadpłaconego podatku.

Termin na złożenia PIT-a minął. Co można zrobić w maju lub później?

Podatnicy PIT mieli czas do 30 kwietnia na złożenie swoich deklaracji podatkowych. Zdecydowana większość pamiętała o przesłaniu formularza. Co jednak, gdy o tym zapomnieliśmy i nie dochowaliśmy terminu? Albo jeśli okazało się, że nasz PIT zawiera błąd lub nie uwzględniliśmy wszystkich należnych nam ulg? Czy mimo upływu granicznej daty możemy złożyć lub skorygować zeznanie podatkowe?

Automatyczna akceptacja PIT-a nie dotyczy wszystkich podatników

Dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 ratunkiem jest automatyczna akceptacja. Nawet jeśli zapomnimy wysłać zeznanie, przygotowane wcześniej formularze zaakceptują się automatycznie w rządowej aplikacji. Pod warunkiem, że nie zostały wcześniej złożone samodzielnie i nie zostały odrzucone – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na to rozwiązanie. – Podatnicy rozliczający się na innych formularzach niż PIT-37 i PIT-38, muszą pamiętać o obowiązku wobec fiskusa. Jeśli nie należymy do grona osób, którym automatycznie zaakceptowano zeznania roczne, i spóźniliśmy się z deklaracją, grozi nam kara grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – przestrzega Monika Piątkowska.

Dla osób, których zeznanie nie trafiło do urzędu (i nie zostało zaakceptowane automatycznie), liczy się każda doba. Zwłoka generuje nie tylko ryzyko kary karno-skarbowej, ale i narastające odsetki od ewentualnej niedopłaty podatku. Co więcej, spóźnialscy tracą bezpowrotnie prawo do przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli nie złożyliśmy swojego PIT, powinniśmy jak najszybciej przesłać zaległe zeznanie oraz uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami. Warto również złożyć czynny żal do urzędu skarbowego. Jest to szansa na uniknięcie konsekwencji karno-skarbowych w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego – dodaje doradca podatkowy z e-pity.

Czynny żal

Ministerstwo Finansów informuje, że czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków. To dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. A niezłożenie zeznania podatkowego w terminie jest wykroczeniem skarbowym.

Na podstawie ww. przepisu art. 16 Kodeksu karnego skarbowego:

§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.

§ 3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.

§ 4. Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu.

§ 4a. Zawiadomienie do finansowego organu postępowania przygotowawczego może być złożone także za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:
1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

§ 6. Przepisu § 1 nie stosuje się wobec sprawcy, który:
1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;
3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;
4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Zatem w przypadku złożenia PIT-a po 30 kwietnia trzeba po pierwsze złożyć PIT-a i zapłacić ew. podatek z niego wynikający, a w piśmie do urzędu skarbowego (owym czynnym żalu):
1) przyznać się do tego opóźnienia,
2) podać istotne okoliczności tego czynu - wyjaśnić dlaczego doszło do opóźnienia.
3) wskazać osoby, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym,
4) podać informacje o tym, czy czyn został naprawiony albo w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązujesz się do jego naprawienia.

Nie ma urzędowego wzoru ani formularza czynnego żalu.

Jak informuje rządowy portal biznes.gov.pl, czynny żal można złożyć na piśmie (np. przesłać pocztą lub na biurze podawczym urzędu skarbowego), przedstawić ustnie do protokołu lub złożyć w formie elektronicznej przez platformę e-Urząd Skarbowy albo wysyłając pismo ogólne przez Biznes.gov.pl. Pismo złożone przez internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Korekta zeznania PIT jako sposób na wyższy zwrot podatku

Złożenie deklaracji w terminie lub jej automatyczna akceptacja nie zamyka drogi do optymalizacji podatkowej. Błędy w obliczeniach czy odnalezienie faktur uprawniających do ulg (np. termomodernizacyjnej) to sygnał do złożenia korekty.

Korekty możemy dokonać również wtedy, kiedy rozliczenie będzie dla nas korzystniejsze niż to pierwotnie złożone. Przykładowo, jeśli odnaleźliśmy fakturę dokumentującą zakup objęty ulgą termomodernizacyjną, możemy skorygować formularz i otrzymać zwrot – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.

Do 1 czerwca można zmienić organizację pożytku publicznego

Warto podkreślić, że do 1 czerwca 2026 roku podatnicy mają czas na ewentualną zmianę numeru KRS organizacji pożytku publicznego w złożonych już zeznaniach. Samo złożenie deklaracji w terminie jest dopełnieniem formalności, ale raz wysłany dokument nie oznacza braku możliwości zmiany danych. Korekta to najprostsza droga do aktualizacji rozliczenia i przedstawienia stanu faktycznego.

Twój e-PIT ponownie dostępny od 7 maja

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, po kilkudniowej przerwie technicznej usługa Twój e-PIT została przywrócona 7 maja, o godzinie 21:00. Ponowny dostęp do portalu umożliwia podatnikom sprawdzenie automatycznie zaakceptowanych deklaracji oraz złożenie korekty z ulgami lub „czynnego żalu” w przypadku spóźnionego rozliczenia.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
