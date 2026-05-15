Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Minister Domański: To Polska ustala jakie są podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni

Minister Domański: To Polska ustala jakie są podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni

15 maja 2026, 08:08
oprac. Adam Kuchta
podatek cyfrowy Andrzej Domański
Minister Domański: To Polska ustala jakie są podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl
Agencja Gazeta

Ministerstwo Finansów potwierdziło prace nad podatkiem cyfrowym dla największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Projekt zgłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji ma trafić do konsultacji już na przełomie maja i czerwca, a rząd planuje przyjęcie nowych przepisów w III kwartale 2026 roku. Według założeń nowa danina wyniosłaby 3 proc. i miałaby objąć wybrane usługi cyfrowe.

Ministerstwo Finansów potwierdza prace nad podatkiem cyfrowym

„Resort finansów będzie pracować nad tzw. podatkiem cyfrowym zgłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji” - powiedział w środę 13 maja minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd miałby przyjąć stosowny projekt w tej sprawie w III kw. 2026 r.

Andrzej Domański, pytany o możliwe wprowadzenie podatku cyfrowego i głosy płynące z amerykańskiej administracji mówiące o tym, że podatek ten nie powinien być wprowadzany w Polsce, powiedział: „Polska ustala jakie są podatki w Polsce”.

„Ten projekt jest wpisany do wykazu prac rządu, zgłosiło go Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo Finansów będzie też nad nim pracować. To Polska ustala jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami.

Podatek cyfrowy ma objąć największe globalne firmy technologiczne

„Przedstawiciele amerykańskiej administracji przedstawiają daleko idący sceptycyzm, ale ja jestem konsekwentny - to my ustalamy podatki w Polsce” - dodał.

Zobacz także: Podatek cyfrowy coraz bliżej. Rząd chce objąć nim globalne giganty technologiczne

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje w III kw. przyjąć projekt dotyczący wprowadzenia 3-proc. podatku cyfrowego - podatek rekompensujący od wybranych usług, które są świadczone przez największe podmioty globalne operujące na terytorium Polski.

Nowa danina miałaby objąć największe firmy technologiczne świadczące usługi cyfrowe w Polsce. To kolejna próba uporządkowania zasad opodatkowania globalnych gigantów technologicznych, którzy od lat są przedmiotem debat w wielu krajach Unii Europejskiej.

Projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zakłada, że projekt trafi do konsultacji międzyresortowych na przełomie maja i czerwca. „Zakładamy, że na przełomie maja i czerwca projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji międzyresortowych” - powiedział dziennikarzom Gawkowski, w kuluarach Impact'26 w Poznań.

Wprowadzenie podatku cyfrowego może stać się jednym z najważniejszych tematów gospodarczych i technologicznych najbliższych miesięcy. Rząd podkreśla, że nowe przepisy mają zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie globalnych firm działających na polskim rynku.

Zobacz również:

FAQ – Podatek cyfrowy w Polsce

1. Czym jest podatek cyfrowy?

Podatek cyfrowy to planowana danina, która miałaby objąć największe globalne firmy technologiczne świadczące usługi cyfrowe w Polsce. Chodzi przede wszystkim o podmioty osiągające wysokie przychody z działalności internetowej, reklamy cyfrowej czy platform online.

2. Kogo obejmą nowe przepisy?

Według zapowiedzi rządu podatek ma dotyczyć największych globalnych gigantów technologicznych działających na polskim rynku. Nie jest on skierowany do małych i średnich polskich firm, lecz do największych podmiotów osiągających znaczące przychody z usług cyfrowych.

3. Ile ma wynosić podatek cyfrowy?

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że planowane jest wprowadzenie 3-proc. podatku od wybranych usług cyfrowych świadczonych przez największe globalne firmy operujące w Polsce.

4. Kiedy podatek cyfrowy może wejść w życie?

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w III kwartale 2026 roku. Wcześniej dokument ma trafić do konsultacji międzyresortowych – według zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji nastąpi to na przełomie maja i czerwca 2026 r.

5. Dlaczego rząd chce wprowadzić podatek cyfrowy?

Rząd argumentuje, że nowe przepisy mają zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że firmy sektora nowych technologii powinny płacić podatki w Polsce „tak jak wszyscy inni”.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
Ceny transferowe mogą istotnie zwiększyć podatek CIT - przykłady sporów podatników z fiskusem
15 maja 2026

Ceny transferowe mogą wpływać na wysokość podatku CIT w znacznie szerszym zakresie, niż wynikałoby to wyłącznie z klasycznego doszacowania ceny. W praktyce kontroli podatkowych organy Krajowej Administracji Skarbowej ingerują w wynik finansowy podatnika poprzez różne mechanizmy od eliminacji kosztów usług niematerialnych, przez korekty cen towarów i rentowności, aż po ograniczenia w zakresie finansowania dłużnego czy zakwestionowanie korekt cen transferowych. Co bardzo istotne - kontrole w zakresie cen transferowych dotyczą zdarzeń przeszłych, często sprzed kilku lat. Zatem ewentualne doszacowanie dochodu skutkuje nie tylko koniecznością zapłaty zaległego podatku CIT, ale również naliczeniem odsetek za zwłokę, co w praktyce może istotnie zwiększyć całkowite obciążenie podatkowe.
Management fee w grupach kapitałowych – dlaczego fiskus tak często kwestionuje te koszty?
15 maja 2026

Rozliczenia z tytułu management fee stanowią powszechny element funkcjonowania grup kapitałowych. Wynikają z centralizacji funkcji zarządczych, finansowych czy administracyjnych oraz dążenia do efektywnego wykorzystania zasobów w ramach grupy. Z perspektywy biznesowej są rozwiązaniem racjonalnym i często uzasadnionym ekonomicznie. Z punktu widzenia organów podatkowych pozostają jednak jednym z najbardziej wrażliwych obszarów rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. W praktyce to właśnie te rozliczenia należą do najczęstszych przyczyn sporów z fiskusem.
Jak rozliczyć składkę zdrowotną za zeszły rok? Do kiedy trzeba w 2026 r.: złożyć lub skorygować rozliczenie, wnioskować o zwrot nadpłaty?
14 maja 2026

Jedynie do 20 maja 2026 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok. Informacje te należy wykazać w deklaracji ZUS za kwiecień i w tym samym terminie uregulować ewentualną niedopłatę. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, przedsiębiorca może wystąpić o jej zwrot, a środki trafią na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 3 sierpnia 2026 roku.
Podatek u źródła (WHT) – co szczególnie kontrolują urzędy celno-skarbowe? Zwolnienia i obniżone stawki, rekomendacje Ministerstwa Finansów i opinia o stosowaniu preferencji
14 maja 2026

Zmiany, które weszły w Polsce od 1 stycznia 2019 r. w zakresie tzw. podatku u źródła (WHT), fundamentalnie zmieniły sposób interpretacji przepisów oraz praktykę podatników, płatników oraz władz skarbowych, a także wywołały lawinowy wzrost spraw spornych, obciążając dodatkowo sądy administracyjne.

Dlaczego NGO-sy biorą pożyczki? W oczekiwaniu na wpływy z 1,5% PIT i dotacje z grantu nie można przerwać działań
14 maja 2026

Z końcem kwietnia minął termin składania PIT-ów. Dla milionów podatników to koniec obowiązku rozliczenia się z fiskusem, ale dla organizacji pożytku publicznego to początek oczekiwania. Dopiero w trzecim kwartale dowiedzą się, ile pieniędzy przekazali im podatnicy w ramach 1,5% podatku i otrzymają środki na konta. Do tego czasu muszą funkcjonować, opłacać rachunki. Pomoc, działania, które oferują, nie mogą zostać przerwane. Odpowiedzią są pożyczki. To sposób na utrzymanie płynności finansowej. Skorzystanie z zewnętrznego źródła finansowania w postaci pożyczki pomaga również w rozwoju. Przekonała się o tym Fundacja Progresja ze Słupska czy Ludowy Zapaśniczy Klubu Sportowy HEROS spod Wałbrzycha. Problem jednak w tym, że tylko część organizacji korzysta z pożyczek. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim: brak wiedzy i mity na ich temat.
Karty żywieniowe a ZUS: pełne zwolnienie ze składek tylko przy właściwych zabezpieczeniach. Potwierdzają to interpretacje ZUS
14 maja 2026

Czy karty żywieniowe mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS bez prowadzenia szczegółowej ewidencji wydatków? Najnowsze interpretacje ZUS z 2025 r. potwierdzają, że przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych i proceduralnych pracodawcy mogą bezpiecznie stosować zwolnienie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego. To istotna informacja dla działów kadr i HR planujących wdrożenie nowoczesnych form finansowania posiłków pracowniczych.
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.

Sejm jednogłośnie za pomocą dla powodzian. Rząd przedłuży zwolnienie z podatku od darowizn
13 maja 2026

Poszkodowani w powodzi z 2024 roku będą mogli dłużej korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Sejm skierował rządowy projekt nowelizacji do dalszych prac w komisji, a poparcie dla zmian zadeklarowały wszystkie kluby i koła parlamentarne. Nowe przepisy mają pomóc tysiącom rodzin, które wciąż odbudowują domy i infrastrukturę po ubiegłorocznej katastrofie.
Design jako element majątku firmy. Jak go zabezpieczyć prawnie? Oznaczenie Ⓓ i inne opcje
12 maja 2026

Polacy masowo przenoszą zakupy do sieci – już ok. 70 proc. kupuje online, a sprzedaż e-commerce rośnie szybciej niż cały handel detaliczny. W marcu 2026 r. zwiększyła się o ponad 17 proc. rok do roku, umacniając swój udział w rynku. W sytuacji, w której klient widzi produkt na ekranie, zanim go dotknie, o sukcesie coraz częściej decyduje wygląd. Konkurencja przeniosła się w sferę wizualną, co zwiększa ryzyko sporów o design i granice dopuszczalnej inspiracji. Firmy, które potrafią ten obszar zabezpieczyć prawnie, osiągają średnio o 41 proc. wyższy przychód na pracownika niż konkurencja.
