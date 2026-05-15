Ministerstwo Finansów potwierdziło prace nad podatkiem cyfrowym dla największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Projekt zgłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji ma trafić do konsultacji już na przełomie maja i czerwca, a rząd planuje przyjęcie nowych przepisów w III kwartale 2026 roku. Według założeń nowa danina wyniosłaby 3 proc. i miałaby objąć wybrane usługi cyfrowe.

„Resort finansów będzie pracować nad tzw. podatkiem cyfrowym zgłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji” - powiedział w środę 13 maja minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd miałby przyjąć stosowny projekt w tej sprawie w III kw. 2026 r.

Andrzej Domański, pytany o możliwe wprowadzenie podatku cyfrowego i głosy płynące z amerykańskiej administracji mówiące o tym, że podatek ten nie powinien być wprowadzany w Polsce, powiedział: „Polska ustala jakie są podatki w Polsce”.

„Ten projekt jest wpisany do wykazu prac rządu, zgłosiło go Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo Finansów będzie też nad nim pracować. To Polska ustala jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni” - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami.

„Przedstawiciele amerykańskiej administracji przedstawiają daleko idący sceptycyzm, ale ja jestem konsekwentny - to my ustalamy podatki w Polsce” - dodał.



Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje w III kw. przyjąć projekt dotyczący wprowadzenia 3-proc. podatku cyfrowego - podatek rekompensujący od wybranych usług, które są świadczone przez największe podmioty globalne operujące na terytorium Polski.

Nowa danina miałaby objąć największe firmy technologiczne świadczące usługi cyfrowe w Polsce. To kolejna próba uporządkowania zasad opodatkowania globalnych gigantów technologicznych, którzy od lat są przedmiotem debat w wielu krajach Unii Europejskiej.

Projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zakłada, że projekt trafi do konsultacji międzyresortowych na przełomie maja i czerwca. „Zakładamy, że na przełomie maja i czerwca projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji międzyresortowych” - powiedział dziennikarzom Gawkowski, w kuluarach Impact'26 w Poznań.

Wprowadzenie podatku cyfrowego może stać się jednym z najważniejszych tematów gospodarczych i technologicznych najbliższych miesięcy. Rząd podkreśla, że nowe przepisy mają zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie globalnych firm działających na polskim rynku.

1. Czym jest podatek cyfrowy?

Podatek cyfrowy to planowana danina, która miałaby objąć największe globalne firmy technologiczne świadczące usługi cyfrowe w Polsce. Chodzi przede wszystkim o podmioty osiągające wysokie przychody z działalności internetowej, reklamy cyfrowej czy platform online.

2. Kogo obejmą nowe przepisy?

Według zapowiedzi rządu podatek ma dotyczyć największych globalnych gigantów technologicznych działających na polskim rynku. Nie jest on skierowany do małych i średnich polskich firm, lecz do największych podmiotów osiągających znaczące przychody z usług cyfrowych.

3. Ile ma wynosić podatek cyfrowy?

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że planowane jest wprowadzenie 3-proc. podatku od wybranych usług cyfrowych świadczonych przez największe globalne firmy operujące w Polsce.

4. Kiedy podatek cyfrowy może wejść w życie?

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w III kwartale 2026 roku. Wcześniej dokument ma trafić do konsultacji międzyresortowych – według zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji nastąpi to na przełomie maja i czerwca 2026 r.

5. Dlaczego rząd chce wprowadzić podatek cyfrowy?

Rząd argumentuje, że nowe przepisy mają zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że firmy sektora nowych technologii powinny płacić podatki w Polsce „tak jak wszyscy inni”.