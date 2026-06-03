Kawa z INFORLEX: AI w księgowości i biurach rachunkowych
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Zapraszamy na wyjątkowe świąteczne wydanie Kawy z INFORLEX. Tematem spotkania będzie wykorzystywanie możliwości AI w księgowości i biurach rachunkowych. Odpowiemy na pytanie czy AI pomaga, czy przeszkadza w zawodzie księgowego i czy wpływa ona na rozwój branży księgowej. Świętuj z nami Dzień Księgowego.
Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do świata księgowości, podatków i biur rachunkowych. Automatyzacja dokumentów, e-faktury, KSeF, analiza danych czy asystenci AI przestają być odległą przyszłością - stają się narzędziami, które mogą realnie wspierać codzienną pracę księgowych.
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Z okazji Dnia Księgowego zapraszamy na wyjątkowe spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX, poświęcone tematowi: AI w księgowości i biurach rachunkowych.
Podczas wydarzenia eksperci pokażą, jak sztuczna inteligencja może pomagać w pracy księgowych i właścicieli biur rachunkowych - nie zastępując ich wiedzy i doświadczenia, lecz odciążając w powtarzalnych zadaniach, usprawniając analizę danych i wspierając obsługę klientów.
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AI w księgowości - praktyczne wsparcie, nie abstrakcyjna technologia
Księgowość od lat przechodzi cyfrową transformację. Elektroniczny obieg dokumentów, systemy finansowo-księgowe, e-faktury czy KSeF już zmieniają sposób organizacji pracy. Sztuczna inteligencja jest kolejnym etapem tej zmiany.
AI może wspierać m.in. automatyzację księgowania dokumentów, rozpoznawanie danych z faktur, klasyfikowanie dokumentów, wykrywanie nieprawidłowości czy porządkowanie informacji.
AI a KSeF i e-faktury
Osobne miejsce w rozmowie zajmie temat AI w kontekście KSeF i e-faktur. Ustrukturyzowane dane i elektroniczne fakturowanie oznaczają nowe wyzwania, ale też nowe możliwości automatyzacji.
Sztuczna inteligencja może wspierać analizę dokumentów, weryfikację danych, kontrolę zgodności i organizację procesów związanych z obsługą faktur. Dla biur rachunkowych może to oznaczać sprawniejszą pracę i lepszą kontrolę nad obiegiem dokumentów.
Praktyczne wdrożenie AI w biurze rachunkowym
Wiele biur rachunkowych zastanawia się, od czego zacząć pracę z AI. Jakie procesy automatyzować jako pierwsze? Jak wybrać narzędzia? Jak zadbać o bezpieczeństwo danych? Jak uniknąć chaosu i nierealnych oczekiwań?
Podczas Kawy z INFORLEX eksperci podzielą się praktycznymi obserwacjami i pokażą, jak myśleć o wdrożeniu AI krok po kroku - w sposób odpowiedzialny, użyteczny i dopasowany do realiów pracy księgowych.
W spotkaniu wezmą udział:
Żaneta Hejne - właścicielka biura rachunkowego, która podzieli się praktycznym spojrzeniem na codzienną pracę i potrzeby biur rachunkowych.
Piotr Juszczyk - doradca podatkowy w firmie inFakt, ekspert łączący wiedzę podatkową z doświadczeniem w obszarze nowoczesnych rozwiązań dla księgowych.
Radosław Kowalski - doradca podatkowy, znany z praktycznego podejścia do zagadnień podatkowych i wyjaśniania skomplikowanych przepisów w przystępny sposób.
Hasło „AI przyjacielem księgowych” dobrze oddaje ideę spotkania. Nie chodzi o zastąpienie człowieka technologią, ale o pokazanie, jak sztuczna inteligencja może wspierać księgowych w codziennych obowiązkach, poprawiać efektywność pracy i pomagać lepiej przygotować się na cyfrową przyszłość
Zapraszamy!
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