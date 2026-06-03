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Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Kawa z INFORLEX: AI w księgowości i biurach rachunkowych

Kawa z INFORLEX: AI w księgowości i biurach rachunkowych

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03 czerwca 2026, 09:43
Kawa z INFORLEX: AI w księgowości i biurach rachunkowych
Kawa z INFORLEX: AI w księgowości i biurach rachunkowych
INFOR

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Zapraszamy na wyjątkowe świąteczne wydanie Kawy z INFORLEX. Tematem spotkania będzie wykorzystywanie możliwości AI w księgowości i biurach rachunkowych. Odpowiemy na pytanie czy AI pomaga, czy przeszkadza w zawodzie księgowego i czy wpływa ona na rozwój branży księgowej. Świętuj z nami Dzień Księgowego.

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do świata księgowości, podatków i biur rachunkowych. Automatyzacja dokumentów, e-faktury, KSeF, analiza danych czy asystenci AI przestają być odległą przyszłością - stają się narzędziami, które mogą realnie wspierać codzienną pracę księgowych.

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KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
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Z okazji Dnia Księgowego zapraszamy na wyjątkowe spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX, poświęcone tematowi: AI w księgowości i biurach rachunkowych.

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Podczas wydarzenia eksperci pokażą, jak sztuczna inteligencja może pomagać w pracy księgowych i właścicieli biur rachunkowych - nie zastępując ich wiedzy i doświadczenia, lecz odciążając w powtarzalnych zadaniach, usprawniając analizę danych i wspierając obsługę klientów.

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AI w księgowości - praktyczne wsparcie, nie abstrakcyjna technologia

Księgowość od lat przechodzi cyfrową transformację. Elektroniczny obieg dokumentów, systemy finansowo-księgowe, e-faktury czy KSeF już zmieniają sposób organizacji pracy. Sztuczna inteligencja jest kolejnym etapem tej zmiany.

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AI może wspierać m.in. automatyzację księgowania dokumentów, rozpoznawanie danych z faktur, klasyfikowanie dokumentów, wykrywanie nieprawidłowości czy porządkowanie informacji.

AI a KSeF i e-faktury

Osobne miejsce w rozmowie zajmie temat AI w kontekście KSeF i e-faktur. Ustrukturyzowane dane i elektroniczne fakturowanie oznaczają nowe wyzwania, ale też nowe możliwości automatyzacji.

Sztuczna inteligencja może wspierać analizę dokumentów, weryfikację danych, kontrolę zgodności i organizację procesów związanych z obsługą faktur. Dla biur rachunkowych może to oznaczać sprawniejszą pracę i lepszą kontrolę nad obiegiem dokumentów.

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Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

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Praktyczne wdrożenie AI w biurze rachunkowym

Wiele biur rachunkowych zastanawia się, od czego zacząć pracę z AI. Jakie procesy automatyzować jako pierwsze? Jak wybrać narzędzia? Jak zadbać o bezpieczeństwo danych? Jak uniknąć chaosu i nierealnych oczekiwań?

Podczas Kawy z INFORLEX eksperci podzielą się praktycznymi obserwacjami i pokażą, jak myśleć o wdrożeniu AI krok po kroku - w sposób odpowiedzialny, użyteczny i dopasowany do realiów pracy księgowych.

ZAPISZ SIĘ TU

W spotkaniu wezmą udział:

KOMPLET PODATKI 2026
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KOMPLET PODATKI 2026

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Żaneta Hejne - właścicielka biura rachunkowego, która podzieli się praktycznym spojrzeniem na codzienną pracę i potrzeby biur rachunkowych.

Piotr Juszczyk - doradca podatkowy w firmie inFakt, ekspert łączący wiedzę podatkową z doświadczeniem w obszarze nowoczesnych rozwiązań dla księgowych.

Radosław Kowalski - doradca podatkowy, znany z praktycznego podejścia do zagadnień podatkowych i wyjaśniania skomplikowanych przepisów w przystępny sposób.

Hasło „AI przyjacielem księgowych” dobrze oddaje ideę spotkania. Nie chodzi o zastąpienie człowieka technologią, ale o pokazanie, jak sztuczna inteligencja może wspierać księgowych w codziennych obowiązkach, poprawiać efektywność pracy i pomagać lepiej przygotować się na cyfrową przyszłość

Zapraszamy!

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Źródło: INFOR
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