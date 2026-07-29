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Ważna aktualizacja w mObywatelu. Użytkownicy mają czas do 5 sierpnia 2026 roku

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29 lipca 2026, 14:43
Adam Kuchta
Adam Kuchta
mobywatel
Ważna aktualizacja w mObywatelu. Użytkownicy mają czas do 5 sierpnia 2026 roku
Shutterstock

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Użytkownicy aplikacji mObywatel oraz mObywatel Junior powinni pamiętać o ważnym terminie. Do 5 sierpnia 2026 roku konieczne jest zalogowanie się do aplikacji, aby certyfikaty cyfrowych dokumentów zostały odświeżone i zachowały ważność.

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Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jest to standardowy, cykliczny proces związany z bezpieczeństwem cyfrowych dokumentów. W większości przypadków użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności — wystarczy samo uruchomienie i zalogowanie się do aplikacji. „Użytkownicy mObywatela lub mObywatela w wersji Junior do 5 sierpnia powinni zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. W większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne.”

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Dlaczego trzeba zalogować się do mObywatela przed 5 sierpnia?

Cyfrowe dokumenty dostępne w aplikacji mObywatel działają dzięki certyfikatom, które potwierdzają ich ważność oraz zapewniają bezpieczeństwo korzystania z usług cyfrowych. Ich okresowa aktualizacja jest niezbędna, aby dokumenty nadal mogły być używane bez przeszkód.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że aktualizacja nie jest związana z awarią ani zmianą działania aplikacji. To zaplanowana procedura techniczna, która odbywa się cyklicznie i ma zapewnić użytkownikom bezpieczny dostęp do cyfrowych dokumentów.

„Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że należy zalogować się do aplikacji najpóźniej 5 sierpnia 2026 r., żeby cyfrowe dokumenty nie straciły ważności. Aktualizacja certyfikatów odbędzie się automatycznie. Nie wymaga żadnego dodatkowego działania. Standardowo mogą pojawić się w aplikacji komunikaty o odświeżaniu dokumentów, które mają funkcję czysto informacyjną.”

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Aktualizacja certyfikatów w mObywatelu odbędzie się automatycznie

Dla zdecydowanej większości użytkowników cały proces będzie bardzo prosty. Po zalogowaniu do aplikacji system sam przeprowadzi aktualizację certyfikatów dokumentów. Użytkownik nie będzie musiał pobierać dodatkowych plików ani zmieniać ustawień.

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Możliwe jest jednak pojawienie się komunikatów informujących o odświeżaniu dokumentów. Jak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji, mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie oznaczają problemów z aplikacją.

Warto więc nie odkładać logowania na ostatnią chwilę. Nawet jeśli użytkownik korzysta z mObywatela sporadycznie, jednorazowe uruchomienie aplikacji przed wskazanym terminem pozwoli uniknąć późniejszych problemów.

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Wyjątek stanowi Legitymacja studencka w mObywatelu

Nie wszyscy użytkownicy przejdą aktualizację całkowicie automatycznie. Szczególną uwagę powinni zwrócić studenci korzystający z Legitymacji studenckiej w aplikacji.

Część osób otrzyma w aplikacji informację o konieczności samodzielnego wykonania aktualizacji dokumentu. W takim przypadku konieczne będzie pobranie nowego kodu QR z dziekanatu uczelni, a następnie ponowne dodanie Legitymacji studenckiej do aplikacji mObywatel.

„Wyjątkiem jest Legitymacja studencka w mObywatelu. Część użytkowników będzie musiała samodzielnie zaktualizować swój dokument. Osoby, które dostaną takie powiadomienie w aplikacji, będą musiały pobrać z dziekanatu swojej uczelni nowych kod QR i ponownie dodać Legitymację studencką do aplikacji.”

Studenci, którzy otrzymają taki komunikat, powinni wykonać tę czynność przed 5 sierpnia 2026 roku. Brak ponownego dodania dokumentu może oznaczać utratę możliwości korzystania z cyfrowej legitymacji.

Co się stanie, jeśli certyfikaty wygasną po 5 sierpnia?

Osoby, które nie zalogują się do aplikacji w terminie i nie przeprowadzą wymaganych działań, mogą utracić ważność cyfrowych dokumentów. W takim przypadku konieczne będzie ponowne przywrócenie ich aktywności. Sposób działania zależy od rodzaju dokumentu.

Dokument ochrony czasowej

W przypadku dokumentu ochrony czasowej użytkownik będzie musiał ponownie potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić między innymi przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Pozostałe dokumenty w aplikacji mObywatel

Dla innych dokumentów dostępnych w aplikacji konieczne będzie wejście w szczegóły konkretnego dokumentu i ręczne wykonanie aktualizacji.

Legitymacja szkolna w mObywatelu Junior

Użytkownicy aplikacji mObywatel Junior, którzy korzystają z Legitymacji szkolnej, po wygaśnięciu certyfikatu będą musieli ponownie wygenerować kod QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Następnie przy jego użyciu trzeba będzie ponownie dodać dokument dziecka do aplikacji.

Legitymacja studencka

Studenci i studentki, których dotyczy aktualizacja, a którzy nie wykonają ponownego dodania dokumentu przy użyciu kodu QR do 5 sierpnia, stracą możliwość korzystania z Legitymacji studenckiej w aplikacji.

„Legitymacja studencka – studenci i studentki, których dotyczy aktualizacja, a którzy nie dodadzą na nowo swojego dokumentu przy użyciu kodu QR do 5 sierpnia, stracą możliwość posługiwania się Legitymacją studencką w aplikacji. Należy więc jak najszybciej pobrać z dziekanatu nowy kod QR, aby na nowo dodać Legitymację studencką do mObywatela.”

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o terminowe wykonanie aktualizacji

Za działanie i bezpieczeństwo aplikacji mObywatel odpowiadają Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki. Regularna aktualizacja certyfikatów jest jednym z elementów utrzymywania wysokich standardów bezpieczeństwa cyfrowych dokumentów.

Dla większości użytkowników proces będzie praktycznie niezauważalny. Najważniejszą czynnością jest zalogowanie się do aplikacji przed upływem wyznaczonego terminu.

„Ministerstwo Cyfryzacji razem z Centralnym Ośrodkiem Informatyki dbają o bezpieczeństwo i wysokie standardy korzystania z aplikacji. Właśnie dlatego aktualizacja certyfikatów jest tak ważna. To standardowa procedura, która pozwala utrzymać ważność dokumentów i gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z aplikacji. Większość użytkowników nie zauważy nawet tego ważnego procesu – wystarczy, że zalogują się do aplikacji do 5 sierpnia.”

mObywatel — co warto zrobić teraz?

Aby uniknąć problemów z cyfrowymi dokumentami, użytkownicy powinni:

  • otworzyć aplikację mObywatel lub mObywatel Junior,
  • zalogować się przed 5 sierpnia 2026 roku,
  • sprawdzić, czy aplikacja nie wyświetla dodatkowych komunikatów,
  • w przypadku Legitymacji studenckiej wykonać aktualizację zgodnie z instrukcją w aplikacji.

Regularne aktualizacje certyfikatów są ważnym elementem działania cyfrowych dokumentów. Dzięki nim użytkownicy mogą nadal bezpiecznie korzystać z aplikacji i potwierdzać swoją tożsamość w codziennych sytuacjach.

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Źródło: INFOR
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