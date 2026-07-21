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Skarbówka 2.0. W 2027 roku algorytmy AI prześwietlą każdy przelew i fakturę z obowiązkowego KSeF w czasie rzeczywistym

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21 lipca 2026, 15:47
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
przedsiębiorca podczas kontroli podatkowej za jedną stroną biurka, po drugiej urzędnik KAS, na biurku dokumenty, kalkulator, smartfon
Skarbówka 2.0 to koniec ukrywania dochodów. Od 2027 r. fiskus użyje AI i KSeF do śledzenia wszystkiego
Shutterstock
Shutterstock

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Rok 2027 przejdzie do historii jako ten, w którym fiskus poszerzy cyfrowy wgląd w rozliczenia. Dzięki unijnym dyrektywom, rozwijanym systemom informatycznym KAS i obowiązkowemu KSeF kontrola skarbowa przestanie być wyrywkowa. To algorytmy sztucznej inteligencji zadecydują, kto zostanie sprawdzony, analizując miliony transakcji bankowych, faktur i portfeli kryptowalutowych w czasie rzeczywistym.

Ważne

Czego dowiesz się z tego tekstu?

  • Jak unijna dyrektywa DAC8 zmusi giełdy kryptowalut do raportowania Twoich zysków do polskiej skarbówki?
  • Dlaczego rok 2027 będzie przełomem w wykrywaniu „pustych faktur” dzięki pełnej dojrzałości systemu KSeF?
  • W jaki sposób algorytmy AI w systemie STIR wyłapują podejrzane przelewy w ułamku sekundy?
  • Czy urzędnik będzie musiał zapukać do Twoich drzwi, czy kontrola odbędzie się w pełni zdalnie?

DAC8, czyli koniec anonimowości w świecie krypto

Przez lata rynek kryptowalut był dla skarbówki szarą strefą. To się definitywnie kończy. Dzięki unijnej dyrektywie DAC8, której pełne skutki odczujemy właśnie w 2027 roku, wszystkie platformy obrotu kryptoaktywami mają obowiązek automatycznego raportowania danych o transakcjach swoich użytkowników.

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Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli handlujesz na giełdach krypto, informacje o Twoich zyskach trafią bezpośrednio do bazy Krajowej Administracji Skarbowej. Algorytmy porównają te dane z Twoim zeznaniem rocznym. Jeśli wystąpi rozbieżność, system automatycznie wyśle wezwanie do wyjaśnień przez e-Urząd Skarbowy.

ZMIANY W PODATKACH 2026

KSeF w 2027 roku: System, który widzi każdą fakturę, obowiązkowo

Po latach przygotowań i przesunięć, Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się w 2027 roku fundamentem polskiej gospodarki. Każda faktura B2B w Polsce musi przejść przez rządowy serwer, już obowiązkowo. W 2026 nie ma jeszcze kar za błędy w KSeF czy niekorzystanie z niego, ale to się skończy z początkiem stycznia 2027.

Dla przedsiębiorcy oznacza to jedno: fiskus wie o Twoich kosztach i przychodach w tej samej sekundzie, w której wystawiasz dokument. AI analizuje teraz łańcuchy dostaw, błyskawicznie wykrywając tzw. karuzele VAT oraz puste faktury. W 2027 roku system KSeF będzie w pełni obowiązkowy, zatem AI skarbówki łatwiej będzie wyłapywało anomalie w danych branżach i konkretnych biznesach, typując firmy do kontroli bez udziału człowieka.

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System STIR – Twój bank raportuje do skarbówki

Kluczowym elementem cyfrowego oka fiskusa jest system STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Choć działa już od kilku lat, to właśnie w 2027 roku jego integracja z nowymi modułami AI i w pełni obowiązkowym KSeF pozwoli na masową skalę analizować przepływy na kontach prywatnych i firmowych.

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Jak to działa w praktyce?

System nadaje każdej transakcji tzw. wskaźnik ryzyka. Jeśli nagle na Twoje konto wpłynie duża suma niepasująca do profilu dochodów, lub jeśli firma wykonuje dziesiątki przelewów do rajów podatkowych, analiza STIR może spowodować krótką blokadę środków. W tym czasie analityk skarbowy decyduje o przedłużeniu blokady lub wszczęciu kontroli celno-skarbowej.

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Kontrola zdalna: Urzędnik już nie zapuka do drzwi

W 2027 roku większość postępowań kontrolnych będzie miała charakter hybrydowy lub w pełni zdalny. Dzięki e-Urzędowi Skarbowemu oraz systemowi e-Doręczeń, cała wymiana dokumentów odbywa się cyfrowo.

Dzięki automatyzacji nie musimy tracić czasu na sprawdzanie uczciwych podatników. Nasze systemy wskazują jedynie te punkty, gdzie ryzyko uszczuplenia wpływów budżetowych jest najwyższe – to oficjalna linia Ministerstwa Finansów, która w 2027 roku stanie się rzeczywistością. Dla podatnika oznacza to większą presję na rzetelność dokumentacji. W świecie, gdzie dane płyną do urzędu strumieniem, błąd w księgowaniu może zostać wykryty niemal natychmiast.

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Kontrole skarbowe i AI w 2027 roku - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy skarbówka może bez mojej wiedzy zaglądać na moje konto?

Tak, system STIR pozwala na automatyczną analizę operacji bankowych pod kątem ryzyka skarbowego. W przypadku podejrzenia przestępstwa, KAS ma prawo do wglądu w historię rachunku bez uprzedniego powiadomienia podatnika.

Co to jest dyrektywa DAC8?

To unijny przepis wprowadzający obowiązek raportowania przez dostawców usług kryptoaktywów danych o transakcjach ich klientów. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie zysków kapitałowych. Działa od początku 2026 roku, co oznacza że dane tak zebrane skarbówka wykorzysta przy weryfikacji rozliczeń rocznych w 2027 roku.

Czy każda faktura musi być w KSeF?

W 2027 roku system KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Faktury wystawiane poza systemem będą uznawane za nieistniejące w obrocie prawnym i mogą skutkować wysokimi karami. Skończy się okres braku konsekwencji za korzystanie z KSeF w 2026 roku.

Jak AI typuje do kontroli?

Algorytmy porównują Twoje dane (dochody, styl życia, wydatki, branżę) z wzorcami statystycznymi. Jeśli Twoje wydatki znacznie przewyższają ujawnione dochody, system automatycznie flaguje Twój profil jako wysokiego ryzyka, co może oznaczać kontrolę.

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Czy mogę uniknąć cyfrowej kontroli, przechodząc na gotówkę?

Tylko częściowo. Limity płatności gotówkowych oraz obowiązek raportowania dużych wpłat przez banki sprawiają, że ucieczka od cyfrowego śladu w 2027 roku będzie niemal niemożliwa przy większych transakcjach.

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Źródło: INFOR
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