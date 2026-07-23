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Kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Padła ważna deklaracja

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23 lipca 2026, 15:22
Adam Kuchta
Adam Kuchta
kwota wolna od podatku
Kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Padła ważna deklaracja
Shutterstock

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Podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł było jednym z najważniejszych zobowiązań wyborczych Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Choć pierwotnie zmiana miała zostać przeprowadzona szybko, obecnie przedstawiciele koalicji rządzącej wskazują, że jej realizacja może wymagać etapowego podejścia. Senator KO Grzegorz Schetyna zapewnił, że rządzący zamierzają doprowadzić do spełnienia tej obietnicy jeszcze przed końcem obecnej kadencji.

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Grzegorz Schetyna: kwota wolna od podatku zostanie podniesiona przed końcem kadencji

Temat podwyższenia kwoty wolnej od podatku powrócił po wypowiedzi senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Polityk pytany o możliwość realizacji jednej z najważniejszych obietnic wyborczych KO wskazał, że decyzje w tej sprawie będą podejmowane, a zobowiązanie zostanie wykonane.

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Schetyna w rozmowie z Radiem Zet podkreślił, że rządzący chcą przejść do etapu przygotowania konkretnego harmonogramu zmian. Jak zaznaczył: "Tak wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem, przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie".

Jednocześnie senator przyznał, że obecna sytuacja finansów publicznych może sprawić, iż pełna zmiana nie zostanie przeprowadzona jednorazowo. Według niego bardziej prawdopodobny jest scenariusz stopniowego zwiększania kwoty wolnej. "Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak" – powiedział Grzegorz Schetyna.

Obietnica 60 tys. zł kwoty wolnej była jednym ze „100 konkretów”

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku było jednym z punktów programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej zaprezentowanego w 2023 roku. W ramach programu „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” ugrupowanie zapowiadało zwiększenie kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł.

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Zmiana miała objąć osoby rozliczające się według skali podatkowej, w tym również przedsiębiorców oraz emerytów. Dla wielu podatników oznaczałoby to znaczące obniżenie wysokości płaconego podatku dochodowego.

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Obecna kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł i została wprowadzona w ramach reform podatkowych określanych jako Polski Ład. Podniesienie jej do 60 tys. zł oznaczałoby podwojenie limitu dochodu, od którego podatnik nie płaci podatku PIT.

Schetyna: bez realizacji obietnic wyborczych trudno będzie wygrać kolejne wybory

Senator KO zwrócił uwagę, że realizacja kluczowych zapowiedzi wyborczych ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale również polityczne. Jego zdaniem ugrupowanie rządzące musi pokazać wyborcom, że jest w stanie spełniać najważniejsze deklaracje. "My musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych" – zaznaczył Schetyna.

Polityk podkreślił również, że brak realizacji dużych obietnic może mieć negatywne konsekwencje podczas kolejnych wyborów parlamentarnych. W jego ocenie Koalicja Obywatelska musi udowodnić, że potrafi przeprowadzić zapowiadane reformy. Jak wskazał: "Jego zdaniem KO nie wygra następnych wyborów, jeśli nie będzie „realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań i obietnic wyborczych jak ta”."

Podwyżka kwoty wolnej może być rozłożona na etapy

Jednym z głównych tematów związanych z podniesieniem kwoty wolnej od podatku jest koszt takiej reformy. Według wcześniejszych wyliczeń Ministerstwa Finansów zwiększenie limitu z 30 tys. zł do 60 tys. zł oznaczałoby ubytek dochodów budżetowych na poziomie około 54 mld zł.

Z tego powodu rządzący sygnalizują, że zmiana może być przeprowadzana stopniowo. Schetyna, pytany o szczegóły, przyznał, że pełna realizacja założenia może wymagać kilku etapów. "Nie musi to być od razu 60 tys. zł" – powiedział senator. Dodał: "Wydaje mi się, że w związku z sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków". Oznacza to, że zamiast jednorazowego podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł możliwe jest wprowadzenie pośrednich progów, które w kolejnych latach doprowadziłyby do osiągnięcia docelowego poziomu.

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PSL również popiera podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Do sprawy odniósł się także lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk podkreślił, że realizacja tej obietnicy jest ważna dla całej koalicji rządzącej. W programie TVN24 mówił: "Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister (finansów i gospodarki) Andrzej Domański".

Szef PSL zaznaczył jednocześnie, że jego ugrupowanie oczekuje propozycji przygotowanej przez resort finansów. "My, jako rzetelny koalicjant czekamy na jego przemyślaną, dobrą ofertę" – powiedział Kosiniak-Kamysz. Jego wypowiedź pokazuje, że temat podniesienia kwoty wolnej pozostaje jednym z ważnych elementów rozmów wewnątrz koalicji rządzącej.

Minister finansów o kosztach reformy. 54 miliardy złotych obciążenia dla budżetu

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wcześniej odnosił się do możliwości zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Wskazywał jednak, że przeprowadzenie tak kosztownej reformy wymaga odpowiedniego przygotowania finansowego. Jak tłumaczył: "W 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna".

Minister podkreślał jednak, że resort finansów analizuje możliwość przeprowadzenia takiej zmiany. Jednocześnie przypominał o skali wydatku, jaki oznaczałoby zwiększenie kwoty wolnej. Koszt podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł został oszacowany na około 54 mld zł. To jedna z największych pozycji finansowych związanych z realizacją obietnic wyborczych obecnej koalicji.

Co oznacza wyższa kwota wolna dla podatników?

Podniesienie kwoty wolnej od podatku oznaczałoby zwiększenie dochodu, który nie jest objęty podatkiem PIT. W praktyce osoby zarabiające mniej lub średnio mogłyby zatrzymać większą część swoich dochodów.

Największe korzyści odczuliby podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Zmiana miałaby również znaczenie dla części emerytów oraz przedsiębiorców korzystających z tej formy rozliczenia.

Zwolen­nicy reformy wskazują, że wyższa kwota wolna mogłaby zwiększyć dochody gospodarstw domowych i poprawić sytuację osób o niższych oraz średnich zarobkach. Przeciwnicy zwracają uwagę na wysokie koszty dla budżetu państwa oraz samorządów, które również otrzymują część wpływów z podatku PIT.

Czy kwota wolna wzrośnie jeszcze w tej kadencji?

Deklaracje polityków koalicji wskazują, że temat podniesienia kwoty wolnej od podatku pozostaje aktualny. Grzegorz Schetyna zapewnia, że zobowiązanie zostanie wykonane przed końcem kadencji, jednak nie przesądza, czy cała zmiana zostanie przeprowadzona jednocześnie.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się etapowe zwiększanie kwoty wolnej, uzależnione od możliwości budżetowych państwa. Ostateczny kształt reformy będzie zależał od decyzji Ministerstwa Finansów oraz ustaleń między partiami tworzącymi koalicję rządzącą.

Dla milionów podatników kluczowe pozostaje pytanie, kiedy i w jakiej wysokości wzrośnie kwota wolna od podatku. Jeśli zapowiedzi polityków zostaną zrealizowane, zmiana może stać się jedną z najważniejszych reform podatkowych obecnej kadencji.

Wzrost kwoty wolnej od podatku PIT w latach 2007-2022

Kwota wolna od podatku, czyli roczna wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej, od której nie jest pobierany podatek dochodowy, wynosiła w:

  • 2007 r. – 3 013 zł,
  • 2008 r. - 2016 r. – 3 089 zł,
  • 2017 r. – 6 600 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 6 600 zł kwota wolna malała, natomiast w przedziale dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,
  • 2018 r. - 2021 r. – 8 000 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 8 000 zł kwota wolna malała, w przedziale dochodów od 13 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,
  • 2022 r. – 30 000 zł.
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Źródło: INFOR
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