Polacy wysyłają jasny sygnał w sprawie podatków. Chodzi o kwotę wolną [SONDAŻ]

Poparcie dla podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł osiągnęło rekordowy poziom – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz”. Wyniki badania opublikowane przez dziennik pokazują, że zdecydowana większość Polaków chce wprowadzenia tej zmiany jeszcze w obecnej kadencji Sejmu.

Rekordowe poparcie dla wyższej kwoty wolnej od podatku

89,4 proc. Polaków popiera podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł jeszcze w tej kadencji Sejmu. W tej grupie aż 62,3 proc. badanych jest zdecydowanymi zwolennikami tego kroku, a 27,1 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”.

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Wśród ankietowanych podniesienie kwoty wolnej ma jedynie 7,4 proc. przeciwników.

Poparcie ponad podziałami. Różne grupy społeczne mówią "tak"

Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych – niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych.

Jak czytamy w „Rz”, szczególnie wysokie poparcie deklarują osoby w wieku 30–39 lat, wyborcy Konfederacji oraz rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci – w tych grupach ponad 80 proc. respondentów odpowiada „zdecydowanie tak”. Nieco mniej entuzjazmu widać natomiast wśród osób po 50. roku życia, mieszkańców największych miast, wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz respondentów deklarujących poglądy lewicowe.

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Badanie przeprowadzono 24 i 25 lipca br. na grupie tysiąca osób.