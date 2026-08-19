REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Omyłkowe przesłanie faktur do KSeF. Czy korekta jest konieczna?

Omyłkowe przesłanie faktur do KSeF. Czy korekta jest konieczna?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 sierpnia 2026, 11:07
ID Advisory
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
Omyłkowe przesłanie faktur do KSeF. Czy korekta jest konieczna?
Omyłkowe przesłanie faktur do KSeF. Czy korekta jest konieczna?
approved stock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur wiąże się nie tylko z koniecznością dostosowania systemów informatycznych, ale również z ryzykiem wystąpienia błędów podczas ich wdrażania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.298.2026.1.KP odniósł się do skutków omyłkowego przesłania do KSeF faktur, które wcześniej zostały prawidłowo wystawione poza systemem oraz wskazał, jakie działania powinien podjąć podatnik w takiej sytuacji.

Omyłkowe przesłanie faktur do KSeF

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów, który jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z przygotowaniami do obowiązkowego korzystania z KSeF od 1 kwietnia 2026 r. wdrażał integrację swojego systemu finansowo-księgowego z Krajowym Systemem e-Faktur. W trakcie testów, przeprowadzonych 24 marca 2026 r., doszło do błędu technicznego, w wynik, którego do KSeF omyłkowo przesłano 2568 faktur wystawionych wcześniej w lutym i marcu 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Faktury te zostały wcześniej prawidłowo wystawione poza KSeF, przekazane kontrahentom w formie elektronicznej, ujęte w ewidencjach VAT oraz rozliczone w plikach JPK_VAT. Dokumentowały rzeczywiście dokonane transakcje, obejmujące zarówno sprzedaż krajową, jak i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Omyłkowe przesłanie ich do KSeF nastąpiło wyłącznie w wyniku błędu podczas testów integracyjnych i nie było związane z zamiarem ponownego wystawienia tych dokumentów. Mimo to fakturom zostały nadane numery identyfikacyjne KSeF.

W związku z zaistniałą sytuacją wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie, czy omyłkowo przesłane do KSeF faktury mogą pozostać w systemie bez konieczności wystawiania faktur korygujących. Powziął również wątpliwość, czy samo nadanie dokumentom numerów identyfikacyjnych KSeF powoduje obowiązek ich formalnego skorygowania oraz czy w opisanej sytuacji konieczne jest podejmowanie jakichkolwiek działań korygujących.

Zdaniem wnioskodawcy, omyłkowe zapisanie faktur w KSeF nie powinno skutkować obowiązkiem ich korygowania. Podkreślił, że w okresie, którego dotyczyły faktury, korzystanie z KSeF miało charakter dobrowolny, a wszystkie dokumenty zostały zgodnie z przepisami wystawione poza systemem, doręczone kontrahentom oraz prawidłowo rozliczone. W jego ocenie późniejsze przesłanie tych samych faktur do KSeF nie doprowadziło do ponownego dokonania sprzedaży ani do powstania nowego obowiązku podatkowego. Było ono wyłącznie skutkiem błędu technicznego podczas testów integracyjnych, dlatego brak jest podstaw do wystawiania faktur korygujących wyłącznie z powodu ich omyłkowego zapisania w systemie.

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

Stanowisko dyrektora KIS

Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. W pierwszej kolejności zwrócił uwagę, że po przyjęciu faktury przez KSeF i nadaniu jej numeru identyfikacyjnego dokument staje się elementem obrotu prawnego. Jednocześnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości usunięcia, anulowania ani edytowania faktury, która została już przyjęta przez system. Oznacza to, że sam fakt omyłkowego przesłania dokumentu do KSeF nie pozwala na jego „wycofanie” z systemu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organ wskazał również, że w analizowanej sprawie do KSeF trafiły faktury dokumentujące transakcje, które wcześniej zostały już prawidłowo udokumentowane i funkcjonowały w obrocie gospodarczym poza systemem. W konsekwencji doszło do ponownego wprowadzenia do obrotu faktur dotyczących tych samych czynności. Z tego względu, zdaniem Dyrektora KIS, jedynym sposobem wyeliminowania omyłkowo przesłanych dokumentów jest wystawienie faktur korygujących „do zera”.

Co istotne, organ podkreślił, że bez znaczenia pozostaje fakt, iż zdarzenie miało miejsce jeszcze przed objęciem wnioskodawcy obowiązkiem korzystania z KSeF, a także to, że przesłanie dokumentów było wyłącznie skutkiem błędu technicznego podczas testów. W jego ocenie okoliczności te nie zmieniają faktu, że dokumenty otrzymały numery identyfikacyjne KSeF i zostały skutecznie wprowadzone do systemu.

Interpretacja jest o tyle istotna, że wskazuje nie tylko sposób postępowania z omyłkowo przesłanymi fakturami, ale również wyjaśnia, dlaczego w ocenie organu konieczne jest ich skorygowanie. Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że pozostawienie takich dokumentów w KSeF mogłoby bowiem prowadzić do sytuacji, w której ta sama transakcja byłaby udokumentowana dwoma fakturami. W konsekwencji mogłoby powstać ryzyko zastosowania art. 108 ustawy o VAT, przewidującego obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze.

Interpretacja stanowi zatem praktyczną wskazówkę dla podatników. Pokazuje bowiem, że nawet jednorazowy błąd techniczny popełniony podczas testów integracyjnych powodujący wprowadzenie historycznych faktur do systemu może wymagać podjęcia działań korygujących.

Joanna Chwiralska - Doradca Podatkowy Supervisor ID Advisory

KSeF. Wystawianie i rozliczanie korekt

Powiązane
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje
Wnioski z „wycieku” danych medycznych: trzeba zawiesić obowiązkowy KSeF i zlikwidować inne nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych obywateli
Wnioski z „wycieku” danych medycznych: trzeba zawiesić obowiązkowy KSeF i zlikwidować inne nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych obywateli
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Koniec ery „wklepywaczy faktur”. Jak zbudować nowoczesną księgowość, w której ludzie będą chcieli pracować?
20 sie 2026

Sektor finansowo-księgowy przechodzi obecnie najbardziej radykalną transformację w swojej historii. Mimo to, w wielu miejscach czas jakby się zatrzymał. Obraz księgowego przygniecionego segregatorami, ślęczącego nad tabelami w Excelu i manualnie przepisującego dane z faktur, wciąż ma się niepokojąco dobrze w masowej świadomości. Rzeczywistość nowoczesnego biznesu jest zupełnie inna. Dzisiejsza księgowość to nie back-office schowany w ciemnym korytarzu, tylko centrum dowodzenia strategicznego, bez którego żadna nowoczesna firma nie podejmie trafnej decyzji biznesowej. Jak zatem zerwać ze starym schematem i stworzyć miejsce pracy, które przyciąga talenty, budzi pasję i sprawia, że w księgowości po prostu chce się pracować? Odpowiedź kryje się w trzech słowach: partnerstwo, automatyzacja i elastyczność.
Co nas czeka w podatkach w latach 2027-2029?
20 sie 2026

Kryzys fiskalny w Polsce się - jest źle a może być jeszcze gorzej – twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że trzeba zwiększyć dochody podatkowe budżetu państwa bez podwyższania stawek, ale takich umiejętności raczej brakuje rządzącym. Zdaniem Profesora faktyczna naprawa systemu podatkowego może przyjść dopiero najwcześniej po 2029 roku. Bo wcześniej politycy z uwagi na okres przedwyborczy i bezpośrednio powyborczy nie będą skłonni wiele zmieniać.
Nie tylko 183 dni pobytu. Co ostatecznie decyduje o uzyskaniu rezydencji podatkowej w Hiszpanii? Jak nie stracić polskiej rezydencji podatkowej?
20 sie 2026

Dom na Costa del Sol, praca zdalna z tarasu i kilka miesięcy w roku poza Polską - taki model życia wybiera coraz więcej Polaków. Problem w tym, że o rezydencji podatkowej nie decyduje sam kalendarz. Hiszpański urząd patrzy również na to, gdzie mieszka rodzina i skąd faktycznie zarządzana jest firma. To zaskakuje nawet tych, którzy starannie planują swój pobyt.
Do 3600 zł mniejszy PIT w 2027 r. dla lepiej zarabiających (przykładowe wyliczenia). Przy zarobkach do 120 tys. zł nic się nie zmieni. Rząd przedstawił plan zmian podatkowych
20 sie 2026

W dniu 19 sierpnia 2026 r. rząd przedstawił propozycje zmian w systemie podatkowym, które mają obowiązywać od 2027 roku. Najważniejsza dla wielu podatników będą nowe progi PIT. Pakiet obejmuje także przedsiębiorców: przewiduje modyfikację zasad ryczałtu, CIT i daniny solidarnościowej oraz modyfikację ulgi IP Box, której zakresu Ministerstwo Finansów jeszcze nie przedstawiło. lle mogą na tych zmianach zyskać podatnicy PIT?

REKLAMA

Zakup okularów w kosztach przedsiębiorcy – to zagadnienie wciąż wraca w interpretacjach podatkowych
20 sie 2026

Co dalej z kosztami okularów? Od lat przedsiębiorcy wracają do organów podatkowych z pytaniami o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup okularów korygujących wzrok. Bo dla czego zakup okularów dla pracownika może być kosztem, a dla przedsiębiorcy nie miałby nim być?
Skarbówka potwierdza: w KSeF brak przycisku „usuń”, jest tylko „skoryguj”. A podwójna faktura to ryzyko podwójnego podatku
19 sie 2026

Pierwsze miesiące obowiązkowego KSeF pokazują coś, co wielu z nas przeczuwało: system nie rozwiąże za nas problemów z fakturowaniem, jeśli na etapie wdrożenia nie przeanalizujemy wszystkich procesów związanych z wystawianiem faktur funkcjonujących w organizacji. Efekt? Każdy błąd pojawiający się na fakturze – niezależnie od tego czy jest merytoryczny czy czysto techniczny – trzeba skorygować w myśl regulacji VAT-owskich i możliwości schemy danego typu faktury. Bywa to dużym wyzwaniem.
D. Tusk: od 2027 r. 130 tys. zł II. próg podatkowy w PIT i nowa stawka 24% z nowym progiem 150 tys. zł. Niższy limit dla ryczałtu a CIT wzrośnie do 22% dla największych firm
19 sie 2026

Rząd proponuje podniesienie II. progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz 24-proc. stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł - poinformował 19 sierpnia 2026 r. premier Donald Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te zamiany w PIT, w tym wyższy CIT dla największych firm.
Faktura korygująca w KSeF – jakie obowiązki ma podatnik?
20 sie 2026

Obowiązkowe korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało ujednolicić sposób wystawiania faktur oraz usprawnić ich obieg. W praktyce pojawiają się jednak sytuacje, w których ograniczenia techniczne systemu utrudniają realizację obowiązków wynikających z ustawy o VAT. W interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2026 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.348.2026.1.JKU Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do możliwości wykorzystania zewnętrznych załączników do zbiorczych faktur korygujących wystawianych w KSeF.

REKLAMA

Omyłkowe przesłanie faktur do KSeF. Czy korekta jest konieczna?
19 sie 2026

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur wiąże się nie tylko z koniecznością dostosowania systemów informatycznych, ale również z ryzykiem wystąpienia błędów podczas ich wdrażania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.298.2026.1.KP odniósł się do skutków omyłkowego przesłania do KSeF faktur, które wcześniej zostały prawidłowo wystawione poza systemem oraz wskazał, jakie działania powinien podjąć podatnik w takiej sytuacji.
Wnioski z „wycieku” danych medycznych: trzeba zawiesić obowiązkowy KSeF i zlikwidować inne nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych obywateli
18 sie 2026

Możemy przyjąć prognozę, że wcześniej niż później dane z KSeF „wyciekną” (podobnie dotyczy to ewidencji podatkowej JPK_VAT i JPK_CIT) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że trzeba zlikwidować wszystkie nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych dotyczących obywateli.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA