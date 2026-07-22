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Zmieniłeś sposób wykorzystywania samochodu? Możesz skorygować VAT [interpretacja KIS]

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22 lipca 2026, 14:36
[Data aktualizacji 22 lipca 2026, 14:41]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
paliwo, ceny, koszty
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Kupiłeś do firmy samochód osobowy, odliczyłeś połowę VAT, a po miesiącu uznałeś, że auto będzie służyło wyłącznie działalności? Nie musisz rezygnować z drugiej połowy podatku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zmiana sposobu użytkowania pojazdu z mieszanego na wyłącznie firmowy daje prawo do korekty VAT i odzyskania nieodliczonej części – proporcjonalnie do pozostałego okresu korekty.

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Samochód w firmie to jeden z najczęstszych powodów sporów z fiskusem o VAT. Reguła jest z pozoru prosta: jeśli auto może być używane także prywatnie, odliczysz połowę podatku; jeśli wyłącznie służbowo – całość. Sposobu użytkowania nie deklarujesz raz na zawsze. Możesz go zmienić, a wtedy pojawia się pytanie: co dzieje się z VAT odliczonym wcześniej przy zakupie? Odpowiedzi udzielił dyrektor KIS w interpretacji z 21 lipca 2026 r.

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50 proc. czy 100 proc. – od czego zależy odliczenie

Przy tzw. użytku mieszanym, czyli takim, który dopuszcza zarówno cele firmowe, jak i prywatne, odliczysz 50 proc. VAT od zakupu pojazdu i wydatków z nim związanych. Pełne, 100-proc. odliczenie przysługuje wtedy, gdy auto jest wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku typowego samochodu wymaga to co do zasady zgłoszenia pojazdu na formularzu VAT-26, prowadzenia ewidencji przebiegu oraz wprowadzenia zasad używania, które obiektywnie wykluczają cele prywatne. Inne reguły mogą dotyczyć pojazdów, których konstrukcja sama przesądza o gospodarczym przeznaczeniu – wtedy ewidencja i VAT-26 nie zawsze są konieczne. Co istotne, fiskus każe patrzeć na potencjalną, a nie tylko faktyczną możliwość prywatnego użytku; samo słowo „wyłącznie” organ rozumie dosłownie – jako „tylko” i „jedynie”.

Sytuacja z wniosku

Sprawa dotyczyła spółki z o.o., czynnego podatnika VAT. W grudniu 2025 r. spółka kupiła samochód osobowy o wartości przekraczającej 15 000 zł, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z dwoma rzędami siedzeń i możliwością przewozu siedmiu osób wraz z kierowcą. W deklaracji za grudzień odliczono 50 proc. VAT, bo auto miało służyć w sposób mieszany. Już w styczniu 2026 r. spółka zmieniła zdanie i zdecydowała, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie firmowo – do dowożenia pracowników na budowy oraz transportu materiałów, narzędzi i urządzeń. Formularz VAT-26 złożono 21 stycznia 2026 r., ewidencję przebiegu prowadzono od 3 stycznia, a regulamin wykluczający użytek prywatny wprowadzono od 1 stycznia. Spółka zapytała, czy w tej sytuacji może skorygować podatek naliczony i odliczyć pozostałą część VAT.

Mechanizm korekty z art. 90b ustawy o VAT

Kluczem jest art. 90b ustawy o VAT. W przypadku pojazdów o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł – a taki kupiła spółka – wprowadza on 60-miesięczny okres korekty, liczony od miesiąca nabycia, importu albo oddania pojazdu do używania (dla aut o wartości do 15 000 zł okres ten wynosi 12 miesięcy). Mechanizm działa w dwie strony. Jeśli auto kupione z pełnym odliczeniem zaczniesz w tym okresie wykorzystywać także prywatnie, masz obowiązek zmniejszyć odliczony VAT. Jeśli natomiast – tak jak w tej sprawie – auto z odliczeniem 50-proc. przeznaczysz wyłącznie do działalności, zyskujesz prawo do zwiększenia podatku do odliczenia. To druga z tych sytuacji, uregulowana w art. 90b ust. 1 pkt 2.

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Ważne

Korekta „w górę” to Twoje uprawnienie, a nie obowiązek. Nie odzyskasz też całej nieodliczonej połowy VAT, lecz jej część proporcjonalną do miesięcy pozostałych do końca 60-miesięcznego okresu korekty. W tej sprawie – zakup w grudniu 2025 r., zmiana w styczniu 2026 r. – spółka może skorygować 59/60 nieodliczonej przy zakupie połowy VAT.

Ile możesz odzyskać i kiedy

Korekty dokonujesz jednorazowo, w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia – w opisywanej sprawie za styczeń 2026 r. Grudzień 2025 r., czyli miesiąc zakupu, jest pierwszym z 60 miesięcy okresu korekty, a od stycznia 2026 r. pojazd traktuje się – dla potrzeb korekty – jako wykorzystywany wyłącznie firmowo. Dlatego spółka odzyskuje nieodliczoną połowę VAT pomnożoną przez 59/60. Im wcześniej po zakupie zmienisz przeznaczenie auta, tym większą część nieodliczonego podatku odzyskasz; im później – tym mniejszą.

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Co podlega korekcie, a co nie

Systemem korekt z art. 90b objęty jest wyłącznie VAT od nabycia, importu lub wytworzenia samego pojazdu. Nie koryguje się w ten sposób wydatków eksploatacyjnych – paliwa, części, napraw czy przeglądów. Od wydatków poniesionych od dnia, w którym auto zaczęło spełniać warunki wyłącznego wykorzystania firmowego, odliczasz 100 proc. VAT. Wcześniejsze wydatki eksploatacyjne pozostają rozliczone według zasad obowiązujących w chwili ich poniesienia.

Bez tych warunków korekta nie zadziała

Interpretacja przypomina, że o pełnym odliczeniu nie decyduje intencja przedsiębiorcy, lecz obiektywne wykluczenie użytku prywatnego. Liczą się trzy elementy:

  • terminowe zgłoszenie pojazdu na formularzu VAT-26 – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszego wydatku, nie później niż w dniu przesłania ewidencji VAT (części ewidencyjnej JPK_V7) za ten okres,
  • ewidencja przebiegu prowadzona od dnia, w którym auto zaczęło służyć wyłącznie firmie,
  • regulamin i procedury, które realnie a nie tylko na papierze uniemożliwiają prywatne jazdy.

Jeśli nie złożysz VAT-26 w terminie, pojazd uznaje się za wykorzystywany wyłącznie firmowo dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz informację. W tej sprawie VAT-26 z 21 stycznia 2026 r. był prawdopodobnie terminowy: jeśli pierwszym wydatkiem był grudniowy zakup, termin upływał 25 stycznia.

Sam fakt, że samochód ma drugi rząd siedzeń i może przewozić siedem osób, nie przekreśla pełnego odliczenia. Oznacza jednak, że prawo do odliczenia nie wynika z konstrukcji pojazdu, lecz musi zostać wykazane rzeczywistym sposobem jego używania, ewidencją przebiegu i odpowiednimi procedurami.

Badanie techniczne samochodu

Badanie techniczne samochodu

PAP

Warto rozróżnić dwie daty. Korekta VAT od zakupu przypada na styczeń, bo art. 90b operuje miesiącami. Prawo do pełnego odliczenia VAT od nowych wydatków eksploatacyjnych powstaje natomiast od dnia, w którym spełnione są wszystkie warunki wyłącznego wykorzystania pojazdu – w tej sprawie najwcześniej od 3 stycznia 2026 r., gdy ruszyła ewidencja przebiegu.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeżeli kupiłeś firmowe auto z połówkowym odliczeniem, a dziś korzystasz z niego wyłącznie służbowo, prawdopodobnie możesz odzyskać część VAT. Zadbaj jednak najpierw o dokumentację: VAT-26, ewidencję i regulamin. Organ bada, czy przyjęty sposób organizacji korzystania z auta, stosowane procedury i kontrola przebiegu obiektywnie wykluczają użytek prywatny, a nie tylko to, co deklarujesz. Pamiętaj też, że interpretacja indywidualna chroni wyłącznie podatnika, który o nią wystąpił – w razie wątpliwości bezpieczniej wystąpić z własnym wnioskiem. Opłata wynosi 40 zł za każdy odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku.

Podstawa prawna

art. 86, art. 86a oraz art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.)

Powołana interpretacja:

  • interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2026 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.524.2026.2.OS

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Źródło: INFOR
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