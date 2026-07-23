Podatnik się zagapił i nie zrobił w terminie kolejnego badania samochodu. Co z odliczeniem VAT?

Odliczenie VAT od zakupu paliwa, tylko zgodnie z zasadami

Możliwość odliczenia VAT związanego z nabyciem i eksploatacją samochodów została ściśle uregulowana w obowiązujących przepisach. Zgodnie z jedną z obowiązujących w tym zakresie zasad, aby dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku z tytułu wydatków związanych z samochodami wymienionymi w art. 86a ust. 9 pkt 1–2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, warunkiem koniecznym jest, aby pojazdy te posiadały zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego. Co więcej, powinno to wynikać również z dowodu rejestracyjnego zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Jednak co w sytuacji, gdy podatnik, który zadbał o dopełnienie tych formalności, w toku użytkowania samochodu nie dopełni obowiązków związanych z okresowym przeglądem samochodu? Czy oznacza to, że traci prawo do odliczenia VAT naliczonego?

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Badanie było przeprowadzone, ale później podatnik się zagapił

Z pytaniem dotyczącym wskazanego problemu podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W złożonym wniosku wskazał, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny od 1 października 2010 r., prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną: sprzedaż krajową opodatkowaną stawką 23% oraz sprzedaż WDT 0%. W działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód. Pojazd ten posiada zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym (VAT-1) wskazujące, że spełnia warunki określone w art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT.

W toku prowadzonej działalności, w wyniku niedopatrzenia, podatnik nie przeprowadził okresowego badania technicznego pojazdu. W okresie od 9 lutego 2025 r. do 28 października 2025 r. wykorzystywał go w prowadzonej działalności gospodarczej i dokonywał zakupów paliwa do samochodu, a także odliczał VAT z faktur dokumentujących zakup tego paliwa, mimo braku aktualnego przeglądu technicznego. Gdy podatnik zauważył swoje niedopatrzenie, nabrał wątpliwości co do tego, czy prawo do odliczenia VAT na pewno mu przysługiwało. Złożył więc wniosek o wydanie interpretacji, a przedstawiając swoje stanowisko wskazał, że uważa, że miał prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup paliwa we wskazanym okresie, bo paliwo było wykorzystywane do wykonywania przez czynności opodatkowanych.

Nie ma adnotacji, nie ma prawa do odliczenia 100 proc. VAT

Organ podatkowy uznał jednak, że podatnik się myli. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że do momentu, kiedy uzyskał odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzającą wykonanie dodatkowego badania technicznego, stwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT nie przysługiwało mu prawo do odliczenia 100%, ale jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem samochodowym. Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysługuje podatnikowi dopiero od dnia, w którym ponownie dokonano wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu o spełnieniu wymagań, o czym stanowi art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.