Rolnicy mogą otrzymać znacznie wyższy zwrot podatku akcyzowego za paliwo. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział zwiększenie stawki z 1,48 zł do nawet 2 zł za litr oleju napędowego. To odpowiedź na postulaty środowiska rolniczego i zmiana, która może przełożyć się na wyższe wsparcie dla tysięcy gospodarstw w całej Polsce.

Jest zapowiedź podwyżki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Rolnicy mogą zyskać więcej

Rolnicy mogą wkrótce otrzymać wyższy zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapowiedział, że stawka zwrotu ma wzrosnąć z obecnych 1,48 zł do nawet 2 zł za litr. To jedna z najważniejszych zapowiedzi dotyczących wsparcia dla gospodarstw rolnych w ostatnich miesiącach.

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Zmiana miałaby oznaczać wyższe dopłaty dla producentów rolnych, którzy ponoszą rosnące koszty związane z prowadzeniem działalności. Na razie nie przedstawiono projektu przepisów ani terminu wejścia w życie nowych zasad, jednak deklaracja ministra wywołała duże zainteresowanie wśród rolników.

Minister zapowiada zwiększenie zwrotu akcyzy

Stefan Krajewski podsumował pierwszy rok swojej pracy na stanowisku ministra rolnictwa podczas spotkania w gospodarstwie we wsi Czyżew-Ruś-Wieś w województwie podlaskim. W trakcie wystąpienia odniósł się do postulatów zgłaszanych przez środowisko rolnicze dotyczących zwiększenia zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

Minister zapowiedział: „(...) Będzie do 2 zł wyrównanie tej pomocy tak, jak wnioskowali o to rolnicy.” Jednocześnie nie podał szczegółów dotyczących planowanych zmian ani daty ich wprowadzenia. Dodał jednak: „w tej chwili”. Na obecnym etapie nie wiadomo jeszcze, czy wzrost stawki będzie wymagał nowelizacji obowiązujących przepisów oraz od kiedy rolnicy będą mogli korzystać z wyższego zwrotu.

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Obowiązujące przepisy przewidują, że w 2026 roku zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze wynosi 1,48 zł za każdy litr zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jeżeli zapowiedzi ministra zostaną zrealizowane, oznaczałoby to wzrost wsparcia o 52 grosze na litrze paliwa. Dla wielu gospodarstw, które w ciągu roku wykorzystują tysiące litrów oleju napędowego, może to przełożyć się na zauważalnie wyższy zwrot.

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Kto może otrzymać zwrot podatku akcyzowego?

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym, którzy zakupili olej napędowy wykorzystywany do prowadzenia produkcji rolnej i posiadają dokumenty potwierdzające zakup paliwa. Aby otrzymać zwrot, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego urzędu miasta lub gminy. Do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT lub ich kopie dokumentujące zakup oleju napędowego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało w 2026 roku dwa nabory wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Pierwszy odbył się w pierwszym kwartale roku, natomiast drugi rozpocznie się już w sierpniu. Rolnicy będą mogli składać dokumenty: od 3 do 31 sierpnia 2026 roku.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku. Niedotrzymanie terminu może skutkować brakiem możliwości uzyskania zwrotu w tym naborze.

Wyższy zwrot akcyzy ma być odpowiedzią na postulaty rolników

Od wielu miesięcy organizacje rolnicze wskazywały, że obecna wysokość zwrotu nie rekompensuje rosnących kosztów paliwa wykorzystywanego podczas prac polowych. Zapowiedź zwiększenia stawki do 2 zł za litr jest odpowiedzią na te oczekiwania i może stanowić dodatkowe wsparcie dla gospodarstw rolnych.

Na razie są to jednak deklaracje przedstawione przez ministra. Rolnicy czekają na szczegółowe rozwiązania oraz oficjalne przepisy, które potwierdzą sposób naliczania wyższego zwrotu i termin jego obowiązywania.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – najważniejsze informacje w skrócie

Najważniejsze informacje dla rolników:

obecna stawka zwrotu w 2026 roku wynosi 1,48 zł za litr oleju napędowego,

minister rolnictwa zapowiedział wzrost zwrotu do 2 zł za litr,

szczegóły zmian nie zostały jeszcze przedstawione,

wnioski o zwrot można składać od 3 do 31 sierpnia 2026 roku,

do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup paliwa od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku,

dokumenty składa się w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa.

Jeżeli zapowiadane zmiany zostaną wprowadzone, będzie to jedna z największych podwyżek zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w ostatnich latach i realne wsparcie dla producentów rolnych, którzy od dawna apelowali o zwiększenie wysokości tej pomocy.