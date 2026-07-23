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Fundacja rodzinna zabezpiecza sukcesję firmy – preferencje podatkowe, pułapki, ryzyka

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23 lipca 2026, 20:17
Value Finance
Value Finance
Zewnętrzny dział finansów dla firm - księgowość, CFO, controlling, podatki i automatyzacja danych
Fundacja rodzinna zabezpiecza sukcesję firmy – preferencje podatkowe, pułapki, ryzyka
Fundacja rodzinna zabezpiecza sukcesję firmy – preferencje podatkowe, pułapki, ryzyka
Shutterstock

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Statystyki dla polskiego biznesu prywatnego są nieubłagane - tylko niewielki procent firm rodzinnych skutecznie przechodzi w ręce kolejnego pokolenia, a sukcesja w trzeciej generacji to rzadkość. Przez lata polscy przedsiębiorcy zazdrościli zachodnim konkurentom instytucji, które pozwalały chronić kapitał przed rozdrobnieniem i konfliktami rodzinnymi. Od momentu wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej, to rewolucyjne narzędzie jest dostępne również w Polsce. Po kilku latach funkcjonowania przepisów widać wyraźnie, że nie jest to chwilowa moda, ale fundament nowoczesnego planowania biznesowego.

Dla kogo fundacja rodzinna jest strzałem w dziesiątkę? Jakie niesie korzyści podatkowe, a gdzie czają się pułapki, na które księgowi muszą zwrócić szczególną uwagę?

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Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to osoba prawna stworzona w celu akumulacji majątku, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz realizacji wizji fundatora. Kluczowym elementem tej konstrukcji jest oddzielenie własności majątku od zarządzania nim.

Wnosząc udziały w spółkach, nieruchomości czy inne aktywa do fundacji, fundator przestaje być ich bezpośrednim właścicielem. Staje się nim fundacja. Dzięki temu majątek zostaje „spięty” w jedną całość, co niesie za sobą trzy kluczowe konsekwencje:
● Ochrona przed rozdrobnieniem: Sukcesorzy nie dziedziczą ułamkowych części firmy, lecz stają się beneficjentami fundacji. Biznes pozostaje nienaruszony.
● Bezpieczeństwo kapitału: Majątek fundacji jest skutecznie chroniony przed osobistymi wierzycielami fundatora czy jego spadkobierców.
● Alimentacja rodziny: Fundacja regularnie wypłaca środki (np. na edukację, leczenie czy bieżące utrzymanie) osobom wskazanym przez fundatora (beneficjentom), zgodnie z precyzyjnie określonymi w statucie zasadami.

Perspektywa podatkowa

Z finansowego punktu widzenia, fundacja rodzinna oferuje unikalne, wręcz rewolucyjne korzyści na gruncie podatku dochodowego (CIT). Kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest tzw. zwolnienie podmiotowe z CIT.

1. Zero CIT na etapie akumulacji kapitału

Fundacja rodzinna co do zasady nie płaci podatku dochodowego od zysków, które wypracowuje w ramach tzw. dozwolonej działalności gospodarczej. Ustawa precyzyjnie definiuje ten katalog. Obejmuje on m.in.:

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● Zbywanie mienia (o ile nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszej odprzedaży),

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● Najem, dzierżawę lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie,

● Przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych i spółdzielni (oraz uczestnictwo w nich),

● Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,

● Udzielanie pożyczek spółkom zależnym lub beneficjentom.

Przykład Jeśli fundacja posiada udziały w spółce z o.o. i spółka ta wypłaca fundacji dywidendę, to fundacja otrzymuje ją w kwocie brutto - podatek CIT wynosi 0%. Środki te mogą być w ramach fundacji reinwestowane w kolejne przedsięwzięcia - bez uszczuplenia podatkowego.

2. Podatek odroczony, czyli 15% CIT przy wypłacie

Moment opodatkowania pojawia się dopiero, gdy kapitał opuszcza fundację i trafia do beneficjentów (lub dochodzi do tzw. świadczeń w ukrytej postaci). Wówczas fundacja staje się płatnikiem 15% podatku CIT.

3. Preferencje w PIT dla najbliższej rodziny

To, jak wypłata zostanie opodatkowana po stronie beneficjenta, zależy od jego stopnia pokrewieństwa z fundatorem:

● Grupa zero (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha): Korzysta z całkowitego zwolnienia z PIT. Efektywne opodatkowanie transferu pieniędzy z fundacji do najbliższej rodziny wynosi zatem tylko 15% (CIT płacony przez fundację).

● Dalsza rodzina i osoby niespokrewnione: Płacą PIT według stawki 15%. W ich przypadku łączne opodatkowanie (CIT fundacji + PIT beneficjenta) jest wyższe, co należy uwzględnić na etapie planowania struktury.

Pułapki i ryzyka: Gdzie fundacja może słono kosztować?

Choć konstrukcja ta brzmi jak podatkowy raj, ustawodawca zabezpieczył system przed nadużyciami. Przekroczenie granicy przepisów wiąże się z surowymi sankcjami.

Sankcja 25% CIT za niedozwoloną działalność

Jeżeli fundacja rodzinna zacznie prowadzić działalność wykraczającą poza ustawowy katalog (np. będzie prowadzić operacyjną działalność handlową, produkcyjną czy świadczyć usługi doradcze), dochody z tego tytułu zostaną opodatkowane sankcyjną stawką 25% CIT. Wymaga to od działów księgowych niezwykłej czujności i bieżącej weryfikacji każdej operacji gospodarczej fundacji.

Ukryte zyski

Podobnie jak w przypadku tzw. Estońskiego CIT-u, ustawodawca opodatkował stawką 15% CIT tzw. ukryte zyski. Są to świadczenia realizowane przez fundację na rzecz fundatora lub beneficjentów, które nie są wprost wypłatą świadczenia statutowego (np. pożyczki nieuzasadnione ekonomicznie, usługi świadczone przez beneficjentów na rzecz fundacji po zawyżonych cenach).

Jak założyć fundację rodzinną? Krok po kroku

Proces powołania fundacji wymaga synergii działań prawnych, biznesowych i księgowych. Składa się z kilku kluczowych etapów:

1. Sporządzenie statutu: To najważniejszy dokument (koniecznie w formie aktu notarialnego). Określa on cel fundacji, zasady wypłat dla beneficjentów, czas trwania oraz reguły powoływania organów (zarządu, rady fundacji).

2. Złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji: (w akcie założycielskim albo w testamencie).

3. Wniesienie majątku na pokrycie funduszu założycielskiego: Minimalna wartość majątku to 100 000 zł. Mogą to być udziały, akcje, gotówka czy nieruchomości.

4. Wpis do rejestru fundacji rodzinnych: Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (właściwy dla całej Polski).

Podsumowanie: Rola profesjonalnej księgowości

Fundacja rodzinna to potężne narzędzie, ale nie jest produktem „pudełkowym”. Sukces tego rozwiązania zależy od precyzyjnego uszycia statutu na miarę konkretnej rodziny oraz od wzorcowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Fundacja rodzinna zobowiązana jest do prowadzenia pełnej rachunkowości (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

Z perspektywy przedsiębiorcy, kluczowe jest posiadanie partnera w postaci doświadczonego biura księgowego. To księgowi stoją na straży tego, aby transakcje mieściły się w granicach dozwolonej działalności, a rozliczenia z beneficjentami nie generowały ryzyk podatkowych.

Dla polskich firm rodzinnych fundacja to bezpieczny pomost do wielopokoleniowości. Warto z niego skorzystać, robiąc to jednak z pełną świadomością prawną i podatkową.

Autor: Małgorzata Mazur, współzałożycielka Value Finance.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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