REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Kiedy fundacja rodzinna musi przeprowadzić audyt? Kto może być audytorem?

Kiedy fundacja rodzinna musi przeprowadzić audyt? Kto może być audytorem?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 10:41
Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk sp.k.
Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk sp.k.
Kiedy fundacja rodzinna musi przeprowadzić audyt? Kto może być audytorem?
Kiedy fundacja rodzinna musi przeprowadzić audyt? Kto może być audytorem?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Audyt fundacji rodzinnej ma na celu ochronę majątku fundacji rodzinnej oraz interesów beneficjentów. Celem fundacji rodzinnej jest bowiem gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów i wypłacanie na ich rzecz świadczeń majątkowych z wykorzystaniem zgromadzonego zasobu majątkowego. Z tego względu ustawodawca wprowadził cykliczny obowiązek przeprowadzania audytu w fundacji rodzinnej. W jakich terminach trzeba przeprowadzić taki audyt i kto może być audytorem?

Audyt w fundacji rodzinnej

Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej nakłada na fundacje rodzinne obowiązek przeprowadzenia audytu w zakresie zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań przez fundację rodzinną, w tym zobowiązań publicznoprawnych, pod kątem:
- prawidłowości,
- rzetelności,
- zgodności z prawem,
- zgodności z celem fundacji rodzinnej,
- zgodności z dokumentami fundacji rodzinnej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Audyt może zostać przeprowadzony przez firmę audytorską albo zespół audytorów, składający się z biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego. Firma audytorska została zdefiniowana w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z tą definicją, jest to jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Wyznaczenie podmiotu do przeprowadzenia audytu należy do kompetencji zgromadzenia beneficjentów. Uchwała zgromadzenia beneficjentów powinna wskazywać w swej treści konkretną firmę audytorską, a w przypadku zespołu audytorów – określenie z imienia i nazwiska osób, które mają tworzyć taki zespół.

Warto podkreślić, że z treści przepisu art. 77 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej wynika, że nie jest możliwe, aby uchwała zgromadzenia beneficjentów upoważniała firmę audytorską i zespół audytorów do równoczesnego prowadzenia audytu.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Ustawa o fundacji rodzinnej określa ponadto wymagania, które powinna spełniać osoba przeprowadzająca audyt w fundacji rodzinnej. Wymagania te mają zapewnić bezstronność i niezależność audytora. Zgodnie z nimi, osoba ta w okresie objętym audytem oraz w trakcie jego przeprowadzania:
- musi być niezależna od fundacji rodzinnej,
- nie brała i nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji przez fundację rodzinną,
- nie świadczyła i nie świadczy czynności rewizji finansowej lub doradztwa na rzecz fundacji rodzinnej.

W praktyce oznacza to, że audytor m.in. nie powinien:
- sprawować funkcji w organach fundacji rodzinnej,
- być beneficjentem lub fundatorem,
- wykonywać badania sprawozdania finansowego,
- świadczyć na rzecz fundacji rodzinnej usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego,
- być pracownikiem fundacji rodzinnej,
- brać udział w sporządzaniu dokumentów fundacji rodzinnej oraz innych dokumentów związanych z rozliczeniami podatkowymi fundacji rodzinnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto wskazać, że audyt kończy się sporządzeniem raportu, który jest przedstawiony zarządowi. Zarząd z kolei przedstawia raport radzie nadzorczej, a w przypadku jej braku ‒ zgromadzeniu beneficjentów na najbliższym posiedzeniu. Raport z audytu powinien przedstawiać podsumowanie przeprowadzonego audytu, w tym zidentyfikowane podczas audytu nieprawidłowości.

Terminy przeprowadzania audytów

Ustawa o fundacji rodzinnej nakłada obowiązek przeprowadzania audytu co najmniej raz w ciągu czterech lat funkcjonowania fundacji rodzinnej. Czteroletni okres liczony jest od daty powstania fundacji rodzinnej, tj. od dnia sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu, jeżeli oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej zostało złożone w testamencie. W przypadku kolejnych audytów, termin czteroletni liczony będzie od roku, w którym przeprowadzono ostatni audyt.

Poza co czteroletnim audytem, fundacja rodzinna będzie zobowiązana do częstszego przeprowadzania audytu w przypadku, gdy jej roczne sprawozdanie finansowe będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W omawianej sytuacji audyt powinien być przeprowadzony w tym samym terminie co badanie sprawozdania finansowego. Wobec tego, jeżeli sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej podlega badaniu przez biegłego rewidenta, audyt przeprowadza się corocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Warto zatem nadmienić, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Z kolei jego zatwierdzenie powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że fundacje rodzinne, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić sprawozdanie do dnia 31 marca każdego roku oraz zatwierdzić je do dnia 30 czerwca.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe fundacji rodzinnych, które w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50 osób;
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 3 125 000 euro;
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 6 250 000 euro.

Istotne jest, aby przy ustalaniu czy sprawozdanie finansowe podlega badaniu, wykazać przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów zgodnie z klasyfikacją przyjętą w polityce rachunkowości danej fundacji rodzinnej. Skoro ww. limit przychodów netto dotyczy wyłącznie towarów i produktów, nie uwzględnia się zatem przychodów ze sprzedaży:
- materiałów,
- środków trwałych,
- usług,
- operacji finansowych.

Powyższe wartości w walucie euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie audytu

Zarząd jako organ prowadzący sprawy fundacji rodzinnej jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie opisywanych obowiązków. O ile uchybienie co do terminowego przeprowadzania audytu nie pociąga za sobą sankcji, o tyle ustawa o rachunkowości przewiduje grzywnę lub karę ograniczenia wolności w przypadku niepoddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego.

Nie należy również zapominać, że zarząd odpowiada wobec fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną zawinionym działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu.

Podsumowanie

Audyt fundacji rodzinnej stanowi instrument kontroli mający na celu ochronę majątku fundacji rodzinnej oraz interesów beneficjentów. Zgodnie z ustawą, celem fundacji rodzinnej jest bowiem gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów i wypłacanie na ich rzecz świadczeń majątkowych z wykorzystaniem zgromadzonego zasobu majątkowego. Z tego względu ustawodawca zdecydował się na uregulowanie cyklicznego obowiązku przeprowadzania audytu.

Joanna Wasik - Adwokat w kancelarii Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk sp.k.
Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwentka prawa na WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w tworzeniu fundacji rodzinnych z uwzględnieniem aspektów cywilnoprawnych, podatkowych jak i sukcesyjnych oraz obsłudze przedsiębiorców, w tym procesów korporacyjnych z zakresu przekształceń, łączenia i podziału spółek prawa handlowego.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Kiedy fundacja rodzinna musi przeprowadzić audyt? Kto może być audytorem?
10 lut 2026

Audyt fundacji rodzinnej ma na celu ochronę majątku fundacji rodzinnej oraz interesów beneficjentów. Celem fundacji rodzinnej jest bowiem gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów i wypłacanie na ich rzecz świadczeń majątkowych z wykorzystaniem zgromadzonego zasobu majątkowego. Z tego względu ustawodawca wprowadził cykliczny obowiązek przeprowadzania audytu w fundacji rodzinnej. W jakich terminach trzeba przeprowadzić taki audyt i kto może być audytorem?
Split payment, biała lista i KSeF. Jak zarządzać płynnością firmy w świecie cyfrowych podatków?
10 lut 2026

Regulacje prawne, które mają uszczelnić system podatkowy, takie jak mechanizm podzielonej płatności (MPP) czy biała lista podatników VAT, na stałe wpisały się już w funkcjonowanie polskiego biznesu. Choć ich głównym celem jest walka z oszustwami, to dla uczciwego przedsiębiorcy oznaczają konkretne wyzwania operacyjne. Podobnie Krajowy System eFaktur (KSeF), który wkrótce stanie powszechnie obowiązującym. Sprawne poruszanie się w ramach wspomnianych przepisów staje się kluczowe dla zachowania płynności finansowej każdej firmy.
Jak skorzystać z ulgi na dziecko współmałżonka? Jest na to sposób, o którym wielu podatników nie wie
10 lut 2026

Choć konstrukcja ulgi na dziecko jest prosta, to jednak w praktyce, głównie z uwagi na bardzo różnorodne sytuacje osobiste podatników, którzy z niej korzystają, przysparza problemów. Warto znać obowiązujące w tym zakresie zasady, by niepotrzebnie nie pozbawić się prawa do korzyści podatkowych.
Zakup banku energii uprawnia do zwolnienia od podatku. Czego trzeba dopilnować by skorzystać?
10 lut 2026

Czasami sprzedaż domu czy mieszkania wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. Ustawodawca dał jednak podatnikom możliwość uchronienia się przed tym przykrym obowiązkiem. Jak to zrobić i dlaczego nie każdemu się to uda?

REKLAMA

Należności z tytułu dostaw i usług – niewidzialny majątek firm i realne ryzyko biznesowe. Kiedy szczególnie warto je ubezpieczyć?
09 lut 2026

Firmy najchętniej ubezpieczają majątek trwały. Często zapominają natomiast o ochronie należności z tytułu dostaw i usług. Tymczasem to niewypłacalność kluczowego kontrahenta, czy po prostu oszustwo mogą spowodować największe problemy.
Odliczenie wydatków na lekarza w zeznaniu rocznym. U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy mogą to rozliczyć
10 lut 2026

Co z wydatkami na lekarzy, które pacjenci ponoszą na rynku usług prywatnych? Kto i jakie może uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym? Pacjenci muszą płacić coraz więcej, a zapowiadane zmiany nie wchodzą w życie. Jednak niektórzy powinni dokumentować wydatki.
Ulga dla młodych do 26 lat – zasady, limity i rozliczenie PIT
09 lut 2026

Masz mniej niż 26 lat? Możesz nie płacić podatku od części swoich przychodów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi dla młodych.
Skarbówka nie może już ignorować IE-599. Przełomowy wyrok sądu zmienia zasady gry
09 lut 2026

Elektroniczny komunikat IE-599 od lat budził spory w kontekście stosowania stawki 0% VAT przy eksporcie. Najnowszy wyrok WSA w Łodzi, oparty na orzecznictwie TSUE, jednoznacznie przesądza jego status: to pełnoprawny dokument urzędowy, którego mocy dowodowej nie można podważyć arbitralnie.

REKLAMA

Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
06 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF) zmieniło nie tylko sam proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, lecz także sposób postrzegania informacji dodatkowych, które dotychczas przedsiębiorcy przekazywali w formie odrębnych załączników. Dla wielu firm pojęcie „załącznika do faktury” nadal kojarzy się z osobnym plikiem wysyłanym razem z fakturą. W KSeF takie rozwiązanie nie ma jednak zastosowania: system nie przyjmuje tradycyjnych załączników, a dokumenty typu np. PDF, DOC, JPG, czy PNG muszą być nadal przekazywane poza nim, zgodnie z ustaleniami między kontrahentami.
KSeF po starcie: system działa, ale firmy dopiero uczą się nowej rzeczywistości
09 lut 2026

Pierwsze dni działania Krajowego Systemu e-Faktur pokazały, że technologia zdała egzamin, natomiast prawdziwe wyzwania stoją dziś przed przedsiębiorstwami i księgowością. Problemy nie wynikały głównie z systemu, lecz z procesów, przyzwyczajeń oraz przygotowania organizacji do pracy w pełni cyfrowym obiegu dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA