REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » PIT » Koniec automatycznych PIT-11? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty dotyczące projektu UDER105

Koniec automatycznych PIT-11? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty dotyczące projektu UDER105

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lipca 2026, 07:30
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pit-11 wysyłka informacja o przychodach
Koniec automatycznych PIT-11? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty dotyczące projektu UDER105
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów broni swojego projektu deregulacyjnego UDER105, który zakłada zniesienie obowiązku automatycznego przekazywania podatnikom formularzy PIT-11 i innych informacji podatkowych. W odpowiedzi na interpelację posła Janusza Kowalskiego resort przekonuje, że zmiany mają ograniczyć biurokrację i odpowiadają na postępującą cyfryzację rozliczeń podatkowych. Jednocześnie pojawiają się pytania o dostęp do dokumentów dla seniorów, osób wykluczonych cyfrowo oraz możliwość szybkiej weryfikacji danych przekazywanych fiskusowi.

rozwiń >

Ministerstwo Finansów odpowiada na rosnące kontrowersje wokół projektu deregulacyjnego UDER105, który zakłada rezygnację z obowiązku automatycznego przekazywania podatnikom formularzy PIT-11 oraz innych imiennych informacji podatkowych. Zgodnie z propozycją dokumenty mają być wydawane wyłącznie na wniosek podatnika, po wcześniejszym przekazaniu danych do urzędu skarbowego. Zmiana wywołała pytania o bezpieczeństwo rozliczeń, dostęp do dokumentów dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo oraz możliwość bieżącej kontroli poprawności danych przekazywanych fiskusowi. W interpelacji skierowanej do resortu finansów poseł Janusz Kowalski zwrócił uwagę m.in. na brak szczegółowych analiz dotyczących skutków planowanych przepisów dla milionów podatników.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje księgowego. 102 praktyczne procedury z bazą narzędzi online
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów przekonuje, że proponowane rozwiązania są elementem procesu deregulacji i odpowiadają na postępującą cyfryzację usług publicznych. Resort podkreśla, że obowiązek przekazywania informacji do urzędów skarbowych pozostanie bez zmian, a podatnicy nadal będą mogli uzyskać potrzebne dokumenty. Jednocześnie przyznaje, że nie dysponuje danymi pozwalającymi oszacować skalę oszczędności, jakie mają przynieść nowe przepisy.

Poseł pyta o skutki deregulacji z nowego projektu. Chodzi o formularze PIT-11 i dostęp podatników do danych

Pojawiła się interpelacja poselska posła Janusza Kowalskiego, w której czytamy, że „opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt deregulacyjny oznaczony numerem UDER105 przewiduje zniesienie obowiązku automatycznego przekazywania podatnikom imiennych informacji podatkowych, w tym formularzy PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1R oraz IFT-2R. Projekt zakłada, że dokumenty te będą przekazywane podatnikom wyłącznie na ich wniosek, pod warunkiem wcześniejszego przesłania informacji do właściwego urzędu skarbowego.

Proponowane rozwiązania oznaczają istotną zmianę dotychczasowego modelu funkcjonowania systemu podatkowego, w którym podatnik otrzymywał formularze automatycznie od płatnika po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce dokumenty te stanowią podstawę do sporządzenia rocznego rozliczenia PIT, weryfikacji poprawności danych przekazywanych administracji skarbowej oraz kontroli wysokości osiągniętych przychodów, kosztów uzyskania przychodu i pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje
Autopromocja

Kiedy umowa musi trafiać do CRU? Praktyczne przykłady i rozwiązania.

Sprawdź

W uzasadnieniu projektu wskazano, że utrzymywanie obowiązku przekazywania tych dokumentów podatnikom generuje niepotrzebne koszty oraz obciążenia administracyjne po stronie płatników, przy jednoczesnym rozwoju usług cyfrowych administracji skarbowej, w szczególności systemu Twój e-PIT. Jednocześnie projekt nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny kwestii dotyczących praktycznego dostępu podatników do dokumentów podatkowych ani sposobu informowania obywateli o konieczności samodzielnego występowania o przekazanie formularzy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wątpliwości budzi wpływ projektowanych zmian na osoby starsze, wykluczone cyfrowo oraz podatników niekorzystających z elektronicznych usług administracji publicznej. W praktyce część obywateli może nie posiadać wiedzy o konieczności składania dodatkowych wniosków albo mieć utrudniony dostęp do dokumentów niezbędnych do prawidłowego i terminowego rozliczenia podatku dochodowego.

Projekt przewiduje również odejście od możliwości uzyskania przez podatnika formularzy PIT-11 oraz PIT-8C w trakcie roku podatkowego na żądanie, co może mieć znaczenie dla osób kończących zatrudnienie lub zmieniających miejsce wykonywania pracy przed zakończeniem roku podatkowego.

Istotne znaczenie ma także kwestia bezpieczeństwa i przejrzystości rozliczeń podatkowych. Dotychczas podatnik otrzymywał dokument bezpośrednio od płatnika i posiadał możliwość niezwłocznej weryfikacji poprawności danych. Ograniczenie tego mechanizmu może utrudnić szybkie wykrywanie błędów lub rozbieżności w informacjach przekazywanych organom podatkowym.”

W świetle powyższego poseł poprosił o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Jakie konkretne koszty po stronie płatników mają zostać ograniczone w wyniku wejścia w życie projektu UDER105 oraz jakie są szacowane roczne oszczędności wynikające ze zniesienia obowiązku automatycznego przekazywania podatnikom formularzy PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R? Proszę również o wskazanie metodologii przyjętej przy sporządzaniu tych wyliczeń.
  2. Ilu podatników rocznie otrzymuje obecnie formularze PIT-11 oraz pozostałe imienne informacje podatkowe w formie papierowej, ilu w formie elektronicznej, a ilu korzysta wyłącznie z usług cyfrowych administracji skarbowej? Czy Ministerstwo Finansów przeprowadziło analizy dotyczące grup podatników, które mogą mieć utrudniony dostęp do dokumentów po wejściu w życie projektowanych zmian?
  3. Czy Ministerstwo Finansów dysponuje analizami lub statystykami dotyczącymi liczby podatników korzystających z systemu Twój e-PIT wyłącznie biernie, tj. bez samodzielnego logowania i pobierania dokumentów podatkowych? W jaki sposób projektowane rozwiązania mają wpłynąć na osoby, które dotychczas otrzymywały formularze bezpośrednio od płatników i nie korzystają regularnie z usług elektronicznych administracji publicznej?
  4. Jakie rozwiązania organizacyjne i techniczne planowane są w celu zapewnienia podatnikom bieżącego dostępu do formularzy podatkowych oraz informowania ich o dostępności dokumentów po zakończeniu roku podatkowego? Czy planowane jest wprowadzenie obowiązkowych powiadomień dla podatników, np. SMS lub e-mail, informujących o udostępnieniu formularzy przez administrację skarbową?
  5. Czy Ministerstwo Finansów przeprowadziło analizy dotyczące ryzyka wzrostu liczby błędów w rocznych rozliczeniach PIT, opóźnień w składaniu deklaracji lub zwiększenia liczby korekt zeznań podatkowych w związku z odejściem od automatycznego przekazywania formularzy podatnikom? Jeśli tak, proszę o przedstawienie wyników tych analiz.
  6. Z jakich powodów projekt UDER105 przewiduje odejście od możliwości uzyskania formularzy PIT-11 i PIT-8C w trakcie roku podatkowego na żądanie podatnika oraz jakie skutki projektowanych zmian przewidziano dla osób kończących zatrudnienie, zmieniających pracodawcę albo potrzebujących dokumentów podatkowych przed zakończeniem roku podatkowego?
  7. Czy Ministerstwo Finansów analizowało wpływ projektowanych zmian na możliwość bieżącej kontroli poprawności danych przekazywanych przez płatników do organów podatkowych? Ilu podatników w ostatnich latach zgłaszało błędy w formularzach PIT-11 lub innych informacjach podatkowych i czy oceniano, czy ograniczenie bezpośredniego przekazywania formularzy może utrudnić wykrywanie takich nieprawidłowości?
Zobacz również:

Ministerstwo Finansów: celem jest ograniczenie kosztów i uproszczenie obowiązków

Resort finansów, odpowiadając na interpelację wyjaśnił, że „rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UDER105) stanowią realizację deregulacyjnej propozycji strony społecznej. W obecnym stanie prawnym imienne informacje objęte projektem ustawy przekazywane są przez płatników oraz inne podmioty zobowiązane do ich sporządzenia zarówno do właściwych urzędów skarbowych (wyłącznie drogą elektroniczną, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym1), jak i do podatników (w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym).

Należy podkreślić, że projektowane zmiany nie dotyczą obowiązku przekazywania imiennych informacji do urzędów skarbowych. Informacje te nadal będą przekazywane urzędom skarbowym na dotychczasowych zasadach, co umożliwi organom podatkowym przygotowanie w ramach usługi Twój e-PIT wstępnie wypełnionego zeznania.

Proponowane zmiany zmierzają do ograniczenia obciążeń administracyjnych po stronie płatników oraz innych podmiotów zobowiązanych do sporządzenia informacji podatkowych poprzez odejście od obowiązku automatycznego przekazywania podatnikom tych dokumentów. Rozwiązanie to uwzględnia stale postępującą cyfryzację, jak i zmiany w strukturze społecznej, gdzie coraz większa populacja podatników preferuje załatwianie swoich spraw z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych.”

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Resort wskazuje na cyfryzację. Nie potrafi jednak oszacować skali oszczędności

Ministerstwo Finansów przewiduje, że efektem przyjęcia regulacji będzie redukcja kosztów związanych z wydrukiem formularzy oraz ich wysyłką (formularze zostaną przygotowane z uwagi na obowiązek przekazania ich urzędom skarbowym). Nie jest możliwe oszacowanie potencjalnych oszczędności uzyskanych przez przedsiębiorców dzięki tej nowelizacji. Nie znamy bowiem obecnych kosztów ponoszonych z tego tytułu (przedsiębiorcy nie są zobligowani do ich raportowania), jak również koszt ten w poszczególnych latach może być różny np. z uwagi na zmianę stanu zatrudnienia.

Podkreślić należy, że ustawa PIT2 nie określa formy i sposobu przekazywania imiennych informacji podatnikom. Oznacza to, że w tym zakresie ustawodawca pozostawił płatnikom i innym podmiotom sporządzającym imienne informacje objęte projektem ustawy swobodę w wyborze formy i sposobu jego przekazania podatnikom. W praktyce oznacza to, że imienne informacje mogą być przekazywane podatnikom zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego płatnika, czy innego podmiotu sporządzającego ten formularz. Może to zatem przykładowo nastąpić:

  • przez internetowy system kadrowo-płacowy (np. portal pracowniczy),
  • na adres poczty elektronicznej (np. służbowy e-mail lub inny e-mail wskazany przez podatnika),
  • listem za pośrednictwem poczty,
  • osobiście, np. przez odbiór formularza w siedzibie firmy.

Kwestia ta została wyjaśniona w objaśnieniach podatkowych pt. „Formy i sposoby przekazywania imiennej informacji PIT-11 przez płatników i inne podmioty zobowiązane do jej sporządzenia”.

Jednocześnie obserwowany jest wyraźny trend cyfryzacji rozliczeń podatkowych. Zgodnie ze statystykami dotyczącymi „Podsumowania rozliczeń PIT za 2024 rok” 95% podatników rozlicza się obecnie elektronicznie, przy czym wielkość ta się z roku na rok zwiększa. Oznacza to, że projekt może dotyczyć relatywnie niewielkiej grupy podatników. Należy przy tym podkreślić, że projektowane rozwiązania zabezpieczają interesy osób wykluczonych cyfrowo. Projekt ustawy nie znosi bowiem możliwości uzyskania imiennych informacji, przewiduje jedynie zmianę polegającą na realizacji tego obowiązku na wniosek podatnika, który nie wymaga uzasadnienia i co istotne skutkującego również w kolejnych latach. Wniosek ma bowiem obowiązywać aż do jego wycofania przez podatnika.”

Co z seniorami i osobami wykluczonymi cyfrowo?

MF wyjaśnia dalej, że z uwagi na to, że „w interpelacji poruszona została również kwestia osób starszych to należy wyjaśnić, że zmiany te nie obejmują przekazywania emerytom i rencistom rocznego obliczenia podatku PIT-40A, oraz informacji o dochodach PIT-11A przez organ rentowy. Emeryci i renciści, tak jak dotychczas, wspomniane formularze podatkowe dostaną z mocy prawa, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ponadto propozycję utrzymują obowiązek przekazania imiennych informacji podatnikom z mocy ustawy, tj. bez konieczności wnioskowania w tej sprawie, w następujących przypadkach:

  • zakończenia prowadzenia działalności przez płatnika lub inny podmiot obowiązany do sporządzenia imiennych informacji,
  • sporządzenia imiennej informacji lub jej korekty po upływie ustawowego terminu przekazania informacji do urzędu skarbowego.

Pragniemy także podkreślić, że projekt nie wpływa na dotychczasową funkcjonalność usługi Twój e-PIT. W związku z czym nadal będzie istniał dostęp do imiennych informacji poprzez tę usługę. Będą go mieli również ci podatnicy, którzy korzystają z niej w sposób bierny.”

Twój e-PIT pozostaje bez zmian. Miliony deklaracji zaakceptowano automatycznie

Jednocześnie MF wskazuj, że w procesie automatycznej akceptacji zeznań za 2025 r. automatycznie zaakceptowano 5,88 mln deklaracji. Dane te nie pozwalają jednak na rozróżnienie podatników, którzy w ogóle nie logowali się do usługi, od tych, którzy logowali się wyłącznie w celu weryfikacji danych i pozostawili zeznanie do automatycznej akceptacji. Taka praktyka mogła występować w szczególności w przypadku podatników posiadających kwotę podatku do zapłaty, którzy pozostawiali zeznanie do automatycznej akceptacji w celu nieznacznego przesunięcia terminu płatności podatku.

Proponowane rozwiązania nie pozbawiają też możliwości otrzymania (tak, jak dotychczas) dokumentów w formie odpowiadającej preferencjom podatnika, zgodnie z przyjętą w danej organizacji praktyką, czy w formie uzgodnionej przez obie strony.

Projektowana ustawa nie normuje „kwestii dotyczących praktycznego dostępu podatników do dokumentów podatkowych ani sposobu informowania obywateli o konieczności samodzielnego występowania o przekazanie formularzy”. Tego rodzaju zagadnienia nie należą bowiem do materii ustawowej.

Ministerstwo zapowiada kampanię informacyjną, ale szczegółów jeszcze nie ma

Zdaniem resortu finansów: „Dotychczasowe doświadczenie wskazują, że przedsiębiorcy w trosce o swoich pracowników i kontrahentów najpierw występują o stosowne informacje o zmianach do organów podatkowych (np. formułując postulaty wydania objaśnień podatkowych), a następnie informacje te służby kadrowo-płacowe rzetelnie dystrybuują w formule obowiązującej w kulturze organizacyjnej danej firmy”.

MF planuje zatem przeprowadzenie działań informacyjnych związanych z wejściem w życie nowych przepisów. Obecnie jest za wcześnie na rodzajowe, enumeratywne ich wskazanie z uwagi na brak wiedzy o potencjalnych oczekiwaniach w tym zakresie.

Odnosząc się do kolejnych kwestii MF wyjaśnia, że:

  • rezygnacja z możliwości uzyskania imiennych informacji PIT-11 i PIT-8C w trakcie roku podatkowego pozostaje w ścisłym związku z ujednoliceniem zasad składania zeznań podatkowych, tj. z likwidacją obowiązku ich składania w trakcie trwającego jeszcze roku podatkowego,
  • w bazach danych Krajowej Administracji Skarbowej są zawarte ogólne informacje o kontrolach, które dotyczyły nieprawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych przez płatnika podatku (pracodawcę). Na ich podstawie nie jest możliwe wskazanie ilu podatników w ostatnich latach zgłaszało błędy w formularzach PIT-11 lub innych informacjach podatkowych.

„W związku z tym ponownie podkreślamy, że projektowane rozwiązania nie ograniczają dostępu podatników do imiennych informacji. Zmieniają jedynie zasady ich uzyskania, dostosowując proces do postępującej cyfryzacji oraz rzeczywistych potrzeb podatników” - pisze w interpelacji MF.

1 z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym w przypadku imiennej informacji IFT-1R lub do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym w przypadku imiennych informacji IFT-2R.
2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592).

Podstawa prawna

Interpelacja nr 17098 do ministra finansów i gospodarki w sprawie projektu deregulacyjnego UDER105 dotyczącego zniesienia obowiązku przekazywania podatnikom formularzy PIT-11 oraz innych imiennych informacji podatkowych

Powiązane
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł miesięcznie
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł miesięcznie
Płaca minimalna 2027. Pracodawcy jednogłośnie poparli propozycję rządu. Padła konkretna kwota
Płaca minimalna 2027. Pracodawcy jednogłośnie poparli propozycję rządu. Padła konkretna kwota
URE zmienił zasady dla części właścicieli fotowoltaiki. Do 31 lipca trzeba złożyć nowy dokument, inaczej grozi kara
URE zmienił zasady dla części właścicieli fotowoltaiki. Do 31 lipca trzeba złożyć nowy dokument, inaczej grozi kara
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Niemiecki fiskus zablokował konto Polki za długi byłego męża
17 lip 2026

Niemiecki urząd skarbowy zablokował konta bankowe Polki za długi podatkowe jej byłego męża. Polska skarbówka bez ostrzeżenia wykonała nakaz egzekucji. Kobieta od lat jest po rozwodzie i samotnie wychowuje chore dziecko, a przez blokadę straciła dotacje na firmę. Sprawą egzekucji majątku kobiety za długi jej byłego męża zza niemieckiej granicy zajął się właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich.
Są wątpliwości ws. nowych kont inwestycyjnych (OKI). Senat chce wyjaśnień dotyczących nowego podatku
17 lip 2026

Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) mają zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania i skierować na giełdę nawet 74 mld zł do 2040 r. Senat zwraca jednak uwagę na kontrowersyjną konstrukcję podatku od wartości aktywów, który może być należny nawet wtedy, gdy inwestor poniesie stratę.
Limit płatności gotówkowych dla firm wzrośnie do 25 tys. zł? Projekt zmian trafił do Sejmu (nr 2806)
16 lip 2026

Posłowie proponują podwyższenie limitu jednorazowej transakcji gotówkowej między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. zł do 25 tys. zł. Zmiana, która ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r., wpłynie m.in. na rozliczenia podatkowe, mechanizm podzielonej płatności VAT, Białą Listę podatników oraz obowiązki przedsiębiorców związane z płatnościami bezgotówkowymi.
Budżet państwa po pierwszym półroczu 2026. Deficyt przekroczył 123 mld zł, a wydatki rosną szybciej niż dochody
16 lip 2026

Deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 r. osiągnął już 123,7 mld zł, czyli niemal połowę całorocznego planu. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że choć dochody państwa rosną, wydatki nadal zwiększają się szybciej. Najwięcej pieniędzy pochłonęły m.in. ZUS, obrona narodowa i ochrona zdrowia.

REKLAMA

Dostał gotówkę od matki i wpłacił do banku. Skarbówka odmówiła zwolnienia z podatku
16 lip 2026

Darowizna pieniężna od najbliższej rodziny często kojarzy się z pełnym bezpieczeństwem podatkowym. Wiele osób wie, że przekazanie pieniędzy przez rodzica dziecku może korzystać ze specjalnego zwolnienia, ale okazuje się, że sama bliskość rodzinna nie zawsze wystarczy. Skarbówka w najnowszym rozstrzygnięciu wskazała, że przy darowiźnie pieniędzy liczy się nie tylko to, kto przekazuje środki, ale również dokładny sposób ich przekazania.
Limit zwolnienia z PIT (1000 zł) świadczeń z zfśs nie zmienił się od 9 lat. RPO: sprawiedliwe byłoby 2000 zł; budżet korzysta na pomocy socjalnej. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów
15 lip 2026

Rzecznika Praw Obywatelskich uważa, że podniesienie do 2000 zł limitu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rzeczowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – byłoby realizacją konstytucyjnej zasady sprawiedliwości podatkowej i jednocześnie przyczyniłaby się do poprawy sytuacji finansowej polskich rodzin. Jednak Ministerstwo Finansów nie widzi obecnie możliwości, by podnieść obecny limit zwolnienia (1000 zł), obowiązujący od 2018 roku.
Nowe przepisy uderzą w firmy, które bez dowodów chwalą się ekologią
15 lip 2026

Rząd przyjął projekt zmian w prawie konsumenckim, który ma ograniczyć greenwashing i ukrócić nieuzasadnione deklaracje środowiskowe. Firmy będą musiały udowodnić, że ich produkty rzeczywiście są „eko”, a za wprowadzające w błąd komunikaty mogą zapłacić wysoką cenę. Nowe przepisy mają wejść w życie 27 września 2026 r.
OKI zmienią zasady oszczędzania. Do 100 tys. zł bez podatku, potem nowa danina
16 lip 2026

Sejm uchwalił ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), które mają ruszyć od 1 stycznia 2027 roku. Nowe przepisy przewidują zwolnienie z podatku Belki do 100 tys. zł, ale jednocześnie wprowadzają nową daninę od wartości zgromadzonych aktywów po przekroczeniu określonych limitów. To może być jedna z największych zmian w oszczędzaniu i inwestowaniu od ponad dwóch dekad.

REKLAMA

Organ skarbowy nie przeczytał przepisu do końca. Sąd uchylił interpretację dotyczącą milionowych przychodów
16 lip 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, pomijając fragment przepisu, który mógł całkowicie zmienić sytuację podatkową spółki IT generującej milionowe przychody. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję, wskazując, że organ dokonał wybiórczej wykładni prawa. Sprawa pokazuje, jak kilka pominiętych słów w ustawie może przełożyć się na wieloletnie i kosztowne konsekwencje dla przedsiębiorców.
Etat z decyzji inspektora – fiskus wyjaśnia skutki podatkowe
14 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. okręgowy inspektor pracy może – po niewykonaniu wcześniejszego polecenia usunięcia naruszenia – wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy, jeżeli współpraca formalnie oparta na umowie cywilnoprawnej lub kontrakcie B2B faktycznie spełnia warunki określone w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania dziennikarza wyjaśniło, co taka decyzja oznacza dla podatkowych rozliczeń stron.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA