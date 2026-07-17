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Niemiecki fiskus zablokował konto Polki za długi byłego męża

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17 lipca 2026, 09:06
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Kobieta za biurkiem i laptopem czyta pismo ze złą wiadomością, zasłania usta zszokowana
Skarbówka zablokowała jej firmę za długi byłego męża - Polka walczy z niemieckim fiskusem
Shutterstock
Shutterstock

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Niemiecki urząd skarbowy zablokował konta bankowe Polki za długi podatkowe jej byłego męża. Polska skarbówka bez ostrzeżenia wykonała nakaz egzekucji. Kobieta od lat jest po rozwodzie i samotnie wychowuje chore dziecko, a przez blokadę straciła dotacje na firmę. Sprawą egzekucji majątku kobiety za długi jej byłego męża zza niemieckiej granicy zajął się właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ważne

Czego dowiesz się z tego tekstu:

  • Dlaczego polski urząd skarbowy może zablokować Twoje konto na wniosek z innego państwa UE.
  • Jak niemiecki Finanzamt żąda od Polki spłaty cudzych zaległości podatkowych.
  • Co robić, gdy zagraniczny fiskus odrzuca dowody na rozwód i rozdzielność majątkową.
  • Jakie działania w tej skandalicznej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Długi po byłym mężu i skarbówka: Jak działa transgraniczna egzekucja podatków?

W Unii Europejskiej urzędy skarbowe ściśle ze sobą współpracują. Jeśli polski obywatel ma długi za granicą (np. w Niemczech), tamtejszy organ wysyła do Polski tzw. jednolity nakaz egzekucji. Wtedy polski urząd skarbowy działa jedynie jako wykonawca – zajmuje konto bankowe bez sprawdzania, czy zagraniczny dług jest w ogóle zasadny. Dokładnie to spotkało poszkodowaną Polkę w grudniu 2025 roku.

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Długi po byłym mężu i skarbówka: Absurdalna odpowiedzialność za cudze długi

Zablokowanie kont to dla kobiety prowadzącej własną działalność gospodarczą prawdziwy dramat. Straciła przyznane dotacje i możliwość udziału w szkoleniach, co odcięło ją od środków do życia. Problem polega na tym, że długi, za które zajęto jej majątek, w ogóle jej nie dotyczą.

Zobowiązania wobec niemieckiego fiskusa wygenerował jej były mąż w latach 2021–2024. Tymczasem sytuacja życiowa kobiety wyglądała w tym czasie zupełnie inaczej. Mężczyzna pracuje na czarno, ukrywa dochody i nieregularnie płaci alimenty na niepełnosprawne dziecko.

Kalendarium zdarzeń i długi:

  1. Wymeldowanie kobiety z Niemiec: 2017 rok
  2. Separacja małżeńska (czyli już powstała rozdzielność majątkowa): 2019 rok
  3. Działalność byłego męża, której dotyczą długi: lata 2021-2024
  4. Orzeczenie rozwodu: 2023 rok

ZMIANY W PODATKACH 2026

Długi po byłym mężu i skarbówka: Niemiecki urząd (Finanzamt) nie chce słuchać

Kobieta natychmiast wynajęła tłumacza przysięgłego i przekazała do Niemiec skany polskich wyroków sądowych oraz potwierdzenie wymeldowania. Reakcja niemieckiego urzędnika? Stwierdził, że decyzja o egzekucji jest prawomocna.

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Zaproponowano jej jedynie złożenie wniosku o "częściową spłatę zadłużenia". Polka słusznie odmówiła. Złożenie takiego pisma w świetle prawa oznaczałoby przyznanie się do odpowiedzialności za długi, których nigdy nie zaciągnęła.

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Długi po byłym mężu i skarbówka: Czy polski fiskus (KAS) umywa ręce?

Polski urząd skarbowy poinformował kobietę, że on nie ma prawa ingerować w decyzję strony niemieckiej. Zgodnie z unijnymi przepisami, polscy urzędnicy muszą wykonać nakaz.

W sprawę zaangażował się jednak Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). W lipcu 2026 r. Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego RPO wystosował oficjalne pismo do Ministerstwa Finansów. Żąda on od Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podjęcia pilnych działań. RPO sugeruje, aby polska strona zainterweniowała i podjęła mediację z niemieckim urzędem w obronie samotnej matki.

Ważne

Zmiany w prawie unijnym miały ułatwiać ściganie oszustów, ale w tym przypadku uderzyły w niewinną osobę. Jeśli Krajowa Administracja Skarbowa nie wypracuje mechanizmu ochrony obywateli w takich sytuacjach, podobnych dramatów może być w przyszłości więcej.

Długi po byłym mężu i skarbówka - pytania o egzekucję długów zza granicy (FAQ)

Czy polski urząd skarbowy sprawdza zagraniczne długi przed blokadą konta?

Nie. Polski urząd realizuje tzw. jednolity tytuł wykonawczy wydany przez inne państwo UE. Nie ma uprawnień do badania, czy zagraniczny urząd popełnił błąd.

Gdzie odwołać się od decyzji o zajęciu konta przez obcy urząd skarbowy?

Odwołanie i wszelkie dowody (np. wyroki o rozwodzie) należy składać bezpośrednio do urzędu w kraju, w którym powstał dług (np. niemieckiego Finanzamtu).

Czy rozwód chroni przed długami podatkowymi współmałżonka?

Tak, jeśli długi powstały po orzeczeniu rozwodu lub rozdzielności majątkowej (ta powstaje już przy separacji), nie odpowiadasz za nie. Urzędy (zwłaszcza zagraniczne) często korzystają jednak z nieaktualnych baz danych, nie mają też wszystkich informacji.

Czy wniosek o rozłożenie na raty długu, którego nie zaciągnąłem, to dobry pomysł?

Absolutnie nie. Urzędy traktują taki wniosek jako formalne uznanie roszczenia. Zawsze domagaj się całkowitego umorzenia egzekucji na podstawie dokumentów potwierdzających brak Twojej odpowiedzialności.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

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Księgowość
Niemiecki fiskus zablokował konto Polki za długi byłego męża
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Niemiecki urząd skarbowy zablokował konta bankowe Polki za długi podatkowe jej byłego męża. Polska skarbówka bez ostrzeżenia wykonała nakaz egzekucji. Kobieta od lat jest po rozwodzie i samotnie wychowuje chore dziecko, a przez blokadę straciła dotacje na firmę. Sprawą egzekucji majątku kobiety za długi jej byłego męża zza niemieckiej granicy zajął się właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich.
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