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Rząd szykuje duże zmiany w raportowaniu ESG. Tysiące firm unikną nowych obowiązków

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13 lipca 2026, 09:35
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ministerstwo finansów esg
Ministerstwo Finansów odpuści niektórym firmom. Nie będzie uciążliwego obowiązku
Shutterstock

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Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, która znacząco ograniczy obowiązki związane ze sprawozdawczością ESG. Zmiany wynikają z nowych regulacji unijnych i mają zawęzić grono firm zobowiązanych do raportowania zrównoważonego rozwoju.

Rząd pracuje nad ograniczeniem obowiązków związanych z raportowaniem ESG

Rząd przygotowuje kolejne zmiany w przepisach dotyczących raportowania ESG. Ministerstwo Finansów chce ograniczyć obowiązki sprawozdawcze części przedsiębiorstw i dostosować polskie regulacje do nowych unijnych wytycznych. Jeśli nowy projekt wejdzie w życie, raportowanie zrównoważonego rozwoju obejmie znacznie mniejszą grupę firm niż dotychczas zakładano.

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W wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów została w środę 8 lipca opublikowana informacja o toczących się pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, ma na celu implementację unijnych przepisów, dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG), a dokładnie – jej ograniczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Które firmy będą musiały raportować? Rząd zawęża grono objętych przepisami

„Projekt ustawy w zakresie zmiany ustawy o rachunkowości, w ślad za dyrektywą zmieniającą (…) w szczególności: zawęzi zakres jednostek zobowiązanych do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej - do jednostek oraz jednostek dominujących grupy kapitałowej, w których na poziomie odpowiednio jednostki oraz grupy kapitałowej zatrudnienie przekracza 1000 pracowników, a przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 1 900 000 000 zł” – podano w informacji.

Oznacza to, że obowiązek raportowania ESG będzie dotyczył mniejszej liczby przedsiębiorstw niż zakładano wcześniej. Nowe przepisy obejmą przede wszystkim największe podmioty działające na rynku.

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Poza tym projektowana ustawa ma umożliwić jednostce holdingowej niesporządzanie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju jej grupy kapitałowej, jeśli modele biznesowe i prowadzona działalność jednostek wchodzących w jej skład „są od siebie niezależne”. Poza tym w projekcie znalazły się zapisy, pozwalające na pominięcie niektórych informacji przy sprawozdawczości ESG.

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Projekt przewiduje również większą elastyczność w zakresie ujawniania wybranych danych. W przypadku gdy ich publikacja mogłaby negatywnie wpłynąć na sytuację rynkową przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.

„Obecnie jednostka może pominąć informacje dotyczące oczekiwanych zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli ich ujawnienie miałoby istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową jednostki lub grupy kapitałowej. Możliwość ta zostanie utrzymana, przy czym usunięty zostanie dotychczasowy zapis ograniczający jej zastosowanie do przypadków oczekiwanych zdarzeń i spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, przy jednoczesnym zachowaniu i doprecyzowaniu warunków takiego pominięcia w celu zapewnienia, aby takie przypadki pozostały wyjątkowe oraz aby interesy użytkowników przedstawianych informacji na temat zrównoważonego rozwoju były również odpowiednio chronione” – podano w informacji.

Zmiany obejmą także spółki zależne i firmy spoza Unii Europejskiej

W projekcie znalazły się także zapisy ograniczająca obowiązki sprawozdawcze w zakresie EGS w przypadku „polskich jednostek zależnych i oddziałów zobowiązanych do publikacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju jednostek z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego” do podmiotów o rocznych przychodach netto przekraczających 890 mln zł.

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Projekt podwyższa także wartość sprzedaży, dokonywanej na terytorium UE, przez jednostkę spoza UE, która skutkuje obowiązkiem publikacji raportu ESG przez jej polską spółkę zależną i jej oddział.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości ma dostosować polskie przepisy do nowych regulacji unijnych i jednocześnie ograniczyć obciążenia administracyjne związane z raportowaniem ESG dla części przedsiębiorstw.

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Źródło: INFOR
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