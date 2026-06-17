REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Skarbówka potwierdza: rodzeństwo nie zapłaci podatku od darowizn, nawet przy wspólności majątkowej

Skarbówka potwierdza: rodzeństwo nie zapłaci podatku od darowizn, nawet przy wspólności majątkowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 czerwca 2026, 17:18
Adam Kuchta
Adam Kuchta
darowizna podatek
Skarbówka potwierdza: rodzeństwo nie zapłaci podatku od darowizn, nawet przy wspólności majątkowej
Media

REKLAMA

REKLAMA

Organ skarbowy potwierdził w interpretacji podatkowej, że darowizny pieniężne od rodzeństwa są w pełni zwolnione z podatku, nawet jeśli darczyńcy mają wspólność majątkową. Kluczowe jest jedynie terminowe zgłoszenie darowizny i udokumentowanie przelewu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy otrzymują wsparcie finansowe od bliskich.

rozwiń >

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał niedawno nową interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.123.2025.1.DR), która może stać się punktem odniesienia dla wielu osób otrzymujących pieniądze od rodzeństwa. Skarbówka po raz kolejny potwierdziła, że darowizny pieniężne od brata lub siostry nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, o ile obdarowany zachowa wymogi formalne, takie jak terminowe zgłoszenie nabycia i odpowiednia dokumentacja przelewu. Co więcej, urząd wyraźnie wskazał, że zwolnienie dotyczy również sytuacji, gdy darczyńca pozostaje w małżeństwie z ustawową wspólnością majątkową, a jego małżonek jedynie wyraża zgodę na darowiznę.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Skarbówka mówi jasno i wyraźnie: „darowizny od rodzeństwa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn”

W interpretacji czytamy wprost: Darowizny pieniężne od rodzeństwa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli obdarowany spełnia warunki proceduralne przewidziane w art. 4a ww. ustawy, w tym terminowe zgłoszenie nabycia, nawet jeśli darczyńcy pozostają w ustroju wspólności majątkowej, a ich małżonki wyraziły zgodę na darowiznę.”

To jedno zdanie, choć krótkie, ma ogromne znaczenie praktyczne. Skarbówka potwierdza, że nawet jeśli brat czy siostra darczyńcy ma wspólność majątkową, nie oznacza to automatycznie, że ich współmałżonek staje się darczyńcą. Wystarczy, że wyrazi zgodę na przekazanie środków, by czynność była ważna w świetle prawa rodzinnego, ale neutralna podatkowo.

Sprawa, która wszystko wyjaśniła: darowizny od dwóch braci z Niemiec i Austrii

Z wniosku złożonego 12 sierpnia 2025 r. wynika, że podatnik otrzymał dwie darowizny pieniężne. Pierwsza, jak wskazano:
„8 maja 2025 r. otrzymał Pan darowiznę pieniężną od brata M.K. w kwocie 45 000 złotych. Brat pozostaje w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej majątkowej (nie posiada rozdzielności majątkowej). Darowizna składa się z kwoty 30 000 zł pochodzących z majątku osobistego brata i kwoty 15 000 zł pochodzących z majątku wspólnego.”

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Druga darowizna miała miejsce kilka miesięcy później: „12 sierpnia 2025 r. otrzymał Pan darowiznę pieniężną od brata J.K., zam. w Austrii, w kwocie 64 000 złotych. Brat pozostaje w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej majątkowej (nie posiada rozdzielności majątkowej). Darowizna składa się z kwoty 30 000 zł pochodzących z majątku osobistego brata i kwoty 34 000 zł pochodzących z majątku wspólnego.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W obu przypadkach małżonki braci podpisały pisemne zgody, które – jak podkreślono w interpretacji – nie czyniły ich stronami umowy. Cytując fragment: Małżonka brata, niebędąca stroną umowy darowizny, złożyła pisemne oświadczenie, iż wyraża zgodę na przekazanie przez męża darowizny pieniężnej pochodzącej z ich majątku wspólnego małżeństwa, jednocześnie oświadczając, że darowana kwota stanowi taką, którą mąż (darczyńca) może dysponować samodzielnie w ramach wydatków indywidualnych.”

Zobacz również:

„Stanowisko prawidłowe” – skarbówka potwierdza, że obdarowany miał rację

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał wątpliwości. W interpretacji zapisano: „Szanowny Panie, stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.” Oznacza to, że podatnik – który uznał, iż obie darowizny od braci będą zwolnione z podatku po zgłoszeniu ich w terminie – miał całkowitą rację. Skarbówka potwierdziła, że brak rozdzielności majątkowej i zgoda małżonek braci nie zmienia charakteru darowizny.

W uzasadnieniu interpretacji przywołano przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Kluczowy jest art. 4a, który stanowi: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (...), oraz w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (...) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy.”

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Skarbówka przypomina, że formularz SD-Z2 jest obowiązkowy, jeśli darowizna nie została zawarta u notariusza. W interpretacji wyraźnie stwierdzono: „Jeżeli umowy darowizny nie zostały sporządzone w formie aktu notarialnego, to ma Pan obowiązek zgłoszenia darowizn na formularzu SD-Z2 w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy.” Warto też dodać, że jeśli darowizna przekracza próg 36 120 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat, brak zgłoszenia powoduje utratę zwolnienia. Skarbówka podkreśla to jasno: „Koniecznym jest terminowe zgłoszenie nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.”

Istotne stwierdzenie skarbówki: zgoda małżonka darczyńcy nie czyni go stroną umowy!

Jednym z najważniejszych fragmentów całej interpretacji jest wyjaśnienie relacji między zgodą małżonka a samą darowizną. Skarbówka powołuje się na art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przypominając: „Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.”

Następnie Dyrektor KIS wyjaśnia: „Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.”

Jednak kluczowy wniosek brzmi: „Zgoda taka będzie neutralna podatkowo; w żaden sposób nie powodując, iż żony Pana braci stały się stroną umów darowizn zawartych między Panem, a Pana braćmi. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny.” To zdanie potwierdza, że sama zgoda małżonka nie tworzy współdarowizny – to tylko potwierdzenie ważności czynności w sensie cywilnym, nie podatkowym.

Ten fragment interpretacji cytowany jest już przez doradców podatkowych jako wzorcowy. W dalszej części dokumentu czytamy: „Tym samym, w kontekście opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowych darowizn, zgoda taka będzie neutralna podatkowo; w żaden sposób nie powodując, iż żony Pana braci stały się stroną umów darowizn zawartych między Panem, a Pana braćmi.” I dalej: „Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową.”

To jednoznaczne stanowisko Dyrektora KIS usuwa dotychczasowe niejasności. W praktyce – jeśli brat darowuje pieniądze i jego żona podpisze zgodę, całość darowizny traktowana jest jako darowizna od brata, a nie od dwojga małżonków.

Wnioski skarbówki: „darowizny w całości podlegają zwolnieniu od podatku”

Końcowa część interpretacji podsumowuje sprawę w sposób klarowny: „Podsumowując, dokonanie opisanych we wniosku darowizn środków pieniężnych przez Pana braci na Pana rzecz, w całości podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy (...), jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w ww. przepisie.”

A więc – pełne zwolnienie z podatku od darowizn, niezależnie od tego, że darczyńcy mieli wspólność majątkową i mieszkali za granicą. Skarbówka dodatkowo dodała, że obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym tylko wtedy, gdy nie dochowa wymogów formalnych. Jak wskazano w uzasadnieniu: „Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.”

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Dla kogo to ważna wiadomość? Dla każdego, kto otrzymuje pieniądze od rodziny

Interpretacja z 10 października 2025 r. ma duże znaczenie praktyczne dla Polaków, którzy otrzymują wsparcie finansowe od rodziny, zwłaszcza mieszkającej za granicą. Skarbówka potwierdziła, że:

  • darowizny od rodzeństwa są całkowicie zwolnione z podatku,
  • zgoda małżonka darczyńcy nie oznacza współdarowizny,
  • wystarczy zgłoszenie SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy,
  • darowizna musi być udokumentowana przelewem lub przekazem pocztowym.

Dyrektor KIS, uzasadniając swoje stanowisko, przytoczył także inne kluczowe przepisy. Warto je poznać, by lepiej rozumieć logikę fiskusa: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku” – art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego.
„Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I − małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo...” – art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
„Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (...) jeżeli zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy.”
Te fragmenty stanowią podstawę każdego przypadku darowizny w rodzinie i są niezmienne od lat, choć praktyka ich stosowania bywała różna.

Skarbówka mówi wprost: jeśli spełniasz warunki, nie płacisz ani złotówki podatku

Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2025 r. to kolejny dowód na to, że fiskus stosuje liberalne i przejrzyste podejście wobec darowizn rodzinnych. Wystarczy zachować podstawowe wymogi – pisemna umowa, przelew, formularz SD-Z2 – by zachować pełne zwolnienie.

Jak napisano wprost w końcowym akapicie dokumentu: „Podkreślić przy tym należy, że jeżeli umowy darowizny nie zostały sporządzone w formie aktu notarialnego, to ma Pan obowiązek zgłoszenia darowizn na formularzu SD-Z2 (...).”
Skarbówka nie pozostawiła żadnych wątpliwości: rodzeństwo wciąż należy do grupy zerowej, a rodzinne wsparcie nie podlega opodatkowaniu, jeśli dopełni się formalności.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.123.2025.1.DR

Zobacz również:
Powiązane
Skarbówka łagodzi zasady dla darowizn. Nowe przepisy o SD-Z2 mogą uratować zwolnienie podatkowe
Skarbówka łagodzi zasady dla darowizn. Nowe przepisy o SD-Z2 mogą uratować zwolnienie podatkowe
Vouchery dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka - czy to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości
Vouchery dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka - czy to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości
Darowizna od rodziców lub dziadków bez podatku? Jeden błąd może kosztować nawet tysiące złotych
Darowizna od rodziców lub dziadków bez podatku? Jeden błąd może kosztować nawet tysiące złotych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
MFiG: wymiana całego dachu nie może być odliczona w PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Tylko wydatki na ocieplenie wskazane w rozporządzeniu
17 cze 2026

W dniu 7 maja 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki wydał ogólną interpretację podatkową w sprawie odliczania i wydatków na pokrycia dachowe w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Minister uznał, że można odliczyć jedynie wydatki na ocieplenie (docieplenie) dachu a nie na wykonanie pokrycia (poszycia) dachowego.
Rząd sięga po nadzwyczajne zyski firm paliwowych. Nowy podatek ma przynieść 4 mld zł
17 cze 2026

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma objąć producentów i sprzedawców paliw, którzy skorzystali na wzroście cen związanym z kryzysem wywołanym wojną w Zatoce Perskiej. Szacowane wpływy w wysokości 4 mld zł mają sfinansować program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).
Paradoks rentowności biur rachunkowych: obowiązków księgowym przybywa ale przychodów - niekoniecznie
17 cze 2026

Prawie 66% sektora usług księgowych mierzy się z drastycznym wzrostem pracochłonności, podczas gdy wyższe przychody odnotowało tylko ok. 40% biur rachunkowych. Księgowi wykonują podwójną pracę bez adekwatnego ekwiwalentu finansowego. Tak wynika z raportu fillup k24 "Barometr nastrojów polskich księgowych 2026". Co więcej ponad połowa biur rachunkowych rezygnuje z tworzenia nowych etatów, a mimo to większość z tych podmiotów uważa rekrutację za trudną. Powód? Współczesny księgowy musi być analitykiem danych i konsultantem IT, tymczasem uczelnie wyższe wciąż kształcą według programów niedostosowanych do ery cyfrowej.
Nowy 15% podatek w ryczałcie od 2027 roku. Rząd zmienia zasady dla przedsiębiorców (UD116)
17 cze 2026

Rząd szykuje prawdziwą rewolucję w ryczałcie. Od 2027 roku część przedsiębiorców i wynajmujących zapłaci nowy 15-proc. podatek, a niektóre przychody zostaną objęte nawet 17-proc. stawką. Zmiany mają ukrócić popularne sposoby optymalizacji podatkowej wykorzystywane przez właścicieli firm, nieruchomości i znaków towarowych.

REKLAMA

Nowe Repozytorium Dokumentów Finansowych w praktyce – najczęstsze problemy techniczne przy składaniu dokumentów w 2026 roku
16 cze 2026

Od wielu lat przedsiębiorcy wpisani do KRS zobowiązani są do składania dokumentów finansowych (w szczególności sprawozdań finansowych) przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Natomiast od lutego 2026 r. przedsiębiorcy korzystają z nowej wersji Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), działającej w oparciu o przebudowaną architekturę informatyczną, zintegrowaną z Portalem Rejestrów Sądowych (PRS). Nowy system ma zapewniać większe bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz stabilność działania. Ponadto, nowy RDF obsługuje nowe rodzaje dokumentów (np. tzw. raporty ESG oraz dokumenty podatkowe). Z perspektywy użytkowników zmiana ta oceniana jest zasadniczo pozytywnie – nowy system jest bardziej spójny, nowocześniejszy i lepiej powiązany z innymi usługami rejestrowymi. Jednocześnie jednak pierwsze miesiące funkcjonowania nowego RDF pokazują, że składanie dokumentów finansowych w praktyce wiąże się z szeregiem wyzwań technicznych, które wcześniej albo nie występowały, albo miały marginalne znaczenie.
Skarbówka zaciska pętlę na podatnikach. 12,4 mln cichych kontroli i rekordowe 11 mld zł zaległości
17 cze 2026

W latach 2021–2025 organy skarbowe przeprowadziły ponad 12,4 mln czynności sprawdzających, z czego zdecydowana większość dotyczyła VAT, PIT, CIT i akcyzy. Najnowszy raport MDDP i Konfederacji Lewiatan pokazuje, że skarbówka coraz częściej rezygnuje z klasycznych kontroli na rzecz szybkich, masowych weryfikacji, które stały się jej głównym narzędziem odzyskiwania pieniędzy.
Przez jeden błąd poczty stracił szansę na walkę z fiskusem. NSA musiał interweniować
16 cze 2026

Sąd odrzucił skargę przedsiębiorcy na decyzję VAT, bo uznał, że nie uzupełnił braków formalnych w terminie. Problem w tym, że termin w ogóle nie powinien zacząć biec. NSA stwierdził poważne nieprawidłowości przy doręczeniu korespondencji i uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcie.
Procedura VAT OSS w e-commerce: kiedy faktycznie upraszcza rozliczenie, a kiedy nie powinna być stosowana. Faktury, kasa fiskalna, KSeF, zwroty i reklamacje
15 cze 2026

Procedura OSS została stworzona po to, by uprościć rozliczanie VAT od określonych transakcji B2C w Unii Europejskiej. Z oficjalnych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że obejmuje ona przede wszystkim wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, wybrane usługi świadczone konsumentom oraz niektóre dostawy krajowe realizowane za pośrednictwem interfejsów elektronicznych. Jej sens jest prosty: zamiast rejestrować się do VAT osobno w wielu państwach UE, podatnik może rozliczyć zagraniczny VAT w jednym państwie identyfikacji. Jednocześnie poprawna analiza nie powinna zaczynać się od pytania o samą rejestrację do OSS, lecz od kwalifikacji modelu sprzedaży: skąd wysyłany jest towar, kto jest nabywcą, kto jest importerem, czy mamy do czynienia z WSTO czy ze sprzedażą na odległość towarów importowanych (SOTI) lub sprzedażą krajową i gdzie znajduje się miejsce opodatkowania. Dopiero po przejściu przez te etapy można ocenić, czy OSS upraszcza rozliczenie, czy też byłby użyty nieprawidłowo.

REKLAMA

Zwolnienie podmiotowe w VAT w 2026 r. - co wlicza się do limitu? Kiedy podatnik traci prawo do zwolnienia i jak może do niego wrócić?
15 cze 2026

Zwolnienie podmiotowe w VAT kojarzy się z patrzeniem wyłącznie na kwotę sprzedaży. W praktyce przedsiębiorca powinien odpowiedzieć na trzy pytania: które czynności wliczają się do limitu, które są z niego wyłączone i czy nie wykonuje czynności, które odbierają prawo do zwolnienia niezależnie od wysokości obrotu. Najwięcej ryzyk pojawia się przy najmie, mediach, nieruchomościach i usługach zagranicznych.
Czy „CIT estoński” jest pułapką podatkową? Przepisy nie przewidują trybu naprawczego co do niespełnienia warunków wstępnych
15 cze 2026

Nawet nieświadomie dokonany wadliwy wybór tej formy opodatkowania, jaką jest CIT estoński jest od początku nieważny i spółka ex lege jest opodatkowana wstecznie na zasadach ogólnych. Przepisy nie przewidują tu trybu naprawczego – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA