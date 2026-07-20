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Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w KSeF. Docelowo obejmie akceptację i księgowanie faktur oraz rozliczanie płatności

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20 lipca 2026, 23:09
IFIRMA
IFIRMA
Polski serwis księgowości online
podatki, Ministerstwo Finansów, KSeF
Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w KSeF. Docelowo obejmie akceptację i księgowanie faktur oraz rozliczanie płatności

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Po pół roku funkcjonowania KSeF można wyciągnąć pierwsze praktyczne wnioski z wdrożenia systemu. Na początku najwięcej trudności przedsiębiorcom sprawiały: logowanie, uwierzytelnienie i nadawanie uprawnień. Z czasem jednak fakturowanie w nowym modelu zaczęło działać stabilniej, a firmy nadal dostosowują wewnętrzny obieg faktur do nowych zasad. Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany w KSeF, także w obszarach, w których problemy ujawniły się dopiero po uruchomieniu systemu. Dla przedsiębiorców oznacza to, że po etapie wdrożenia zaczyna się czas porządkowania zasad i dopracowywania rozwiązań, które mają ułatwić codzienną pracę z fakturami ustrukturyzowanymi.

Od problemów z logowaniem do sprawniejszego obiegu faktur

W początkach obowiązywania KSeF firmy musiały się oswoić m.in. z korzystaniem z tokenów i certyfikatów. W pierwszych dniach duże obciążenie systemu wydłużało czas logowania, a dodatkowym utrudnieniem była awaria Profilu Zaufanego, która czasowo blokowała uwierzytelnienie użytkowników.

Już w drugiej połowie kwietnia, gdy pierwsze emocje opadły, można było zauważyć, że przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją zasady działania KSeF – wiedzą, czym jest certyfikat, jak działają uprawnienia i w jaki sposób korzystać z dostępnych metod uwierzytelniania. Wraz z opanowaniem tych kwestii widoczne stały się także praktyczne korzyści wynikające z pracy z nowym systemem.

Przedsiębiorcy wskazywali przede wszystkim na większy poziom automatyzacji wystawiania i obiegu faktur, dostęp do dokumentów w jednym miejscu oraz lepsze uporządkowanie firmowej dokumentacji. Zwracali też uwagę, że KSeF wymusza większą staranność przy wystawianiu faktur, ponieważ po przesłaniu do systemu nie można ich już swobodnie modyfikować.

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Okres przejściowy daje czas na wdrożenie KSeF

Obecnie nie wszystkie firmy muszą korzystać z KSeF. Z tego obowiązku mogą być zwolnieni przedsiębiorcy, u których miesięczna wartość sprzedaży udokumentowanej fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto. Do końca 2026 roku poza systemem pozostają także podatnicy wystawiający paragony z NIP-em do kwoty 450 zł.

Nie oznacza to, że mogą odkładać przygotowania do wdrożenia systemu. Rok 2026 jest okresem przejściowym, w którym nie są jeszcze nakładane kary za niewywiązywanie się z obowiązku korzystania z KSeF. Dla firm, które nie zostały jeszcze nim objęte, może to być czas na spokojne przetestowanie nowych zasad i dostosowanie obiegu faktur, zanim obowiązek zacznie je dotyczyć w pełnym zakresie.

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Wielu przedsiębiorców miało obawy i nadal odczuwa niepewność związaną z dostępem organów skarbowych do tak dużego zakresu danych przekazywanych za pośrednictwem KSeF. W praktyce można zauważyć, że administracja skarbowa coraz częściej monitoruje rozliczenia podatników i w pierwszej kolejności korzysta z czynności sprawdzających, zamiast wszczynać kontrole podatkowe.

To pokazuje, że wraz z rozwojem KSeF pojawia się również potrzeba dostosowania przepisów regulujących działania organów podatkowych. Warto zwrócić uwagę, że kontrola podatkowa ma jasno określony przebieg, zakres i ramy czasowe. Czynności sprawdzające bywają dla przedsiębiorcy mniej przewidywalne. Dlatego wraz z rozwojem KSeF potrzebne jest doprecyzowanie zasad ich prowadzenia, w tym formalnego informowania podatnika o zakończeniu sprawy.

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KSeF ma objąć kolejne etapy pracy z fakturami

W dniu 9 czerwca w Ministerstwie Finansów odbyły się otwarte konsultacje podsumowujące częściowe wdrożenie KSeF. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze kierunki dalszego rozwoju systemu oraz planowane usprawnienia.

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Docelowo KSeF ma objąć nie tylko wystawianie faktur, ale cały proces obsługi dokumentów w firmie, czyli ich akceptację, księgowanie i rozliczanie płatności. Ma temu służyć rozszerzenie zakresu informacji przypisywanych do faktur, które przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać w codziennej działalności i automatyzacji procesów.

W obszarze technicznym dobrą wiadomością dla podatników jest utrzymanie tokenów. Zgodnie z zapowiedziami mają one być dostępne również po 2027 roku. Dla wielu przedsiębiorców tokeny są wygodniejszym i bezpieczniejszym sposobem integracji KSeF z zewnętrznymi systemami informatycznymi niż certyfikaty.

Drugim istotnym kierunkiem rozwoju będzie rozbudowa interfejsu API. Planowane jest zwiększenie obowiązujących limitów oraz poprawa wydajności komunikacji pomiędzy systemami przedsiębiorców a systemem Ministerstwa Finansów. W przyszłości za pośrednictwem API przedsiębiorcy będą mogli również zgłaszać organom podatkowym podejrzane, tzw. scamowe, faktury.

Wizualizacja faktur nadal wymaga doprecyzowania

Jednym z bieżących zagadnień, na które zwracają uwagę przedsiębiorcy, jest kwestia wizualizacji faktur. W kilku interpretacjach indywidualnych dopuszczono bowiem traktowanie wizualizacji faktury jako odrębnego dokumentu.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ w praktyce przedsiębiorcy – oprócz przesłania faktury do KSeF – bardzo często przekazują kontrahentom również jej wizualizację. Nawet niewielkie rozbieżności pomiędzy plikiem XML faktury ustrukturyzowanej a jej wizualizacją mogą w określonych sytuacjach rodzić ryzyko zakwestionowania rozliczenia, a w konsekwencji także konieczności zapłaty zaległego podatku.

Ministerstwo Finansów dostrzega ten problem i zapowiada prace nad jego rozwiązaniem. Nie można wykluczyć, że będzie to wymagało zmiany dotychczasowego podejścia prezentowanego w wydanych interpretacjach. Dla przedsiębiorców najważniejsze będzie jednak to, aby nowe rozwiązania przełożyły się na większą przewidywalność codziennej pracy z fakturami.

Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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