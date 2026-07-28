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Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Skarbówka potwierdza: błędny NIP w KSeF wymusza fakturę korygującą „do zera”. Dyrektor KIS wyjaśnił jak trzeba to rozliczyć w JPK_V7

Skarbówka potwierdza: błędny NIP w KSeF wymusza fakturę korygującą „do zera”. Dyrektor KIS wyjaśnił jak trzeba to rozliczyć w JPK_V7

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28 lipca 2026, 08:25
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KSEF elektroniczna faktura ustrukturyzowana
Błędny NIP w KSeF wymusza fakturę korygującą „do zera”. Dyrektor KIS wyjaśnia rozliczenie w JPK_V7
approved stock
Shutterstock

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Cyfryzacja dokumentacji w ramach KSeF eliminuje dotychczasowe nawyki księgowe. Przedsiębiorcy nie mogą już skorygować wyłącznie numeru NIP nabywcy za pomocą tradycyjnej faktury korygującej. Nowe procedury systemowe wymuszają wystawianie faktur korygujących „do zera”, co rodzi pytania o moment ujęcia podatku w pliku JPK_V7. Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa z fillup k24, analizuje interpretację Dyrektora KIS i wyjaśnia, jak prawidłowo przeprowadzić tę operację bez ryzyka narażenia się fiskusowi.

Błędny NIP na fakturze w KSeF - zmiana praktyki

Obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur spowodowało zmianę praktyki postępowania w przypadku stwierdzenia błędnego numeru NIP nabywcy na fakturze ustrukturyzowanej. Dotychczas błędy formalne dotyczące danych identyfikacyjnych kontrahenta mogły być usuwane poprzez fakturę korygującą zmieniającą wyłącznie dane nabywcy, jeśli fakturę otrzymał prawidłowy odbiorca, ale z błędnymi danymi. Obecnie, ze względu na funkcjonalność KSeF, takie rozwiązanie nie jest możliwe.

Krajowy System e-Faktur nie przewiduje możliwości skorygowania wyłącznie numeru NIP nabywcy na fakturze ustrukturyzowanej. W konsekwencji błędnego NIP nie można poprawić poprzez zmianę samych danych identyfikacyjnych kontrahenta, co wymusza wystawienie faktury korygującej „do zera”, a następnie nowej faktury z prawidłowymi danymi nabywcy – tłumaczy Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24.

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Kompleksowe stanowisko w tej kwestii przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.342.2026.1.AWY, wydanej w odpowiedzi na wniosek jednego z podatników. Organ odniósł się do najważniejszych praktycznych problemów związanych z błędnym numerem NIP na fakturze ustrukturyzowanej, rozstrzygając następujące wątpliwości podatnika:
- Czy w przypadku stwierdzenia pomyłki w numerze NIP kontrahenta konieczne jest wystawienie faktury korygującej „do zera” oraz nowej faktury z prawidłowym numerem NIP.
- W jakim okresie należy wykazać podatek należny wynikający z nowej faktury,
- W jakim okresie należy ująć fakturę korygującą „do zera”.
- W jaki sposób powyższe operacje powinny zostać wykazane w pliku JPK_V7.

Korekta „do zera” i wystawienie nowej faktury

Z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT błędny numer NIP stanowi błąd formalny, który co do zasady nie wpływa na sam fakt dokonania czynności opodatkowanej. Przed wprowadzeniem obowiązkowego KSeF nie było podstaw do zerowania prawidłowo udokumentowanej sprzedaży wyłącznie z powodu błędnego numeru identyfikacyjnego nabywcy, jeśli fakturę tę otrzymał właściwy nabywca – wyjaśnia Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24. – Sytuacja uległa jednak zmianie wraz z obowiązkowym stosowaniem faktur ustrukturyzowanych. Z uwagi na brak możliwości skorygowania w KSeF wyłącznie numeru NIP nabywcy, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „do zera”, a następnie wystawienia nowej faktury zawierającej prawidłowe dane kontrahenta. - dodaje ekspertka.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ww. interpretacji, uznając za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym obowiązek wystawienia faktury korygującej „do zera” oraz nowej faktury jest konsekwencją ograniczeń funkcjonalnych KSeF, mimo że rozwiązanie to nie wynika wprost z konstrukcji przepisów ustawy o VAT. Organ zaakceptował również odwołanie do wyjaśnień Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi po przesłaniu do KSeF faktury z błędnym numerem NIP należy wystawić fakturę korygującą „do zera”, a następnie przesłać nową fakturę z prawidłowymi danymi nabywcy.

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Rozliczenie podatku należnego z nowej faktury

Wystawienie nowej faktury nie dokumentuje nowej sprzedaży. Jest to wyłącznie prawidłowe udokumentowanie czynności, która została wykonana wcześniej i dla której obowiązek podatkowy już powstał. – W konsekwencji podatek należny wynikający z nowej faktury powinien zostać wykazany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został rozliczony podatek należny z faktury pierwotnej, tj. zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego właściwym dla danej czynności. Sam fakt późniejszego wystawienia nowej faktury nie powoduje powstania nowego obowiązku podatkowego – podkreśla ekspertka.

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Moment ujęcia faktury korygującej „do zera”

Szczególne znaczenie ma również sposób rozliczenia faktury korygującej „do zera”. W analizowanej interpretacji przyjęto, że korekta nie wynika ze zmiany podstawy opodatkowania ani kwoty podatku należnego, lecz wyłącznie z konieczności usunięcia błędu formalnego dotyczącego numeru NIP. Z tego względu faktura korygująca „do zera” również powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym właściwym dla faktury pierwotnej.

– Takie rozwiązanie pozwala zachować neutralność rozliczenia podatku VAT i eliminuje ryzyko czasowego podwójnego wykazania podatku należnego wynikającego jednocześnie z faktury pierwotnej i nowej faktury. Stanowisko to zostało w całości zaakceptowane przez Dyrektora KIS – dodaje Zuzanna Niełacna.

Wykazanie operacji w pliku JPK_V7

Interpretacja odnosi się również do sposobu ujęcia omawianych operacji w ewidencji VAT oraz pliku JPK_V7. – Dyrektor KIS wskazał, że korekta błędnego numeru NIP powinna zostać wykazana poprzez wystornowanie błędnego zapisu, czyli wprowadzenie zapisu ze znakiem przeciwnym, a następnie ponowne wykazanie prawidłowego wpisu z wykorzystaniem numeru pierwotnego dokumentu. Rozwiązanie to odpowiada zasadom wynikającym z Broszury informacyjnej dotyczącej struktury JPK_V7 dla korekt błędów formalnych niewpływających na wysokość podatku należnego lub naliczonego – tłumaczy ekspertka z fillup k24.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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