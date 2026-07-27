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Mały podatnik CIT – jak obliczyć limit przy transakcjach reverse charge?

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27 lipca 2026, 16:07
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Mały podatnik CIT – jak obliczyć limit przy transakcjach reverse charge?
Mały podatnik CIT – jak obliczyć limit przy transakcjach reverse charge?
Shutterstock

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Podatnicy korzystający z preferencyjnej 9% stawki CIT powinni zweryfikować sposób ustalania limitu uprawniającego do statusu małego podatnika. Dyrektor KIS uznał, że przy transakcjach rozliczanych w mechanizmie reverse charge do limitu należy uwzględniać również kwotę podatku należnego, mimo że obowiązek jego rozliczenia spoczywa na nabywcy.

Stan faktyczny i wątpliwości podatnika

Preferencyjna 9% stawka CIT przysługuje wyłącznie podatnikom spełniającym określone warunki, w tym posiadającym status małego podatnika. W praktyce wątpliwości może budzić sposób ustalenia limitu przychodu ze sprzedaży w przypadku transakcji rozliczanych w mechanizmie odwrotnego obciążenia (reverse charge). Do tego zagadnienia odniósł się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 19 czerwca 2026 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.218.2026.1.ED.

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Sprawa dotyczyła podatnika, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski, który planował rozszerzenie prowadzonej działalności poprzez świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT usługi te miały być rozliczane w mechanizmie odwrotnego obciążenia, w związku z czym obowiązek rozliczenia podatku należnego spoczywałby na usługobiorcy, a wystawiane przez podatnika faktury nie zawierałyby kwoty VAT.

Argumentacja podatnika

W związku z tak opisanym stanem faktycznym wnioskodawca powziął w wątpliwość czy przy ustalaniu limitu kwotowego przy spełnianiu definicji małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT należy brać pod uwagę wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem czy w wartości netto ze względu na zastosowanie mechanizmu reverse charge.

W ocenie wnioskodawcy właściwe jest uwzględnianie wyłącznie wartości netto. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że w brzmieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT mowa jest o pojęciu przychodu ze sprzedaży, które nie zostało w zdefiniowane w tej ustawie. Opierając się na literalnym brzmieniu przepisu wnioskodawca uznał, iż przy obliczaniu limitu należy uwzględnić wszystkie przychody podatnika ze sprzedaży, w tym również przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Takie rozumienie pozostawało w ocenie wnioskodawcy spójne również z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT.

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Wnioskodawca wskazał również, że nie wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu VAT stanowią sprzedaż w rozumieniu ustawy o VAT. Dotyczy to m.in. importu usług rozliczanego w mechanizmie odwrotnego obciążenia. Wnioskodawca wskazał również, że w ustawie o CIT mowa jest o wartości przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą podatku należnego, w ocenie Wnioskodawcy dotyczyło to podatku należnego po stronie danego podatnika. Oznacza to, że w przypadku usług rozliczanych w mechanizmie odwrotnego obciążenia przy ustalaniu limitu uwzględnia się wartość sprzedaży netto, ponieważ po stronie usługodawcy nie występuje kwota podatku należnego.

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Stanowisko Dyrektora KIS

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W pierwszej kolejności wskazał, że pojęcie „wartości przychodu ze sprzedaży”, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, nie zostało zdefiniowane w tej ustawie i nie może być utożsamiane z pojęciem przychodu podatkowego. Jednocześnie potwierdził, że przy ustalaniu statusu małego podatnika należy uwzględniać wszelkie przychody ze sprzedaży, w tym również przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innych tytułów niż sprzedaż.

Organ podkreślił jednak, że odwoływanie się do definicji „sprzedaży” zawartej w ustawie o VAT nie zawsze jest właściwe. W jego ocenie pomiędzy regulacjami ustawy o CIT i ustawy o VAT mogą występować istotne różnice, ponieważ istnieją sytuacje, w których dana transakcja podlega opodatkowaniu jednym z tych podatków, natomiast nie będzie podlegała opodatkowaniu drugim.

Odnosząc się do mechanizmu odwrotnego obciążenia, organ wskazał, że jego zastosowanie prowadzi jedynie do przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT na nabywcę usług lub towarów. Nie oznacza to jednak, że podatek należny przestaje istnieć lub traci związek z daną transakcją. Zdaniem organu podatek należny nadal pozostaje związany ze sprzedażą dokonaną przez usługodawcę lub przez dostawcę towarów i będzie identyfikowany z tą transakcją. W związku z zastosowaniem mechanizmu reverse charge zmianie ulega natomiast wyłącznie podmiot zobowiązany do jego rozliczenia.

W konsekwencji Dyrektor KIS uznał, że przy ustalaniu statusu małego podatnika na potrzeby art. 4a pkt 10 ustawy o CIT należy uwzględniać również kwotę podatku należnego odnoszącą się do transakcji rozliczanych w mechanizmie odwrotnego obciążenia, mimo że obowiązek jego rozliczenia ciąży na nabywcy. Sam podatek związany będzie z konkretną transakcją, a nie z podmiotem, który dokonuje jego rozliczenia w związku z czym należało uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretacja wskazuje, że zdaniem organów podatkowych sam fakt przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT na nabywcę nie wpływa na sposób ustalania limitu uprawniającego do uznania podatnika za małego podatnika w CIT. W konsekwencji podatnicy świadczący usługi rozliczane w mechanizmie odwrotnego obciążenia powinni zwrócić szczególną uwagę na sposób kalkulacji tego limitu przy ocenie możliwości stosowania preferencyjnej 9% stawki CIT. Rozstrzygnięcie to może mieć szczególne praktyczne konsekwencje dla podatników, którzy do tej pory przy ustalaniu limitu nie uwzględniali kwoty podatku należnego odnoszącego się do transakcji rozliczanych w mechanizmie odwrotnego obciążenia (reverse charge).

Jagoda Trela - Partner Zarządzająca ID Advisory Doradca Podatkowy

KSeF. Wystawianie i rozliczanie korekt

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Źródło: INFOR
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Podatnicy korzystający z preferencyjnej 9% stawki CIT powinni zweryfikować sposób ustalania limitu uprawniającego do statusu małego podatnika. Dyrektor KIS uznał, że przy transakcjach rozliczanych w mechanizmie reverse charge do limitu należy uwzględniać również kwotę podatku należnego, mimo że obowiązek jego rozliczenia spoczywa na nabywcy.
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