Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł ponownie stało się jednym z najważniejszych tematów dotyczących zmian w systemie podatkowym. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że prowadzi analizy dotyczące zmian parametrów skali podatkowej. Politycy koalicji rządzącej zapowiadają realizację jednej z najważniejszych obietnic wyborczych, ale jednocześnie wskazują, że pełne wdrożenie rozwiązania może wymagać rozłożenia go na etapy.

rozwiń >

Kwota wolna od podatku może zostać podniesiona z 30 tys. zł do 60 tys. zł? Ministerstwo Finansów analizuje możliwe zmiany w systemie podatkowym, a politycy koalicji rządzącej zapowiadają realizację jednej z najważniejszych obietnic wyborczych. Sprawa dotyczy milionów Polaków – pracowników, przedsiębiorców oraz emerytów, którzy mogliby zapłacić niższy podatek. Jest jednak jeden poważny problem: koszt takiej reformy dla budżetu państwa liczony jest w dziesiątkach miliardów złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Resort finansów potwierdził, że prowadzi analizy dotyczące zmian parametrów skali podatkowej. Na stole jest nie tylko wyższa kwota wolna od podatku, ale także możliwa zmiana drugiego progu podatkowego. Decyzje w tej sprawie mogą mieć ogromne znaczenie dla osób, które obecnie odczuwają wzrost obciążeń po przekroczeniu ustawowych limitów dochodów.

Ministerstwo Finansów analizuje zmiany w skali podatkowej

Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace analityczne dotyczące możliwych zmian w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych. Resort odpowiedział na pytania Polskiej Agencji Prasowej dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz ewentualnej waloryzacji drugiego progu podatkowego.

Jak przekazało biuro prasowe Ministerstwa Finansów: "Aktualnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace analityczne dotyczące różnych wariantów zmian parametrów skali podatkowej". Oznacza to, że resort analizuje różne możliwości zmian, jednak na tym etapie nie przedstawiono jeszcze konkretnego projektu ustawy ani ostatecznego harmonogramu wdrożenia nowych rozwiązań.

REKLAMA

Autopromocja Konferencja stacjonarna V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych 16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne Zapisz się

Temat podwyższenia kwoty wolnej od podatku jest jednym z kluczowych punktów programu Koalicji Obywatelskiej z 2023 roku. Przed wyborami parlamentarnymi ugrupowanie zapowiadało zwiększenie kwoty wolnej z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Zmiana miałaby objąć nie tylko pracowników zatrudnionych na etacie, ale także przedsiębiorców rozliczających się według skali oraz emerytów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku. Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Do kwestii podwyższenia kwoty wolnej od podatku odniósł się wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę na antenie TVN24 został zapytany, czy w obecnej kadencji Sejmu możliwe jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Polityk odpowiedział: "Tak. Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister Domański".

Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że brak realizacji tej obietnicy może mieć poważne konsekwencje polityczne dla całej koalicji rządzącej. Jak zaznaczył: "Wszyscy - na czele z największą partą koalicyjną - poniesiemy bardzo duży koszt, jeżeli ta propozycja nie zostanie uchwalona, bo ona konsumuje kilka punktów programowych z naszej umowy, również emeryturę bez podatku, na czym nam bardzo zależy".

Zdaniem lidera PSL zmiany dotyczące kwoty wolnej oraz drugiego progu podatkowego powinny być rozpatrywane jako jedno kompleksowe rozwiązanie. Pytany o możliwość podwyższenia drugiego progu podatkowego, odpowiedział: "przyjmowałby całościowe rozwiązanie, nie dzieliłby jednego z drugim".

Grzegorz Schetyna: zobowiązanie zostanie zrealizowane przed końcem kadencji

Do zapowiedzi dotyczących kwoty wolnej od podatku odniósł się również senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W rozmowie w Radiu Zet został zapytany, czy premier Donald Tusk dał zielone światło dla podniesienia kwoty wolnej od podatku. Odpowiedział: "Tak wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem, przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie".

Jednocześnie zaznaczył, że realizacja obietnicy może nie oznaczać natychmiastowego podniesienia kwoty wolnej do pełnych 60 tys. zł. Jak powiedział: "Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak". Dopytywany o szczegóły wdrożenia zmian, senator wskazał: "nie musi to być od razu 60 tys. zł". Jego zdaniem sytuacja budżetowa może sprawić, że podwyżka zostanie rozłożona na kilka etapów.

Ile kosztowałaby kwota wolna 60 tys. zł?

Jedną z największych przeszkód przy realizacji obietnicy jest koszt dla finansów publicznych. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański informował wcześniej, że szybkie podniesienie kwoty wolnej może być bardzo trudne ze względu na sytuację budżetową.

Minister wskazywał, że w 2026 roku podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 roku jej przeprowadzenie może być bardzo trudne. Jednocześnie podkreślał, że Ministerstwo Finansów analizuje możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania.

Przypomniał również, że zwiększenie kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł oznaczałoby koszt około 54 mld zł. Tak duże obciążenie dla budżetu państwa jest jednym z głównych argumentów za tym, aby ewentualna reforma była przeprowadzana etapami.

Drugi próg podatkowy. Możliwa zmiana limitu do 140 tys. zł

Oprócz kwoty wolnej od podatku rząd analizuje także możliwość zmiany drugiego progu podatkowego. Obecnie drugi próg wynosi 120 tys. zł dochodu rocznie. Po jego przekroczeniu podatnik płaci wyższą stawkę podatku dochodowego.

Pod koniec maja wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował w Sejmie, że podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł kosztowałoby budżet mniej niż 12 mld zł. Jednocześnie zwrócił uwagę, że z takiej zmiany skorzystaliby przede wszystkim najlepiej zarabiający podatnicy.

W 2025 roku ponad 2,4 mln osób przekroczyło drugi próg podatkowy. Oznaczało to konieczność zapłaty wyższej stawki podatku dochodowego. System podatkowy w Polsce przewiduje obecnie dwie podstawowe stawki dla osób rozliczających się według skali:

12 proc. dla dochodów mieszczących się poniżej drugiego progu,

32 proc. dla części dochodu przekraczającej limit 120 tys. zł.

Dla wielu podatników przekroczenie określonego poziomu dochodów oznacza wyraźny wzrost obciążeń podatkowych. Po wejściu w drugi próg część zarobków jest objęta wyższą stawką podatku. W praktyce może to znacząco zmniejszyć kwotę pieniędzy pozostającą do dyspozycji podatnika.

Kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Kiedy możliwa zmiana?

Na razie Ministerstwo Finansów nie podało konkretnego terminu wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku. Resort potwierdza jednak, że analizuje różne warianty zmian. Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że realizacja obietnicy wyborczej pozostaje aktualna, ale jej tempo będzie zależało od możliwości finansowych państwa. Podwyższenie kwoty wolnej do 60 tys. zł oznaczałoby znaczące zmniejszenie obciążeń podatkowych dla wielu Polaków, jednak wymagałoby znalezienia dodatkowych środków w budżecie.

W praktyce możliwe są więc dwa scenariusze: pełna realizacja obietnicy w jednym kroku albo stopniowe zwiększanie kwoty wolnej w kolejnych latach. Dalsze decyzje Ministerstwa Finansów będą zależeć przede wszystkim od wyników analiz, sytuacji gospodarczej oraz możliwości budżetowych państwa.