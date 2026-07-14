REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Etat z decyzji inspektora – fiskus wyjaśnia skutki podatkowe

Etat z decyzji inspektora – fiskus wyjaśnia skutki podatkowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 lipca 2026, 09:25
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
kontrola pip państwowa inspekcja pracy
kontrola pip państwowa inspekcja pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 8 lipca 2026 r. okręgowy inspektor pracy może – po niewykonaniu wcześniejszego polecenia usunięcia naruszenia – wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy, jeżeli współpraca formalnie oparta na umowie cywilnoprawnej lub kontrakcie B2B faktycznie spełnia warunki określone w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania dziennikarza wyjaśniło, co taka decyzja oznacza dla podatkowych rozliczeń stron.

rozwiń >

Nowe uprawnienie PIP

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to jedna z najgłębszych od lat zmian w systemie kontroli rynku pracy. Okręgowy inspektor pracy zyskał uprawnienie do stwierdzania, w drodze decyzji, istnienia stosunku pracy, gdy zawarto umowę cywilnoprawną lub gdy osoba faktycznie świadczy pracę za wynagrodzeniem w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę. Decyzja nie otwiera jednak postępowania – zamyka je. Może zostać wydana dopiero wtedy, gdy podmiot kontrolowany nie wykona wcześniejszego polecenia usunięcia naruszeń.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje księgowego. 102 praktyczne procedury z bazą narzędzi online
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Co do zasady datą zawarcia umowy o pracę jest dzień wydania decyzji i od tego dnia decyzja wywołuje skutki prawne na gruncie prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz obowiązkowych wpłat na fundusze. Ustawa przewiduje jednak wyjątek: jeżeli w okresie między rozpoczęciem kontroli a upływem terminu do wniesienia odwołania albo prawomocnym zakończeniem sprawy pracodawca z własnej inicjatywy rozwiąże umowę cywilnoprawną, wypowie ją, doprowadzi do jej wygaśnięcia albo zakończy faktyczne świadczenie pracy, za datę zawarcia umowy o pracę przyjmuje się dzień rozpoczęcia kontroli. Wykonalność decyzji jest przy tym odsunięta w czasie: następuje z dniem następującym po upływie terminu do wniesienia odwołania, z dniem prawomocnego orzeczenia sądu albo z dniem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Powstaje zatem praktyczny problem: co ze wzajemnymi rozliczeniami stron, jeżeli spór o decyzję toczy się przed sądem powszechnym przez kilka lat, a w tym czasie samozatrudniony nadal wystawia faktury? O to właśnie dziennikarz zapytał resort finansów.

Korekta rozliczeń w PIT

Ministerstwo Finansów nie pozostawia wątpliwości, że decyzja inspektora zmienia kwalifikację źródła przychodów. Jak czytamy w odpowiedzi resortu:
MF
„Ustalenie w drodze decyzji istnienia stosunku pracy będzie oznaczało, że źródłem przychodów osoby, w stosunku do której została wydana taka decyzja, od dnia jej wydania, jest stosunek pracy, a nie np. pozarolnicza działalność gospodarcza, czy działalność wykonywana osobiście. Osoba taka będzie zatem obowiązana do skorygowania dotychczasowych rozliczeń w podatku PIT, za okres objęty decyzją stwierdzającą istnienie stosunku pracy".

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje
Autopromocja

Kiedy umowa musi trafiać do CRU? Praktyczne przykłady i rozwiązania.

Sprawdź

Resort podkreśla przy tym, że sama konstrukcja podatku się nie zmienia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

MF
„wejście w życie z dniem 8 lipca br. nowelizacji ustawy o PIP powoduje zmiany w procedurze ustalenia istnienia stosunku pracy, natomiast nie zmienia przepisów w zakresie podatku PIT stosowanych dotychczas w takich przypadkach".

Skutki decyzji PIP są więc analogiczne do tych, jakie dziś wywołuje sądowe ustalenie stosunku pracy. Sposób rozliczenia osoby objętej decyzją będzie natomiast każdorazowo ustalany – jak zaznacza MF – w konkretnym stanie faktycznym, bo tylko wtedy można stwierdzić, czy i w jakiej wysokości powinien zostać zapłacony podatek.

Ministerstwo Finansów, budynek.

Ministerstwo Finansów, budynek. Fot. Wojtek Górski

DGP

Faktury do skorygowania

Przekwalifikowanie współpracy uderza także w rozliczenia VAT. Ministerstwo przypomina, że zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1–6 ustawy o PIT, a więc m.in. przychodów ze stosunku pracy. Konsekwencje resort opisuje następująco: „Co do zasady, jeżeli w danym okresie pomiędzy podmiotami faktycznie powinien istnieć stosunek o pracę, oznacza to, że podatnik, który świadczył usługi/dostawy towarów nie powinien wykonywać tych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym nie powinien wystawiać faktur VAT".

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Resort dodaje, że ocena ta

„może prowadzić do konieczności ponownej weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym również w zakresie wystawionych faktur oraz dokonanych rozliczeń w podatku od towarów i usług, zarówno po stronie wystawcy faktur, jak i ich odbiorcy".

Kwestie dokumentacyjne mają charakter następczy wobec klasyfikacji samej czynności – uznanie, że podatnik nie prowadził działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, „będzie prowadzić do konieczności wystawienia faktur korygujących". Trzeba przy tym podkreślić, że korekta nie obejmuje automatycznie całej działalności podatnika – dotyczy faktur dokumentujących czynności wykonywane w ramach zakwestionowanego stosunku prawnego i za okres objęty decyzją PIP. W kwestiach wątpliwych MF odsyła podatników do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do którego można wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Kks tylko przy winie

Najwięcej emocji budzi pytanie o odpowiedzialność karną skarbową – zarówno samozatrudnionego za wystawianie faktur bez podstawy, jak i firmy za ich uwzględnienie w rozliczeniach. Kodeks karny skarbowy penalizuje wystawienie faktury lub rachunku w sposób nierzetelny albo posłużenie się takim dokumentem, a także wystawienie faktury w sposób wadliwy. Ministerstwo studzi jednak obawy, przypominając fundamentalną zasadę winy. Jak czytamy w odpowiedzi:

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

MF
„samo niewykonanie przepisu prawa bez elementu winy nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym. Odpowiedzialności karnej będzie podlegał tylko ten sprawca, któremu można skutecznie zarzucić zamiar popełnienia w/w czynów".

Resort formułuje też wskazówkę o dużym znaczeniu praktycznym:

„Ewentualna odpowiedzialność karna skarbowa np. z tytułu wystawienia faktury nieodzwierciedlającej rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w sytuacji, gdy dany rodzaj współpracy pomiędzy stronami zostałby wstecznie uznany przez PIP za stosunek pracy, będzie każdorazowo uzależniona od okoliczności faktycznych i prawnych, a w szczególności od celu danego ukształtowania współpracy z obejściem instytucji z Kodeksu pracy".

Co istotne, podstawą oceny prawno-karnej powinno być prawomocne rozstrzygnięcie uprawnionych organów co do stosunku pracy. Każdą sprawę finansowy organ postępowania przygotowawczego rozpatruje indywidualnie, badając stopień zawinienia i umyślność działania lub zaniechania.

Kto dopłaci zaległy podatek

Przekwalifikowanie przychodów może prowadzić do powstania po stronie osoby objętej decyzją nadpłaty PIT zapłaconego w ramach działalności gospodarczej. Jednocześnie konieczne będzie ponowne obliczenie podatku od przychodów ze stosunku pracy, co – zależnie od indywidualnego rozliczenia – może oznaczać niedopłatę podatku. Nie należy jednak utożsamiać jej automatycznie z niepobranymi zaliczkami pracowniczymi. Do wysokości zaliczki, którą powinien był pobrać pracodawca, podatnik korzysta z ochrony wynikającej z art. 26a § 1 ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność za podatek niepobrany spoczywa co do zasady na pracodawcy jako płatniku.

Jak przy tym wyjaśnia MF: „jeżeli w wyniku weryfikacji rozliczeń zostaje u podatnika ujawniona z jednego tytułu nadpłata a z innego – zaległość podatkowa, to ta nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę". W sprawach zaliczenia nadpłaty organ podatkowy wydaje na wniosek podatnika postanowienie, na które służy zażalenie (art. 76 § 1 i art. 76a § 1 ordynacji podatkowej).

Płatnik, który nie wykonał obowiązku obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku, odpowiada za podatek niepobrany lub pobrany, a niewpłacony; organ określa tę należność w decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika (art. 30 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej). Na płatniku spoczywa też obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę (art. 53 § 3 i 4 Ordynacji podatkowej).

Okresy sprzed decyzji

Decyzja inspektora ustala istnienie stosunku pracy co do zasady od dnia jej wydania, a wyjątkowo – od dnia rozpoczęcia kontroli. Co jednak z wcześniejszymi latami współpracy, które decyzją nie są objęte? Ministerstwo wskazuje na art. 33a ust. 6 ustawy o PIP, zgodnie z którym okręgowy inspektor pracy może wnieść powództwo o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy, w szczególności gdy zachodzi konieczność ustalenia stosunku pracy za okres wcześniejszy niż ten, który może zostać objęty decyzją.

Kluczowe znaczenie ma nowy art. 201 § 1aa ordynacji podatkowej, obowiązujący również od 8 lipca 2026 r. Ostateczna decyzja w sprawie stwierdzenia istnienia stosunku pracy, prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wydane w sprawie takiej decyzji oraz prawomocne orzeczenie zapadłe z powództwa okręgowego inspektora pracy stanowią rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Jak podsumowuje MF: „taka ostateczna decyzja oraz prawomocne orzeczenie sądu będzie wiązać organy podatkowe przy rozstrzyganiu spraw dla celów podatkowych". Co więcej, w razie wątpliwości co do istnienia stosunku pracy w okresach nieobjętych decyzją organ podatkowy może zwrócić się do PIP o przeprowadzenie kontroli, jeśli okoliczności te nie były wcześniej badane.

Czysta kontrola też ma wagę

Odpowiedź resortu zawiera również dobrą wiadomość dla firm, u których kontrola PIP nie wykaże uchybień. Notatka urzędowa podpisana przez inspektora pracy, sporządzana w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości, stanowi dowód w postępowaniu podatkowym. Jak wyjaśnia MF:

„Dowód ten jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 194 Ordynacji podatkowej. Dokumenty urzędowe sporządzone przez inspektora pracy w formie określonej przepisami prawa stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone".

Ordynacja przewiduje wprawdzie otwarty katalog dowodów, więc notatka nie zamyka fiskusowi drogi do własnych ustaleń, ale ma istotne znaczenie w prowadzonym postępowaniu.

Ważne

Decyzja PIP wywołuje skutki prawne od dnia jej wydania, ale co do zasady nie jest jeszcze wykonalna. Staje się wykonalna po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu, chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Strony powinny więc już w toku sporu zabezpieczać dane potrzebne do ewentualnych korekt PIT i VAT za okres objęty decyzją, jeżeli zostanie ona utrzymana w mocy.

Dla tysięcy samozatrudnionych i współpracujących z nimi firm odpowiedzi resortu oznaczają jedno: spór z inspekcją pracy przestał być wyłącznie sporem o kodeks pracy. Od 8 lipca 2026 r. jest to również spór o podatki – z korektami rozliczeń, przeksięgowaniem nadpłat i odpowiedzialnością płatniczą pracodawcy w tle. Ostrożność przy konstruowaniu modeli współpracy B2B, dotąd zalecana, staje się koniecznością.

– Informacja Ministerstwa Finansów przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy, ID informacji 699392, opubl. 8 lipca 2026 r. na www.eureka.mf.gov.pl

Powiązane
Kupujesz pierwszy dom w stanie surowym? Skarbówka nadal żąda 2 proc. PCC, choć NSA stanął po stronie podatników
Kupujesz pierwszy dom w stanie surowym? Skarbówka nadal żąda 2 proc. PCC, choć NSA stanął po stronie podatników
Mieszkasz w domu bez formalnego odbioru? Możesz odliczyć nawet 53 tys. zł. Skarbówka potwierdza
Mieszkasz w domu bez formalnego odbioru? Możesz odliczyć nawet 53 tys. zł. Skarbówka potwierdza
„Pułapka dla prezydenta
„Pułapka dla prezydenta". Branża paliwowa alarmuje w sprawie windfall tax i apeluje o kontrolę prewencyjną TK
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Etat z decyzji inspektora – fiskus wyjaśnia skutki podatkowe
14 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. okręgowy inspektor pracy może – po niewykonaniu wcześniejszego polecenia usunięcia naruszenia – wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy, jeżeli współpraca formalnie oparta na umowie cywilnoprawnej lub kontrakcie B2B faktycznie spełnia warunki określone w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania dziennikarza wyjaśniło, co taka decyzja oznacza dla podatkowych rozliczeń stron.
Unijne regulacje uderzają w biznes. Czy polskie firmy zdążą wdrożyć CSRD, NIS2, DORA i AI Act?
13 lip 2026

CSRD, NIS2, DORA i AI Act zmieniają zasady prowadzenia biznesu w Europie. Dla polskich przedsiębiorstw oznacza to nowe obowiązki w zakresie raportowania, cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Eksperci podkreślają jednak, że zgodność z unijnymi regulacjami może stać się nie tylko wyzwaniem, ale także źródłem przewagi konkurencyjnej.
Prof. Modzelewski: Z tytułu jednej czynności można legalnie wystawić więcej niż jedną fakturę VAT. Szokująca interpretacja Dyrektora KIS
13 lip 2026

Komentując jedną z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, prof. dr hab. Witold Modzelewski przypomina, że w aktualnym stanie prawnym są trzy postacie faktury (papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana). Każda z nich jest ważna i zgodna z prawem: nawet w przypadku, gdy jest obowiązek nadania jej postaci ustrukturyzowanej, nie ma zakazu wystawienia też z tego tytułu jej w postaci papierowej lub elektronicznej. Jeżeli każda z tych postaci faktury podaje dane zgodne z rzeczywistością, to nie ma do nich zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Czyli nie jest prawdą - jak twierdzi Dyrektor KIS - że każda z tych postaci może powodować obowiązek zapłaty podatku wynikający z ww. przepisu.
Zamówienie podprogowe i zamówienia bagatelne w 2026 roku – zasady udzielania zamówień publicznych poniżej progu PZP
13 lip 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zamówienia publiczne o wartości poniżej 170 000 zł pozostają poza pełnym reżimem ustawy PZP. Nie oznacza to jednak dowolności – zamawiający nadal muszą zapewnić przejrzystość, uczciwą konkurencję i właściwe dokumentowanie zakupów. Sprawdź, czym są zamówienia podprogowe, jak wygląda ich udzielanie i dlaczego stanowią szansę dla firm chcących wejść na rynek zamówień publicznych.

REKLAMA

Matka dała córce dużą gotówkę na mieszkanie. Fiskus nie naliczył podatku
13 lip 2026

Duża gotówka od najbliższej rodziny zwykle oznacza konieczność dopełnienia formalności podatkowych. W jednej ze spraw rozpatrywanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kobieta otrzymała od matki pieniądze w gotówce na zakup mieszkania, ale fiskus uznał, że podatek od darowizny nie jest należny. O wszystkim przesądził jej status pobytu w Polsce oraz kilka warunków zapisanych w przepisach.
Masz ponad 1 ha ziemi? Nawet jeśli nic nie uprawiasz, możesz mieć obowiązek zapłaty za brak OC
14 lip 2026

Wielu właścicieli ziemi rolnej jest przekonanych, że skoro niczego nie uprawiają i nie prowadzą gospodarstwa, nie muszą kupować OC rolnika. To jeden z najczęstszych błędów. Obowiązek posiadania ubezpieczenia powstaje już przy samym posiadaniu gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha – nawet wtedy, gdy pole stoi puste, zostało odziedziczone albo jest jedynie inwestycją. W 2026 roku za brak ważnej polisy grozi kara, a w razie wypadku koszty mogą sięgać milionów złotych.
Rząd szykuje duże zmiany w raportowaniu ESG. Tysiące firm unikną nowych obowiązków
13 lip 2026

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, która znacząco ograniczy obowiązki związane ze sprawozdawczością ESG. Zmiany wynikają z nowych regulacji unijnych i mają zawęzić grono firm zobowiązanych do raportowania zrównoważonego rozwoju.
Faktura w walucie obcej w KSeF – dwa zasadnicze warunki wystawienia. Jaki kurs waluty? Jak uniknąć typowych błędów?
10 lip 2026

Wraz z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienił się techniczny sposób wystawiania i raportowania faktur w walucie obcej do administracji skarbowej. Zmienione zostały zasady dotyczące dat na e-fakturze, prezentacji kwot (w obcej walucie i w złotych) oraz zgodności dokumentu z wymogami struktury KSeF. Firmy realizujące sprzedaż zagraniczną powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wystawianie faktur w KSeF, aby uniknąć błędów formalnych i konieczności dokonywania korekt.

REKLAMA

Podniesienie drugiego progu podatkowego coraz bliżej. Zaplanowano rozmowy ministrów
13 lip 2026

Rozmowy dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego z 120 tys. do 140 tys. zł zostały przesunięte na dzisiejszy poniedziałek. Spotkanie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim ma dotyczyć projektu nowelizacji ustawy o PIT, który – według autorów – przyniósłby realne korzyści dla klasy średniej i niższe podatki dla wielu Polaków.
Zarządzanie procesowe w BPO: dlaczego perspektywa klienta decyduje o jakości outsourcingu
09 lip 2026

Zarządzanie procesowe w BPO to sposób organizacji pracy, w którym usługę projektuje się i mierzy wzdłuż całej ścieżki klienta, od przekazania dokumentu do dostarczenia gotowego wyniku, zamiast wzdłuż wewnętrznych działów dostawcy. Punktem odniesienia jest efekt końcowy, za który klient płaci i wartość dodana, której klient oczekuje, a nie struktura organizacyjna firmy outsourcingowej. To rozróżnienie brzmi technicznie, ale ma bardzo konkretne konsekwencje biznesowe: decyduje o tym, czy rozliczenie jest gotowe na czas, gdzie powstają błędy i jak szybko usługa nadąża za rosnącym biznesem klienta. Joanna Romaszewska, Kierownik BPO w Meritoros, wyjaśnia, dlaczego w outsourcingu procesów biznesowych podejście procesowe nie jest formalnością, tylko warunkiem dostarczenia jakości.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA