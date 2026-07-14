Etat z decyzji inspektora – fiskus wyjaśnia skutki podatkowe

Od 8 lipca 2026 r. okręgowy inspektor pracy może – po niewykonaniu wcześniejszego polecenia usunięcia naruszenia – wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy, jeżeli współpraca formalnie oparta na umowie cywilnoprawnej lub kontrakcie B2B faktycznie spełnia warunki określone w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania dziennikarza wyjaśniło, co taka decyzja oznacza dla podatkowych rozliczeń stron.

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Nowe uprawnienie PIP

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to jedna z najgłębszych od lat zmian w systemie kontroli rynku pracy. Okręgowy inspektor pracy zyskał uprawnienie do stwierdzania, w drodze decyzji, istnienia stosunku pracy, gdy zawarto umowę cywilnoprawną lub gdy osoba faktycznie świadczy pracę za wynagrodzeniem w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę. Decyzja nie otwiera jednak postępowania – zamyka je. Może zostać wydana dopiero wtedy, gdy podmiot kontrolowany nie wykona wcześniejszego polecenia usunięcia naruszeń.

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Co do zasady datą zawarcia umowy o pracę jest dzień wydania decyzji i od tego dnia decyzja wywołuje skutki prawne na gruncie prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz obowiązkowych wpłat na fundusze. Ustawa przewiduje jednak wyjątek: jeżeli w okresie między rozpoczęciem kontroli a upływem terminu do wniesienia odwołania albo prawomocnym zakończeniem sprawy pracodawca z własnej inicjatywy rozwiąże umowę cywilnoprawną, wypowie ją, doprowadzi do jej wygaśnięcia albo zakończy faktyczne świadczenie pracy, za datę zawarcia umowy o pracę przyjmuje się dzień rozpoczęcia kontroli. Wykonalność decyzji jest przy tym odsunięta w czasie: następuje z dniem następującym po upływie terminu do wniesienia odwołania, z dniem prawomocnego orzeczenia sądu albo z dniem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Powstaje zatem praktyczny problem: co ze wzajemnymi rozliczeniami stron, jeżeli spór o decyzję toczy się przed sądem powszechnym przez kilka lat, a w tym czasie samozatrudniony nadal wystawia faktury? O to właśnie dziennikarz zapytał resort finansów.

Korekta rozliczeń w PIT

Ministerstwo Finansów nie pozostawia wątpliwości, że decyzja inspektora zmienia kwalifikację źródła przychodów. Jak czytamy w odpowiedzi resortu:

MF

„Ustalenie w drodze decyzji istnienia stosunku pracy będzie oznaczało, że źródłem przychodów osoby, w stosunku do której została wydana taka decyzja, od dnia jej wydania, jest stosunek pracy, a nie np. pozarolnicza działalność gospodarcza, czy działalność wykonywana osobiście. Osoba taka będzie zatem obowiązana do skorygowania dotychczasowych rozliczeń w podatku PIT, za okres objęty decyzją stwierdzającą istnienie stosunku pracy".

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Resort podkreśla przy tym, że sama konstrukcja podatku się nie zmienia:

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MF

„wejście w życie z dniem 8 lipca br. nowelizacji ustawy o PIP powoduje zmiany w procedurze ustalenia istnienia stosunku pracy, natomiast nie zmienia przepisów w zakresie podatku PIT stosowanych dotychczas w takich przypadkach".

Skutki decyzji PIP są więc analogiczne do tych, jakie dziś wywołuje sądowe ustalenie stosunku pracy. Sposób rozliczenia osoby objętej decyzją będzie natomiast każdorazowo ustalany – jak zaznacza MF – w konkretnym stanie faktycznym, bo tylko wtedy można stwierdzić, czy i w jakiej wysokości powinien zostać zapłacony podatek.

Ministerstwo Finansów, budynek. Ministerstwo Finansów, budynek. Fot. Wojtek Górski DGP

Faktury do skorygowania

Przekwalifikowanie współpracy uderza także w rozliczenia VAT. Ministerstwo przypomina, że zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1–6 ustawy o PIT, a więc m.in. przychodów ze stosunku pracy. Konsekwencje resort opisuje następująco: „Co do zasady, jeżeli w danym okresie pomiędzy podmiotami faktycznie powinien istnieć stosunek o pracę, oznacza to, że podatnik, który świadczył usługi/dostawy towarów nie powinien wykonywać tych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym nie powinien wystawiać faktur VAT".

Resort dodaje, że ocena ta

„może prowadzić do konieczności ponownej weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym również w zakresie wystawionych faktur oraz dokonanych rozliczeń w podatku od towarów i usług, zarówno po stronie wystawcy faktur, jak i ich odbiorcy".

Kwestie dokumentacyjne mają charakter następczy wobec klasyfikacji samej czynności – uznanie, że podatnik nie prowadził działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, „będzie prowadzić do konieczności wystawienia faktur korygujących". Trzeba przy tym podkreślić, że korekta nie obejmuje automatycznie całej działalności podatnika – dotyczy faktur dokumentujących czynności wykonywane w ramach zakwestionowanego stosunku prawnego i za okres objęty decyzją PIP. W kwestiach wątpliwych MF odsyła podatników do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do którego można wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Kks tylko przy winie

Najwięcej emocji budzi pytanie o odpowiedzialność karną skarbową – zarówno samozatrudnionego za wystawianie faktur bez podstawy, jak i firmy za ich uwzględnienie w rozliczeniach. Kodeks karny skarbowy penalizuje wystawienie faktury lub rachunku w sposób nierzetelny albo posłużenie się takim dokumentem, a także wystawienie faktury w sposób wadliwy. Ministerstwo studzi jednak obawy, przypominając fundamentalną zasadę winy. Jak czytamy w odpowiedzi:

MF

„samo niewykonanie przepisu prawa bez elementu winy nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym. Odpowiedzialności karnej będzie podlegał tylko ten sprawca, któremu można skutecznie zarzucić zamiar popełnienia w/w czynów".

Resort formułuje też wskazówkę o dużym znaczeniu praktycznym:

„Ewentualna odpowiedzialność karna skarbowa np. z tytułu wystawienia faktury nieodzwierciedlającej rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w sytuacji, gdy dany rodzaj współpracy pomiędzy stronami zostałby wstecznie uznany przez PIP za stosunek pracy, będzie każdorazowo uzależniona od okoliczności faktycznych i prawnych, a w szczególności od celu danego ukształtowania współpracy z obejściem instytucji z Kodeksu pracy".

Co istotne, podstawą oceny prawno-karnej powinno być prawomocne rozstrzygnięcie uprawnionych organów co do stosunku pracy. Każdą sprawę finansowy organ postępowania przygotowawczego rozpatruje indywidualnie, badając stopień zawinienia i umyślność działania lub zaniechania.

Przekwalifikowanie przychodów może prowadzić do powstania po stronie osoby objętej decyzją nadpłaty PIT zapłaconego w ramach działalności gospodarczej. Jednocześnie konieczne będzie ponowne obliczenie podatku od przychodów ze stosunku pracy, co – zależnie od indywidualnego rozliczenia – może oznaczać niedopłatę podatku. Nie należy jednak utożsamiać jej automatycznie z niepobranymi zaliczkami pracowniczymi. Do wysokości zaliczki, którą powinien był pobrać pracodawca, podatnik korzysta z ochrony wynikającej z art. 26a § 1 ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność za podatek niepobrany spoczywa co do zasady na pracodawcy jako płatniku.

Jak przy tym wyjaśnia MF: „jeżeli w wyniku weryfikacji rozliczeń zostaje u podatnika ujawniona z jednego tytułu nadpłata a z innego – zaległość podatkowa, to ta nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę". W sprawach zaliczenia nadpłaty organ podatkowy wydaje na wniosek podatnika postanowienie, na które służy zażalenie (art. 76 § 1 i art. 76a § 1 ordynacji podatkowej).

Płatnik, który nie wykonał obowiązku obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku, odpowiada za podatek niepobrany lub pobrany, a niewpłacony; organ określa tę należność w decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika (art. 30 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej). Na płatniku spoczywa też obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę (art. 53 § 3 i 4 Ordynacji podatkowej).

Okresy sprzed decyzji

Decyzja inspektora ustala istnienie stosunku pracy co do zasady od dnia jej wydania, a wyjątkowo – od dnia rozpoczęcia kontroli. Co jednak z wcześniejszymi latami współpracy, które decyzją nie są objęte? Ministerstwo wskazuje na art. 33a ust. 6 ustawy o PIP, zgodnie z którym okręgowy inspektor pracy może wnieść powództwo o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy, w szczególności gdy zachodzi konieczność ustalenia stosunku pracy za okres wcześniejszy niż ten, który może zostać objęty decyzją.

Kluczowe znaczenie ma nowy art. 201 § 1aa ordynacji podatkowej, obowiązujący również od 8 lipca 2026 r. Ostateczna decyzja w sprawie stwierdzenia istnienia stosunku pracy, prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wydane w sprawie takiej decyzji oraz prawomocne orzeczenie zapadłe z powództwa okręgowego inspektora pracy stanowią rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Jak podsumowuje MF: „taka ostateczna decyzja oraz prawomocne orzeczenie sądu będzie wiązać organy podatkowe przy rozstrzyganiu spraw dla celów podatkowych". Co więcej, w razie wątpliwości co do istnienia stosunku pracy w okresach nieobjętych decyzją organ podatkowy może zwrócić się do PIP o przeprowadzenie kontroli, jeśli okoliczności te nie były wcześniej badane.

Czysta kontrola też ma wagę

Odpowiedź resortu zawiera również dobrą wiadomość dla firm, u których kontrola PIP nie wykaże uchybień. Notatka urzędowa podpisana przez inspektora pracy, sporządzana w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości, stanowi dowód w postępowaniu podatkowym. Jak wyjaśnia MF:

„Dowód ten jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 194 Ordynacji podatkowej. Dokumenty urzędowe sporządzone przez inspektora pracy w formie określonej przepisami prawa stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone".

Ordynacja przewiduje wprawdzie otwarty katalog dowodów, więc notatka nie zamyka fiskusowi drogi do własnych ustaleń, ale ma istotne znaczenie w prowadzonym postępowaniu.

Ważne Decyzja PIP wywołuje skutki prawne od dnia jej wydania, ale co do zasady nie jest jeszcze wykonalna. Staje się wykonalna po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu, chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Strony powinny więc już w toku sporu zabezpieczać dane potrzebne do ewentualnych korekt PIT i VAT za okres objęty decyzją, jeżeli zostanie ona utrzymana w mocy.

Dla tysięcy samozatrudnionych i współpracujących z nimi firm odpowiedzi resortu oznaczają jedno: spór z inspekcją pracy przestał być wyłącznie sporem o kodeks pracy. Od 8 lipca 2026 r. jest to również spór o podatki – z korektami rozliczeń, przeksięgowaniem nadpłat i odpowiedzialnością płatniczą pracodawcy w tle. Ostrożność przy konstruowaniu modeli współpracy B2B, dotąd zalecana, staje się koniecznością.