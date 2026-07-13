Zamówienia podprogowe 2026: nowe zasady zakupów publicznych poniżej 170 tys. zł

Od 1 stycznia 2026 r. zamówienia publiczne o wartości poniżej 170 000 zł pozostają poza pełnym reżimem ustawy PZP. Nie oznacza to jednak dowolności – zamawiający nadal muszą zapewnić przejrzystość, uczciwą konkurencję i właściwe dokumentowanie zakupów. Sprawdź, czym są zamówienia podprogowe, jak wygląda ich udzielanie i dlaczego stanowią szansę dla firm chcących wejść na rynek zamówień publicznych.

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Zamówienie podprogowe, często określane również potocznie jako zamówienia bagatelne, to jeden z najważniejszych obszarów praktyki zakupowej w sektorze publicznym. W 2026 roku szczególne znaczenie ma aktualny próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – od 1 stycznia 2026 r. zamówienia o wartości niższej niż 170 000 zł pozostają poza pełnym reżimem PZP. Nie oznacza to jednak, że zamawiający może działać dowolnie, bez dokumentacji, konkurencji i przejrzystych zasad.

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W tym artykule wyjaśniamy, czym są zamówienia podprogowe, jakie zasady należy stosować przy ich udzielaniu, jak przygotować dokumentację, kiedy można ograniczyć liczbę wykonawców oraz jakie prawa przysługują przedsiębiorcom. Jeśli Twoja firma śledzi przetargi, zapytania ofertowe i mniejsze zakupy publiczne, dobrze zorganizowany monitoring takich ogłoszeń może realnie zwiększyć liczbę szans sprzedażowych. Artykuł opracowano z wykorzystaniem komentarza praktycznego autorstwa Pawła Sendrowskiego dotyczącego zasad udzielania zamówień podprogowych.

Czym jest zamówienie podprogowe?

Zamówienie podprogowe to zamówienie publiczne, którego wartość szacunkowa jest niższa niż próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce oznacza to, że zamawiający nie musi prowadzić pełnej procedury przewidzianej dla klasycznych postępowań przetargowych. Obecnie, po zmianie obowiązującej od 1 stycznia 2026 roku, chodzi o zamówienia o wartości poniżej 170 000 zł.

Do tej kategorii mogą należeć zarówno dostawy, jak i usługi czy roboty budowlane, o ile ich wartość nie przekracza ustawowego progu. Przykładem może być zakup sprzętu komputerowego, usługa szkoleniowa, drobne prace remontowe, obsługa wydarzenia, przygotowanie dokumentacji, zakup licencji lub wykonanie analizy. Choć takie zakupy bywają mniejsze niż duże przetargi unijne, dla wielu mikro, małych i średnich firm stanowią bardzo atrakcyjny segment rynku publicznego.

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Warto też wyjaśnić, że określenie zamówienia bagatelne funkcjonuje w języku praktyki jako potoczne określenie zamówień o relatywnie niewielkiej wartości. Nie powinno ono jednak sugerować, że są to zamówienia nieważne albo pozbawione zasad. Nawet przy zakupach poniżej progu zamawiający powinien dbać o gospodarność, przejrzystość, konkurencyjność i równe traktowanie wykonawców.

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Zamówienia podprogowe a Prawo zamówień publicznych

Zamówienia podprogowe są wyłączone spod pełnego stosowania ustawy PZP, ale nie oznacza to całkowitego braku reguł. Zamawiający, szczególnie jednostki sektora finansów publicznych, nadal wydatkują środki publiczne i muszą robić to w sposób celowy, oszczędny oraz uzasadniony potrzebami jednostki. Dlatego nawet uproszczone zakupy powinny być prowadzone według jasnych, wcześniej ustalonych zasad.

W praktyce podstawowe ramy postępowania wynikają z kilku źródeł. Po pierwsze, znaczenie mają przepisy dotyczące finansów publicznych, które nakazują racjonalne i efektywne wydatkowanie środków. Po drugie, w wielu sytuacjach zastosowanie mogą mieć zasady prawa cywilnego, zwłaszcza gdy zamawiający prowadzi postępowanie w formie przetargu cywilnego lub zaproszenia do składania ofert. Po trzecie, znaczenie mają zasady wynikające z prawa unijnego, takie jak przejrzystość, niedyskryminacja i otwarcie rynku na konkurencję.

Dlatego błędem jest traktowanie zamówień poniżej progu jako zakupów „bez zasad”. Zamawiający może stosować procedury uproszczone, ale powinien umieć wykazać, dlaczego wybrał danego wykonawcę, jak oszacował wartość zamówienia i czy zapewnił odpowiedni poziom konkurencji. Dla wykonawców oznacza to z kolei, że warto aktywnie monitorować nie tylko duże przetargi, ale także zapytania ofertowe, ogłoszenia lokalne i publikacje na stronach instytucji.

Najważniejsze zasady udzielania zamówień podprogowych

Podstawą prawidłowego udzielania zamówień podprogowych są trzy zasady: uczciwa konkurencja, równe traktowanie wykonawców oraz przejrzystość. Te zasady powinny być stosowane niezależnie od tego, czy postępowanie jest prowadzone w rozbudowanej procedurze, czy w formie prostego zapytania ofertowego. Ich celem jest ograniczenie ryzyka arbitralnego wyboru wykonawcy i zapewnienie, że środki publiczne są wydawane efektywnie.

Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że zamawiający nie powinien sztucznie ograniczać dostępu do zamówienia tylko do wybranych podmiotów. Równe traktowanie wymaga, aby wykonawcy otrzymywali te same informacje, byli oceniani według tych samych kryteriów i nie byli dyskryminowani ze względu na formę działalności czy miejsce prowadzenia firmy. Przejrzystość natomiast polega na takim prowadzeniu postępowania, aby można było odtworzyć jego przebieg i skontrolować bezstronność decyzji.

W praktyce naruszeniem tych zasad może być np. przekazywanie dodatkowych informacji tylko jednemu wykonawcy, zmiana kryteriów oceny po otrzymaniu ofert, zapraszanie wyłącznie zaprzyjaźnionych firm albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jeden konkretny produkt bez uzasadnienia. Takie działania mogą prowadzić do zakwestionowania prawidłowości zakupu. Mogą też zniechęcać rzetelnych wykonawców do udziału w kolejnych postępowaniach.

Uczciwa konkurencja w praktyce

Uczciwa konkurencja nie oznacza, że zamawiający zawsze musi zaprosić do składania ofert wszystkich możliwych wykonawców. Oznacza natomiast, że sposób wyboru wykonawcy powinien być racjonalny, uzasadniony i niedyskryminacyjny. Zamawiający może zapytać kilku wykonawców, opublikować ogłoszenie na stronie internetowej, skorzystać z bazy sprawdzonych podmiotów albo zastosować inny tryb przewidziany w regulaminie.

Kluczowe jest to, aby wybór metody był dostosowany do wartości, charakteru i złożoności zamówienia. Inaczej można podejść do zakupu drobnych materiałów biurowych, a inaczej do usługi informatycznej wymagającej doświadczenia, bezpieczeństwa danych i odpowiednich kompetencji technicznych. Im większa wartość i większe znaczenie zamówienia, tym wyższy powinien być poziom formalizacji i upublicznienia informacji.

Równe traktowanie wykonawców

Równe traktowanie wykonawców wymaga konsekwencji w komunikacji i ocenie ofert. Jeśli zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie jednego wykonawcy, powinien zadbać, aby ta sama informacja trafiła do wszystkich zainteresowanych podmiotów. Jeżeli wymaga określonych dokumentów, powinien wymagać ich od wszystkich uczestników postępowania na takich samych zasadach.

Nieprawidłowe byłoby żądanie dodatkowych oświadczeń wyłącznie od jednego wykonawcy albo stosowanie ostrzejszych kryteriów wobec podmiotu spoza lokalnego rynku. Podobnie ryzykowne jest preferowanie wykonawcy wyłącznie ze względu na wcześniejszą współpracę, jeśli nie wynika to z obiektywnych kryteriów. Zamówienia podprogowe powinny być prostsze niż klasyczny przetarg, ale nadal powinny być uczciwe.

Przejrzystość postępowania

Przejrzystość oznacza, że zamawiający powinien umieć wyjaśnić, jak przebiegał proces zakupowy. Ważne jest zachowanie zapytań ofertowych, ofert, notatek z szacowania wartości, korespondencji z wykonawcami oraz uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty. Dzięki temu w razie kontroli można wykazać, że decyzja nie była przypadkowa ani arbitralna.

Przejrzystość jest istotna również z perspektywy wykonawców. Przedsiębiorca, który widzi jasne kryteria i terminy, może szybciej ocenić, czy warto przygotować ofertę. Dobrze opisane zamówienie podprogowe zwiększa szansę na otrzymanie lepszych ofert, bo wykonawcy wiedzą, czego oczekuje zamawiający i na jakich zasadach zostaną ocenieni.

Regulamin udzielania zamówień podprogowych – dlaczego jest tak ważny?

Wielu zamawiających wprowadza wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień podprogowych. Nie chodzi o to, aby kopiować pełne procedury z ustawy PZP, lecz aby stworzyć praktyczne, elastyczne i czytelne zasady zakupowe. Dobry regulamin powinien pomagać zamawiającemu, a nie paraliżować bieżące zakupy nadmierną formalizacją.

Regulamin powinien wskazywać, jak szacować wartość zamówienia, kiedy wystarczy rozeznanie rynku, kiedy wymagane jest zapytanie ofertowe, ilu wykonawców należy zaprosić oraz jak dokumentować wybór oferty. Może również określać progi wewnętrzne, np. osobne zasady dla zakupów bardzo małych, średnich i zbliżających się do progu ustawowego. Dzięki temu pracownicy jednostki wiedzą, jak działać, a wykonawcy mogą liczyć na większą przewidywalność.

Największym błędem jest stworzenie regulaminu zbyt restrykcyjnego albo zbyt ogólnego. Regulamin zbyt restrykcyjny może powodować, że zamawiający sam nakłada na siebie obowiązki bardziej uciążliwe niż wynikające z przepisów. Regulamin zbyt ogólny nie daje natomiast realnej ochrony przed zarzutem dowolności i może prowadzić do nierównego traktowania wykonawców.

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia podprogowego?

Szacowanie wartości zamówienia to pierwszy krok, który decyduje o wyborze właściwej procedury. Zamawiający powinien ustalić realną wartość planowanego zakupu przed jego rozpoczęciem, biorąc pod uwagę zakres zamówienia, ceny rynkowe i przewidywane potrzeby. Nieprawidłowe oszacowanie może doprowadzić do zastosowania zbyt uproszczonej procedury.

W przypadku zamówień podprogowych szczególnie ważne jest, aby nie dzielić sztucznie zakupów tylko po to, by uniknąć stosowania bardziej wymagających zasad. Jeżeli kilka zakupów jest ze sobą powiązanych funkcjonalnie, czasowo i przedmiotowo, zamawiający powinien ostrożnie ocenić, czy nie stanowią jednego większego zamówienia. Dokumentacja z szacowania wartości powinna być zachowana, nawet jeśli ma formę krótkiej notatki.

W praktyce przydatne mogą być: rozeznanie cen w internecie, analiza wcześniejszych umów, zapytania do wykonawców, cenniki producentów lub porównanie podobnych zamówień. Wartość szacunkowa nie musi być idealna, ale powinna wynikać z rzetelnego działania. To jeden z elementów, który pokazuje, że zamówienia bagatelne są prowadzone odpowiedzialnie.

Ogłoszenie o zamówieniu podprogowym – gdzie i kiedy publikować?

Przepisy nie narzucają jednej uniwersalnej metody publikacji informacji o każdym zamówieniu podprogowym. Zamawiający powinien jednak dobrać sposób upublicznienia do wartości, przedmiotu i potencjalnego zainteresowania rynkowego. Im bardziej specjalistyczne albo wartościowe zamówienie, tym większe znaczenie ma otwarcie go na konkurencję.

Informacja o zamówieniu może zostać opublikowana na stronie internetowej zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na platformie zakupowej, przez wysłanie zapytań do kilku wykonawców albo w innym miejscu, które realnie pozwala dotrzeć do rynku. Wykonawcy powinni monitorować różne źródła, ponieważ zamówienie podprogowe nie zawsze pojawi się w tych samych kanałach co duży przetarg. Pomocne mogą być narzędzia automatyzujące wyszukiwanie ogłoszeń oraz analizę dokumentacji.

Istnieją sytuacje, w których zamawiający może zrezygnować z wcześniejszej publikacji ogłoszenia. Dotyczy to zwłaszcza przypadków pilnej konieczności albo sytuacji, gdy zamówienie może wykonać tylko jeden podmiot z powodów technicznych, artystycznych lub związanych z ochroną praw wyłącznych. Takie przypadki powinny być jednak dobrze uzasadnione i udokumentowane.

Opis przedmiotu zamówienia – jak uniknąć dyskryminacji?

Opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów każdego postępowania, także podprogowego. Zamawiający powinien opisać swoje potrzeby w sposób jasny, zrozumiały i możliwie neutralny technologicznie. Jeżeli opis wskazuje na konkretny produkt, markę, patent, pochodzenie lub rozwiązanie, powinno to wynikać z obiektywnych potrzeb i – co do zasady – dopuszczać rozwiązania równoważne.

Nie oznacza to jednak, że zamawiający musi zaakceptować każde rozwiązanie dostępne na rynku. Ma prawo określić wymagania funkcjonalne, jakościowe, techniczne i organizacyjne, jeśli są one uzasadnione przedmiotem zamówienia. Może oczekiwać określonego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności, kompatybilności z posiadanymi systemami czy doświadczenia wykonawcy.

Granica przebiega tam, gdzie wymagania nie służą realnej potrzebie zamawiającego, lecz jedynie zawężają krąg wykonawców. Przykładem ryzykownego działania jest opisanie usługi lub dostawy tak, aby mogła ją zrealizować tylko jedna firma, mimo że na rynku istnieją równoważne rozwiązania. Dobrze przygotowany opis przedmiotu zamówienia zwiększa konkurencję i ogranicza liczbę pytań oraz sporów.

Wybór wykonawcy w zamówieniach podprogowych

Wybór wykonawcy powinien opierać się na obiektywnych kryteriach określonych przed złożeniem ofert. Najczęściej stosowanym kryterium jest cena, ale nie zawsze powinna być jedynym elementem oceny. W wielu zamówieniach istotne są również termin realizacji, doświadczenie zespołu, jakość, gwarancja, warunki serwisu, metodologia pracy czy bezpieczeństwo danych.

Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców zaproszonych do złożenia oferty, jeśli robi to w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny. Może np. korzystać z listy sprawdzonych wykonawców, rotacyjnie zapraszać podmioty z bazy albo stosować minimalne wymagania dotyczące doświadczenia i potencjału. Ważne jest, aby kryteria zaproszenia i oceny były adekwatne do wartości oraz charakteru zamówienia.

Dla wykonawców oznacza to konieczność starannego przygotowywania ofert nawet wtedy, gdy zamówienie jest niewielkie. Oferta powinna odpowiadać na wszystkie wymagania, zawierać jasną cenę, wskazywać zakres świadczenia i potwierdzać spełnienie warunków. Drobne postępowania często są dobrym sposobem na zdobycie referencji i wejście we współpracę z sektorem publicznym.

Dokumentacja zamówienia podprogowego

Dokumentacja jest jednym z najprostszych sposobów na wykazanie, że zamówienie podprogowe zostało udzielone prawidłowo. Nie musi być tak rozbudowana jak w postępowaniu prowadzonym według pełnej ustawy PZP, ale powinna pozwalać odtworzyć najważniejsze decyzje. Brak dokumentów może utrudnić kontrolę i zwiększyć ryzyko zarzutów o niegospodarność lub arbitralność.

W typowym zamówieniu podprogowym warto zachować co najmniej: notatkę z szacowania wartości, treść zapytania ofertowego, dowody publikacji lub wysłania zapytań, otrzymane oferty, korespondencję z wykonawcami, zestawienie oceny ofert oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy. Jeżeli zamawiający odstępuje od konkurencyjnego trybu, powinien szczególnie dokładnie opisać powód takiej decyzji. Dotyczy to np. pilnej potrzeby albo sytuacji, w której zamówienie może wykonać tylko jeden podmiot.

Dobra dokumentacja pomaga także wykonawcom. Jasne wymagania i kryteria ograniczają ryzyko nieporozumień, a przejrzysta komunikacja buduje zaufanie do zamawiającego. Z perspektywy firm startujących w wielu postępowaniach duże znaczenie ma również porządek w dokumentach, terminach i wersjach ofert.

Terminy w zamówieniach podprogowych

Terminy w zamówieniach podprogowych nie są tak sformalizowane jak w dużych przetargach, ale nadal powinny być rozsądne i realne. Zbyt krótki termin na złożenie oferty może ograniczyć konkurencję, szczególnie jeśli przedmiot zamówienia wymaga analizy technicznej, wyceny wielu elementów albo zaangażowania podwykonawców. Zamawiający powinien więc dopasować harmonogram do stopnia skomplikowania zakupu.

W zapytaniu ofertowym warto jasno określić termin składania ofert, sposób ich złożenia, termin związania ofertą, przewidywany czas wyboru wykonawcy oraz planowany termin realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza zmianę terminu, warto wskazać to w dokumentach postępowania. Pozwala to uniknąć sporów, zwłaszcza gdy postępowanie jest prowadzone w formule przetargu cywilnego.

Dla wykonawców terminowość ma równie duże znaczenie. Oferta złożona po terminie może nie zostać uwzględniona, nawet jeśli jest korzystna cenowo. Dlatego firmy powinny korzystać z narzędzi, które pomagają monitorować daty, przypomnienia i kompletność dokumentów ofertowych.

Unieważnienie postępowania podprogowego

W przypadku zamówień podprogowych przepisy nie określają szczegółowego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania tak jak w pełnych procedurach PZP. Dlatego zasady unieważnienia powinny wynikać przede wszystkim z regulaminu zamawiającego albo z treści ogłoszenia i zapytania ofertowego. Jeżeli zamawiający chce zachować możliwość unieważnienia postępowania, powinien wyraźnie przewidzieć taką opcję.

Ma to szczególne znaczenie, gdy postępowanie przybiera formę przetargu cywilnego. W takiej sytuacji ogłoszenie i warunki postępowania mogą być zmienione albo odwołane tylko wtedy, gdy zamawiający zastrzegł taką możliwość w ich treści. Brak odpowiedniego zastrzeżenia może powodować praktyczne problemy, np. gdy zmienia się zakres zamówienia, budżet albo termin realizacji.

Dobrym rozwiązaniem jest wskazanie w dokumentach, że zamawiający może unieważnić postępowanie m.in. wtedy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki, gdy nie wpłynie żadna ważna oferta, gdy wystąpi istotna zmiana potrzeb albo gdy postępowanie jest obarczone błędem niemożliwym do usunięcia. Takie postanowienia powinny być jasne, proporcjonalne i znane wykonawcom od początku.

Środki ochrony prawnej wykonawców

Wykonawcy często zakładają, że przy zamówieniach podprogowych nie mają żadnych realnych środków ochrony. To uproszczenie. Co prawda, standardowa ścieżka odwoławcza właściwa dla klasycznych postępowań PZP może nie mieć zastosowania, ale wykonawca nie jest całkowicie pozbawiony ochrony prawnej.

Znaczenie mogą mieć przepisy prawa cywilnego, zwłaszcza gdy postępowanie jest prowadzone jako aukcja albo przetarg cywilny. Organizator lub uczestnik może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeśli wynik postępowania został ukształtowany w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Takie sytuacje mogą obejmować np. ujawnienie treści cudzej oferty, dopuszczenie oferty złożonej po terminie, zmowę cenową, arbitralną ocenę ofert albo faworyzowanie konkretnego wykonawcy.

Oczywiście droga sądowa jest zwykle dłuższa i mniej dynamiczna niż odwołanie w dużym przetargu. Mimo to sama możliwość zakwestionowania nieuczciwych działań ma znaczenie dyscyplinujące. Dla wykonawców oznacza to, że warto gromadzić korespondencję, zapisywać terminy, pobierać treść ogłoszeń i dokumentować wszelkie nieprawidłowości.

Jakie są najczęstsze błędy przy zamówieniach podprogowych?

Zamówienia podprogowe są prostsze proceduralnie, ale właśnie dlatego łatwo o błędy wynikające z nadmiernej swobody. Najczęściej problemem jest brak dokumentacji, niejasne kryteria wyboru, zbyt wąski opis przedmiotu zamówienia albo zapraszanie stale tych samych wykonawców bez uzasadnienia. Takie praktyki mogą prowadzić do utraty konkurencyjności i gorszego wykorzystania środków publicznych.

Do częstych błędów należą również zbyt krótkie terminy, brak odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiana zasad w toku postępowania oraz niedostateczne uzasadnienie wyboru oferty. Zamawiający powinni pamiętać, że nawet jeśli przepisy pozwalają na uproszczenia, to nie zwalniają z odpowiedzialności za racjonalny wybór. Wykonawcy natomiast powinni dokładnie czytać zapytania, zadawać pytania i pilnować kompletności ofert.

Brak rozeznania rynku – może prowadzić do zawyżenia ceny lub wyboru nieoptymalnej oferty.

– może prowadzić do zawyżenia ceny lub wyboru nieoptymalnej oferty. Niejasne kryteria oceny – utrudniają obiektywny wybór wykonawcy.

– utrudniają obiektywny wybór wykonawcy. Dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia – ogranicza konkurencję i zwiększa ryzyko sporu.

– ogranicza konkurencję i zwiększa ryzyko sporu. Brak dokumentacji – utrudnia wykazanie prawidłowości postępowania.

– utrudnia wykazanie prawidłowości postępowania. Stałe zapraszanie tych samych firm – może być postrzegane jako faworyzowanie wykonawców.

Jak wykonawca powinien szukać zamówień podprogowych?

Dla przedsiębiorców zamówienia podprogowe są często łatwiejszym wejściem na rynek publiczny niż duże przetargi. Procedury są zwykle krótsze, dokumentacja mniej rozbudowana, a zakres zamówienia bardziej dostępny dla mniejszych firm. Jednocześnie ogłoszenia bywają rozproszone, dlatego ręczne monitorowanie stron zamawiających może być czasochłonne.

Wykonawca powinien obserwować strony internetowe jednostek publicznych, BIP, platformy zakupowe, portale z ogłoszeniami oraz źródła branżowe. Warto też analizować zapytania ofertowe pod kątem powtarzalnych potrzeb zamawiających, ponieważ mniejsze zakupy często wracają cyklicznie. Automatyzacja wyszukiwania pomaga szybciej wychwycić interesujące zamówienie podprogowe i nie przegapić krótkich terminów.

Systemy takie jak Mimira mogą wspierać wykonawców w filtrowaniu ogłoszeń, porządkowaniu dokumentów i przygotowywaniu odpowiedzi ofertowych. To szczególnie ważne przy dużej liczbie małych postępowań, w których szybkość reakcji jest przewagą konkurencyjną. Dobrze zarządzany proces ofertowy pozwala firmie składać więcej dopasowanych ofert bez zwiększania chaosu organizacyjnego.

Praktyczna checklista dla zamawiającego

Udzielając zamówienia podprogowego, zamawiający powinien zachować równowagę między elastycznością a bezpieczeństwem proceduralnym. Celem nie jest tworzenie nadmiernej biurokracji, lecz zapewnienie, że wybór wykonawcy będzie racjonalny, uczciwy i możliwy do uzasadnienia. Pomocna może być prosta lista kontrolna stosowana przed każdym zakupem.

Ustal, czy wartość zamówienia jest niższa niż aktualny próg stosowania PZP, czyli 170 000 zł. Przygotuj krótką notatkę z szacowania wartości zamówienia. Sprawdź wewnętrzny regulamin udzielania zamówień podprogowych. Wybierz tryb właściwy dla wartości i charakteru zakupu. Opisz przedmiot zamówienia jasno i bez nieuzasadnionego ograniczania konkurencji. Określ kryteria oceny ofert przed wysłaniem zapytania. Zadbaj o równy dostęp wykonawców do informacji. Zachowaj oferty, korespondencję i uzasadnienie wyboru. Jeśli chcesz mieć możliwość unieważnienia postępowania, zastrzeż to w dokumentach. Po wyborze wykonawcy zadbaj o właściwe zawarcie i realizację umowy.

Praktyczna checklista dla wykonawcy

Wykonawca startujący w zamówieniach podprogowych powinien działać szybko, ale nie pochopnie. Mniejsze postępowania często mają krótkie terminy, dlatego warto mieć gotowe dokumenty, opis doświadczenia, referencje i wzory ofert. Jednocześnie każda oferta powinna być dostosowana do konkretnego zapytania, a nie wysyłana automatycznie bez analizy wymagań.

Monitoruj różne źródła ogłoszeń, nie tylko duże portale przetargowe. Sprawdzaj termin składania ofert i sposób komunikacji z zamawiającym. Dokładnie czytaj opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny. Zadawaj pytania, jeśli wymagania są niejasne albo mogą ograniczać konkurencję. Składaj ofertę kompletną, czytelną i zgodną z wymaganym formatem. Zachowuj potwierdzenia wysłania oferty i korespondencję. Analizuj wyniki postępowań, aby lepiej wyceniać kolejne oferty. Buduj bazę referencji z mniejszych realizacji publicznych.

Zmiana progu od 1 stycznia 2026 roku – co oznacza w praktyce?

Od 1 stycznia 2026 roku aktualny próg stosowania ustawy PZP dla omawianych zamówień wynosi 170 000 zł. Oznacza to, że zamówienia o wartości niższej niż ta kwota mogą być udzielane poza pełnym reżimem ustawy, z zastosowaniem procedur uproszczonych. Zamawiający powinni jednak dostosować swoje regulaminy, wzory dokumentów i praktyki zakupowe do obecnego progu.

Dla wykonawców zmiana oznacza, że część zakupów może być prowadzona w mniej sformalizowany sposób niż standardowe przetargi. Tym bardziej warto śledzić zapytania ofertowe i ogłoszenia publikowane poza klasycznymi kanałami przetargowymi. Zamówienia bagatelne i podprogowe mogą obejmować wiele atrakcyjnych zleceń, zwłaszcza dla firm działających lokalnie lub specjalistycznie.

Najważniejsze jest jednak to, że wyższy próg nie powinien być rozumiany jako zgoda na dowolność. Zamawiający nadal muszą działać przejrzyście, równo traktować wykonawców i dbać o efektywne wydatkowanie środków. Wykonawcy z kolei powinni traktować ten segment rynku jako pełnoprawne źródło sprzedaży publicznej.

Przydatne linki dla zamawiających i wykonawców

W pracy z zamówieniami publicznymi warto korzystać z narzędzi i źródeł, które pomagają monitorować rynek oraz porządkować informacje. Zamówienia podprogowe bywają rozproszone, dlatego szybki dostęp do ogłoszeń i dokumentów ma duże znaczenie. Poniżej znajdziesz kilka linków, które mogą być pomocne w codziennej pracy.

Podsumowanie: zamówienia podprogowe wymagają prostych, ale uczciwych zasad

Zamówienie podprogowe nie jest zamówieniem „bez procedur” ani zakupem pozbawionym kontroli. W 2026 roku, przy progu 170 000 zł, zamawiający mogą korzystać z uproszczonych zasad, ale nadal muszą respektować przejrzystość, uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Odpowiedni regulamin, rzetelne szacowanie wartości, jasny opis przedmiotu zamówienia i podstawowa dokumentacja to fundament bezpiecznego procesu.

Dla wykonawców zamówienia bagatelne i podprogowe są realną szansą na rozwój sprzedaży do sektora publicznego. Warto je monitorować, analizować i traktować równie poważnie jak większe przetargi.

Autor: Mikołaj Grelewicz

CEO w Mimira

AI do Zamówień Publicznych