REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Prof. Modzelewski: Z tytułu jednej czynności można legalnie wystawić więcej niż jedną fakturę VAT. Szokująca interpretacja Dyrektora KIS

Prof. Modzelewski: Z tytułu jednej czynności można legalnie wystawić więcej niż jedną fakturę VAT. Szokująca interpretacja Dyrektora KIS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lipca 2026, 13:42
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
KSeF, faktury, obowiązek podatkowy w VAT
Prof. Modzelewski: Z tytułu jednej czynności można legalnie wystawić więcej niż jedną fakturę VAT. Szokująca interpretacja Dyrektora KIS
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Komentując jedną z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, prof. dr hab. Witold Modzelewski przypomina, że w aktualnym stanie prawnym są trzy postacie faktury (papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana). Każda z nich jest ważna i zgodna z prawem: nawet w przypadku, gdy jest obowiązek nadania jej postaci ustrukturyzowanej, nie ma zakazu wystawienia też z tego tytułu jej w postaci papierowej lub elektronicznej. Jeżeli każda z tych postaci faktury podaje dane zgodne z rzeczywistością, to nie ma do nich zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Czyli nie jest prawdą - jak twierdzi Dyrektor KIS - że każda z tych postaci może powodować obowiązek zapłaty podatku wynikający z ww. przepisu.

Szokująca interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Jednak poglądy prawne władzy dotyczące podatku od towarów i usług mogą być szokujące, zwłaszcza gdy pojawiają się przy okazji działalności… interpretacyjnej. Jeżeli nawet tylko część z nich byłoby zastosowane praktycznie, to wszyscy (lub prawie wszyscy) podatnicy VAT czynni byliby w stanie niespłacalnych obiektywnie zaległości podatkowych oraz byliby podejrzani o masowe przestępstwa skarbowe. O jaki najnowszy pogląd tu idzie? Już cytuję „obowiązek zapłaty podatku wynikający z ww. przepisu (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT) (…) może wystąpić również, jeżeli podatnik wystawi kilka faktur dokumentujących tę samą czynność” – interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2026 r. (0114-KDIP1-3.4012.298.2026.1.KP). Przecierając oczy nie mogę uwierzyć: z jakiego przepisu można wywieść ten pogląd?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Ustawodawca pozwala na podwójne fakturowanie

Przecież ustawodawca wręcz nakazuje podwójne fakturowanie np. na podstawie art. 106nf i 106nh ustawy o VAT oraz dozwala (wręcz zaleca) na podstawie art. 106nda tej ustawy. Czy to powoduje, że trzeba płacić podwójny VAT, a w przypadku, gdy należy jeszcze udostępnić (obowiązkowo!) faktury ustrukturyzowane podmiotom wymienionym w art. 106gb ust. 4 tej ustawy - potrójny. Przypomnę o co tu idzie – na podstawie tych przepisów wystawia się z tytułu danej czynności:
1) fakturę elektroniczną przekazywaną bezpośrednio do kontrahenta i na tej podstawie płaci się VAT (pierwsza faktura),
2) fakturę ustrukturyzowaną (druga faktura), bo trzeba ją „wysłać do KSeF” (są terminy ustawowe!),
3) fakturę papierową lub elektroniczną, która jest postacią „udostępnienia” faktury podmiotom wymienionym w art. 106gb ust. 4 tej ustawy.

To są aż trzy faktury w sensie materialnym i prawnym, czyli obiektywnie wystawia się kilka faktur (obowiązkowo) z tytułu danej czynności. Jeśli na ich podstawie trzeba trzykrotnie zapłacić VAT, te przepisy są rażąco sprzeczne z prawem UE. Przecież każdą z tych postaci faktury wystawił podatnik z tytułu czynności opodatkowanej i w dodatku w wykonaniu obowiązku ustawowego. A art. 108 ust. 1 adresowany jest tylko do podmiotów nie będących podatnikami; podatnikami stajemy się ex lege z tytułu wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu.

To nie koniec: na podstawie art. 106gb ust. 5 i 5a tej ustawy nie tylko podatnik, ale również kontrahent może „użyć faktury poza KSeF” w postaci innej niż ustrukturyzowana. I tych przypadków może być dowolna ilość: dana czynność może być udokumentowana jedną fakturą ustrukturyzowaną i np. 10 fakturami papierowymi poza KSeF.

Trzy ważne i legalne postacie faktury

W sensie prawnym są trzy postacie faktury (papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana). Każda z nich jest ważna i zgodna z prawem: nawet w przypadku, gdy jest obowiązek nadania jej postaci ustrukturyzowanej, nie ma zakazu wystawienia też z tego tytułu jej w postaci papierowej lub elektronicznej. Robimy tak na co dzień: jedną fakturę wysyła się do KSeF, drugi dokument też pod nazwą faktura wysyła się do kontrahenta. Jeśli ktoś twierdzi, że jest to jakaś „wizualizacja”, która nie jest „fakturą” - nie czytał ustawy.

Już nie ma przepisów zakazujących odliczenia VAT, gdy wystawiono więcej niż jeden oryginał faktury

Przypomnę również, że swego czasu uchylono przepisy wprowadzające zakaz odliczania podatku naliczanego w przypadku, gdy wystawiono więcej niż jeden oryginał faktury, bo były sprzeczne z prawem UE (słusznie). Bo kiedyś było inaczej: był jeden oryginał, z którego można było odliczyć VAT, oraz dowolna ilość kopii. Teraz może być dowolna ilość oryginałów faktury, które w dodatku mogą mieć aż trzy postacie. Każda z tych postaci jest odrębnym egzemplarzem faktury i siłą rzeczy może mieć odrębny numer i datę wystawienia – numeracja faktury należy do podatnika. Jeśli chcemy, aby faktura miała tylko jedną postać, a inne jej postacie miałyby być nielegalne, to trzeba zmienić przepisy ustawy a przede wszystkim napisać w art. 2 pkt. 31 i 32 ustawy o VAT, że faktura ma postać: papierową ALBO elektroniczną ALBO ustrukturyzowaną. Byłoby to jednak rażąco sprzeczne z prawem UE.

Reasumując: każda z trzech ustawowych postaci faktury jest legalna: jeżeli podaje dane zgodne z rzeczywistością, to nie ma do nich zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Na koniec refleksja ogólna: po co to zamieszanie?

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy umowa musi trafiać do CRU? Praktyczne przykłady i rozwiązania.

Sprawdź

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Unijne regulacje uderzają w biznes. Czy polskie firmy zdążą wdrożyć CSRD, NIS2, DORA i AI Act?
13 lip 2026

CSRD, NIS2, DORA i AI Act zmieniają zasady prowadzenia biznesu w Europie. Dla polskich przedsiębiorstw oznacza to nowe obowiązki w zakresie raportowania, cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Eksperci podkreślają jednak, że zgodność z unijnymi regulacjami może stać się nie tylko wyzwaniem, ale także źródłem przewagi konkurencyjnej.
Prof. Modzelewski: Z tytułu jednej czynności można legalnie wystawić więcej niż jedną fakturę VAT. Szokująca interpretacja Dyrektora KIS
13 lip 2026

Komentując jedną z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, prof. dr hab. Witold Modzelewski przypomina, że w aktualnym stanie prawnym są trzy postacie faktury (papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana). Każda z nich jest ważna i zgodna z prawem: nawet w przypadku, gdy jest obowiązek nadania jej postaci ustrukturyzowanej, nie ma zakazu wystawienia też z tego tytułu jej w postaci papierowej lub elektronicznej. Jeżeli każda z tych postaci faktury podaje dane zgodne z rzeczywistością, to nie ma do nich zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Czyli nie jest prawdą - jak twierdzi Dyrektor KIS - że każda z tych postaci może powodować obowiązek zapłaty podatku wynikający z ww. przepisu.
Zamówienie podprogowe i zamówienia bagatelne w 2026 roku – zasady udzielania zamówień publicznych poniżej progu PZP
13 lip 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zamówienia publiczne o wartości poniżej 170 000 zł pozostają poza pełnym reżimem ustawy PZP. Nie oznacza to jednak dowolności – zamawiający nadal muszą zapewnić przejrzystość, uczciwą konkurencję i właściwe dokumentowanie zakupów. Sprawdź, czym są zamówienia podprogowe, jak wygląda ich udzielanie i dlaczego stanowią szansę dla firm chcących wejść na rynek zamówień publicznych.
Matka dała córce dużą gotówkę na mieszkanie. Fiskus nie naliczył podatku
13 lip 2026

Duża gotówka od najbliższej rodziny zwykle oznacza konieczność dopełnienia formalności podatkowych. W jednej ze spraw rozpatrywanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kobieta otrzymała od matki pieniądze w gotówce na zakup mieszkania, ale fiskus uznał, że podatek od darowizny nie jest należny. O wszystkim przesądził jej status pobytu w Polsce oraz kilka warunków zapisanych w przepisach.

REKLAMA

Masz ponad 1 ha ziemi? Nawet jeśli nic nie uprawiasz, możesz mieć obowiązek zapłaty za brak OC
13 lip 2026

Wielu właścicieli ziemi rolnej jest przekonanych, że skoro niczego nie uprawiają i nie prowadzą gospodarstwa, nie muszą kupować OC rolnika. To jeden z najczęstszych błędów. Obowiązek posiadania ubezpieczenia powstaje już przy samym posiadaniu gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha – nawet wtedy, gdy pole stoi puste, zostało odziedziczone albo jest jedynie inwestycją. W 2026 roku za brak ważnej polisy grozi kara, a w razie wypadku koszty mogą sięgać milionów złotych.
Rząd szykuje duże zmiany w raportowaniu ESG. Tysiące firm unikną nowych obowiązków
13 lip 2026

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, która znacząco ograniczy obowiązki związane ze sprawozdawczością ESG. Zmiany wynikają z nowych regulacji unijnych i mają zawęzić grono firm zobowiązanych do raportowania zrównoważonego rozwoju.
Faktura w walucie obcej w KSeF – dwa zasadnicze warunki wystawienia. Jaki kurs waluty? Jak uniknąć typowych błędów?
10 lip 2026

Wraz z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienił się techniczny sposób wystawiania i raportowania faktur w walucie obcej do administracji skarbowej. Zmienione zostały zasady dotyczące dat na e-fakturze, prezentacji kwot (w obcej walucie i w złotych) oraz zgodności dokumentu z wymogami struktury KSeF. Firmy realizujące sprzedaż zagraniczną powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wystawianie faktur w KSeF, aby uniknąć błędów formalnych i konieczności dokonywania korekt.
Podniesienie drugiego progu podatkowego coraz bliżej. Zaplanowano rozmowy ministrów
13 lip 2026

Rozmowy dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego z 120 tys. do 140 tys. zł zostały przesunięte na dzisiejszy poniedziałek. Spotkanie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim ma dotyczyć projektu nowelizacji ustawy o PIT, który – według autorów – przyniósłby realne korzyści dla klasy średniej i niższe podatki dla wielu Polaków.

REKLAMA

Zarządzanie procesowe w BPO: dlaczego perspektywa klienta decyduje o jakości outsourcingu
09 lip 2026

Zarządzanie procesowe w BPO to sposób organizacji pracy, w którym usługę projektuje się i mierzy wzdłuż całej ścieżki klienta, od przekazania dokumentu do dostarczenia gotowego wyniku, zamiast wzdłuż wewnętrznych działów dostawcy. Punktem odniesienia jest efekt końcowy, za który klient płaci i wartość dodana, której klient oczekuje, a nie struktura organizacyjna firmy outsourcingowej. To rozróżnienie brzmi technicznie, ale ma bardzo konkretne konsekwencje biznesowe: decyduje o tym, czy rozliczenie jest gotowe na czas, gdzie powstają błędy i jak szybko usługa nadąża za rosnącym biznesem klienta. Joanna Romaszewska, Kierownik BPO w Meritoros, wyjaśnia, dlaczego w outsourcingu procesów biznesowych podejście procesowe nie jest formalnością, tylko warunkiem dostarczenia jakości.
Unia Europejska obniża cła na towary z USA – co oznacza rozporządzenie (UE) 2026/1455 dla importerów?
09 lip 2026

Od 1 lipca 2026 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/1455, które wprowadza preferencyjne stawki celne dla wielu towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Jest to jeden z najważniejszych kroków w odbudowie relacji handlowych pomiędzy Unią Europejską a USA i jednocześnie zmiana, która może realnie obniżyć koszty importu dla przedsiębiorców.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA