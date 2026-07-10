Podniesienie drugiego progu podatkowego coraz bliżej. Zaplanowano rozmowy ministrów

Rozmowy dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego z 120 tys. do 140 tys. zł zostały przesunięte na poniedziałek. Spotkanie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim ma dotyczyć projektu nowelizacji ustawy o PIT, który – według autorów – przyniósłby realne korzyści dla klasy średniej i niższe podatki dla wielu Polaków.

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Spotkanie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim ws. projektu nowelizacji ustawy o PIT, który podnosi drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł, przeniesiono na poniedziałek - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w źródłach zbliżonych do partii. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w tym tygodniu.

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Projekt zakłada podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł

Chodzi o projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie w połowie kwietnia. Projekt zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tys. zł.

Dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc. Obecnie dla dochodu do 120 tys. zł rocznie stawka podatku wynosi 12 proc., a dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc. Proponowane rozwiązanie oznaczałoby, że więcej osób mogłoby dłużej korzystać z niższej stawki podatkowej, zanim ich dochody zostałyby objęte wyższym, 32-procentowym podatkiem.

Autorzy projektu: zmiany mają odciążyć klasę średnią

Według autorów projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

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W uzasadnieniu wskazano, że podwyższenie drugiego progu podatkowego przełożyłoby się na realne odciążenie osób o średnich dochodach: „Podwyższenie drugiego progu podatkowego przełożyłoby się na realne odciążenie osób o średnich dochodach – średnio o około 2600 zł rocznie.” To jeden z głównych argumentów zwolenników zmian, którzy wskazują, że obecne limity nie nadążają za wzrostem wynagrodzeń i inflacją.

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Projekt popiera także prezydent Karol Nawrocki

W kwietniu inicjatywę posłów Polski 2050 poparł prezydent Karol Nawrocki, który w sierpniu ubiegłego roku złożył podobny projekt. Zmiany proponowane przez prezydenta, dotyczą m.in. podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł oraz zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

Poniedziałkowe spotkanie ministrów może okazać się ważnym krokiem w dalszych pracach nad zmianami w systemie podatkowym. Proponowane rozwiązania mogłyby objąć miliony podatników w Polsce.

Jak działa drugi próg podatkowy?

Wyjaśnijmy, że podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że wysokość podatku rośnie wraz z dochodem, ale wyższa stawka obejmuje jedynie część zarobków przekraczającą określony limit. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej obowiązują obecnie dwa progi. Dochody do 120 tys. zł są opodatkowane stawką 12 proc., natomiast po przekroczeniu tej kwoty nadwyżka objęta jest stawką 32 proc.

W praktyce oznacza to, że podatnik nie traci nagle prawa do niższej stawki dla wcześniej zarobionych pieniędzy. Pierwsze 120 tys. zł nadal rozliczane jest według 12 proc., a wyższy podatek pojawia się dopiero przy kolejnych zarobionych złotówkach. To właśnie ten mechanizm najczęściej budzi nieporozumienia.

Skąd bierze się wysoka dopłata przy rozliczeniu PIT?

Wiele osób przekonuje się o wejściu w drugi próg podatkowy PIT dopiero podczas składania rocznego zeznania podatkowego. Dzieje się tak dlatego, że w ciągu roku zaliczki na podatek często pobierane są według podstawowej stawki 12 proc. Jeśli przekroczenie limitu nastąpiło pod koniec roku albo podatnik miał kilka źródeł dochodu jednocześnie, może pojawić się konieczność dopłaty podatku po złożeniu PIT-u.

Taka jednorazowa dopłata bywa odczuwalna i właśnie wtedy pojawia się wrażenie, że państwo zabrało ogromną część dodatkowych zarobków. W rzeczywistości fiskus jedynie wyrównuje różnicę między zaliczkami pobranymi wcześniej a faktycznym podatkiem należnym od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku obniża PIT. To obecnie 30 tys. zł

Warto pamiętać, że w Polsce nadal obowiązuje kwota wolna od podatku wynosząca 30 tys. zł. Dzięki niej podatek zostaje pomniejszony o kwotę 3600 zł rocznie. To rozwiązanie sprawia, że osoby osiągające niższe dochody płacą realnie mniejszy PIT, a część podatników w ogóle nie oddaje podatku dochodowego.

Kwota zmniejszająca podatek wyliczana jest w następujący sposób:



30000 × 12% = 3600



Oznacza to, że osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie korzystają w praktyce z pełnego zwolnienia z PIT.

Tabela: Skala podatkowa (progi podatkowe), zgodnie z art. 27 ustawy o PIT

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi: ponad do 120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł 120 000 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Przykład: podwyżka i wejście w drugi próg podatkowy PIT

Przykładem może być sytuacja pani Anny, która pracuje jako grafik komputerowy. W 2024 roku jej dochód wyniósł 110 tys. zł, dlatego cały zarobek mieścił się w pierwszym progu podatkowym. Rok później dostała nowe zlecenia i podniosła swoje stawki, dzięki czemu zarobiła już 130 tys. zł.

Mimo przekroczenia limitu 120 tys. zł nie oznaczało to jednak, że cały jej dochód został opodatkowany stawką 32 proc. Nadal korzystała z niższej stawki dla pierwszych 120 tys. zł, natomiast wyższy podatek objął jedynie dodatkowe 10 tys. zł dochodu. To właśnie dlatego przekroczenie progu podatkowego nie powoduje sytuacji, w której podatnik nagle zaczyna tracić finansowo na wyższych zarobkach.

Czy warto bać się drugiego progu podatkowego?

Eksperci podatkowi podkreślają, że przekroczenie progu 120 tys. zł nie jest karą za wyższe dochody. Mimo wyższej stawki podatnik nadal zarabia więcej „na rękę” niż wcześniej. Nie istnieje sytuacja, w której podwyżka lub dodatkowe zlecenie sprawiają, że po rozliczeniu rocznym ktoś otrzymuje mniej pieniędzy niż przed przekroczeniem progu.

W praktyce drugi próg podatkowy oznacza jedynie, że państwo pobiera wyższy podatek od części dodatkowych dochodów. To podstawowa zasada progresywnego systemu podatkowego, który obowiązuje w Polsce już od wielu lat.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

FAQ – drugi próg podatkowy i planowane zmiany w PIT

Kiedy ma odbyć się spotkanie w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego?

Spotkanie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim zostało przeniesione na poniedziałek. Rozmowy mają dotyczyć projektu nowelizacji ustawy o PIT przewidującego podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

Na czym polega projekt podniesienia drugiego progu podatkowego?

Projekt zakłada zwiększenie limitu drugiego progu podatkowego z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł rocznie. Oznaczałoby to, że dochody do 140 tys. zł byłyby nadal opodatkowane stawką 12 proc., a dopiero nadwyżka ponad tę kwotę byłaby objęta stawką 32 proc.

Ile obecnie wynosi drugi próg podatkowy?

Obecnie drugi próg podatkowy zaczyna się po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu rocznie. Dochody do tej kwoty są opodatkowane stawką 12 proc., natomiast nadwyżka ponad 120 tys. zł podlega opodatkowaniu stawką 32 proc.

Kto skorzysta na podniesieniu drugiego progu podatkowego?

Na zmianach mogłyby skorzystać przede wszystkim osoby należące do klasy średniej oraz podatnicy osiągający dochody pomiędzy 120 tys. a 140 tys. zł rocznie. Według autorów projektu przeciętna korzyść mogłaby wynieść około 2600 zł rocznie.

Czy po przekroczeniu progu 120 tys. zł cały dochód jest opodatkowany stawką 32 proc.?

Nie. To jeden z najczęstszych mitów dotyczących PIT. Wyższa, 32-procentowa stawka obejmuje wyłącznie część dochodu przekraczającą próg podatkowy. Pierwsze 120 tys. zł nadal jest opodatkowane stawką 12 proc.

Jak działa drugi próg podatkowy w Polsce?

Polski system podatkowy jest progresywny. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodów wyższa stawka podatku obejmuje jedynie nadwyżkę ponad określony limit, a nie cały osiągnięty dochód.

Dlaczego niektórzy muszą dopłacać podatek po rozliczeniu PIT?

Dopłata podatku pojawia się najczęściej wtedy, gdy podatnik przekroczył drugi próg pod koniec roku lub osiągał dochody z kilku źródeł jednocześnie. W takiej sytuacji fiskus wyrównuje różnicę pomiędzy zaliczkami pobranymi wcześniej a rzeczywistym podatkiem należnym.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2026 roku?

Kwota wolna od podatku nadal wynosi 30 tys. zł. Dzięki niej podatek zostaje pomniejszony o 3600 zł rocznie, co oznacza, że osoby osiągające dochody do 30 tys. zł rocznie w praktyce nie płacą PIT.

Czy przekroczenie drugiego progu podatkowego oznacza niższe zarobki „na rękę”?

Nie. Przekroczenie progu podatkowego nie powoduje, że podatnik zaczyna zarabiać mniej. Wyższa stawka podatku obejmuje jedynie część dodatkowego dochodu, dlatego każda podwyżka lub dodatkowe zlecenie nadal zwiększają realne dochody.

Kto popiera podniesienie drugiego progu podatkowego?

Projekt złożony przez posłów Polski 2050 poparł również prezydent Karol Nawrocki. W ubiegłym roku przedstawił on podobną propozycję, obejmującą m.in. podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł oraz wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci.

Kiedy zmiany w drugim progu podatkowym mogłyby wejść w życie?

Na razie nie podano terminu wejścia w życie nowych przepisów. Projekt znajduje się na etapie rozmów i dalszych prac legislacyjnych, dlatego ostateczny kształt i termin ewentualnych zmian będą zależały od decyzji rządu i parlamentu.