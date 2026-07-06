Czy sprzedaż e-waluty z gry komputerowej jest zwolniona z VAT?

Rozwój rynku cyfrowego powoduje, że coraz częściej pojawiają się wątpliwości dotyczące zasad opodatkowania transakcji z wykorzystaniem wirtualnych aktywów. Jednym z takich zagadnień była możliwość zastosowania zwolnienia z VAT do sprzedaży waluty wykorzystywanej wyłącznie w grze komputerowej.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, polegającą na obrocie walutą wykorzystywaną w grze komputerowej. Wnioskodawca nabywał e-walutę od podmiotów trzecich, innych graczy lub za pośrednictwem tokenów nabywanych na zdecentralizowanej giełdzie kryptowalut, które następnie można wymienić za pomocą systemu gry. Następnie nabywane e-waluty są odsprzedawane innym użytkownikom gry za wynagrodzeniem.

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Wnioskodawca wskazał przy tym, że sam nie tworzył e-waluty, lecz jedynie nabywał ją i odsprzedawał w niezmienionej postaci. E-waluta pełniła funkcję środka płatniczego wyłącznie w ramach gry komputerowej, umożliwiając nabywanie wirtualnych przedmiotów i usprawnień, przy czym mogła być również przedmiotem obrotu za środki pieniężne. Sprzedaż odbywała się w pełni zdalnie, a przekazanie e-waluty następowało po otrzymaniu zapłaty.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy prowadzona przez niego działalność polegająca na sprzedaży e-waluty wykorzystywanej w grze komputerowej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Czy e-waluta powinna być zwolniona z VAT?

W ocenie wnioskodawcy sprzedaż e-waluty stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, jednak w jego ocenie korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał przy tym, że prowadzona przez niego działalność polega wyłącznie na nabywaniu e-waluty od innych podmiotów i jej dalszej odsprzedaż oraz na fakt, że pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem istnieje bezpośredni związek. Jednocześnie argumentował, że e-waluta pełni w ramach gry funkcję środka płatniczego, umożliwia nabywanie wirtualnych przedmiotów oraz może być przedmiotem obrotu pomiędzy użytkownikami. W konsekwencji uznał, że transakcje dotyczące jej sprzedaży powinny korzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla transakcji dotyczących walut.

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Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Organ potwierdził, że sprzedaż e-waluty stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak uznał, że transakcje te nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

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Organ powołał się na orzecznictwo TSUE, wskazując, że zgodnie z wyrokiem w sprawie C-264/14 Hedqvist zwolnienie z VAT może obejmować również waluty nietradycyjne, jeżeli zostały zaakceptowane jako alternatywny środek płatniczy i ich jedynym przeznaczeniem jest pełnienie funkcji środka płatniczego. Jednocześnie Dyrektor KIS odwołał się do nowszego wyroku TSUE z 5 marca 2026 r. w sprawie C-472/24, z którego wynika, że waluta wykorzystywana wyłącznie w grze komputerowej, która nie będzie stanowiła funkcji środka płatniczego w obrocie gospodarczym nie będzie spełniała tych warunków i tym samym zwolnienie z VAT nie znajdzie w takim przypadku zastosowania.

W związku z powyższym w ocenie organu e-waluta przedstawiona przez wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie w ramach gry komputerowej nie może zostać uznana za walutę objętą wskazanym zwolnieniem. Kluczowe znaczenie miało to, że poza środowiskiem gry nie stanowi ona akceptowanego środka płatniczego służącego do nabywania rzeczywistych towarów lub usług, a jej funkcja ogranicza się wyłącznie do wykorzystania w grze. W konsekwencji Dyrektor KIS uznał, że sprzedaż e-waluty nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia z VAT i powinna zostać opodatkowana według właściwej stawki podatku, jeżeli miejscem świadczenia usługi jest terytorium Polski.

Interpretacja potwierdza, że sprzedaż e-waluty wykorzystywanej wyłącznie w grze komputerowej stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Jednocześnie samo pełnienie funkcji środka płatniczego w ramach gry nie jest wystarczające do zastosowania zwolnienia przewidzianego dla transakcji dotyczących walut, jeżeli e-waluta nie funkcjonuje jako środek płatniczy w obrocie gospodarczym poza środowiskiem gry.

Sławomir Buszko Partner ID Advisory Doradca Podatkowy

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