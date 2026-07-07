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Czy nieodzyskana kaucja za opakowania może być kosztem podatkowym?

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07 lipca 2026, 06:00
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Czy nieodzyskana kaucja za opakowania może być kosztem podatkowym?
Czy nieodzyskana kaucja za opakowania może być kosztem podatkowym?
Shutterstock

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Wprowadzenie systemu kaucyjnego może rodzić pytania dotyczące skutków podatkowych związanych z nieodzyskaniem kaucji za opakowania. Jedno z nich, przedstawione przez samorządową instytucję kultury, było przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja z 25 maja 2026 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.143.2026.1.JG).

Nieodzyskana kaucja za opakowania a koszt podatkowy

Sprawa dotyczyła samorządowej instytucji kultury, która w ramach swojej działalności organizuje imprezy kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne. W złożonym wniosku wyróżniono między innymi organizację koncertów muzycznych, rajdów rowerowych, biegów ulicznych, rozgrywek meczowych. Wskazano przy tym, że w trakcie tych wydarzeń zapewniane są napoje chłodzące objęte systemem kaucyjnym, instytucja nie zobowiązuje przy tym artystów jak i uczestników tych imprez do zwrotu opakowań napojów w związku z czym są one często zabierane przez uczestników lub zgniatane.

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W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zapłatą kaucji w przypadku, gdy jej odzyskanie nie jest możliwe z uwagi na utratę lub zniszczenie opakowań objętych systemem kaucyjnym. Stanęła przy tym na stanowisku, że co do zasady wydatek na kaucję nie stanowi kosztu uzyskania przychodu ze względu na fakt zwrotnego charakteru kaucji przez co nie jest spełniona przesłanka definitywności. W opisanym przypadku w ocenie Instytucji jednak wydatek stał się definitywny, ponieważ opakowania podlegające zwrotowi zostały zniszczone lub zabrane przez uczestników przez co nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu kaucji. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy wydatek ten mógł stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zależy od okoliczności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie. Wskazał przy tym, że poniesiony wydatek należy oceniać przede wszystkim pod kątem celowości, ma ona bowiem kluczowe znaczenie przy ocenie uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu. W tym zakresie organ odniósł się do opisu stanu faktycznego, z którego wynikało, że zapewnienie napojów chłodzących związane jest bezpośrednio z organizowanymi wydarzeniami związanymi z działalnością Instytucji. Brak możliwości odzyskania kaucji w związku z zniszczeniem lub utratą opakowań w ocenie organu stanowił natomiast skutek uzasadnionego ryzyka związanego z działalnością statutową. W związku z powyższym możliwe będzie zaliczenie wydatków na kaucje do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja potwierdza, że w określonych okolicznościach nieodzyskana kaucja za opakowania objęte systemem kaucyjnym może stanowić koszt uzyskania przychodów. Kluczowe znaczenie ma wykazanie związku wydatku z prowadzoną działalnością oraz to, że brak możliwości odzyskania kaucji wynika z normalnego ryzyka związanego z jej prowadzeniem.

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