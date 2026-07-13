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Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » Masz ponad 1 ha ziemi? Nawet jeśli nic nie uprawiasz, możesz mieć obowiązek zapłaty za brak OC

Masz ponad 1 ha ziemi? Nawet jeśli nic nie uprawiasz, możesz mieć obowiązek zapłaty za brak OC

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13 lipca 2026, 10:36
Adam Kuchta
Adam Kuchta
oc rolnik ziemia
Masz ponad 1 ha gruntu? Brak OC rolnika może oznaczać karę i ogromne koszty
Adam Kuchta
INFOR

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Wielu właścicieli ziemi rolnej jest przekonanych, że skoro niczego nie uprawiają i nie prowadzą gospodarstwa, nie muszą kupować OC rolnika. To jeden z najczęstszych błędów. Obowiązek posiadania ubezpieczenia powstaje już przy samym posiadaniu gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha – nawet wtedy, gdy pole stoi puste, zostało odziedziczone albo jest jedynie inwestycją. W 2026 roku za brak ważnej polisy grozi kara, a w razie wypadku koszty mogą sięgać milionów złotych.

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Masz ponad 1 ha ziemi? Ten obowiązek dotyczy Cię nawet wtedy, gdy niczego nie uprawiasz

Wielu właścicieli gospodarstw wciąż nie zdaje sobie sprawy, że obowiązek wykupienia OC rolnika powstaje już w dniu objęcia gospodarstwa w posiadanie. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz aktywną produkcję, czy ziemia chwilowo leży odłogiem. Liczy się sam fakt posiadania gospodarstwa powyżej 1 ha.

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Podstawą prawną jest art. 4 ust. 2 ustawy z 23 października 2023 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2500). Ustawa ta określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika, a także sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia tej umowy oraz konsekwencje jego niespełnienia.

Ważne

W 2026 roku przepisy nadal obowiązują i są egzekwowane – właściciele gruntów powyżej 1 ha muszą spełniać konkretne warunki.

Co obejmuje obowiązkowe OC rolnika i kiedy działa ochrona?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników chroni nie tylko samego właściciela gospodarstwa, ale również każdą osobę pracującą w nim w okresie trwania polisy. Ochrona działa wtedy, gdy wyrządzona zostanie szkoda osobie trzeciej – czyli komuś spoza gospodarstwa. Chodzi m.in. o sytuacje, w których:

  • osoba poszkodowana dozna uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa lub umrze w wyniku wypadku,
  • dojdzie do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia,
  • szkoda powstanie podczas prac polowych, obsługi zwierząt czy innych czynności w gospodarstwie,
  • dojdzie do zdarzenia na drodze publicznej z udziałem pojazdu wolnobieżnego należącego do rolnika,
  • szkoda powstanie wskutek rażącego niedbalstwa, a nawet działania umyślnego rolnika lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

W razie poważnego zdarzenia mówimy o ogromnych kwotach – suma gwarancyjna wynosi 5 mln euro przy szkodach osobowych i 1 mln euro przy szkodach w mieniu. To górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela.

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Nie wszystko pokryje ubezpieczenie. Te szkody są wyłączone z OC rolnika

Zakład ubezpieczeń nie pokryje szkód:

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  • wynikających z chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
  • polegających na utracie gotówki,
  • związanych z karami pieniężnymi,
  • dotyczących rzeczy wypożyczonych, przechowywanych lub przyjętych do naprawy,
  • wynikających z zanieczyszczenia lub skażenia środowiska.

Warto znać te wyłączenia! Wielu rolników błędnie zakłada bowiem, że wykupienie ubezpieczenia OC chroni „od wszystkiego”.

Masz ziemię po rodzicach albo kupiłeś ją jako inwestycję? Możesz podlegać obowiązkowi OC

To jeden z najczęściej pomijanych faktów. Ubezpieczenie OC rolnika dotyczy samego posiadania gospodarstwa, a nie wyłącznie prowadzenia produkcji rolnej. Oznacza to, że:

  • brak aktualnych upraw czy hodowli nie zwalnia z obowiązku,
  • dłuższy wyjazd lub przebywanie poza gospodarstwem nie znosi konieczności posiadania polisy.
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OC rolnika odnawia się automatycznie. Są jednak wyjątki

Umowę OC rolnika zawiera się na minimum 12 miesięcy. Po tym czasie następuje automatyczne odnowienie na kolejne 12 miesięcy – z mocy prawa, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Automatyczne wznowienie nie nastąpi jednak m.in. w przypadku:

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  • wypowiedzenia umowy,
  • nieopłacenia składki w całości,
  • upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń,
  • sprzedaży lub dziedziczenia gospodarstwa.

Jeśli rolnik nie chce przedłużenia, wystarczy złożyć wypowiedzenie. Aby umowa nie uległa automatycznemu wznowieniu wystarczy najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta nadać list z wypowiedzeniem ‒ będzie tu decydowała data stempla pocztowego.

Brak OC rolnika w 2026 roku? Sprawdź, ile wynosi kara

W 2026 r. wysokość sankcji wzrosła. Kara za brak obowiązkowego OC rolnika jest bowiem bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, dlatego opłata za brak ubezpieczenia to jedna dziesiąta tej kwoty – 480 zł. Kara nakładana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Organ ten może przeprowadzać kontrole m.in. na podstawie danych z rejestrów oraz informacji przekazywanych przez gminy.

Warto pamiętać, że opłata za brak OC to jedno. Jeśli w tym czasie dojdzie do wypadku, Fundusz wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie będzie dochodził zwrotu całej kwoty od nieubezpieczonego rolnika.

Kto jeszcze może kontrolować polisę OC? Do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC rolnika uprawnieni są również:

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  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa,
  • starosta.
Ważne

Dowodem spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC rolnika jest aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy.

Nie tylko kara. Wypadek bez polisy może oznaczać dług na lata

Roczna składka zwykle nie jest wysoka. Natomiast brak OC może skutkować nie tylko karą administracyjną, ale przede wszystkim koniecznością pokrycia wielotysięcznych – a czasem wielomilionowych – roszczeń.

Dlatego też właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha powinni sprawdzić, czy ich polisa OC jest aktualna. Warto również upewnić się, że ochrona obejmuje cały okres posiadania gospodarstwa, bez przerw w ubezpieczeniu.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz.U. 2023 poz. 2500

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FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące OC rolnika

1. Kto musi wykupić obowiązkowe OC rolnika?

Każdy właściciel (posiadacz) gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych. Obowiązek powstaje z dniem objęcia gospodarstwa w posiadanie – niezależnie od tego, czy prowadzona jest produkcja rolna.

2. Czy muszę mieć OC, jeśli ziemia leży odłogiem i niczego nie uprawiam?

Tak. Obowiązek dotyczy samego faktu posiadania gospodarstwa powyżej 1 ha, a nie prowadzenia aktywnej działalności rolniczej.

3. Jaka jest podstawa prawna tego obowiązku?

Obowiązek wynika z art. 4 ust. 2 ustawy z 23 października 2023 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2500), ogłoszonej obwieszczeniem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Co obejmuje obowiązkowe OC rolnika?

Polisa chroni rolnika oraz osoby pracujące w gospodarstwie w czasie trwania umowy, gdy dojdzie do szkody wyrządzonej osobie trzeciej (spoza gospodarstwa), m.in. gdy:

  • ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu lub umrze w wyniku wypadku,
  • dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
  • szkoda powstanie podczas prac polowych, obsługi zwierząt czy innych czynności w gospodarstwie,
  • zdarzenie nastąpi na drodze publicznej z udziałem pojazdu wolnobieżnego rolnika,
  • szkoda powstanie wskutek rażącego niedbalstwa lub nawet działania umyślnego.

5. Jakie są sumy gwarancyjne?

  • 5 mln euro – w przypadku szkód osobowych,
  • 1 mln euro – w przypadku szkód w mieniu.
    To maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela za jedno zdarzenie.

6. Czego polisa OC rolnika nie obejmuje?

Ubezpieczenie nie pokryje m.in. szkód:

  • wynikających z chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
  • polegających na utracie gotówki,
  • związanych z karami pieniężnymi,
  • dotyczących rzeczy wypożyczonych lub przyjętych do naprawy,
  • wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

OC nie jest więc ochroną „od wszystkiego”.

7. Na jaki okres zawiera się umowę?

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy i odnawia się automatycznie na kolejny rok, o ile nie zostanie skutecznie wypowiedziana.

8. Kiedy nie dochodzi do automatycznego odnowienia polisy?

M.in. w przypadku:

  • wypowiedzenia umowy,
  • nieopłacenia składki w całości,
  • upadłości lub likwidacji ubezpieczyciela,
  • sprzedaży lub dziedziczenia gospodarstwa.

9. Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?

Wystarczy nadać wypowiedzenie najpóźniej dzień przed końcem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Decyduje data stempla pocztowego.

10. Ile wynosi kara za brak OC rolnika w 2026 roku?

W 2026 r. kara wynosi 480 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł brutto). Sankcję nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Najczęstszy błąd: „mam tylko ziemię, więc OC mnie nie dotyczy”

W praktyce problemy najczęściej dotyczą nie dużych gospodarstw prowadzących produkcję, lecz osób, które:

  • odziedziczyły ziemię,
  • kupiły działki rolne jako lokatę kapitału,
  • wydzierżawiły grunty sąsiadowi,
  • czasowo zaprzestały upraw,
  • mieszkają w mieście i tylko formalnie są właścicielami gospodarstwa.

Wiele osób błędnie zakłada, że skoro „na polu nic się nie dzieje”, obowiązek OC nie istnieje. Tymczasem przepisy są jednoznaczne – liczy się samo posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha.

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Źródło: INFOR
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