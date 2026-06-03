Nabycie sprawdzające – Krajowa Administracja Skarbowa wydała stanowcze oświadczenie. To ważne przed zbliżającymi się wakacjami

Nabycie sprawdzające przeprowadzane przez pracowników KAS budzi wiele kontrowersji. W przestrzeni publicznej ocenia się je głównie w kontekście moralnym. A co na ten temat mówią przepisy? Wiele osób nie wie, że takie działanie pracowników KAS jest już od dawna legalne i posiada jednoznaczne podstawy prawne. Warto o tym wiedzieć przed zbliżającymi się wakacjami.

Nabycie sprawdzające - legalne narzędzie czy prowokacja

W mediach społecznościowych, na profilu Krajowej Administracji Skarbowej pojawiło się oświadczenie dotyczące tzw. nabycia sprawdzającego. Chodzi o instytucję uregulowaną w art. 94k–94x ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, która jest dostępna dla pracowników organów podatkowych od 1 stycznia 2022 r. W praktyce w przekazach medialnych jest ona często określana jako prowokacja i analizowana w kontekście moralnym. W najbliższych tygodniach, w związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym jej praktyczne znaczenie zapewne wzrośnie, bo jak powszechnie wiadomo, lato to czas, w którym w miejscowościach o charakterze wypoczynkowym liczba przypadków sprzedaży prowadzonej z naruszeniem obowiązujących przepisów znacząco rośnie. Bez wątpienia więc pracownicy organów skarbowych częściej niż w innych momentach roku będą korzystali z omawianego w pełni legalnego narzędzia. Na czym ono polega?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Legitymacja służbowa i upoważnienie są kluczowe

Nabycie sprawdzające to nabycie towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:

1) ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;

2) wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Jest ono dokonywane na podstawie legitymacji służbowej i stałego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, a sprawdzającemu przysługuje w jego toku uprawnienie do legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości sprawdzanych w zakresie niezbędnym na potrzeby tego nabycia.

Nabycia dokonuje się w miejscu sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez sprawdzanego, a niezwłocznie po jego dokonaniu sprawdzający:

1) okazuje sprawdzanemu legitymację służbową;

2) informuje sprawdzanego o dokonaniu nabycia sprawdzającego;

3) poucza sprawdzanego o jego prawach i obowiązkach.

Na żądanie sprawdzanego sprawdzający okazuje również stałe upoważnienie do dokonywania nabycia sprawdzającego.

Co dalej z nabytym towarem?

Towar nabyty w toku nabycia sprawdzającego jest niezwłocznie zwracany sprawdzanemu wraz z paragonem fiskalnym dokumentującym jego sprzedaż, jeżeli takowy paragon został wydany. Jeżeli z uwagi na rodzaj lub szczególne właściwości towaru nie jest możliwa jego ponowna sprzedaż, nie podlega on zwrotowi.

Zwrot towaru nie następuje w odniesieniu do towaru stanowiącego dowód popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, podlegającego zatrzymaniu lub dokonaniu zajęcia albo zabezpieczenia na podstawie odrębnych przepisów. W takim przypadku nie zwraca się również paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż towaru nabytego w toku nabycia sprawdzającego.

Oświadczenie KAS w sprawie nabycia sprawdzającego

Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wprowadzono nową instytucję – tzw. nabycie sprawdzające. Polega ono na nabyciu towarów lub usług przez pracownika organu podatkowego w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków prawa podatkowego, w zakresie: ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nowa instytucja uzupełniła dotychczasowe narzędzia służące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom godzącym w zasadę powszechności i równości opodatkowania, chroniąc przy tym uczciwą konkurencję. Nabyć sprawdzających dokonują wyłącznie uprawnieni pracownicy i funkcjonariusze urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych, działający na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Wszelkie działania kontrolne KAS oparte są na analizie ryzyka, jest to niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań. Działanie w postaci nabycia sprawdzającego bezpośrednio wiąże się z angażowaniem środków finansowych przeznaczonych na zakup towaru lub usługi. Oczywistym i koniecznym z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi jest określanie oczekiwanych parametrów i efektów, jakie to zaangażowanie ma przynieść, oraz mierzenie skutków zaangażowania środków przeznaczanych na nabycie sprawdzające. Celem nakładanych mierników jest wyłącznie monitorowanie prawidłowości wykorzystania narzędzi kontrolnych oraz zapewnienie, że są one stosowane zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem, w obszarach występowania podwyższonego ryzyka nieprawidłowości podatkowych. Każdy przypadek nałożenia mandatu karnego musi wynikać z ustalonego naruszenia prawa, być odpowiednio udokumentowany i znajdować oparcie w obowiązujących przepisach prawa karnego lub prawa karnego skarbowego. Twierdzenia sugerujące dowolność, arbitralność lub samowolę w tym zakresie są całkowicie bezpodstawne. Wszelkie opinie o kierowaniu się przez pracowników pozaprawnymi przesłankami w działaniach służbowych, w tym prowadzonych w postaci nabycia sprawdzającego, są nieuprawnione i godzą w profesjonalizm i dobre imię pracowników i funkcjonariuszy, którzy z oddaniem i z poszanowaniem prawa, wykonują swoje zadania. Osoby posiadające informacje mogące świadczyć o naruszeniu prawa przez pracowników lub funkcjonariuszy powinny zgłaszać je właściwym organom, które są uprawnione do ich weryfikacji. Krajowa Administracja Skarbowa realizuje swoje zadania wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, kierując się zasadami legalizmu, bezstronności i ochrony interesów Skarbu Państwa.