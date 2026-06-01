Orlen i branża paliwowa na celowniku skarbówki. Nowy podatek ma przynieść 5 mld zł

Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który – według szacunków – ma przynieść budżetowi państwa około 5 mld zł w latach 2026–2027. Nowa danina obejmie producentów i sprzedawców paliw, a jej stawka ma wynieść aż 75 proc. podstawy opodatkowania.

Miliardy dla budżetu z nowego podatku paliwowego

Przewidywane dochody budżetu państwa z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych to 5 mld zł w latach 2026-2027 - wynika z oceny skutków regulacji projektu zamieszczonego w piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 r.

Uzasadnienie rządu: „szok podażowy” i ponadprzeciętne zyski

„Projektowana regulacja stanowi odpowiedź na wyjątkowe uwarunkowania gospodarcze oraz geopolityczne, które doprowadziły do powstania ponadprzeciętnych wyników finansowych w określonym segmencie sektora paliwowego, niewynikających z poprawy efektywności operacyjnej, ponoszenia zwiększonego ryzyka gospodarczego, czy też realizacji dodatkowych inwestycji, lecz stanowiących skutek szoku podażowego” - podało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu.

Wpływy z podatku mają posłużyć m.in. do sfinansowania działań osłonowych na rynku paliw. Chodzi w szczególności o obowiązujący od końca marca pakiet przepisów „Ceny Paliwa Niżej" (CPN), na który składa się obniżenie stawki podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy, a także ogłaszane codziennie maksymalne ceny detaliczne paliw.

„Szacowana wysokość podatku od nadzwyczajnych zysków (75 proc. podstawy opodatkowania) za okres od marca do grudnia 2026 r. wyniosłaby 5 mld zł, z tego szacowane wpłaty w 2026 r. wyniosą 4,75 mld zł a w 2027 r. 0,25 mld zł (zaliczka za grudzień 2026 r.)” - napisano w ocenie skutków regulacji.

Podatnikami mają być przedsiębiorcy, którzy między 1 marca 2026 r. a 31 grudnia 2026 r. będą producentami lub sprzedawcami paliw ciekłych. Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przy zastosowaniu marży referencyjnej.

Orlen i branża paliwowa na celowniku fiskusa

Autorzy projektu wyliczyli, że w przypadku Orlenu, który jest liderem rynku paliwowego i petrochemicznego, podstawa opodatkowania będzie wynosić ok. 4 mld zł. Natomiast udział pozostałych podmiotów branżowych w podstawie opodatkowania podatku od nadzwyczajnych zysków stanowić będzie 40 proc.

Podatek obejmie więc nie tylko największe koncerny, ale również innych uczestników rynku paliwowego, którzy w okresie referencyjnym odnotują ponadprzeciętne wzrosty przychodów.

Powiązanie z polityką cen paliw i wcześniejszymi zapowiedziami rządu

Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen. Wcześniej, bo pod koniec marca premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Czym jest podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?

To planowany przez rząd podatek obejmujący producentów i sprzedawców paliw ciekłych, który ma dotyczyć tzw. ponadprzeciętnych zysków osiągniętych w 2026 roku, niewynikających – według założeń projektu – z normalnej działalności operacyjnej.

Ile wyniosą wpływy z nowego podatku?

Według oceny skutków regulacji projekt zakłada wpływy na poziomie około 5 mld zł w latach 2026–2027. Z tego większość środków ma trafić do budżetu już w 2026 roku.

Jaka będzie stawka podatku?

Stawka podatku ma wynosić 75 proc. podstawy opodatkowania, czyli nadwyżki przychodów ponad określony poziom referencyjny.

Kogo obejmie nowy podatek?

Podatnikami mają być przedsiębiorcy działający w sektorze paliwowym, którzy w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2026 r. będą producentami lub sprzedawcami paliw ciekłych.

Jak będzie liczona podstawa opodatkowania?

Podstawą będzie nadwyżka przychodów ponad tzw. marżę referencyjną, wyznaczaną na podstawie wyników z okresu referencyjnego zakończonego przed 1 marca 2026 r.

Dlaczego rząd chce wprowadzić ten podatek?

Według Ministerstwa Finansów regulacja ma być odpowiedzią na „wyjątkowe uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne”, które doprowadziły do wzrostu zysków w sektorze paliwowym. Rząd wskazuje, że nie wynikały one wyłącznie z efektywności firm.

Na co mają zostać przeznaczone wpływy z podatku?

Środki mają finansować m.in. działania osłonowe na rynku paliw, w tym program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który obejmuje m.in. obniżki VAT i akcyzy oraz limity cen detalicznych paliw.

Czy podatek obejmie Orlen?

Tak, według wyliczeń projektodawców Orlen jako największy podmiot rynku paliwowego może mieć podstawę opodatkowania na poziomie ok. 4 mld zł. Oznacza to istotny udział w całym systemie podatku.

Kiedy podatek może wejść w życie?

Projekt dotyczy roku 2026, a część wpływów ma zostać rozliczona również w 2027 roku (zaliczka za grudzień 2026 r.). Ostateczny termin wejścia w życie zależy od procesu legislacyjnego.