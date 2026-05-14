REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Składki » Karty żywieniowe a ZUS: pełne zwolnienie ze składek tylko przy właściwych zabezpieczeniach. Potwierdzają to interpretacje ZUS

Karty żywieniowe a ZUS: pełne zwolnienie ze składek tylko przy właściwych zabezpieczeniach. Potwierdzają to interpretacje ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 maja 2026, 10:50
Karty żywieniowe a ZUS: pełne zwolnienie ze składek tylko przy właściwych zabezpieczeniach. Potwierdzają to interpretacje ZUS
Karty żywieniowe a ZUS: pełne zwolnienie ze składek tylko przy właściwych zabezpieczeniach. Potwierdzają to interpretacje ZUS
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy karty żywieniowe mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS bez prowadzenia szczegółowej ewidencji wydatków? Najnowsze interpretacje ZUS z 2025 r. potwierdzają, że przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych i proceduralnych pracodawcy mogą bezpiecznie stosować zwolnienie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego. To istotna informacja dla działów kadr i HR planujących wdrożenie nowoczesnych form finansowania posiłków pracowniczych.

Posiłki finansowane przez pracodawcę a składki ZUS. Intencja ustawodawcy i podstawa prawna

Podstawą prawną wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę jest § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przepis ten, w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji od 1 września 2023 r., umożliwia wyłączenie z oskładkowania wartości posiłków oraz bonów, kuponów i kart przedpłaconych przeznaczonych wyłącznie na posiłki do 450 zł miesięcznie na pracownika, a także rozszerza możliwość korzystania z tych narzędzi także na placówki handlowe oferujące gotowe posiłki.

Zmiana przepisów odpowiadała na realia rynkowe: upowszechnienie kart przedpłaconych oraz możliwość zakupu posiłków nie tylko w gastronomii, ale także w sieciach handlowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Skąd biorą się wątpliwości interpretacyjne

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia ze składek jest przeznaczenie świadczenia wyłącznie na zakup posiłków. Jednocześnie przepisy nie precyzują, w jaki sposób pracodawca ma weryfikować spełnienie tego warunku. Brak wskazania konkretnej metody kontroli sprawił, że pojawiły się wątpliwości interpretacyjne. Źródłem sporów nie była zatem idea zwolnienia ze składek ani dopuszczalność kart przedpłaconych jako formy realizacji świadczenia, lecz właśnie sposób udokumentowania, że środki zostały prawidłowo wykorzystane.

W interpretacjach wydawanych przez ZUS do czerwca 2025 r. akcentowano, że pracodawca powinien być w stanie wykazać zgodność wydatkowania świadczenia z jego celem. Interpretowano to jako oczekiwanie prowadzenia ewidencji zakupów. Pojawiły się wątpliwości, czy oznacza to konieczność dokumentowania każdego zakupu paragonem lub innym dowodem fiskalnym. Generuje to bowiem obciążenia administracyjne, trudności przy tzw. koszykach mieszanych oraz ryzyka związane z ochroną danych osobowych.

W efekcie blokowało to korzystanie z kart żywieniowych. Mechanizm, który w założeniu miał być prostym i powszechnym narzędziem wsparcia pracowników, byłby uciążliwy i trudny do wdrożenia, zwłaszcza w większych organizacjach. Powstała tym samym potrzeba wypracowania modelu korzystania z kart żywieniowych, który zapewniałby zgodność z prawem, a jednocześnie nie przerzucał na pracodawców nadmiernych obowiązków ewidencyjnych i kontrolnych.

REKLAMA

Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Katalog narzędzi zabezpieczających – pozytywne interpretacje ZUS dla modelu wypracowanego przez stronę społeczną

Organizacje pracodawców oraz związki zawodowe wypracowały model polegający na wdrożeniu katalogu rozwiązań technicznych i proceduralnych, które łącznie mają minimalizować ryzyka związane z wykorzystywaniem środków z kart przedpłaconych na inne cele niż posiłki. Wśród tych zabezpieczeń wskazywane są m.in.: określona i ograniczona sieć akceptacji, brak możliwości wypłaty gotówki, regulaminy wewnętrzne po stronie pracodawcy zobowiązujące pracowników do właściwego korzystania z kart i wprowadzające określone sankcje, oświadczenia pracowników oraz bieżący monitoring transakcji realizowany przez wydawcę kart.

Zaproponowane rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odbiorem ZUS, co pokazują decyzje pojawiające się od czerwca 2025 r. Organ wydał kilkanaście interpretacji indywidualnych (m.in. DI/100000/43/1116/2025, DI/100000/43/847/2025, DI/200000/43/1220/2025, DI/100000/43/1142/2025, DI/100000/43/444/2025), z których wszystkie potwierdzają możliwość stosowania zwolnienia ze składek przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Istotne jest, że ZUS nie tylko dopuścił takie rozwiązania, lecz uznał je za wystarczające do spełnienia warunku „wyłącznego przeznaczenia na posiłki”, o którym mowa w rozporządzeniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dwie metody weryfikacji wydatków

Przeznaczenie środków z kart żywieniowych można zatem kontrolować na dwa sposoby. Jeden opiera się na kontroli systemowej poprzez wdrożenie katalogu rozwiązań, natomiast drugi wymaga zbierania dowodów fiskalnych i szczegółowej ewidencji zakupów.

W pierwszym podejściu prawidłowość wydatkowania jest zapewniona technicznie i proceduralnie, a ciężar zapewnienia zgodności wydatkowania środków z rozporządzeniem w dużej mierze spoczywa również na wydawcy kart. To bowiem wydawca kart powinien zadbać o stworzenie sieci akceptantów kart, którzy będą przestrzegać ustalonych z nimi zasad m.in będą dochowywać należytej staranności w zakresie czuwania nad prawidłowym wydatkowaniem środków z kart i powinien wdrożyć w relacji z nimi środki, które mają to zabezpieczać.
W tym zakresie wskazuje się m. in. na uprawnienie wydawcy do kontroli akceptantów (np. w postaci tzw. mystery shopper) czy wprowadzenie i stosowanie sankcji wobec akceptantów polegających m.in. na usunięciu z sieci akceptantów w przypadku nieprawidłowości. Rola pracodawcy koncentruje się na prawidłowym uregulowaniu świadczenia w regulaminach, odebraniu stosownych oświadczeń oraz sprawowaniu nadzoru organizacyjnego.

Drugi sposób generuje wysokie koszty administracyjne i wiąże się z ryzykami w obszarze RODO, zwłaszcza gdy paragony ujawniają szczegółowe informacje o preferencjach żywieniowych pracowników.

Z perspektywy zgodności z przepisami oba modele są dopuszczalne, przy czym ten pierwszy na pewno ogranicza biurokrację.

Kiedy wystąpić o interpretację indywidualną

Warto wiedzieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachowuje prawo do kontroli każdego płatnika składek. Jednocześnie fakt, że najnowsze interpretacje indywidualne potwierdzają możliwość stosowania zwolnienia przy wykorzystaniu opisanych zabezpieczeń, stanowi silną przesłankę do wdrożenia rozwiązań analogicznych do tych, które były przedmiotem pozytywnych interpretacji również przez podmioty, które nie otrzymały takich decyzji. Na pewno bowiem w chwili obecnej stosowanie rozwiązań akceptowanych przez Zus istotnie ogranicza ryzyko zakwestionowania zwolnienia świadczenia w toku kontroli.

Jednak zważywszy, że wskazane zabezpieczenia nie wynikają z przepisów, a interpretacje ZUS bywa, że ulegają zmianom, warto jednak przed wdrożeniem wystąpić o interpretację indywidualną. Interpretacja wiąże organ w konkretnej sprawie i pokazuje, że przyjęty model został formalnie oceniony jako prawidłowy. Dla pracodawców oraz działów kadr i HR stanowi to praktyczne zabezpieczenie – swoisty „glejt bezpieczeństwa” – na wypadek przyszłej kontroli i zmiany stanowiska po stronie organu.

Autorka: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, Partner w CSP Chruściel Szybak Polewka

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Dlaczego NGO-sy biorą pożyczki? W oczekiwaniu na wpływy z 1,5% PIT i dotacje z grantu nie można przerwać działań
14 maja 2026

Z końcem kwietnia minął termin składania PIT-ów. Dla milionów podatników to koniec obowiązku rozliczenia się z fiskusem, ale dla organizacji pożytku publicznego to początek oczekiwania. Dopiero w trzecim kwartale dowiedzą się, ile pieniędzy przekazali im podatnicy w ramach 1,5% podatku i otrzymają środki na konta. Do tego czasu muszą funkcjonować, opłacać rachunki. Pomoc, działania, które oferują, nie mogą zostać przerwane. Odpowiedzią są pożyczki. To sposób na utrzymanie płynności finansowej. Skorzystanie z zewnętrznego źródła finansowania w postaci pożyczki pomaga również w rozwoju. Przekonała się o tym Fundacja Progresja ze Słupska czy Ludowy Zapaśniczy Klubu Sportowy HEROS spod Wałbrzycha. Problem jednak w tym, że tylko część organizacji korzysta z pożyczek. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim: brak wiedzy i mity na ich temat.
Karty żywieniowe a ZUS: pełne zwolnienie ze składek tylko przy właściwych zabezpieczeniach. Potwierdzają to interpretacje ZUS
14 maja 2026

Czy karty żywieniowe mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS bez prowadzenia szczegółowej ewidencji wydatków? Najnowsze interpretacje ZUS z 2025 r. potwierdzają, że przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych i proceduralnych pracodawcy mogą bezpiecznie stosować zwolnienie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego. To istotna informacja dla działów kadr i HR planujących wdrożenie nowoczesnych form finansowania posiłków pracowniczych.
Rząd szykuje podatek cyfrowy. Minister Andrzej Domański: To Polska ustala jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni
14 maja 2026

Ministerstwo Finansów potwierdziło prace nad podatkiem cyfrowym dla największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Projekt zgłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji ma trafić do konsultacji już na przełomie maja i czerwca, a rząd planuje przyjęcie nowych przepisów w III kwartale 2026 roku. Według założeń nowa danina wyniosłaby 3 proc. i miałaby objąć wybrane usługi cyfrowe.
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.

REKLAMA

Sejm jednogłośnie za pomocą dla powodzian. Rząd przedłuży zwolnienie z podatku od darowizn
13 maja 2026

Poszkodowani w powodzi z 2024 roku będą mogli dłużej korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Sejm skierował rządowy projekt nowelizacji do dalszych prac w komisji, a poparcie dla zmian zadeklarowały wszystkie kluby i koła parlamentarne. Nowe przepisy mają pomóc tysiącom rodzin, które wciąż odbudowują domy i infrastrukturę po ubiegłorocznej katastrofie.
Design jako element majątku firmy. Jak go zabezpieczyć prawnie? Oznaczenie Ⓓ i inne opcje
12 maja 2026

Polacy masowo przenoszą zakupy do sieci – już ok. 70 proc. kupuje online, a sprzedaż e-commerce rośnie szybciej niż cały handel detaliczny. W marcu 2026 r. zwiększyła się o ponad 17 proc. rok do roku, umacniając swój udział w rynku. W sytuacji, w której klient widzi produkt na ekranie, zanim go dotknie, o sukcesie coraz częściej decyduje wygląd. Konkurencja przeniosła się w sferę wizualną, co zwiększa ryzyko sporów o design i granice dopuszczalnej inspiracji. Firmy, które potrafią ten obszar zabezpieczyć prawnie, osiągają średnio o 41 proc. wyższy przychód na pracownika niż konkurencja.
SENT 2026: w tych przypadkach nie trzeba zgłaszać przewozu odzieży i obuwia. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki
12 maja 2026

Minister Finansów i Gospodarki wydał 12 maja 2026 r. rozporządzenie, w którym określił przypadki wyłączenia z obowiązku zgłaszania przewozu odzieży i obuwia dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w tym spółek cywilnych albo będących spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby. Nowe przepisy wchodzą w życie 13 maja 2026 r.
KSeF 2026: Korekta danych sekcji Podmiot3 w fakturze ustrukturyzowanej – skarbówka zmienia interpretację
12 maja 2026

Zmiana stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych w KSeF będąca konsekwencją wniesionej skargi na pierwotną interpretację sygn.. 0113-KDIPT1-3.4012.1091.2025.1.JM stanowi istotny przykład ewolucji wykładni przepisów w odpowiedzi na praktyczne problemy podatników.

REKLAMA

Zwrot darowizny pieniężnej - czy skarbówka odstąpi od podatku? NSA i KIS wskazują wyjątki
14 maja 2026

Zwrot pieniędzy otrzymanych od rodzica, babci czy rodzeństwa nie zawsze oznacza, że skarbówka odstąpi od podatku od darowizny. Wszystko zależy od tego, czy darowizna została skutecznie przyjęta, czy przelew był omyłkowy oraz w jakich okolicznościach doszło do zwrotu środków. Najnowszy wyrok NSA i interpretacja KIS pokazują, kiedy podatnik może uniknąć daniny.
Prof. Modzelewski: Większość faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF nigdy nie zostanie wprowadzona do obrotu prawnego
12 maja 2026

Tylko w przypadku, o którym mowa w art. 106na ust. 3 ustawy o VAT (tj. w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego fakturę) faktura ustrukturyzowana jest otrzymana ex lege przez KSeF, czyli została wprowadzona do obrotu prawnego. W pozostałych przypadkach dzieje się tak dopiero wtedy, gdy papierowa lub elektroniczna postać tej faktury została faktycznie i fizycznie przekazana nabywcy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA