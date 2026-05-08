REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Faktury i korekty wystawiane poza KSeF w 2026 r. - co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce

Faktury i korekty wystawiane poza KSeF w 2026 r. - co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 maja 2026, 13:58
Faktury i korekty wystawiane poza KSeF - czyli co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
Faktury i korekty wystawiane poza KSeF - czyli co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.

KSeF nie jest idealny ale nie ma od niego odwrotu

Niezależnie od tego, co jako użytkownicy myślimy o systemie KSeF, jego wprowadzenie odcisnęło niewątpliwie piętno na życiu szerokiego kręgu podatników i wywołało efekt podobny do skoków narciarskich, czy piłki nożnej. Wszyscy Polacy, a w szczególności podatnicy VAT, mają swoje wyrobione i ugruntowane zdanie (niezależnie od tego czy pozytywne, czy negatywne) na temat KSeF. To już fenomen, że o nudnych sprawach podatkowych dyskutuje się przy świątecznym stole (byłem tego świadkiem). Ale poważniejąc nieco, bo sprawa jest poważna, należy sobie zadać i spróbować odpowiedzieć na kilka fundamentalnych pytań.

Czy KSeF jest systemem idealnym dla podatników? Nie, jeszcze długo będą wychodzić niedociągnięcia oraz luki w systemie. I to jest słowo klucz - system - bo KSeF tak naprawdę jako zjawisko jest przede wszystkim zmianą systemową, IT, a nie zmianą podatkową i cierpi na wszystkie choroby wieku dziecięcego systemów IT. Czy 1 lutego albo 1 kwietnia br. były dobrym momentem na wprowadzenie KSeF? Nie. Czy słyszeli Państwo o dobrym momencie na wprowadzenie dużego, nowego systemu IT? Na pewno nie, bo nie ma takiego, każdy termin jest zły, bo wiąże się ze zmianą przyzwyczajeń i rutyn, a tego homo sapiens nie lubi i co do zasady unika. Czy zatem można było uniknąć KseF? Można, tak samo jak można było uniknąć deklaracji elektronicznych czy zastąpienia deklaracji VAT-7 JPK VAT. Tyle, że oprócz tego, że brzmi to lekko „dziadersko” to, czy bylibyście Państwo gotowi do powrotu do deklaracji VAT-7, najlepiej w wersji papierowej…? Czy widzieliście Państwo wdrożenie dużego systemu klasy ERP, które przebiegło bezboleśnie? Kładę pieniądze przeciwko orzechom, że nie. To czego spodziewaliśmy się po KseF…?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Osobiście uważam, że systemowo, biorąc pod uwagę zmiany otaczającego nas świata, KseF w takiej czy innej formie był i jest nie do uniknięcia, więc zamiast biadolić, jak niektórzy - nawet eksperci, starałbym się raczej szukać i znajdować odpowiedzi na nowe zagadnienia i problemy, które KSeF stworzył jako naturalne konsekwencje każdej nowości systemowej.

Faktury wystawiane z pominięciem KSeF a odliczenie podatku naliczonego

W tej publikacji wspomnę o dwóch kwestiach, na które w ostatnim czasie musiałem w swojej praktyce najczęściej odpowiadać zdezorientowanym podatnikom kupującym towary i usługi. Pierwsza z nich wynika z faktu, że wielu z nas - podatników - dostało od swoich kontrahentów zawczasu informacje, że z różnych przyczyn, np. technicznych, nie będą w stanie wystawiać faktur w KSeF. Albo takiej informacji nie dostało, tylko stanęło przed takim faktem i co za tym idzie zaczęli zadawać pytania sobie a potem swoim doradcom.

Innymi słowy kontrahent podatnika, pomimo obowiązku wystawiania faktur KseF, dokumentuje realizowane dostawy fakturami VAT wystawianymi z pominięciem KSeF. Czy podatnik-nabywca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiego dokumentu?

Absolutnie tak, jeśli wystawiony dokument sprzedaży potwierdza realną transakcję i zawiera wszystkie dane konieczne na fakturze, to jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT, mimo iż nie został przesłany przez sprzedawcę do systemu KSeF. A to oznacza, że przy spełnieniu pozostałych przesłanek do odliczenia (np. związek z działalnością nabywcy opodatkowaną VAT) podatnik-nabywca ma nadal pełne prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej poza KSeF.

Wynika to z faktu, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest elementem konstrukcyjnym systemu VAT i przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone, podstawowe warunki, tzn.:
- odliczenia tego dokonuje podatnik VAT;
- gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych;
- nie zachodzą tzw. przesłanki negatywne, czyli mówiąc po ludzku, ustawa o VAT nie zabrania odliczenia.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Według art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Artykuł 88 ustawy o VAT szczegółowo określa natomiast listę wyjątków, przypadków szczególnych, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy:
1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący;
2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
3) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
b. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
c. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

4) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

5) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zasada neutralności podatku dla podmiotów opodatkowanych

Jak wspomniałem podstawową zasadą wspólnego dla UE systemu VAT jest zasada neutralności podatku dla podmiotów opodatkowanych, która przejawia się w tym, że na wszystkich etapach obrotu gospodarczego w transakcjach B2B nabywca, sam prowadząc działalność opodatkowaną VAT, ma prawo do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu (na fakturze zakupowej) - odliczenie VAT naliczonego. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Jak widać z przytaczanego art. 88 ustawy o VAT enumeratywnie określa on zamkniętą listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W jego dyspozycji, także w brzmieniu od 1 lutego 2026 r., nie ujęto przypadku, gdy podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które zostały wystawione wbrew obowiązkowi, bez użycia KseF. Fundamentalnie celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział.

Żaden przepis nie nakazuje nabywcy dokonywania weryfikacji zasadności wystawiania przez sprzedającego faktury w określonej postaci (w szczególności badania, czy faktura mogła być wystawiona poza KSeF), np. pod kątem posiadania przez sprzedawcę stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, czy zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wystawienie faktury przy użyciu KSeF (awaria, niedostępność KSeF, inna przyczyna). Praw do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych poza ksef można w prosty sposób wywieść z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale sądzę, że w praktyce nie będzie takiej potrzeby, gdyż nie należy spodziewać się sporów na tym tle z władzami skarbowymi. Podzielają one bowiem powyższy punkt widzenia czemu dały wyraz w dość licznych interpretacjach Dyrektora KIS w tym temacie, np.:
• interpretacji z dnia 4.03.2025 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.838.2024.1.MPA,
• interpretacji z dnia 12.08.2025 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.507.2025.1.JG,
• interpretacji z dnia 18.11.2025 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.722.2025.1.MR,
• interpretacji z dnia 2.01.2026 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.857.2025.1.MSO,
• interpretacji z dnia 14.01.2026 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.856.2025.1.MG,
• interpretacji z dnia 19.01.2026 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.902.2025.1.MSO,
• interpretacji z dnia 21.01.2026 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.1110.2025.1.KAK.

Korekta do faktury poza KSeF

Drugi przypadek wątpliwości to taki, gdy sprzedawca wystawił fakturę ustrukturyzowaną dokumentującą sprzedaż, a potem wystawił korektę in minus do tej faktury, ale poza KSeF (w wersji papierowej bez kodu QR), ze względu np. na trudności techniczne. I tu rodzi się pytanie, kiedy nabywca ma obowiązek obniżenia podatku naliczonego: w momencie otrzymania tej faktury nie KSeF-owej, czy dopiero jak sprzedawca wprowadzi taką fakturę do KSeF, co pośrednio mogłyby sugerować przepisy art. 29a opisujące obowiązki i prawa sprzedawcy w takim wypadku.

Otóż stoję na stanowisku, że udokumentowanie przez sprzedawcę obniżenia podstawy opodatkowania (podatku należnego) fakturą korygującą (nie będącą fakturą z KSeF), która spełnia wymogi formalnym z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT (zawiera konieczne dane), powoduje, iż podatnik-nabywca będzie zobowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego VAT za okres otrzymania takiej faktury.

W tym zakresie do dnia 1 lutego 2026 r. nabywca obowiązany był do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy zostały uzgodnione ze sprzedawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione.

W następstwie zmiany przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o VAT z dniem 1 lutego 2026 r.: „W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa wart. 29a ust. 13-13c, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.”

Z powyższego wynika, że podstawę formalną dla zmniejszenia podatku naliczonego stanowić będę faktura korygująca.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Powyższy przepis nie uzależnia jednak wykonania obowiązku zmniejszenia kwoty podatku naliczonego oraz momentu dokonania tej czynności od tego, czy otrzymana faktura korygująca ma postać ustrukturyzowaną (KseF). A to akurat ważne, bo wszędzie tam, gdzie ustawodawca wiązał określone skutki prawne od formy wystawionej lub otrzymanej faktury wyraźnie wskazywał na taką zależność, np. we wspomnianych regulacjach odnoszących się do sprzedawcy – art. 29a ust.13-13c.

Tym samym, jeśli faktura korygująca będzie dokumentować rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych, to fakt, że nie ma ona postaci KSeF, nie oznacza, że nabywca nie musi skorygować swojego podatku naliczonego. Jest to logiczne i spójne z tym, że również korektę in plus potraktowalibyśmy jak inne faktury zakupowe wystawione poza KseF, a więc odliczali z nich podatek VAT.

Marcin Chomiuk, Doradca podatkowy z 30 letnim doświadczeniem - Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Można złożyć lub skorygować PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie. Jak uniknąć kary i dostać wyższy zwrot podatku? Na czym polega "czynny żal"?
08 maja 2026

W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Tegoroczny termin na rozliczenia (30 kwietnia) już minął ale eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na skorygowanie błędów: 7 maja po godzinie 21:00, ponownie ruszyła usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym "zapominalskim" na korektę, która otwiera drogę w szczególności do uwzględnienia ulg podatkowych, a tym samym odzyskania nadpłaconego podatku.
Faktury i korekty wystawiane poza KSeF - czyli co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
07 maja 2026

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.
Przekroczenie limitu przychodów pozbawia prawa do 9% CIT za cały rok podatkowy
07 maja 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który powinni przeczytać wszyscy mali podatnicy korzystający z preferencyjnej stawki CIT. Sprawa dotyczy pozornie prostego pytania: co się dzieje, gdy firma przekroczy roczny limit przychodów uprawniający do stosowania 9 procent podatku dochodowego? Czy można wówczas podzielić dochód i zastosować dwie stawki? NSA odpowiedział jednoznacznie – i niekoniecznie po myśli przedsiębiorców.
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT - trzeba mieć dowód wpłaty
07 maja 2026

Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.

REKLAMA

Składka zdrowotna: uwaga na zmiany w rozliczeniu rocznym przedsiębiorców (ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy). Rok składkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym
07 maja 2026

Maj dla wielu przedsiębiorców wygląda podobnie: dużo spraw bieżących, terminy się piętrzą, a gdzieś pomiędzy fakturami, podatkami i codziennym prowadzeniem firmy wraca temat, który co roku budzi ten sam niepokój: roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W 2026 roku to rozliczenie wygląda trochę inaczej niż rok wcześniej. Co ważne, część zmian można odczuć jako ulgę. Choć sam obowiązek nie zniknął, zmieniły się niektóre zasady, które dla przedsiębiorców są teraz korzystniejsze.
KSeF 2026: unikamy katastrofy, bo fakturujemy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?
06 maja 2026

Minął pierwszy miesiąc obowiązkowego KSeF. Podatnicy zachowali się w pełni racjonalnie, bo w przytłaczającej większości wystawiają po staremu faktury papierowe i elektroniczne, a niewielka ich część robi to podwójnie: po staremu i po nowemu (do KSeF). Zgodnie z przewidywaniami jedynym sposobem uniknięcia katastrofy rozliczeniowej, którą niesie za sobą nakaz powszechnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, było przysłowiowe „olanie” tego obowiązku – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Rewolucja w sporach z fiskusem: ugoda zamiast kontroli. Podatnik zapłaci o połowę mniej
05 maja 2026

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (UDER110), który przewiduje wprowadzenie tzw. ugody podatkowej. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, podatnik i organ będą mogli polubownie zamknąć sprawę zaległości podatkowej, a wnioskodawca będzie mógł uzyskać obniżenie odsetek, ochronę przed odpowiedzialnością karnoskarbową w zakresie objętym ugodą oraz odroczenie albo rozłożenie spłaty na raty.
Nowe przepisy o AI w 2026 roku: co sprawdzi regulator, a na co musi przygotować się biznes?
05 maja 2026

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 (dalej „AI Act” lub „Rozporządzenie”) obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 sierpnia 2024 r., przy czym start stosowania poszczególnych przepisów został podzielony na fazy rozłożone w czasie. W sierpniu 2026 rozpocznie się stosowanie regulacji w części dotyczącej systemów AI wysokiego ryzyka, obowiązków dotyczących przejrzystości, a także egzekwowanie AI Act na szczeblu krajowym. Z tym ostatnim związany jest projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, który obecnie jest na etapie prac sejmowych.

REKLAMA

Kiedy umowa zlecenia z własnym pracownikiem może być uznana za umowę o pracę?
05 maja 2026

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami już zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę nadal jest w wielu firmach częstą praktyką. Coraz częściej jednak budzi to poważne wątpliwości prawne, zwłaszcza gdy dodatkowe umowy w rzeczywistości pokrywają się z obowiązkami pracowników etatowych. W takich sytuacjach rośnie ryzyko uznania, że mamy do czynienia z obchodzeniem przepisów prawa pracy.
Pracownicy nie dostaną automatycznie PIT-11? Sprawdź, jakie zmiany szykuje rząd
04 maja 2026

Pracodawcy nie będą musieli przekazywać pracownikom PIT-11, a także innych podobnych formularzy – wynika z opublikowanego projektu ustawy. Formularze takie podatnik będzie mógł uzyskać z urzędu skarbowego.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA