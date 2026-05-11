REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Kim jest właściciel procesu w BPO – dlaczego jasne role i zmotywowany zespół decydują o skuteczności zarządzania procesowego

Kim jest właściciel procesu w BPO – dlaczego jasne role i zmotywowany zespół decydują o skuteczności zarządzania procesowego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 maja 2026, 11:24
Centrum BPO Meritoros SA
Centrum BPO Meritoros SA
Kompleksowe usługi Business Process Outsourcing
Kim jest właściciel procesu w BPO – dlaczego jasne role i zmotywowany zespół decydują o skuteczności zarządzania procesowego
Kim jest właściciel procesu w BPO – dlaczego jasne role i zmotywowany zespół decydują o skuteczności zarządzania procesowego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W wielu organizacjach BPO zarządzanie procesowe funkcjonuje jako hasło strategiczne. W praktyce jednak procesy są opisane, wskaźniki zdefiniowane, a mimo to codzienna operacja działa nierówno. Jednym z najczęstszych powodów takiego stanu rzeczy jest brak jasno określonej odpowiedzialności oraz niedostateczne wykorzystanie potencjału zespołów operacyjnych. Kluczową rolę odgrywa tu właściciel procesu i sposób, w jaki współpracuje z zespołem procesowym.

rozwiń >

Gdy „wszyscy odpowiadają”, nie odpowiada nikt – czyli po co w ogóle określać role procesowe?

W wielu organizacjach BPO funkcjonuje nieformalne założenie, że elastyczność i wielozadaniowość zespołów zastąpią formalny podział ról. W praktyce prowadzi to jednak do rozmycia odpowiedzialności. Jeśli wszyscy zajmują się wszystkim, bardzo szybko pojawia się zjawisko przerzucania decyzji, różne interpretacje tego samego procesu oraz brak jednego standardu działania.

W efekcie organizacja traci zdolność do konsekwentnego dostarczania wartości klientowi. Proces zaczyna być realizowany „w zależności od osoby”, a nie według ustalonego modelu. To szczególnie ryzykowne w BPO, gdzie skala operacji i powtarzalność zadań wymagają stabilności i przewidywalności.

Jak podkreśla Joanna Romaszewska, kierownik oddziału BPO w Meritoros: „Jeżeli nie ma jasno określonych ról, bardzo szybko pojawia się chaos decyzyjny. Każdy robi coś w dobrej wierze, ale bez jednego punktu odpowiedzialności proces przestaje być spójny.”

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Kim jest – a kim nie jest – właściciel procesu?

Jednym z częstszych błędów organizacyjnych jest utożsamianie właściciela procesu z menedżerem operacyjnym lub koordynatorem zespołu. Właściciel procesu nie jest osobą, która „robi najwięcej” ani tą, która rozwiązuje wszystkie bieżące problemy. Jego rola polega na zarządzaniu procesem jako całością – od wejścia do wyjścia – oraz na podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na jego wynik.

Odpowiedzialność właściciela procesu obejmuje przede wszystkim rezultat: czas realizacji, jakość, poziom błędów oraz zdolność procesu do adaptacji. To on decyduje, jak proces powinien wyglądać, jakie zmiany są priorytetowe i które usprawnienia realnie wspierają cele biznesowe.

Jak pokazuje praktyka, brak takiej roli prowadzi do sytuacji, w której procesy są „niczyje”. Są wykonywane, ale nikt nie czuje się odpowiedzialny za ich rozwój i długofalową efektywność.

Zespół procesowy – źródło wiedzy operacyjnej

Nawet najlepiej zdefiniowana rola właściciela procesu nie przyniesie efektów bez aktywnego zespołu procesowego. To właśnie osoby realizujące proces na co dzień posiadają wiedzę, której nie widać w raportach ani diagramach. Wiedzą, gdzie pojawiają się błędy, co generuje pracę ręczną i które elementy procesu są najbardziej podatne na ryzyko.

Zespół procesowy pełni w organizacji rolę partnera właściciela procesu. Jego zadaniem jest nie tylko realizacja działań, ale również zgłaszanie problemów, testowanie zmian i dostarczanie informacji zwrotnej z poziomu operacyjnego.

Bez zespołu procesowego właściciel procesu bardzo szybko traci kontakt z rzeczywistością operacyjną. Można planować zmiany, ale bez zaangażowania ludzi one nie zadziałają” – zauważa Joanna Romaszewska.

To właśnie na styku właściciela procesu i zespołu procesowego powstaje realna wartość zarządzania procesowego.

Jasny podział odpowiedzialności jako warunek skuteczności

Dojrzałe organizacje BPO opierają się na prostym, ale konsekwentnym podziale ról. Właściciel procesu odpowiada za efekt i kierunek zmian, zespół procesowy realizuje działania i sygnalizuje problemy, a zarząd lub sponsor procesu nadaje ramy strategiczne i zatwierdza kluczowe decyzje.

Taki model znacząco skraca ścieżki decyzyjne. Zamiast wielokrotnych uzgodnień i niejasnych kompetencji pojawia się jednoznaczność: wiadomo, kto podejmuje decyzję i kto odpowiada za jej konsekwencje. W środowisku BPO, gdzie zmiany często muszą być wdrażane szybko, ma to fundamentalne znaczenie.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Dlaczego motywacja zespołu procesowego jest kluczowa?

Ciągłe doskonalenie procesów nie jest możliwe bez zaangażowania ludzi. Zespoły, które nie widzą sensu zgłaszania usprawnień lub mają poczucie, że ich głos nie ma realnego wpływu, bardzo szybko ograniczają się do wykonywania minimum operacyjnego.

Motywowanie zespołu procesowego nie polega na systemach premiowych za pomysły, ale na budowaniu realnego poczucia wpływu. Ludzie muszą widzieć, że zgłoszone problemy są analizowane, zmiany testowane, a efekty wdrożeń wracają do nich w postaci uproszczonej pracy lub mniejszej liczby błędów.

„Zaangażowanie zespołu pojawia się wtedy, gdy ludzie widzą, że usprawnienia naprawdę coś zmieniają. To buduje odpowiedzialność i chęć dalszego doskonalenia” – podkreśla Joanna Romaszewska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co zmienia się w praktyce operacyjnej?

Organizacje, które konsekwentnie wdrażają podejście oparte na właścicielach procesów i zespołach procesowych, obserwują bardzo konkretne zmiany. Znika sytuacja, w której każdy zajmuje się wszystkim. Procesy mają swoich właścicieli, spotkania procesowe stają się krótkie i rzeczowe, a decyzje zapadają szybciej. Eliminuje to sytuacje wzajemnego obwiniania się, na rzecz współpracy będącej fundamentem zarządzania procesowego.

Zamiast reagowania na problemy pojawia się ich zapobieganie. Zamiast pracy ręcznej i ciągłego gaszenia pożarów– standaryzacja i automatyzacja. Zarządzanie procesowe przestaje być teoretycznym konceptem, a zaczyna być realnym narzędziem poprawy efektywności.

Zarządzanie procesowe jako element kultury organizacyjnej

Największą różnicę widać tam, gdzie zarządzanie procesowe nie jest projektem, lecz elementem kultury organizacyjnej. Oznacza to akceptację faktu, że procesy nigdy nie są „skończone”, a ich doskonalenie wymaga stałej współpracy właścicieli i zespołów.

Właściciel procesu staje się wówczas nie tylko decydentem, ale również moderatorem zmian, a zespół procesowy – aktywnym uczestnikiem rozwoju organizacji. To właśnie w takim modelu BPO osiąga stabilność operacyjną i zdolność do skalowania usług bez utraty jakości

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Opłacalność outsourcingu w 2026: outsourcing a umowa zlecenie i umowa o pracę. Przewodnik po umowach i kosztach
11 maja 2026

Outsourcing pracowniczy od lat pomaga firmom obniżać koszty i zwiększać elastyczność zatrudnienia. W 2026 roku pytania „outsourcing a umowa zlecenie”, „outsourcing umowa o pracę” oraz jak przygotować skuteczną umowę outsourcingu pracowniczego pojawiają się równie często, co rozważania o opłacalności B2B i ryczałtu. Ten przewodnik wyjaśnia krok po kroku, czym jest outsourcing, jak skonstruować bezpieczną umowę outsourcingu pracowników, kiedy lepsza będzie umowa zlecenie lub umowa o pracę oraz jak policzyć całkowity koszt (TCO) i realny zwrot (ROI) z takiej decyzji.
Kim jest właściciel procesu w BPO – dlaczego jasne role i zmotywowany zespół decydują o skuteczności zarządzania procesowego
11 maja 2026

W wielu organizacjach BPO zarządzanie procesowe funkcjonuje jako hasło strategiczne. W praktyce jednak procesy są opisane, wskaźniki zdefiniowane, a mimo to codzienna operacja działa nierówno. Jednym z najczęstszych powodów takiego stanu rzeczy jest brak jasno określonej odpowiedzialności oraz niedostateczne wykorzystanie potencjału zespołów operacyjnych. Kluczową rolę odgrywa tu właściciel procesu i sposób, w jaki współpracuje z zespołem procesowym.
Nawet 42 mld euro dla polskiej wsi po 2027 roku. Rząd szykuje wielkie zmiany dla rolnictwa i regionów wiejskich
11 maja 2026

Polska wieś ma otrzymać znacznie większe wsparcie z Unii Europejskiej po 2027 roku. Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że potrzeby obszarów wiejskich są ogromne, a budżet na rozwój rolnictwa i infrastruktury powinien sięgnąć nawet 42 mld euro plus krajowe współfinansowanie. Wśród priorytetów są bezpieczeństwo żywnościowe, nowe miejsca pracy, infrastruktura i odporność na kryzysy.
KSeF zmienia zasady gry dla freelancerów. Bez faktury można stracić zlecenie
11 maja 2026

Firmy coraz częściej pytają freelancerów nie tylko o portfolio i stawkę, ale też o sposób rozliczenia. Wraz z wejściem KSeF faktura przestaje być formalnością na koniec projektu, a staje się elementem decyzji zakupowej. Problem w tym, że wielu wykonawców nadal nie ma gotowego modelu rozliczeń.

REKLAMA

Ulga na robotyzację w 2026 r. Platforma jezdna w magazynie też może być robotem przemysłowym
09 maja 2026

Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS potwierdza: automatyczny system składowania palet może dawać prawo do 50-procentowego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację, jeżeli jest funkcjonalnie związany z cyklem produkcyjnym. Uwaga jednak na cztery pułapki, które mogą zniweczyć ekonomiczny sens preferencji – od definicji „zastosowań przemysłowych", przez fabryczną nowość, po sposób rozliczania kosztu w czasie.
KSeF w 2026 roku jest już faktem. Ale kolejny etap wdrożenia KSEF jeszcze przed nami - zaskoczy w styczniu 2027
09 maja 2026

Papierowa faktura odchodzi do historii. Od ponad miesiąca dziesiątki tysięcy polskich firm wystawiają dokumenty wyłącznie przez Krajowy System e-Faktur. To efekt rewolucji, która ruszyła w lutym i kwietniu 2026 – i która jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Przed nami kluczowy termin: styczeń 2027. Niejednego zaskoczy to, co trzeba będzie od wtedy jeszcze robić w związku z wdrożeniem KSeF.
Nie wystarczy wystawić fakturę w KSeF - w tych przypadkach trzeba jeszcze wydać nabywcy potwierdzenie transakcji. W jakiej formie i treści?
08 maja 2026

Przepisy ustawy o VAT dopuszczają wystawienie faktury ustrukturyzowanej w innym modelu niż online w określonych trybach, jednak nie rozstrzygają wprost, jaki dokument w tym czasie powinien otrzymać nabywca. Kluczowe znaczenie ma nadanie fakturze numeru KSeF, od którego według resortu finansów zależy możliwość przekazania jej wizualizacji. W przeciwnym razie sprzedawca przekazuje jedynie potwierdzenie transakcji, które nie jest fakturą i nie uprawnia do odliczenia VAT. Potwierdzenie transakcji wydawane, gdy nie można wystawić wizualizacji faktury, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się dokumentem pomocniczym, w praktyce pełni istotną rolę.
Można złożyć lub skorygować PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie. Jak uniknąć kary i dostać wyższy zwrot podatku? Na czym polega "czynny żal"?
08 maja 2026

W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Tegoroczny termin na rozliczenia (30 kwietnia) już minął ale eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na skorygowanie błędów: 7 maja po godzinie 21:00, ponownie ruszyła usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym "zapominalskim" na korektę, która otwiera drogę w szczególności do uwzględnienia ulg podatkowych, a tym samym odzyskania nadpłaconego podatku.

REKLAMA

Faktury i korekty wystawiane poza KSeF w 2026 r. - co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
08 maja 2026

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.
Przekroczysz w 2026 limit choćby o złotówkę, a w 2027 zapłacisz wtedy ponad dwa razy wyższy podatek
08 maja 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który powinni przeczytać wszyscy mali podatnicy korzystający z preferencyjnej stawki CIT. Sprawa dotyczy pozornie prostego pytania: co się dzieje, gdy firma przekroczy roczny limit przychodów uprawniający do stosowania 9 procent podatku dochodowego? Czy można wówczas podzielić dochód i zastosować dwie stawki? NSA odpowiedział jednoznacznie – i niekoniecznie po myśli przedsiębiorców.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA