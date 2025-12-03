REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Umowy zlecenia » Składki ZUS od umowy zlecenia - poradnik. Co jeżeli zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? [przykłady obliczeń]

Składki ZUS od umowy zlecenia - poradnik. Co jeżeli zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? [przykłady obliczeń]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 09:57
Meritoros
Meritoros
Kompleksowe usługi oursourcingu księgowości oraz kadr i płac
Zlecenie a składki ZUS. Co gdy zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? Kompleksowy poradnik, przykłady obliczeń
Zlecenie a składki ZUS. Co gdy zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? Kompleksowy poradnik, przykłady obliczeń
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a elastyczne formy współpracy stają się coraz bardziej popularne. Jedną z najczęściej wybieranych jest umowa zlecenia, szczególnie wśród osób, które chcą dorobić do etatu, prowadzą działalność gospodarczą lub realizują różnorodne projekty w ramach współpracy z firmami i organizacjami. Jakie składki ZUS trzeba płacić od zleceń?

rozwiń >

Kilka umów zlecenia jednego zleceniobiorcy w tym samym czasie

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której jedna osoba posiada kilka równoległych umów zlecenia – czasem z różnymi podmiotami, a czasem nawet z jednym pracodawcą. W takich przypadkach pojawiają się kluczowe pytania:
• Jak rozliczać składki ZUS z wielu umów zleceń?
• Kiedy składki społeczne są obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?
• Co zrobić w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
• Jak poprawnie zgłaszać takie umowy w programie Płatnik?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce. Przykłady
Dokumentacja kadrowa 2025

Podstawy prawne – kiedy zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom?

Zasady podlegania ubezpieczeniom osób wykonujących umowę zlecenia zostały określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4, osoby wykonujące umowę zlecenia podlegają obowiązkowo:
- ubezpieczeniu emerytalnemu,
- ubezpieczeniu rentowemu,
- ubezpieczeniu wypadkowemu oraz
- ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Oznacza to, że co do zasady każda osoba wykonująca umowę zlecenia musi być zgłoszona do tych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie chorobowe – kiedy jest obowiązkowe?

Wyjątek dotyczy jednego scenariusza:
Jeśli zleceniobiorca zawiera umowę zlecenia z pracodawcą, z którym ma podpisaną umowę o pracę, wtedy jego ubezpieczenie chorobowe również jest obowiązkowe.

We wszystkich innych przypadkach:
- składka chorobowa jest dobrowolna,
- zleceniobiorca może, ale nie musi złożyć wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem,
- przystąpienie do chorobowego daje prawo do zasiłku chorobowego po 90 dniach okresu wyczekiwania.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – korzyści i ograniczenia

Choć ubezpieczenie chorobowe przy umowie zlecenia jest dobrowolne, wiele osób decyduje się do niego przystąpić — szczególnie jeśli:
• umowa jest długoterminowa (co najmniej 3 miesiące),
• przerwa w dochodach z tytułu choroby mogłaby stanowić realny problem finansowy,
• zleceniobiorca wykonuje pracę o charakterze ciągłym.

Ubezpieczenie to daje prawo do:
• zasiłku chorobowego,
• zasiłku opiekuńczego (np. na chore dziecko),
• świadczeń przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Zobacz również:

Podstawa wymiaru składek – co stanowi przychód?

Podstawą do naliczenia składek ZUS ze zlecenia jest przychód w rozumieniu ustawy o PIT, jeśli wynagrodzenie zostało określone:
- kwotowo,
- godzinowo,
- akordowo,
- prowizyjnie.

Nie ma tu znaczenia, czy wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, tygodniowo czy jednorazowo — liczy się faktyczny przychód za dany miesiąc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Studenci i uczniowie do 26 lat – szczególna grupa zwolniona ze składek

Umowa zlecenie jest wyjątkowo korzystna dla uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Nie podlegają oni:
- ubezpieczeniom społecznym,
- ubezpieczeniu zdrowotnemu,
- opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT (ulga dla młodych).

W praktyce: wynagrodzenie brutto tych osób = wynagrodzenie netto

Nie mogą oni także przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie — nawet jeśli chcieliby opłacać składkę chorobową.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń: etat + zlecenie lub działalność + zlecenie

Sytuacja zmienia się, gdy zleceniobiorca ma inne tytuły do ubezpieczeń, np.:
- jest zatrudniony na etacie u innego pracodawcy,
- prowadzi działalność gospodarczą i opłaca tzw. duży ZUS.

Wtedy mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów.

Zlecenie + etat

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Jeżeli wynagrodzenie z etatu wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, z umowy zlecenia opłaca się tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Składki społeczne są dobrowolne, ale nie można przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Zlecenie + działalność gospodarcza

Dla przedsiębiorców zasady są zbliżone:
- jeśli opłacają duży ZUS z działalności — z umowy zlecenia obowiązkowe będzie tylko zdrowotne,
- mogą dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych ze zlecenia,
- nie mogą przystąpić do chorobowego.

Wybór tytułu do ubezpieczeń – kiedy możliwy?

Przedsiębiorca może wybrać, z którego tytułu opłaca składki społeczne, jeśli wynagrodzenie z umowy zlecenia wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie (4666 zł w 2025 r.).

Warunek: Zakres wykonywanych usług na zleceniu nie może być tożsamy z zakresem działalności.

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2024
Autopromocja

Poradnik pracodawcy 2024
Uprawnienia rodziców w pracy

Sprawdź

Zobacz również:

Kilka umów zleceń z różnymi podmiotami – jak ustalić obowiązek ZUS?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, jeśli zleceniobiorca wykonuje kilka umów zleceń równocześnie:

➤ Składki społeczne obowiązkowe są od najwcześniej rozpoczętej umowy.
Następne umowy obejmuje jedynie składka zdrowotna.

➤ Warunek: pierwsza umowa musi zapewnić podstawę co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
Jeśli nie — składki społeczne nalicza się również od kolejnej umowy, aż łączna podstawa przekroczy minimalne wynagrodzenie.

Przykład

Zleceniobiorca w październiku 2025 wykonywał dwie różne umowy zlecenia z różnymi podmiotami. Jego wynagrodzenie wynosiło:
- w podmiocie A – 3 800 zł brutto,
- w podmiocie B – 900 zł brutto.

Płatnicy A i B zgłoszą zleceniobiorcę do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe w obu przypadkach będzie dobrowolne.

Im więcej umów i im bardziej zmienne wynagrodzenie (np. stawka godzinowa), tym trudniej ustalić obowiązki — dlatego warto zbierać comiesięczne oświadczenia o łącznych przychodach zleceniobiorcy.

Kilka umów zlecenia u jednego zleceniodawcy — te same zasady, ale dodatkowe ryzyka

Jeśli jedna osoba podpisuje kilka umów zleceń w tej samej firmie, obowiązują te same zasady, co przy umowach u różnych podmiotów:
- składki społeczne nalicza się od kolejnych umów aż do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia,
- późniejsze umowy obejmuje tylko składka zdrowotna.

Przykład

Pan Antoni jest zatrudniony w tej samej firmie na podstawie trzech umów zleceń. Każda umowa jest zawarta na różny zakres czynności.

- Pierwsza umowa od 01.04.2025 do 31.08.2025 z wynagrodzeniem miesięcznym 2 300 zł.
- Druga umowa od 07.08.2025 do 31.08.2025 na kwotę 2 400 zł.
- Trzecia umowa od 11.08.2025 do 28.08.2025 na kwotę 2 000 zł.

Pan Antoni będzie podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu pierwszej i drugiej umowy. Z tytułu trzeciej umowy Pan Antoni będzie podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa 1 + 2 = 4700 zł → powyżej minimalnego

Umowa 3 podlega tylko składce zdrowotnej.

Ważne

Uwaga na pozorne rozdzielanie umów!
Jeśli zakres czynności jest identyczny, a umowy są zawarte na ten sam okres, ZUS uzna je za obejście przepisów, obie umowy będą w całości oskładkowane.

Jak prawidłowo zgłaszać wiele umów zleceń w programie Płatnik?

To częsty problem zgłaszany przez działy kadrowo-płacowe. Najważniejsze zasady:

Każda umowa zlecenia to osobny tytuł do ubezpieczeń

Dlatego zawsze wymaga osobnego zgłoszenia:
- ZUS ZUA — jeśli występują składki społeczne,
- ZUS ZZA — jeśli tylko składka zdrowotna.

ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia
Autopromocja

ZFŚS
Zasady tworzenia i prowadzenia

Sprawdź

Ważne

Do każdej umowy przypisujemy osobny kod zawodu.

Składki rozliczamy na jednym formularzu RCA - sumujemy wszystkich podstawy.

Problem praktyczny: wyrejestrowania

Program Płatnik przy wyrejestrowaniu (ZUS ZWUA) usuwa wszystkie aktywne tytuły jednocześnie. Dlatego po zakończeniu jednej z umów:
- składamy ZWUA,
- następnie ponownie zgłaszamy trwającą umowę (ZUA lub ZZA).

Przykład

Przykład praktyczny:
Od 1 września podmiot zawarł umowę zlecenia ze zleceniobiorcą na przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci. Umowa będzie trwać do 31 października, a wynagrodzenie miesięczne w umowie zostało określone na 4800 zł brutto. Od 23 września firma zawarła kolejną umowę zlecenia z tym samym zleceniobiorcą. Tym razem przedmiotem umowy są czynności administracyjne związane z uzupełnieniem dokumentacji uczestników zajęć. Druga umowa będzie trwać do 30 września, a wynagrodzenie wynosi 400 zł brutto. Zleceniobiorca na oświadczeniu zaznaczył, że nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń.

Zgłoszenia:
- od 1.09 ZUS ZUA (pełne składki) ze wykazanym kodem zawodu dotyczącym czynności wynikających z pierwszej umowy zlecenie o przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci,
- od 23.09 ZUS ZZA (składka zdrowotna) z wykazanym właściwym kodem zawodu dotyczącym czynności administracyjnych związanych z uzupełnieniem dokumentacji uczestników zajęć.

30 września kończy się druga umowa → składamy ZWUA od 1.10 → ponownie zgłaszamy trwającą umowę (ZUA).

Podsumowanie — jak nie popełnić błędu?

Przy wielu umowach zlecenia kluczowe jest:
• znajomość zasad zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
• prawidłowa ocena, która umowa „pierwsza” daje minimalne wynagrodzenie,
• regularne zbieranie oświadczeń od zleceniobiorców,
• ostrożność przy zgłoszeniach i wyrejestrowaniach w Płatniku,
• właściwa kwalifikacja zakresu obowiązków (szczególnie przy kilku umowach w jednym podmiocie).

Błędna kwalifikacja może skutkować:
• koniecznością korekty dokumentów,
• dopłatą składek,
• a w najgorszym razie — konsekwencjami przy kontroli ZUS.

Karolina Woźniczka, starszy specjalista ds. kadr i płac - Meritoros SA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF sprawdza tylko techniczną poprawność faktury. Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych obowiązkiem podatnika i księgowego
03 gru 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to rewolucja – uporządkowany format, centralizacja danych i automatyzacja obiegu dokumentów bez wątpienia usprawniają pracę. Jednak jedna rzecz pozostaje niezmienna – odpowiedzialność za prawidłowość faktur i ich wpływ na rozliczenia podatkowe. Dlatego należy mieć na uwadze, że KSeF nie zwalnia z czujności w zakresie weryfikacji zdarzeń gospodarczych udokumentowanych za jego pośrednictwem.
Niejasne przepisy dot. KSeF. Czy od lutego 2026 r. trzeba będzie dwa razy fakturować tę samą sprzedaż?
03 gru 2025

Od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie podatników VAT, którzy w 2024 r. osiągnęli sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT), a od 1 kwietnia 2026 r. - pozostałych. Ale od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF. Profesor Witold Modzelewski zwraca uwagę na nieprecyzyjną treść art. 106nda ust. 16 ustawy o VAT i kwestię treści faktur elektronicznych o których mowa w art. 106nda, 106nf i 106nh ustawy o VAT.
Koniec podatkowego eldorado dla tysięcy przedsiębiorców? Rząd szykuje rewolucję, która drastycznie uderzy w portfele najlepiej zarabiających specjalistów już niebawem
03 gru 2025

Przez lata była to jedna z najatrakcyjniejszych form opodatkowania w Polsce, pozwalająca na legalne płacenie zaledwie 5% podatku dochodowego. Tysiące specjalistów, zwłaszcza z prężnie rozwijającej się branży nowych technologii, oparło na niej swoje finanse, budując przewagę konkurencyjną na rynku. Teraz jednak Ministerstwo Finansów mówi stanowcze "dość". Na horyzoncie pojawił się projekt zmian, który ma wywrócić obecny porządek do góry nogami i uszczelnić system w sposób, który wielu uzna za drastyczny. Czy popularna preferencja podatkowa stanie się wkrótce dostępna wyłącznie dla dużych graczy, a mali przedsiębiorcy i freelancerzy zostaną na lodzie z koniecznością płacenia znacznie wyższych danin? Sprawdź, co kryje się w nowych przepisach i czy jesteś na liście zagrożonych.
Ta ulga podatkowa przysługuje milionom Polaków. Większość nie wie, że może odliczyć nawet 840 zł
03 gru 2025

Polskie prawo podatkowe przewiduje ulgę, z której może skorzystać mnóstwo osób. Problem w tym, że wielu uprawnionych nie ma pojęcia o jej istnieniu lub nie wie, jak ją rozliczyć. Chodzi o odliczenie, które pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 840 zł rocznie. Sprawdź, czy jesteś w gronie osób, które mogą odzyskać część zapłaconego podatku.

REKLAMA

Staking kryptowalut a PIT – kiedy naprawdę trzeba zapłacić podatek?
30 lis 2025

Rozliczenia w przypadku walut wirtualnych to zawsze dość dyskusyjna kwestia. W ostatnim czasie Fiskus zauważalnie przyjął pewne standardy i można mieć coraz mniej wątpliwości, w jaki sposób regulować swoje zobowiązania wobec organów. Niektóre obszary nadal jednak mogą budzić pewne wątpliwości. Gdy ktoś pyta, czy od stakingu kryptowalut trzeba zapłacić PIT, chodzi mu o jedną rzecz. Jaką? Konkretnie o to, czy samo pojawienie się nagrody na portfelu jest traktowane jak przychód. W polskich realiach to naprawdę istotne, bo staking potrafi generować dziesiątki drobnych wypłat w ciągu miesiąca. Jeśli każda z nich miałaby tworzyć przychód, posiadać miałby obowiązek codziennie wyceniać tokeny, a roczne zeznanie zmieniłoby się w coś bardzo trudnego do przeliczenia i wykazania.
Jak rozliczyć podatkowo prezenty świąteczne dla pracowników: VAT i CIT
01 gru 2025

Okres świąteczny to doskonała okazja, by podziękować pracownikom za ich zaangażowanie i całoroczny wysiłek. Wielu pracodawców decyduje się w tym czasie na wręczenie prezentów od klasycznych upominków po popularne bony podarunkowe. Warto jednak pamiętać, że gest wdzięczności wiąże się również z pewnymi obowiązkami podatkowymi, zwłaszcza w kontekście VAT i CIT.
Podatek węglowy (CBAM) od 2026 roku - jakie skutki finansowe dla Polski [raport]
01 gru 2025

Jakie skutki - dla UE i Polski - będzie miał tzw. podatek węglowy, czyli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ (Carbon Border Adjustment Mechanism - skrót: CBAM). W najnowszym raporcie Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przedstawione są szczegółowe scenariusze dotyczące wysokości przychodów z CBAM dla Unii Europejskiej oraz Polski w latach 2030 i 2035, uwzględniając różne ścieżki cenowe poza UE oraz potencjalne kierunki rozszerzania zakresu CBAM. Analiza pokazuje, w jaki sposób mechanizm ten stopniowo zyskuje na znaczeniu jako nowe źródło zasobów własnych UE.
Nawet 36000 zł rocznie odliczenia od podatku - nowa ulga za 2025 rok, pierwsze odliczenie w 2026 roku
02 gru 2025

Już od bieżącego 2025 roku przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzie optymalizacji podatkowej. Ustawodawca wprowadził do systemu podatkowego możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem szczególnej grupy pracowników. Poniżej kompleksowe omówienie tej preferencji wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Ulga będzie dostępna także w 2026 roku.

REKLAMA

Czy podatek od pustostanów jest zgodny z prawem? Czy gmina może stosować do niezamieszkałego mieszkania wyższą stawkę podatku od nieruchomości?
28 lis 2025

W Polsce coraz częściej zwraca się uwagę na sytuację, w której mieszkania lub domy pozostają dłuższy czas puste, niezamieszkałe, niesprzedane albo niewynajmowane. W warunkach mocno napiętego rynku mieszkaniowego budzi to poważne pytania o gospodarowanie zasobem mieszkań i o sprawiedliwość obciążeń podatkowych. Właściciele, którzy kupują lokale jako inwestycję, nie wprowadzają ich na rynek najmu ani nie przeznaczają do zamieszkania, lecz trzymają je w nadziei na wzrost wartości. Samorządy coraz częściej zastanawiają się, czy nie powinno się wprowadzić narzędzi fiskalnych, które skłoniłyby właścicieli do aktywnego wykorzystania nieruchomości albo poniesienia wyższego podatku.
To workflow, a nie KSeF, ochroni firmę przed błędami i próbami oszustw. Jak prawidłowo zorganizować pracę i obieg dokumentów w firmie od lutego 2026 roku?
27 lis 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym od lat. KSeF nie jest kolejnym kanałem przesyłania faktur, ale całkowicie nowym modelem ich funkcjonowania: od wystawienia, przez doręczenie, aż po obieg i archiwizację.W praktyce oznacza to, że organizacje, które chcą przejść tę zmianę sprawnie i bez chaosu, muszą uporządkować workflow – czyli sposób, w jaki faktura wędruje przez firmę. Z doświadczeń AMODIT wynika, że firmy, które zaczynają od uporządkowania procesów, znacznie szybciej adaptują się do realiów KSeF i popełniają mniej błędów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary, które powinny zostać uwzględnione.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA