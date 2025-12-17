REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych i JPK_VAT

KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych i JPK_VAT

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 grudnia 2025, 10:56
ksef Andrzej Domański minister finansów
KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia podpisane. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych i JPK_VAT
Minister Finansów i Gospodarki podpisał cztery kluczowe rozporządzenia wykonawcze do Krajowego Systemu e-Faktur. Przepisy precyzują m.in. przypadki, w których nie trzeba wystawiać faktur ustrukturyzowanych, nowe zasady faktur uproszczonych, szczegółowe reguły korzystania z KSeF (w tym ZAW-FA) oraz zmiany w JPK_VAT z deklaracją obowiązujące od 1 lutego 2026 r.

Resort finansów informuje w komunikacie na swojej stronie internetowej, że „podpisał cztery rozporządzenia wykonawcze dotyczące funkcjonowania KSeF. Rozporządzenia określają m.in.: zasady korzystania z KSeF, w tym wzór zawiadomienia ZAW-FA, przypadki, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, zasady wystawiania faktur uproszczonych, czy szczegółowe dane jakie powinien zawierać JPK_VAT z deklaracją”.

Brak obowiązku wystawiania faktur w  KSeF: rozporządzenie Ministra Finansów i  Gospodarki z  dnia 7 grudnia 2025 r. w  sprawie przypadków, w  których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (Dz. U. poz. 1740)

Rozporządzenie określa przypadki w  których nie ma obowiązku wystawiania faktur w  KSeF. Dotyczą one:

  • świadczenia usług przejazdów autostradą płatną, dokumentowanych paragonem z  NIP uznanym za fakturę,
  • świadczenia usług przewozu osób, a  usługi te są dokumentowane biletami uznanymi za faktury,
  • świadczenia usług w  zakresie kontroli i  nadzoru lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe dokumentowane fakturami,
  • usług finansowych i  ubezpieczeniowych zwolnionych z  VAT, dokumentowanych fakturami uproszczonymi o  węższym zakresie danych,
  • faktur wystawianych w  ramach samofakturowania przez nabywcę będącego tzw. podmiotem zagranicznym, w  przypadku jeżeli ten nabywca nie posiada NIP,
  • faktur wystawianych przez nabywcę w  ramach samofakturowania, do którego nabywcę upoważnił podatnik będący tzw. podmiotem zagranicznym, w przypadku jeżeli ten podatnik nie posiada NIP.

Faktury w  KSeF wystawia się według wzoru faktury ustrukturyzowanej określonego w art. 106gb ust. 8 ustawy o  VAT. W  związku z  tym, z  uwagi na uwarunkowania techniczne, w  KSeF nie będzie możliwe wystawienie np. biletu jednorazowego, czy dokumentu finansowego lub ubezpieczeniowego uznanych za faktury zgodnie z  wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 29 października 2021 r. w  sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1979 ze zm.).

Rozporządzenie to ma charakter szczególny i  określa niektóre wskazane wyżej przypadki dostaw towarów lub świadczenia usług, których odpowiedni sposób udokumentowania pozwala na wyłączenie z  obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Rozporządzenie określa także przypadek, kiedy nabywca będący tzw. podmiotem zagranicznym, nieposługujący się NIP, w  ramach samofakturowania może wystawić fakturę w  KSeF w  przypadku WDT, gdyż na potrzeby tej czynności jest zidentyfikowany w  swoim Państwie Członkowskim numerem VAT UE” - pisze MF.

Zobacz: rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych

KSeF a faktury uproszczone: rozporządzenie Ministra Finansów i  Gospodarki z  dnia 7 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1742)

„Rozporządzenie dostosowuje do KSeF zasady wystawiania faktur uproszczonych przez podatników zwolnionych z  VAT i  faktur uproszczonych dokumentujących transakcje zwolnione z  VAT” - wyjaśnia resort finansów. Od 1 lutego 2026 r. na fakturach uproszczonych, które będą wystawiane w  KSeF podatnicy będą podawać swój NIP. NIP wystawcy jest niezbędny do realizacji obowiązku wystawiania faktur w  KSeF. Nadal będzie obowiązywała zasada, że w  przypadku faktur uproszczonych wystawianych poza KSeF, np. na rzecz konsumenta, podatnik nie będzie obowiązany do podawania tego numeru.

NIP nabywcy, o  ile się nim posługuje, będzie podawany na fakturze uproszczonej.

Zobacz: rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Zasady korzystania z KSeF: rozporządzenie Ministra Finansów i  Gospodarki z  dnia 12 grudnia br. w  sprawie korzystania z  Krajowego Systemu e-Faktur

Rozporządzenie szczegółowo reguluje zasady korzystania z  Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w  tym:

  • rodzaje uprawnień do korzystania z  systemu oraz procedury ich nadawania i  odbierania, w  tym wzór zawiadomienia (ZAW-FA),
  • metody uwierzytelniania użytkowników, wymagania techniczne oraz sposób potwierdzania tożsamości wystawcy faktury (np. przy użyciu certyfikatu),
  • zakres danych potrzebnych do uzyskania dostępu do faktur w  systemie bez dodatkowego uwierzytelniania,
  • zasady oznaczania faktur przesyłanych do KSeF i  udostępnianych poza systemem, tak aby zapewnić możliwość ich weryfikacji, autentyczność i  integralność treści,
  • procedury związane z  fakturami z  załącznikami – od zgłoszenia zamiaru ich wystawiania, przez potwierdzenie możliwości, po wymagania techniczne,
  • wymagania techniczne dla wszystkich procesów związanych z  wystawianiem i  przesyłaniem faktur w  KSeF.

Wskazane zasady są odwzorowane w  udostępnionej przez Ministerstwo dokumentacji technicznej KSeF na stronie MF, dostępnej pod linkiem: Wsparcie dla integratorów.

Rozporządzenie stanowiące załącznik do komunikatu (wersja przekazana do publikacji) oczekuje na publikację w  Dzienniku Ustaw. Zobacz: Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie.

JPK_VAT z numerem KSeF: rozporządzenie Ministra Finansów i  Gospodarki z  dnia 12 grudnia 2025 r. w  sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w  deklaracjach podatkowych i w ewidencji w  zakresie podatku od towarów i  usług

Celem nowelizacji tzw. rozporządzenia ws. JPK_VAT z  deklaracją jest dostosowanie do zmian wprowadzonych w  ustawie z  dnia 5 sierpnia 2025r. o  zmianie ustawy o  podatku od towarów i  usług oraz ustawy o  zmianie ustawy o  podatku od towarów i  usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1203)” - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Zawarte w  rozporządzeniu założenia opierają się na podawaniu w  ewidencji sprzedaży i  zakupu JPK_VAT numeru KSeF faktury oraz umożliwiają ujmowanie w  tej ewidencji innych faktur wystawionych/otrzymanych poza KSeF i  innych dowodów niż faktury, dla których to będą miały zastosowanie odpowiednie oznaczenia (węzeł KSeF):

  • OFF – faktura, o  której mowa w art. 106nf ustawy, która nie posiada numeru identyfikującego w  Krajowym Systemie e-Faktur na dzień złożenia ewidencji,
  • BFK – faktura elektroniczna lub faktura w  postaci papierowej,
  • DI –dowód inny niż faktura wystawiona za pośrednictwem KSeF.

Podanie numeru KSeF będzie dotyczyło faktur wystawionych w  KSeF bez względu na tryb ich wystawiania i  przesyłania do KSeF (offline 24, awaria, niedostępność systemu) – według stanu na dzień złożenia JPK_VAT z  deklaracją. Ustawą z  dnia 21 listopada 2024 r. o  zmianie ustawy o  gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw do ustawy o  podatku od towarów i  usług została wprowadzona konieczność rozliczenia systemu kaucyjnego w  deklaracji VAT. Uznano w  efekcie za konieczne wprowadzenie zmiany w  JPK_VAT z  deklaracją w  tym zakresie.

W związku z  uwagami przedsiębiorców przekazywanymi w toku konsultacji publicznych projektu rozporządzenia, Ministerstwo przedstawiło wyjaśnienia w  raporcie z  konsultacji, wśród nich wskazujemy m.in., że:

  1. Rozporządzenie nie zakłada wymogu korygowania ewidencji sprzedaży/zakupu o  uzupełnienie nr KSeF faktur, którym na dzień przesłania ewidencji ten numer nie został nadany. Wyjątek stanowi obowiązek korekty, wyłącznie przypadku, jeśli faktury ujmowane w  ewidencji sprzedaży wystawione w  trybie offline24 uzyskają numer KSeF już po złożeniu JPK_VAT z  deklaracją. Należy jednak zakładać, że przypadki, kiedy nastąpi zbieg terminu złożenia JPK_VAT z  deklaracją (do 25. dnia następnego miesiąca) z  brakiem uzyskania numeru KSeF dla faktur wystawionych w  trybie offline24 (do 15. dnia następnego miesiąca), będą sporadyczne.
  2. Ujmowanie w  JPK_VAT w  ewidencji zakupu faktur z  nadanym numerem KSeF nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia dla podatników. Przykładowo w  oprogramowaniu Ministerstwa Finansów e-mikrofirma zostaną zapewnione rozwiązania, które pozwolą na automatyczne zasilanie JPK_VAT z  deklaracją fakturami otrzymanymi w  KSeF, wraz z  nadanym numerem KSeF. Wyeliminuje to konieczność manualnego przenoszenia numeru KSeF do pliku. W  systemach komercyjnych można przewidzieć możliwości sprawdzenia powiązań systemów księgowych z  KSeF. Wprowadzenie konkretnych rozwiązań technicznych zależy od firmy wdrażającej u danego podmiotu system KSeF oraz rozwiązania księgowego i  informatycznego.
  3. Rozporządzenie dotyczy ewidencji JPK_VAT z  deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r. Rozwiązania wprowadzone tym rozporządzeniem w  jednej dacie jest korzystne, eliminuje niepotrzebne koszty po stronie podatników jakie byłyby związane z  ewentualnym fazowaniem obowiązków JPK_VAT w  związku z  fazowaniem obowiązków KSeF w 2026 r.
  4. Robocze wersje struktur logicznych JPK_VAT z  deklaracją podlegały konsultacjom od 27 czerwca 2026 r., następnie zostały udostępnione 17 września 2025 r. na stronie podatki.gov.pl, aby zapewnić stabilny proces ich implementacji w  narzędziach do wysyłki plików JPK.
  5. W przypadku błędów w  plikach JPK_VAT z  deklaracją, tak jak dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 109 ust. 3e-3g ustawy o  podatku od towarów i  usług podatnik po zidentyfikowaniu błędów w  złożonym pliku może go skorygować. Możliwość skorygowania przez podatnika błędów w  JPK_VAT z  deklaracją istnieje również, gdy błędy te zostaną stwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego, w  wyniku wezwania do ich usunięcia. Przypadki takie będą rozpatrywane – jak dotychczas – indywidualnie.

Zatem kary za błędnie wypełnione pliki JPK_VAT z  deklaracją nie mają charakteru automatycznego i  mogą zostać nałożone dopiero w  sytuacji, gdy podatnik nie skoryguje ich odpowiednio po uprzednim wezwaniu przez naczelnika urzędu skarbowego. Rozporządzenie, stanowiące załącznik do komunikatu(wersja przekazana do publikacji), oczekuje na publikację w  Dzienniku Ustaw. Zobacz: Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Obowiązkowy KSeF: faktury z załącznikami już od stycznia 2026 roku
Obowiązkowy KSeF: faktury z załącznikami już od stycznia 2026 roku
KSeF w ogniu krytyki. ZPP ostrzega przed ryzykiem dla firm i żąda odsunięcia terminu wdrożenia
KSeF w ogniu krytyki. ZPP ostrzega przed ryzykiem dla firm i żąda odsunięcia terminu wdrożenia
Certyfikat osobisty KSeF nie może trafić w cudze ręce
Certyfikat osobisty KSeF nie może trafić w cudze ręce
Źródło: INFOR
Księgowość
Czy KSeF utopi politycznie rządzącą większość? Będzie katastrofa na miarę tzw. Polskiego Ładu czy kolejne przesunięcie terminu wdrożenia?
17 gru 2025

Obowiązkowy KSeF, to pomysł podrzucony obecnej kolacji rządowej jeszcze przez „pisowskie rządy”, a dobrze poinformowani twierdzą, że stała za tym jakaś firma doradcza („międzynarodowa”?), która wcześniej utopiła politycznie prawicowe rządy tzw. Polskim Ładem. Wiadomo, że szykuje się zarobek dla biznesu informatycznego i tych wszystkich, którzy zarabiają na katastrofach – pisze profesor Witold Modzelewski.
Zewnętrzne finansowanie filmu bez VAT? Przełomowy wyrok WSA wyznacza granice opodatkowania
16 gru 2025

Nie każdy przepływ pieniędzy musi oznaczać VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że zewnętrzne finansowanie produkcji filmu z udziałem w zyskach nie stanowi usługi opodatkowanej VAT. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla branży filmowej, ale także dla wszystkich projektów finansowanych partnersko, gdzie strony wspólnie ponoszą ryzyko, a środki nie są zapłatą za konkretne świadczenie.
AliExpress, Temu i inne chińskie internetowe platformy handlowe wygrywają konkurencję w Polsce i Europie. e-Izba: bo nie muszą przestrzegać prawa UE
16 gru 2025

Chińskie internetowe platformy handlowe zwiększają udziały w polskim rynku; przewagę zapewnia im w szczególności to, że nie muszą przestrzegać przepisów Unii Europejskiej - informuje Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba). W jej ocenie, aby polski e-commerce mógł się rozwijać, konieczne są zmiany przepisów.
Zmiany w PIT i CIT od 2026 roku: tylko jeden warunek przyspieszonej amortyzacja środków trwałych (budynków i budowli) w gminach o wysokim bezrobociu
16 gru 2025

W dniu 15 grudnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o PIT i ustawy o CIT, która ma ułatwić stosowanie przez przedsiębiorców przyspieszonej amortyzacji budynków i budowli w gminach o podwyższonym wskaźniku bezrobocia.

Obowiązkowy KSeF: faktury z załącznikami już od stycznia 2026 roku
17 gru 2025

KSeF wchodzi w kolejny etap rozwoju. Już 1 stycznia 2026 roku w e-Urzędzie Skarbowym (eUS) ruszy moduł zgłoszeń umożliwiający przedsiębiorcom deklarowanie chęci wystawiania faktur z załącznikami. To ważna nowość dla firm, które pracują na rozbudowanych danych i potrzebują uzupełniać e-faktury o dodatkowe informacje.
Procedury specjalne na wypadek awarii KSeF lub braku dostępu (tryb offline w 3 wariantach). MFiG: nie będzie przesunięcia terminów wdrożenia systemu
13 gru 2025

Ministerstwo Finansów nie rozważa przesunięcia terminu obowiązkowego uruchomienia KSeF, poinformował 11 grudnia 2025 r. przedstawiciel resortu w odpowiedzi na interpelację poselską. Zdaniem Ministerstwa KSeF w wersji demonstracyjnej jest stabilny i pewny w działaniu. Ponadto poinformowano, że nie są planowane zmiany odnośnie zasad uwierzytelnienia w KSeF. Jednocześnie Zastępca Szefa KAS przekazał kilka ważnych informacji, m.in. dot. funkcjonowania procedur specjalnych na wypadek awarii KSeF.
Młody influencer nie zawsze skorzysta z preferencji podatkowych. Trzeba o tym wiedzieć, by nie narazić się na problemy podatkowe
15 gru 2025

Przychody osób poniżej 26 roku życia mogą korzystać na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ze zwolnienia przedmiotowego. Chodzi jednak tylko o przychody z określonych źródeł. Aby nie narazić się na problemy podatkowe, trzeba umieć je odróżnić.
Do tych transakcji nie będzie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF w 2026 r. MFiG wydał nowe rozporządzenie
16 gru 2025

Minister Finansów i Gospodarki (MFiG) w rozporządzeniu z 7 grudnia 2025 r. określił przypadki odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, oraz przypadki, w których mimo braku obowiązku można wystawiać faktury ustrukturyzowane. Rozporządzenie to wejdzie w życie 1 lutego 2026 r.

Rząd potwierdził podstawę składek ZUS na 2026 rok. O ile wzrosną koszty zatrudnienia? Obliczenia na przykładzie wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym
11 gru 2025

Rząd potwierdził wysokość przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, które w 2026 r. będzie wynosić 9 420 zł. To ważna informacja dla branży transportowej, ponieważ to właśnie od tej kwoty najczęściej naliczane są składki ZUS kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Dla przedsiębiorców funkcjonujących w warunkach utrzymującej się presji finansowej oznacza to kolejny zauważalny wzrost kosztów. W praktyce może to zwiększyć miesięczne wydatki na jednego kierowcę nawet o kilkaset złotych.
11 tys. zł oszczędności na jednym samochodzie firmowym. Trzeba zdążyć z leasingiem finansowym do końca 2025 roku: 1-2 tygodnie na formalności. Czasem leasing operacyjny jednak bardziej się opłaca
13 gru 2025

Nawet 11.000,- zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupi popularny samochód przed końcem 2025 roku korzystając z leasingu finansowego, a następnie będzie go amortyzował przez 5 lat – wynika z symulacji przygotowanej przez InFakt oraz Superauto.pl. Bowiem1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym. Istotnie zmieni się limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne rozliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także wydatków związanych z leasingiem lub wynajem aut spalinowych w kosztach uzyskania przychodów. Niekorzystane zmiany dotkną 93% rynku nowych aut – wynika z szacunków Superauto.pl.
